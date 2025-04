Lừa bán xe ô tô, gã đàn ông chiếm đoạt tiền đặt cọc của nhiều người

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hiền (SN 1983, trú tại xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, ngày 22/11/2024, Nguyễn Văn Hiền sử dụng tài khoản Facebook "Hien Cadillac" và tài khoản Zalo "Nguyễn Hiền" thỏa thuận bán cho Phan Thái Lành (SN 1987, trú tại xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) 1 xe ô tô nhãn hiệu Porsche màu trắng gắn BKS 29A-793.16.

Cùng với đó, đối tượng yêu cầu anh Lành chuyển khoản số tiền đặt cọc 20 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng đứng tên mình để đến ngày 3/12/2024 bàn giao xe. Tuy nhiên, đến ngày hẹn, Hiền không giao xe cho nạn nhân.

Ảnh minh họa

Với thủ đoạn tương tự, ngày 16/12/2024, Hiền đã nhận 5 triệu đồng tiền đặt cọc của Phan Đình Vũ (SN 1994, trú tại xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) với thỏa thuận bán cho Vũ 1 xe ô tô nhãn hiệu Toyota Camry màu đen gắn BKS 30E-595.303, hẹn đến ngày 18/12/2024 bàn giao xe.

Tuy nhiên đến hẹn, Hiền không giao xe ô tô, không trả lại tiền đặt cọc và chiếm đoạt tài sản của anh Vũ. Sau đó, nạn nhân trình báo cơ quan công an.

Tiếp nhận thông tin, cơ quan Công an tỉnh Hưng Yên nhanh chóng vào cuộc tiến hành xác minh, điều tra làm rõ. Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt, tạm giam đối với Nguyễn Văn Hiền về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 1 Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục xác minh làm rõ.