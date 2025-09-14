Mới nhất
Lượng người sử dụng ChatGPT có thời điểm giảm tới 70%, lý do là gì?

Chủ nhật, 07:19 14/09/2025 | Tiêu điểm
Lượng người truy cập ChatGPT đã giảm tới 70% từ đầu tháng 6 và giữ ở mức này cho đến tận đầu tháng 8.

ChatGPT - ứng dụng khơi mào cơn sốt trí tuệ nhân tạo toàn cầu - đang ghi nhận sự sụt giảm đáng kể về mức độ sử dụng trong thời gian gần đây. Số liệu từ nhiều nguồn cho thấy, sau khi đạt đỉnh vào cuối tháng 5, lượng người dùng đã giảm mạnh từ đầu tháng 6, có thời điểm sụt tới 70% vào ngày 6/6, và duy trì ở mức thấp cho đến tháng 8.

Thống kê từ nền tảng AI OpenRouter cho thấy ChatGPT ghi nhận mức sử dụng cao kỷ lục vào ngày 27/5, đúng vào thời điểm sinh viên đại học và cao đẳng tại Mỹ bước vào kỳ thi cuối kỳ, với 97,4 tỷ token được tạo ra chỉ trong một ngày. Tuy nhiên, sang tháng 6, mức sử dụng trung bình hằng ngày giảm còn 36,7 tỷ token, chỉ bằng một nửa so với tháng trước. Dữ liệu trực tuyến cũng cho thấy ChatGPT có khoảng 700 triệu người dùng hoạt động mỗi tuần trên toàn cầu, gấp bốn lần cùng kỳ năm ngoái. Tuy vậy, kể từ ngày 6/6, mức sử dụng đã giảm mạnh tới 70%.

Lượng người sử dụng ChatGPT có thời điểm giảm tới 70%, lý do là gì? - Ảnh 1.

Mức sử dụng ChatGPT đã đột ngột giảm kể từ ngày 6/6 (Nguồn: Futurism)

Các chuyên gia cho rằng sự biến động này không phải do vấn đề quản lý hay kỹ thuật của OpenAI mà chủ yếu bắt nguồn từ lịch học tập của sinh viên. Một nghiên cứu tại Đại học Rutgers chỉ ra rằng kỳ nghỉ xuân và kỳ nghỉ hè là giai đoạn ChatGPT có mức sử dụng thấp nhất, đồng thời kết luận phần lớn nhu cầu sử dụng AI chatbot này đến từ mục đích học tập.  Thực tế, xu hướng này từng được ghi nhận từ năm 2023, khi Business Insider và Bloomberg đều chỉ ra rằng lưu lượng truy cập ChatGPT đã giảm vào mùa hè và tăng trở lại vào thời điểm khai giảng.

Đáng chú ý, dữ liệu từ OpenRouter cũng cho thấy mức truy cập ChatGPT vào cuối tuần thường thấp hơn so với ngày thường, phản ánh rõ tác động đáng kể của nhóm sinh viên đến tổng lượng người dùng. Điều này đặt ra câu hỏi về mức độ phổ biến thực sự của AI ngoài phạm vi học thuật khi không chỉ sinh viên mà cả các giảng viên cũng thường xuyên sử dụng công cụ này.

Lượng người sử dụng ChatGPT có thời điểm giảm tới 70%, lý do là gì? - Ảnh 2.

Sinh viên ảnh hưởng đáng kể đến mức sử dụng ChatGPT (Nguồn: Frank Rumpenhorst/Getty Images)

Về khía cạnh tài chính, sự sụt giảm lưu lượng mang lại tác động hai chiều cho OpenAI - đơn vị vận hành ChatGPT. Trước mắt, việc giảm lượng truy cập giúp giảm chi phí vận hành vốn đã lên tới 9 tỷ đô la Mỹ trong năm 2024 trong khi doanh thu của ứng dụng này chỉ đạt khoảng 4 tỷ đô. Ước tính, OpenAI phải chi 2,25 đô la Mỹ chỉ để thu về 1 đô, và nhiều dự báo cho rằng công ty khó đạt dòng tiền dương trước năm 2029. Giới quan sát cho rằng thời điểm ra mắt GPT-5 vào tháng 8 cũng nhằm tránh trùng với cao điểm sử dụng vào kỳ thi, qua đó góp phần kiểm soát chi phí.

Đáng chú ý, việc AI được sử dụng trong môi trường giáo dục không chỉ xuất phát từ nhu cầu tự nhiên mà còn được thúc đẩy bởi các khoản đầu tư chiến lược. Tháng 7 vừa qua, một báo cáo cho biết Microsoft, OpenAI và Anthropic đã cùng rót khoảng 23 triệu đô la Mỹ để hợp tác với Liên đoàn Giáo viên Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy việc ứng dụng AI trong lớp học.

Nguồn: ETtoday

