Lý do đằng sau việc người Nhật Bản không ăn cá sông khiến du khách bất ngờ





Du khách Việt ngạc nhiên khi thấy cá to bơi ngập trên mương cạn ở Nhật mà không ai bắt

Du khách Việt ngạc nhiên khi từng con cá to như bắp chân người tung tăng bơi lội dưới mương nước mà không 1 ai đánh bắt.





Mới đây trên một diễn đàn, một chàng trai người Việt sang Nhật học tập và làm việc đã kể lại một việc khiến mình vô cùng ngạc nhiên. Đó là, chàng trai đã vô cùng bất ngờ trước cảnh tượng những con cá to bằng cổ chân bơi lội tung tăng dưới mương nước khá cạn mà tuyệt nhiên không ai bắt.

Anh đã quay lại đoạn clip ngắn và đăng lên mạng xã hội với nội dung: "Có ai từ khi sang Nhật chưa ăn bé này không ạ?". Từng con cá to như bắp chân người tung tăng bơi lội dưới mương nước mà không 1 ai... "nhòm ngó".

Phía dưới phần bình luận, rất nhiều bạn trẻ - trong đó có du học sinh Việt tại Nhật đã giải thích thắc mắc này cho anh chàng. Nhiều người cho rằng, ở Nhật, cá dưới mương khá nhiều nhưng không phải món khoái khẩu như Việt Nam, người Nhật họ ưa chuộng cá biển nhiều hơn cá sông, cá đồng:

- "Ở Việt Nam mình thấy thế này thì quý chứ ở Nhật thì bình thường thôi, mình từng chứng kiến, ban đầu cũng ngạc nhiên như bạn vậy. Vì ở Nhật họ quan niệm chỉ đồ trong siêu thị mới là thực phẩm sạch. Họ không ăn mấy loại cá này với hoa quả ở đường đâu".

- "Theo đánh giá cảm nhận của bản thân mình thì chắc do cá chép Nhật thịt nhạt, không có vị ngọt đậm như chép tự nhiên ở Việt Nam nên họ không ăn, nói chung chỉ ăn tạm thôi, không có gì đặc sắc cả".

Lý do người Nhật hiếm khi ăn cá sông

Người Nhật thích ăn cá, nhưng chủ yếu là cá biển.

Theo Yurica Life cho biết, có 4 lý do khiến người dân xứ sở hoa anh đào thường ít lựa chọn cá sông làm thực phẩm cho mình.

Thứ nhất, họ cho rằng cá sông không sạch.

Vì cá sông thường sẽ có mùi cỏ, mùi bùn hay không thể sạch như cá biển, đặc biệt là cá đánh bắt ở đại dương.

Thứ hai, vì ngành công nghiệp đánh bắt cá biển phát triển và cá biển ngon.

Nhật Bản là một quốc gia hàng hải được bao quanh bởi đại dương, đã bắt đầu ăn cá từ hàng ngàn năm trước. Họ có đường ven biển của quốc gia trải dài từ Bắc đến Nam do đó sở hữu nhiều loại hải sản đa dạng, tươi mới và dễ dàng đánh bắt. Các loại cá biển có thể được tiêu thụ ở dạng thô như sushi và sashimi vì mức độ tươi mới rất cao.

Thứ ba, cá sông không ngon do đặc thù địa hình.

Nước Nhật hẹp, có dãy núi chạy dài dọc đất nước nên sông ngòi ngắn, dốc, ít phù sa. Vì thế mà cá sông thường không ngon.

Cuối cùng, họ lo ngại về việc ô nhiễm kim loại nặng.

Đây là lý do chủ yếu và lớn nhất khiến nhiều người Nhật không muốn ăn cá sông. Những năm 60, 70 Nhật Bản phát triển kinh tế cao độ, tập trung đẩy mạnh công nghiệp với những bước tiến được gọi là "thần kỳ". Nhưng trong giai đoạn đó, môi trường lại phải đối mặt với gánh nặng lớn hơn bao giờ hết vì các chất thải hóa học.

Dù sau này Nhật Bản cố gắng khắc phục và làm sạch sông ngòi (hiện đa phần sông ngòi ở Nhật có bờ bao và nước khá trong sạch) nhưng nhiều người vẫn lo ngại rằng, các thành phần kim loại nặng trong nước còn chưa mất đi. Nếu vậy, kim loại nặng sẽ theo đường ăn uống vào trong thịt cá, rồi tiếp tục vào trong cơ thể người, có thể gây các bệnh hiểm nghèo như ung thư.

Loại cá nước ngọt hiếm hoi được người Nhật yêu thích, thường ăn và chế biến thực phẩm chính là cá hồi. Loài cá này có đặc trưng chỉ sống trong nước sạch, không thể sống trong nước ô nhiễm, dòng nước phải luôn chảy.