Loại cây trồng hút bức xạ máy tính để thanh lọc không khí nơi làm việc

Cây xương rồng

Cây xương rồng là một trong những cây hút bức xạ máy tính hiệu quả phổ biến nhất hiện nay. Với kiểu dáng nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng có công dụng thực sự tốt, chính là hút bức xạ từ máy tính, các thiết bị điện tử để thanh lọc không khí, môi trường làm việc.

Bạn có thể dễ dàng tậu một chậu xương rồng nhỏ đặt trên bàn làm việc, vừa có tác dụng hút bức xạ lại trang trí cho chỗ làm việc thêm sức sống. Xương rồng có rất nhiều chủng loại, bạn có thể lựa chọn theo sở thích của mình để có được một chậu cây đẹp nhé.

Tuy nhiên, xương rồng là loài cây ưa nắng, nên cần chú ý đặt chúng ở những nơi có ánh sáng tự nhiên. Nếu chỗ ngồi không thuận tiện thì nên phơi nắng 1 tuần/lần để cây có thể phát triển tốt nhất.

Những chậu cây sen đá

Sen đá có sức sống mãnh liệt, dễ chăm sóc nên thích hợp trồng văn phòng. Đồng thời, cây sen đá còn có ý nghĩa về tình yêu vĩnh cửu, sức sống mãnh liệt không chùn bước trước khó khăn thử thách luôn nỗ lực vươn lên.

Sen đá có sức sống mãnh liệt, dễ chăm sóc nên thích hợp trồng văn phòng.

Cây trầu bà

Cây trầu bà là một trong những cây có tác dụng hút bức xạ hiệu quả tốt được giới văn phòng ưa chuộng. Với tác dụng hút bức xạ điện từ từ những thiết bị điện, thanh lọc không khí, tạo không gian xanh thư giãn cho văn phòng làm việc hiện đại.

Ngoài giá trị làm đẹp và tốt cho sức khỏe, cây trầu bà còn được biết đến với ý nghĩa phong thủy tốt đẹp. Đặc điểm dễ trồng, dễ thích nghi với môi trường sống, người ta tin rằng sự sinh sôi phát triển dễ dàng của cây trầu bà giúp mọi chuyện trở nên thuận lợi, hanh thông.

Cây tóc thần vệ nữ

Cây tóc thần vệ nữ là một loài cây dương xỉ thường được sử dụng tại các văn phòng làm việc hiện đại. Chúng có khả năng hấp thụ 20mcg chất formaldehyde mỗi giờ, giúp tẩy độc không khí một cách tự nhiên, hiệu quả.

Cây tóc thần vệ nữ là một loài cây dương xỉ thường được sử dụng tại các văn phòng làm việc hiện đại.

Cây tóc thần vệ nữ là một loài dương xỉ được cho là có khả năng hấp thụ 20 mcg chất formaldehyde mỗi giờ. Nó giống như một chất tẩy độc, khử uế tự nhiên trong không khí hiệu quả.

Ngoài ra, cây tóc thần vệ nữ còn có tác dụng thanh lọc, khử độc của khói thuốc lá, mùi sơn tường…

Cây lưỡi hổ

Cây lưỡi hổ không những có tác dụng hút bức xạ máy tính, điện thoại mà còn giải phóng oxy vào ban đêm tốt cho những người làm việc muộn.

Trong phong thủy, cây lưỡi hổ có ý nghĩa đặc biệt, có thể xua đuổi ma quỷ, trừ tà và chống lại những điều xui xẻo. Lá của cây lưỡi hổ mọc thẳng đứng thể hiện sự quyết đoán, ý chí vươn lên của người quân tử.

Cây hồng môn

Cây hồng môn có tên gọi khác như hồng hạc, môn hồng, buồm đỏ, vĩ hoa tròn… Đây là loại cây tương đối dễ trồng, dễ chăm sóc nên thường được sử dụng nhiều trong các văn phòng hiện đại.

Cây hồng môn có tên gọi khác như hồng hạc, môn hồng, buồm đỏ, vĩ hoa tròn… Đây là loại cây tương đối dễ trồng, dễ chăm sóc nên thường được sử dụng nhiều trong các văn phòng hiện đại.

Loại cây này cũng giúp hấp thụ chất xylene và toluene – có hại và chuyển đổi chúng thành những chất vô hại. Nếu nhiễm độc xylene và toluene có thể gây giảm tập trung, giảm trí nhớ, dễ cáu giận, giảm hiệu quả công việc.

Cây lan ý

Là một loại cây có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng bên trong nó hàm chứa những công dụng tuyệt vời mà không phải ai cũng biết. Có tác dụng lọc benzene VOC – một chất gây ung thư có nhiều trong sáp đánh bóng đồ nội thất, trong sơn tường, sơn đồ nội thất…

Ngoài ra, nó còn có tác dụng trung hòa aceton, formaldehyde và trichloroethylen được phát ra từ những thiết bị điện tử, chất kết dính và chất tẩy rửa.

Cây dây nhện

Còn được gọi với tên khác là cây lục thảo trố, cây mẫu tử, cỏ lan. Cây dây nhện có khả năng thanh lọc không khí tốt nhất trong khoảng thời gian ngắn, hấp thu formaldehyde, phenylethylene, benzen… do máy tính thải ra và hút khí độc nicotine trong khói thuốc lá.

Cây dây nhện có khả năng thanh lọc không khí tốt nhất trong khoảng thời gian ngắn.

Cây kim tiền tài lộc

Kim tiền – với những chiếc lá mọng nước có khả năng hấp thụ khí độc, hút bụi bẩn rất tốt, trả lại không gian trong lành và thoáng mát, rất thích hợp để đặt tại chốn công sở.

Ngoài ra, kim tiền là loài cây đa năng có thể loại bỏ các khí gây hại như Benzen, Ethylbenzen, Toluene, Xylen. Hơn thế nữa, giống như cái tên của nó, kim tiền còn có ý nghĩa phong thủy tốt, mang lại nhiều điều may mắn, hanh thông và suôn sẻ trong công việc.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Loại hoa giới nhà giàu trồng trước nhà để luôn may mắn, tiêu không hết tiền GĐXH - Theo phong thủy, một số loài hoa được cho là mang lại năng lượng tích cực, thu hút tài lộc và giúp gia chủ gặp nhiều thuận lợi trong công việc và cuộc sống.