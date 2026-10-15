Rán đậu phụ có cần ngâm nước muối trước không? Mẹo giúp đậu vàng giòn, ít vỡ

Đậu phụ rán là món ăn quen thuộc trong bữa cơm gia đình, nhưng để miếng đậu vàng đều, bên ngoài giòn nhẹ, bên trong vẫn mềm và không bị vỡ nát lại cần một vài bí quyết. Trong đó, ngâm đậu phụ với nước muối trước khi rán là mẹo được nhiều người áp dụng. Vậy cách làm này có thực sự cần thiết?

Có cần ngâm đậu phụ trong nước muối trước khi rán?

Ngâm đậu phụ trong nước muối trước khi rán không phải bước bắt buộc, nhưng có thể giúp đậu đậm vị hơn và giữ hình dạng tốt hơn khi chế biến.

Một số cách chế biến đậu phụ sử dụng nước muối nóng để làm săn nhẹ bề mặt, giúp miếng đậu giữ kết cấu tốt hơn. Cách làm này cũng giúp đậu được nêm vị nhẹ từ trước khi rán. Tuy nhiên, hiệu quả còn phụ thuộc vào loại đậu, độ mềm và lượng nước có trong miếng đậu. Theo hướng dẫn chế biến đậu phụ của chuyên trang ẩm thực Viet World Kitchen, ngâm đậu trong nước muối cũng là một cách hỗ trợ thoát bớt độ ẩm và giúp miếng đậu lên màu vàng đều hơn.

Nếu muốn thử, có thể cắt đậu thành miếng vừa ăn, ngâm trong nước muối nóng khoảng 10-15 phút, sau đó vớt ra để ráo và thấm khô thật kỹ trước khi cho vào chảo. Không nên bỏ qua bước làm khô vì đậu còn đọng nước dễ khiến dầu bắn khi rán, đồng thời làm bề mặt lâu vàng.

Ngược lại, nếu đậu đã chắc, ít nước và có chất lượng tốt, bạn hoàn toàn có thể rán trực tiếp sau khi để ráo và thấm khô. Không cần ngâm nước muối chỉ vì nghĩ rằng đây là điều kiện bắt buộc để đậu giòn.

5 mẹo giúp rán đậu phụ vàng giòn, hạn chế vỡ nát

1. Chọn đậu có độ chắc vừa phải

Muốn đậu rán đẹp, khâu chọn nguyên liệu khá quan trọng. Đậu quá mềm, nhiều nước thường khó cắt thành miếng đẹp và dễ nứt vỡ khi di chuyển. Với món đậu rán thông thường, nên chọn miếng đậu có kết cấu tương đối chắc, bề mặt mịn, không có dấu hiệu ôi chua hoặc nhớt bất thường.

Nếu mua đậu phụ tươi ở chợ, nên chọn nơi bán sạch sẽ, có cách bảo quản phù hợp. Đậu còn tươi, kết cấu tốt sẽ dễ sơ chế và rán đẹp hơn.

2. Để ráo và thấm khô trước khi rán

Đây là một trong những bước quan trọng nhất để đậu nhanh vàng và hạn chế bắn dầu. Sau khi cắt, đặt đậu lên đĩa hoặc rổ sạch cho ráo nước, rồi dùng giấy thấm thực phẩm hoặc khăn sạch thấm nhẹ bề mặt.

Nếu đậu nhiều nước, có thể đặt giữa hai lớp khăn sạch và dùng vật nặng vừa phải ép nhẹ trong vài phút. Không nên ép quá mạnh vì miếng đậu có thể nát hoặc mất độ mềm tự nhiên.

Độ ẩm trên bề mặt khiến đậu khó vàng nhanh. Khi nước bay hơi, nhiệt độ bề mặt mới có điều kiện tăng lên để tạo lớp vỏ vàng giòn. Vì vậy, kể cả đã ngâm nước muối, đậu vẫn cần được làm khô trước khi rán.

3. Chờ dầu nóng vừa rồi mới cho đậu vào

Nếu thả đậu vào chảo khi dầu chưa đủ nóng, bề mặt có thể lâu se lại, khiến miếng đậu dễ dính chảo và khó trở mặt. Ngược lại, dầu quá nóng có thể làm lớp ngoài sẫm màu nhanh trong khi bên trong chưa đạt độ nóng mong muốn.

Nên làm nóng chảo, cho lượng dầu đủ để tiếp xúc với phần đáy đậu rồi mới xếp từng miếng vào. Khi đậu bắt đầu xém vàng, hạ nhiệt nếu cần để đậu chín đều.

Không nên cho quá nhiều đậu cùng lúc khiến nhiệt độ dầu giảm nhanh và các miếng đậu chen chúc, khó trở mặt.

4. Đừng lật đậu quá sớm

Một lỗi thường gặp là vừa cho đậu vào chảo đã dùng đũa đảo hoặc lật liên tục vì sợ cháy. Khi lớp vỏ bên ngoài chưa kịp hình thành, đậu dễ bị rách, vỡ hoặc dính vào đáy chảo.

Hãy để một mặt đậu rán yên đến khi vàng và se lại rồi mới nhẹ nhàng lật sang mặt còn lại. Có thể dùng xẻng mỏng hoặc kết hợp đũa với xẻng để đỡ miếng đậu, thay vì kẹp chặt khiến đậu nát.

Nếu miếng đậu vẫn dính chảo, không nên cố cạy mạnh. Hãy chờ thêm một chút để bề mặt vàng hơn rồi thử nhấc nhẹ.

5. Muốn lớp vỏ giòn hơn, có thể phủ một lớp bột thật mỏng

Với những ai thích đậu có lớp vỏ giòn rõ hơn, sau khi thấm khô có thể áo một lớp bột ngô hoặc bột khoai tây thật mỏng trước khi rán. Lớp bột giúp tạo vỏ giòn khi gặp dầu nóng, nhưng không nên phủ quá dày vì dễ làm miếng đậu nặng bột và mất cảm giác mềm bên trong.

Đây là mẹo tùy chọn, không cần thiết nếu bạn thích kiểu đậu rán truyền thống với bề mặt vàng nhẹ, bên trong mềm mượt.

Những lỗi khiến đậu phụ rán mãi không vàng hoặc dễ vỡ

Một số thói quen nhỏ có thể khiến món đậu rán không đạt kết quả như mong muốn

Đậu còn ướt đã cho vào chảo: Bề mặt lâu vàng, dầu dễ bắn và miếng đậu khó tạo lớp vỏ.

Dùng đậu quá mềm: Miếng đậu dễ nứt khi cắt, gắp hoặc lật.

Lật quá sớm: Lớp vỏ chưa hình thành nên đậu dễ dính và vỡ.

Cho quá nhiều miếng vào chảo: Đậu khó vàng đều, các mặt tiếp xúc với nhau dễ bị dính.

Rán với lửa quá lớn: Bề mặt có thể cháy sẫm nhanh, trong khi miếng đậu chưa đạt độ giòn mong muốn.

Sau khi rán, nên gắp đậu ra đĩa có lót giấy thấm dầu hoặc đặt lên giá để dầu thừa thoát bớt. Nếu muốn giữ độ giòn, không nên xếp đậu thành đống khi còn nóng vì hơi nước có thể làm mềm lớp vỏ.

Rán đậu phụ ngon: Ngâm nước muối là mẹo, thấm khô mới là bước không nên bỏ qua

Tóm lại, ngâm đậu phụ trong nước muối trước khi rán là một lựa chọn đáng thử nếu muốn miếng đậu có vị đậm hơn và kết cấu săn hơn. Tuy nhiên, đây không phải bí quyết bắt buộc và cũng không thể thay thế các bước sơ chế, làm nóng dầu và rán đúng cách.

Đĩa đậu phụ rán vàng giòn tan rải tỏi ớt hấp dẫn, kết hợp cùng bát nước chấm đậm đà để bữa cơm gia đình thêm phần ngon miệng và bớt ngấy. Ảnh minh họa: iStock

Để đậu vàng giòn, ít vỡ, hãy ưu tiên chọn đậu có độ chắc phù hợp, để ráo và thấm khô kỹ, chờ dầu nóng vừa rồi mới rán, đồng thời hạn chế lật khi mặt đậu chưa se vàng. Những thao tác đơn giản này thường tạo ra khác biệt rõ rệt cho món ăn quen thuộc trong bữa cơm gia đình.

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