Lưu trữ tế bào gốc: Hiểu đúng để 'bảo hiểm sinh học' cho tương lai

Hiểu đúng về chăm sóc thai kỳ và “bảo hiểm sinh học” cho tương lai

Mang thai là hành trình thiêng liêng nhưng cũng đi kèm nhiều băn khoăn của các gia đình về việc làm sao để thai nhi phát triển khỏe mạnh, theo dõi thai kỳ đúng cách và chuẩn bị tốt nhất cho quá trình sinh nở an toàn. Trong bối cảnh y học hiện đại phát triển mạnh mẽ, các giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện cho mẹ và bé không chỉ dừng lại ở theo dõi thai kỳ mà còn mở rộng sang dự phòng bệnh lý trong tương lai, trong đó nổi bật là lưu trữ tế bào gốc từ máu và mô dây rốn khi trẻ chào đời.

Thực tế cho thấy, ngày càng nhiều gia đình chủ động lựa chọn lưu trữ tế bào gốc như một hình thức “bảo hiểm sinh học”, nhằm gia tăng cơ hội điều trị nếu không may mắc bệnh sau này. Xu hướng này phản ánh sự thay đổi trong tư duy chăm sóc sức khỏe, từ điều trị sang chủ động phòng ngừa ngay từ sớm.

Các bác sĩ đang thu thập máu và mô cuống rốn. Ảnh: BVCC

Tiềm năng ứng dụng rộng của tế bào gốc trong y học hiện đại

Theo Tiến sĩ Thẩm Thị Thu Nga, Trưởng Lab Trung tâm Tế bào gốc, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, tế bào gốc hiện có tiềm năng ứng dụng trong điều trị hơn 80 bệnh lý, đặc biệt ở các nhóm bệnh huyết học, miễn dịch, tim mạch, thần kinh và một số bệnh chuyển hóa. Phương pháp này hoạt động dựa trên cơ chế thay thế hệ tạo máu bị tổn thương bằng nguồn tế bào gốc khỏe mạnh, từ đó tái lập hệ thống sản xuất tế bào máu và phục hồi chức năng miễn dịch cho người bệnh.

Ở góc độ ứng dụng chuyên sâu, tế bào gốc trung mô từ mô dây rốn còn có khả năng tiết ra các yếu tố sinh học giúp giảm viêm, bảo vệ tế bào và thúc đẩy tái tạo mô. Một số nghiên cứu cũng ghi nhận tiềm năng hỗ trợ phục hồi trong các bệnh lý thần kinh như đột quỵ, tuy nhiên việc chỉ định vẫn cần tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn chuyên môn và đánh giá lâm sàng cụ thể.

Chăm sóc thai kỳ toàn diện – nền tảng bảo vệ sức khỏe mẹ và bé

Các bác sĩ nhấn mạnh, chăm sóc thai kỳ toàn diện đóng vai trò then chốt trong việc theo dõi sự phát triển của thai nhi, phát hiện sớm bất thường và xử trí kịp thời, từ đó đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé. Việc khám thai định kỳ, thực hiện đầy đủ các xét nghiệm sàng lọc, kiểm soát bệnh lý nền và duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý là những yếu tố không thể thiếu trong suốt thai kỳ.

Song song đó, sự kết hợp giữa chăm sóc thai kỳ và các tiến bộ y học như lưu trữ tế bào gốc đang góp phần hoàn thiện chiến lược chăm sóc sức khỏe liên tục, từ trước sinh đến sau sinh. Đây được xem là hướng tiếp cận toàn diện, không chỉ giúp trẻ chào đời khỏe mạnh mà còn tạo nền tảng bảo vệ sức khỏe lâu dài.



