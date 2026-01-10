Lương khởi điểm sinh viên Đại học Công nghiệp cao nhất 15,3 triệu đồng
Đại học Công nghiệp Hà Nội cho biết mức lương khởi điểm trung bình của sinh viên tốt nghiệp năm 2024 đạt khoảng 10,8 triệu đồng/tháng, cao nhất là 15,3 triệu đồng.
Số liệu được trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) công bố ngày 9/1, dựa trên khảo sát hơn 7.800 sinh viên đã tốt nghiệp, với gần 7.200 phản hồi hợp lệ, đạt tỷ lệ xấp xỉ 92%. Mức thu nhập khởi điểm được tính đối với nhóm dưới một năm kinh nghiệm làm việc.
Theo kết quả khảo sát, sinh viên ngành Việt Nam học có thu nhập trung bình cao nhất, 15,3 triệu đồng/tháng. Đây là ngành quy mô đào tạo nhỏ với 29 sinh viên tốt nghiệp, trong đó 18 người làm tại doanh nghiệp tư nhân, số còn lại tự tạo việc làm, làm cho doanh nghiệp nước ngoài hoặc làm việc ở nước ngoài.
Nhóm ngành có mức lương trên 13 triệu đồng gồm: Cơ điện tử và Kỹ thuật hệ thống công nghiệp. Các ngành thế mạnh của trường như Công nghệ kỹ thuật ôtô ghi nhận mức 11,36 triệu đồng, trong khi nhóm Công nghệ thông tin (Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin) dao động khoảng 12–13 triệu đồng/tháng.
Ở chiều ngược lại, sinh viên các ngành Kiểm toán, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có mức khởi điểm thấp hơn, khoảng 8,2–8,5 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, trường cho biết tỷ lệ có việc làm của các ngành này vẫn đạt 96 - 100%, thể hiện khả năng cạnh tranh tốt trên thị trường lao động. Ngành Logistics được đánh giá biên độ tăng thu nhập lớn sau 2–3 năm kinh nghiệm.
Đây là lần đầu Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố khảo sát thu nhập sinh viên sau tốt nghiệp. Trên phạm vi cả nước, số trường đại học công khai dữ liệu này còn hạn chế. Trước đó, một số trường như Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết mức lương khởi điểm trung bình của tân cử nhân khoảng 12 triệu đồng/tháng.
Đại học Công nghiệp Hà Nội có lịch sử gần 130 năm, quy mô khoảng 34.000 người học, đào tạo đa ngành từ công nghệ, kỹ thuật đến kinh tế và ngôn ngữ. Trường đặt mục tiêu vào top 400 châu Á đến năm 2035. Năm 2025, điểm chuẩn dao động từ 18 đến 26,27 điểm; học phí trung bình các ngành học khoảng 24,6 triệu đồng/năm.
