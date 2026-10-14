Cải ngồng làm món gì ngon? Mách bạn cách chế biến cải ngồng giòn ngon, chuẩn vị cho phụ nữ ngoài 40

Cải ngồng có tác dụng gì?

Sau ngưỡng tuổi 40, cơ thể người phụ nữ bắt đầu có những thay đổi tự nhiên về quá trình trao đổi chất, hệ tiêu hóa, xương khớp cũng như làn da. Đây cũng là giai đoạn nhiều chị em chủ động điều chỉnh thói quen ăn uống của bản thân và gia đình: giảm bớt các món chiên xào nhiều dầu mỡ, đồng thời tăng cường sự hiện diện của các loại rau xanh giàu chất xơ trên mâm cơm.

Đưa các món ngon từ cải ngồng vào thực đơn giúp mâm cơm gia đình thêm thanh mát và bổ sung nhiều dưỡng chất có lợi cho phụ nữ sau tuổi 40.

Trao đổi với PV, ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, Giảng viên Đại học Y Hà Nội cho biết, cải ngồng là một lựa chọn đơn giản, dễ ăn và có thể đưa vào thực đơn. Loại rau này có thể được luân phiên với bông cải xanh, bắp cải, cải xoăn và nhiều loại rau khác để tăng sự đa dạng về chất xơ, vitamin, khoáng chất cũng như các hợp chất thực vật trong bữa ăn.

"Khi xây dựng thực đơn, phụ nữ sau tuổi 40 nên chú ý kết hợp rau xanh với các nguồn protein như cá, trứng, thịt nạc, đậu phụ và các loại đậu; đồng thời bổ sung thực phẩm giàu canxi, vitamin D và những dưỡng chất cần thiết khác theo nhu cầu cá nhân" - BS Bình nói.

Đối với người có bệnh lý nền hoặc đang sử dụng thuốc ảnh hưởng đến quá trình đông máu, việc điều chỉnh chế độ ăn cần được cân nhắc phù hợp. Chẳng hạn, người dùng thuốc kháng vitamin K như warfarin cần duy trì lượng vitamin K trong khẩu phần tương đối ổn định và trao đổi với bác sĩ khi có thay đổi đáng kể về chế độ ăn.

Với phụ nữ sau tuổi 40, bổ sung cải ngồng cùng nhiều loại rau xanh khác vào bữa ăn là cách đơn giản để đa dạng hóa khẩu phần và duy trì thói quen dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Dưới đây là các món ăn từ cải ngồng và cách chế biến đơn giản tại nhà, ai cũng có thể làm được. Nhớ lưu ngay vào "cẩm nang dinh dưỡng" nhé!

Phụ nữ sau tuổi 40 nên ăn cải ngồng thường xuyên vì 3 lợi ích sức khỏe này GĐXH - Cải ngồng giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất, là loại rau dễ chế biến, giúp phụ nữ sau tuổi 40 bổ sung vi chất và duy trì chế độ ăn uống cân bằng.

Cách chế biến rau cải ngồng để không bị mất chất dinh dưỡng

Nhặt rau cải ngồng như thế nào cho đúng cách?

Loại bỏ gốc già và lá úa

Dùng tay hoặc dao cắt bỏ khoảng 2–3 cm phần gốc cứng sát rễ (nếu bấm móng tay vào thấy cứng hoặc phần lõi bên trong bị rỗng trắng, xốp thì cắt bỏ đến đoạn thân đặc, non mềm).

Nhặt bỏ toàn bộ các lá già ngả vàng ở sát gốc, lá bị dập nát hoặc có vết sâu. Chỉ giữ lại những lá xanh mướt và phần ngọn có chùm nụ hoa vàng non.

Tước bỏ lớp vỏ xơ bên ngoài thân (Bước quan trọng để rau không bị dai)

Phần thân dưới của cải ngồng khá mập nhưng lại có một lớp vỏ lụa mỏng hơi xơ.

Dùng mũi dao nhỏ (hoặc móng tay) khía nhẹ vào mép gốc, sau đó tước dọc từ dưới gốc lên phía ngọn để lột bỏ lớp vỏ xơ bên ngoài. Khi tước bỏ lớp vỏ này, lõi cải bên trong khi nấu sẽ cực kỳ giòn, ngọt và ngấm gia vị.

Tách bẹ và cắt khúc theo món ăn

Với món luộc hoặc sốt dầu hào nguyên cây: Giữ nguyên cả cây dài (khoảng 12–15 cm). Nếu cây cải có thân quá to, hãy dùng dao chẻ đôi dọc theo phần thân gốc để khi luộc phần cuống và phần lá chín cùng lúc.

Với món xào (xào tỏi, xào thịt bò, xào nấm): Cắt khúc vừa ăn dài khoảng 4–5 cm. Nên để riêng phần cọng thân (dày, lâu chín) và phần lá/ngọn hoa (mỏng, nhanh chín) ra hai góc rổ để khi xào cho phần cọng vào đảo trước khoảng 30 giây rồi mới cho lá vào.

Với món nấu canh: Thái khúc ngắn hơn, khoảng 2–3 cm để dễ ăn.

Rau cải ngồng chế biến được những món gì?

Rau cải ngồng có độ giòn sần sật, vị ngọt hậu đặc trưng và giữ được màu xanh ngọc bích rất bắt mắt khi nấu chín. Để các món ăn dưới đây không bị ngái đắng và giữ nguyên màu xanh, trước khi chế biến bạn hãy áp dụng bước chần sơ cơ bản: Đun sôi nước với 1/2 thìa cà phê muối và vài giọt dầu ăn, thả phần gốc cải vào trước 20 giây rồi dìm phần lá xuống thêm 20 giây, vớt ra ngâm ngay vào bát nước đá lạnh 2 phút rồi để ráo. Dưới đây là 6 món ngon phổ biến từ rau cải ngồng kèm cách chế biến chi tiết cho từng món.

1. Cải ngồng xào thịt bò tỏi - Đậm đà, giàu sắt và vitamin C

Nguyên liệu: 1 bó cải ngồng (khoảng 400g), 200g thịt bò thăn hoặc bắp bò, 1 củ tỏi băm, vài lát gừng thái chỉ, dầu hào, hạt nêm, tiêu xay, dầu ăn.

Món cải ngồng xào thịt bò vừa thơm ngon, đưa cơm, vừa hỗ trợ cơ thể hấp thu chất sắt hiệu quả nhờ lượng vitamin C tự nhiên trong rau.

Cách chế biến:

Sơ chế: Cải ngồng nhặt sạch, tước bỏ lớp vỏ xơ ở phần gốc, cắt khúc dài 4–5 cm, chần sơ qua nước sôi rồi để ráo. Thịt bò thái lát mỏng ngang thớ, ướp với 1 thìa cà phê dầu hào, 1/2 thìa cà phê hạt nêm, tỏi băm, gừng và 1 thìa dầu ăn trong 15 phút cho mềm.

Xào thịt bò: Làm nóng chảo với chút dầu ăn, phi thơm nửa phần tỏi băm, trút thịt bò vào đảo nhanh tay trên lửa lớn khoảng 1–2 phút cho thịt vừa chín tới thì trút riêng ra đĩa (không xào kỹ làm thịt bị dai và ra nước).

Xào cải ngồng: Dùng lại chảo đó, thêm chút dầu và phi thơm phần tỏi còn lại. Cho cải ngồng vào đảo nhanh trên lửa lớn khoảng 1 phút, nêm chút dầu hào vừa ăn rồi trút thịt bò vào đảo đều 30 giây, rắc tiêu xay và tắt bếp.

2. Cải ngồng sốt nấm đông cô dầu hào - Thanh đạm, chuẩn vị nhà hàng

Nguyên liệu: 400g cải ngồng (chọn cây mập đều), 100g nấm đông cô tươi (hoặc nấm hương khô ngâm nở), 2 tép tỏi băm, 2 thìa canh dầu hào, 1 thìa cà phê nước tương, 1/2 thìa cà phê bột năng (hòa với 2 thìa nước lọc).

Cải ngồng xào nấm đông cô sốt dầu hào là món ăn thanh đạm, nhẹ bụng và giàu chất chống oxy hóa cho bữa cơm tối gia đình.

Cách chế biến:

Sơ chế: Cải ngồng tước vỏ xơ ở gốc, để nguyên cây dài (nếu thân to thì chẻ đôi phần gốc), đem chần qua nước sôi có pha muối và dầu ăn khoảng 45 giây rồi vớt ra ngâm nước đá, để ráo và xếp ngay ngắn ra đĩa dài. Nấm đông cô cắt bỏ chân, rửa sạch, khứa hình chữ thập trên mũ nấm.

Làm sốt nấm: Phi thơm tỏi băm với chút dầu ăn, cho nấm đông cô vào xào săn khoảng 2 phút. Thêm 1/2 bát con nước lọc (hoặc nước dùng rau củ), dầu hào, nước tương vào đun sôi cho nấm chín mềm và ngấm vị.

Hoàn thiện: Từ từ đổ bát nước bột năng vào chảo nấm, khuấy đều tay đến khi nước sốt sánh bóng lại thì tắt bếp. Rưới toàn bộ phần nấm và nước sốt nóng hổi lên chính giữa đĩa cải ngồng đã xếp sẵn.

3. Cải ngồng xào tỏi - Nhanh gọn, giữ trọn vị ngọt nguyên bản

Nguyên liệu: 1 bó cải ngồng (400g), 1–2 củ tỏi ta (bóc vỏ, đập dập), dầu ăn (hoặc mỡ lợn sẽ giúp rau bóng mượt hơn), dầu hào, muối, hạt nêm.

Chấn sơ cải ngồng trong nước sôi có pha chút muối rồi làm mát qua nước đá giúp rau giữ được màu xanh ngọc bích và làm dịu vị ngái tự nhiên.

Cách chế biến:

Sơ chế: Cải ngồng nhặt sạch, tước xơ, cắt khúc vừa ăn (chia riêng phần cọng dày và phần lá non).

Xào rau: Đun nóng chảo với dầu ăn hoặc mỡ lợn, cho 2/3 lượng tỏi đập dập vào phi vàng thơm. Nếu không chần rau trước, bạn cho phần cọng cải vào đảo trước khoảng 1 phút với 1–2 thìa nước lọc để cọng chín mềm, sau đó mới cho phần lá và nụ hoa vào đảo cùng trên lửa lớn.

Nêm nếm: Thêm 1 thìa canh dầu hào, 1/2 thìa cà phê hạt nêm và nốt 1/3 lượng tỏi đập dập còn lại vào đảo đều khoảng 30 giây cho dậy mùi thơm của tỏi tươi rồi tắt bếp, bày ra đĩa.

4. Cải ngồng luộc chấm nước mắm trứng gà dầm - Món ăn ngon mộc mạc, hạn chế dầu mỡ

Nguyên liệu: 1 bó cải ngồng non, 1–2 quả trứng gà luộc chín, nước mắm cốt ngon, vài lát ớt tươi, muối hạt.

Chấn sơ cải ngồng trong nước sôi có pha chút muối rồi làm mát qua nước đá giúp rau giữ được màu xanh ngọc bích và làm dịu vị ngái tự nhiên.

Cách chế biến:

Luộc rau: Cải ngồng nhặt sạch, tước vỏ xơ, để nguyên cây hoặc cắt đôi. Đun sôi một nồi nước rộng (lượng nước cần ngập mặt rau để rau không bị đen), thêm 1/2 thìa cà phê muối hạt.

Thả phần gốc cải xuống trước khoảng 30 giây, sau đó dìm toàn bộ phần lá xuống luộc thêm khoảng 1 phút đến khi cọng cải chuyển màu xanh trong, bấm nhẹ thấy mềm giòn là đạt. Vớt rau ra để ráo (hoặc qua nước đá đun sôi để nguội giúp rau giòn hơn).

Pha nước chấm: Bóc vỏ trứng gà luộc, cắt đôi hoặc dùng thìa dầm nhẹ phần lòng đỏ trứng với 3 thìa canh nước mắm cốt và vài lát ớt để tạo độ sánh bùi, béo ngậy khi chấm cùng cải ngồng.

5. Canh cải ngồng nấu tôm tươi - Ngọt mát, ấm bụng

Nguyên liệu: 300g cải ngồng, 150g tôm đất tươi (hoặc tôm sú), 1 củ hành khô băm nhỏ, vài lát gừng tươi thái chỉ, gia vị (muối, hạt nêm, nước mắm).

Kết hợp tôm đất tươi cùng rau cải ngồng mang lại món canh ngọt tự nhiên, bổ sung thêm canxi và chất xơ cho cơ thể.

Cách chế biến:

Sơ chế: Cải ngồng nhặt sạch, tước vỏ xơ, thái khúc ngắn khoảng 2–3 cm. Tôm tươi bóc vỏ, rút chỉ đen ở sống lưng, rửa sạch rồi dùng sống dao đập dập hoặc băm thô, ướp với chút đầu hành băm và hạt nêm.

Nấu canh: Phi thơm hành khô với một chút dầu ăn, cho tôm vào xào săn đến khi tôm chuyển màu đỏ gạch thì đổ khoảng 700ml–800ml nước sôi vào nồi.

Hoàn thiện: Khi nước canh sôi bùng, hớt bỏ bọt, thả phần cọng cải ngồng vào trước 30 giây rồi cho phần lá và ngọn hoa vào. Nêm nếm lại gia vị thanh nhạt vừa miệng, thả vài lát gừng tươi thái chỉ vào để cân bằng tính mát của rau cải rồi tắt bếp ngay để rau không bị nồng và nhũn.

6. Cải ngồng xào mực tươi hoặc tôm nõn - Giòn ngọt, đổi vị cuối tuần

Nguyên liệu: 300g cải ngồng, 200g mực ống tươi (hoặc tôm nõn), tỏi băm, gừng đập dập, hành lá, chút rượu trắng, dầu hào, hạt nêm, tiêu.

Một mâm cơm cân đối giữa nhóm chất đạm và các món rau xanh như cải ngồng góp phần xây dựng lối sống lành mạnh cho cả gia đình.

Cách chế biến:

Sơ chế hải sản: Mực làm sạch, khía vảy rồng trên thân rồi thái miếng vừa ăn. Đun sôi nước với vài lát gừng và 1 thìa rượu trắng, chần nhanh mực trong 20 giây cho săn lại và khử mùi tanh, đồng thời giúp mực không bị chảy nước khi xào.

Chế biến: Cải ngồng cắt khúc, chần sơ qua nước sôi rồi để ráo. Phi thơm tỏi và gừng trên chảo nóng, cho mực vào đảo nhanh tay với chút dầu hào khoảng 1 phút, sau đó trút cải ngồng vào đảo đều cùng lửa lớn thêm 1 phút nữa. Rắc hành lá cắt khúc, tiêu xay rồi trình bày ra đĩa dùng nóng.

Dù các món ngon từ cải ngồng mang lại sự thanh mát cùng nguồn chất xơ, vitamin và khoáng chất dồi dào nhưng ít năng lượng, ThS.BS Nguyễn Vũ Bình cũng lưu ý người tiêu dùng không nên xem đây là thực phẩm có thể thay thế thuốc điều trị hay bảo đảm phòng ngừa bệnh tật.

Để chăm sóc sức khỏe bền vững sau tuổi 40, chị em nên luân phiên ăn cải ngồng cùng các loại rau củ khác như bông cải xanh, bắp cải, cải xoăn; đồng thời kết hợp cân đối với nhóm thực phẩm giàu đạm (cá, thịt nạc, trứng, đậu phụ) và bổ sung đầy đủ canxi, vitamin D theo nhu cầu cơ thể.

Đặc biệt, những người có bệnh lý nền hoặc đang sử dụng thuốc ảnh hưởng đến quá trình đông máu (chẳng hạn như thuốc kháng vitamin K - warfarin) cần duy trì lượng vitamin K trong khẩu phần ở mức ổn định và nên trao đổi với bác sĩ điều trị trước khi có sự thay đổi đáng kể trong chế độ ăn hàng ngày.

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