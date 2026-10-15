Luộc thịt cho vào nước lạnh hay nước sôi để thịt mềm, ngọt và không khô? Tiết lộ thú vị từ đầu bếp
GĐXH - Cho thịt vào nồi nước lạnh rồi mới bật bếp hay đợi nước sôi mới thả thịt vào? Hai cách luộc quen thuộc có thể tạo ra sự khác biệt về hương vị miếng thịt và độ đậm đà của nước dùng. Muốn thịt luộc mềm, mọng nước, bạn còn cần chú ý đến một yếu tố quan trọng khác.
Nhiều bà nội trợ khi luộc thịt có thói quen bỏ thịt vào nồi nước lạnh rồi bật bếp cho nước và thịt cùng sôi. Một số người lại chọn cách nấu nước sôi xong mới cho thịt vào luộc. Vậy đâu mới là cách luộc thịt ngon, an toàn, không độc hại?
Theo tiến sĩ Từ Ngữ, Tổng Thư ký Hội dinh dưỡng Việt Nam, chia sẻ trên VnExpress thì thực tế cho thấy cả hai cách đều làm chín thịt và ăn được. Nhưng, mỗi cách đều có một tác dụng riêng.
1. Cho thịt vào nước lạnh: Nước dùng thường đậm vị hơn
Với cách này, bạn rửa sạch thịt, cho vào nồi, thêm lượng nước vừa đủ ngập miếng thịt rồi mới bật bếp. Khi nước nóng dần, một phần protein hòa tan và các chất tạo vị từ thịt đi vào nước. Trong quá trình đun, những protein này đông tụ thành bọt hoặc cặn, có thể nổi lên mặt nước để bạn hớt bỏ.
Cách làm này phù hợp khi muốn tận dụng nước luộc để nấu canh hoặc chế biến món khác. Tuy nhiên, không nên hiểu rằng đun từ nước lạnh sẽ giúp loại bỏ hết chất bẩn, hóa chất hay chất độc trong thịt. Nước luộc có nhiều bọt cũng không đồng nghĩa thịt kém sạch.
2. Cho thịt vào nước sôi: Có thể thuận tiện khi muốn giữ nước dùng trong
Đun sôi nước trước, sau đó nhẹ nhàng thả miếng thịt vào nồi. Nhiệt độ cao làm protein ở bề mặt biến tính nhanh hơn, nhưng không tạo thành một lớp màng kín hoàn toàn để giữ mọi chất dinh dưỡng và nước bên trong. Vì thế, không thể khẳng định cách này chắc chắn làm thịt ngọt hơn hoặc ngăn thịt mất nước.
Nếu chọn cách luộc này, hãy để nước sôi trở lại rồi hạ lửa, duy trì mức sôi nhẹ. Nước sôi cuộn mạnh trong thời gian dài có thể khiến miếng thịt chín quá, co rút và trở nên khô, dai. Điều quan trọng không nằm ở việc bắt đầu bằng nước lạnh hay nước sôi, mà là kiểm soát quá trình nấu.
Bí quyết giúp thịt luộc mềm, không khô
Thông tin trên VOV cho hay, muốn thịt luộc ngon, trước hết nên chọn miếng thịt tươi, có tỷ lệ nạc và mỡ phù hợp với món ăn. Không cắt thịt thành miếng quá nhỏ nếu muốn giữ độ mọng; đồng thời tránh luộc quá lâu chỉ vì lo thịt chưa chín.
Khi thịt chín, có thể tắt bếp và để nghỉ một lúc trước khi thái để nước trong thịt phân bố lại, giúp miếng thịt đỡ khô khi cắt. Với thịt lợn, cần nấu chín kỹ để bảo đảm an toàn thực phẩm; thời gian luộc phụ thuộc vào độ dày và kích thước miếng thịt.
Tóm lại, nếu muốn nước dùng đậm đà, bạn có thể bắt đầu bằng nước lạnh; nếu ưu tiên quy trình luộc nhanh gọn, có thể cho thịt vào nước đã sôi. Cả hai đều có thể thành công, miễn là không đun sôi quá mạnh và quá lâu.
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