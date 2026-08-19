Ngang cấp Subaru BRZ, ô tô Toyota giá 488 triệu đồng thiết kế thể thao, trang bị đẳng cấp

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Ô tô Toyota thiết kế thể thao, trang bị đẳng cấp

Toyota GR86 2026

Theo Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam, Toyota GR86 2026 tại Nhật Bản từ ngày 28/8. Ở lần nâng cấp này, mẫu xe thể thao không thay đổi đáng kể về thiết kế tổng thể hay hệ thống truyền động, nhưng được Toyota tập trung cải thiện cảm giác lái, hệ thống điều khiển và các tính năng hỗ trợ người lái.

Điểm mới dễ nhận diện nhất trên Toyota GR86 2026 là màu sơn ngoại thất Solid Gray. Đây là màu từng được Toyota cung cấp trong thời gian giới hạn trên thế hệ 86 vào năm 2017 và nay được đưa trở lại. Tại Mỹ, màu sơn tương tự được hãng gọi với tên Thunder.

Khoang nội thất cũng được tinh chỉnh, đặc biệt trên phiên bản RZ cao cấp. Toyota thay đổi thiết kế các công tắc điều khiển để tăng cảm giác chắc chắn khi thao tác, đồng thời sử dụng lớp sơn đen mờ nhằm hạn chế phản chiếu ánh sáng. Gói nội thất đen - đỏ tiếp tục được cung cấp, nhưng nay bổ sung thêm các chi tiết màu đỏ trên tựa lưng ghế, đồng bộ với thảm sàn và ốp cửa.

Điểm mới dễ nhận diện nhất trên Toyota GR86 2026 là màu sơn ngoại thất Solid Gray.

Nếu đặt cạnh Subaru BRZ, GR86 tiếp tục duy trì triết lý phát triển tập trung vào cảm giác lái. Toyota đã lập trình lại hệ thống điều khiển bướm ga nhằm cải thiện độ chính xác khi phản hồi chân ga. Hãng cho biết thay đổi này giúp người lái kiểm soát gia tốc tốt hơn khi thoát cua, đặc biệt trên những bề mặt có độ bám thấp như đường ướt hoặc tuyết.

Hệ thống lái trợ lực điện EPS cũng được hiệu chỉnh dựa trên kinh nghiệm từ giải đua Super Taikyu Series. Những thay đổi hướng đến việc giảm rung lắc khi vào cua ở tốc độ cao hoặc khi xe chạy qua mặt đường gồ ghề, đồng thời cải thiện độ chính xác và sự ổn định của vô-lăng. Đây là những yếu tố quan trọng đối với một mẫu coupe thể thao như GR86 và cũng là điểm mà Subaru BRZ luôn được đánh giá cao.

GR86 tiếp tục duy trì triết lý phát triển tập trung vào cảm giác lái.

Toyota còn điều chỉnh hộp số sàn 6 cấp trên GR86 2026. Kết cấu bộ đồng tốc giữa số 4 và số 5 được mở rộng phần vát thêm 0,5 mm, qua đó giúp quá trình chuyển số mượt hơn khi giảm tốc hoặc vào cua. Thay đổi này từng xuất hiện trên GR86 dành cho thị trường Mỹ.

Phiên bản GR86 Cup Car Basic dành cho hoạt động đua xe cũng được bổ sung lựa chọn hộp số tự động 6 cấp bên cạnh hộp số sàn. Đây là mẫu xe được nhiều đội đua sử dụng tại giải GR86/BRZ Cup, do đó việc mở rộng lựa chọn hộp số có thể giúp xe tiếp cận thêm nhóm khách hàng tham gia các hoạt động thể thao.

Phiên bản GR86 Cup Car Basic dành cho hoạt động đua xe cũng được bổ sung

Theo Tạp chí Nghe nhìn Việt Nam, về sức mạnh, Toyota GR86 2026 tiếp tục sử dụng động cơ boxer 4 xi-lanh hút khí tự nhiên FA24, dung tích 2,4L. Động cơ sản sinh công suất tối đa 232 mã lực tại 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 250 Nm tại 3.700 vòng/phút. Hệ thống truyền động cầu sau vẫn được giữ nguyên, tạo nền tảng vận hành cân bằng cho mẫu coupe thể thao này.

GR86 2026 được bổ sung thêm một camera đơn sắc góc siêu rộng bên cạnh cụm camera stereo

Toyota cũng nâng cấp hệ thống hỗ trợ lái EyeSight. GR86 2026 được bổ sung thêm một camera đơn sắc góc siêu rộng bên cạnh cụm camera stereo, tạo thành cấu hình ba camera. Nhờ mở rộng trường quan sát, hệ thống có thể nhận diện phương tiện, người đi bộ và vật cản hiệu quả hơn. Đây là một trong những khác biệt đáng chú ý khi so sánh GR86 mới với Subaru BRZ.

Giá ô tô Toyota GR86 RC

Tại Nhật Bản, GR86 RC có giá từ 2,936 triệu Yen, tương đương khoảng 488 triệu đồng, với hộp số sàn 6 cấp. Phiên bản SZ có giá 3,195 - 3,293 triệu Yen, tương đương 531 - 547 triệu đồng. Trong khi đó, bản RZ cao cấp nhất có giá 3,518 - 3,616 triệu Yen, tương đương 585 - 601 triệu đồng, tùy lựa chọn hộp số.

Với những nâng cấp tập trung vào trải nghiệm lái và công nghệ an toàn, GR86 2026 tiếp tục duy trì vị thế đối trọng trực tiếp của Subaru BRZ trong nhóm coupe.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá hấp dẫn nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.