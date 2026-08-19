Xuất hiện ô tô điện hai chỗ ở Việt Nam giá siêu rẻ chỉ 120 triệu đồng, pin tháo rời

Ô tô điện hai chỗ ở Việt Nam pin tháo rời

Khoang cabin 2 chỗ ngồi tối giản của Nano S05. Ảnh: Facebook





Thông tin trên Đời sống và Pháp luật, ô tô điện Nano S05 vừa được bắt gặp tại khu vực nhà máy của TMT Motors. Đây là mẫu ô tô điện mini chỉ có hai chỗ ngồi, được TMT Motors phát triển dựa trên nền tảng kỹ thuật của Silence S04, mẫu xe đến từ châu Âu.

Qua hình ảnh thực tế, Nano S05 mang kiểu dáng đặc trưng của một mẫu ô tô đô thị siêu nhỏ. Phần đầu xe ngắn, kính chắn gió lớn, dải đèn LED kéo ngang trên nắp ca pô và cụm đèn đặt thấp hai bên.

Nano S05 có lợi thế về khả năng xoay trở trong các tuyến đường hẹp hoặc khu vực đông dân cư. Ảnh: TMT





Theo những thông tin TMT Motors từng công bố, xe sử dụng mâm 13 inch, đi cùng lốp 155/65R13. Hai bên thân xe có cửa hông, trong khi phía sau là cửa hậu kích thước lớn.

Với kích thước nhỏ, Nano S05 có lợi thế về khả năng xoay trở trong các tuyến đường hẹp hoặc khu vực đông dân cư.

Xe có chiều dài, rộng và cao lần lượt 2.280 x 1.290 x 1.590 (mm). So với VinFast VF 3, mẫu ô tô điện cỡ nhỏ đang được bán tại Việt Nam, Nano S05 ngắn hơn 910mm và hẹp hơn 389mm. VF 3 có kích thước lần lượt 3.190 x 1.679 x 1.622 (mm).

Khoang cabin Nano S05 chỉ bố trí hai ghế. Ảnh: TMT

Để dễ hình dung, chiều dài Nano S05 chỉ nhỉnh hơn khoảng 200mm so với Honda SH.

Phía sau xe được thiết kế khá vuông vức, với cửa hậu chiếm phần lớn diện tích. Cụm đèn hậu đặt thấp trên cản, trong khi kính hậu có kích thước lớn, hỗ trợ cải thiện tầm quan sát từ bên trong.

Khoang cabin Nano S05 chỉ bố trí hai ghế. Bảng điều khiển được thiết kế theo hướng tối giản, với màn hình màu 5 inch hiển thị các thông tin cơ bản như tốc độ, dung lượng pin và chế độ vận hành.

Xe không có màn hình giải trí trung tâm, nhưng được trang bị một số tiện nghi cơ bản như cổng USB, giá đỡ điện thoại, kính chỉnh điện và điều hòa.

Phía sau hàng ghế là khu vực chứa đồ, có thể đáp ứng những nhu cầu sử dụng hằng ngày như mang theo túi xách, ba lô hoặc cặp tài liệu.

TMT Motors phát triển Nano S05 với hai cấu hình pin. Cả hai đều hỗ trợ sạc từ nguồn điện dân dụng 220V và sử dụng chuẩn sạc CCS2.

Thông tin trên Diễn đàn doanh nghiệp, phiên bản sử dụng pin cố định có phạm vi di chuyển khoảng 120km sau mỗi lần sạc đầy. Trong khi đó phiên bản pin tháo rời có phạm vi hoạt động từ 75 - 150km tùy cấu hình. Nếu đạt mức tối đa 150km, quãng đường này tương đương gần 10 vòng quanh hồ Tây.

Điểm đáng chú ý của phiên bản pin tháo rời là người dùng có thể lấy bộ pin ra khỏi xe để sạc. Theo thông tin được cung cấp, quá trình tháo pin mất khoảng 15 giây.

Sau đó bộ pin có thể được mang vào nhà hoặc văn phòng để sạc trực tiếp bằng nguồn điện dân dụng. Cách bố trí này có thể phù hợp với những người sống tại khu vực chưa có hạ tầng trạm sạc cố định hoặc không thuận tiện đưa xe đến vị trí sạc.

Giá ô tô điện Nano S05

Theo thông tin từ phía bán hàng, Nano S05 dự kiến được giới thiệu tại Việt Nam trong 1 - 2 tháng tới. Giá bán dự kiến khoảng 120 triệu đồng cho phiên bản một pin và 140 triệu đồng cho phiên bản hai pin. Mức giá khoảng 120 triệu đồng cho bản một pin và 140 triệu đồng cho bản hai pin hiện mới là thông tin dự kiến từ phía bán hàng, chưa phải giá bán chính thức do nhà sản xuất công bố.

Hiện TMT Motors chưa công bố chính thức toàn bộ thông số kỹ thuật, giá bán và thời điểm mở bán Nano S05 tại Việt Nam.

Xe ô tô giá từ 150 triệu đồng/chiếc bán tại thị trường Việt Nam có gì đặc biệt?

Làn sóng xe điện tại thị trường Việt hứa hẹn sẽ rất sôi động khi TMT Motors mới đây đã hé lộ loạt mẫu xe điện mini mà hãng chuẩn bị phân phối.

Cụ thể, trong thông báo gần đây, TMT Motors cho biết hãng đã thống nhất cùng liên doanh SGMW (SAIC, General Motors và Wuling) dự kiến đưa ra bản thương mại của Baojun E100, Baojun Yep 2023 và Baojun Yep Plus tại thị trường Việt.

Xe ô tô điện VinFast Minio Green đèn 'ăn điểm', dễ lại tạo trào lưu độ

VinFast Minio Green (Ảnh: Đại lý VinFast)

VinFast Minio Green được đánh giá là một mẫu xe thực dụng, tập trung các trang bị cần thiết cho di chuyển nội đô với tầm giá dễ tiếp cận. Cụm đèn chiếu sáng LED cho ánh sáng rõ và đều, hỗ trợ quan sát trong nhiều điều kiện. Đồng hồ kỹ thuật số đặt sau vô lăng giúp theo dõi thông số nhanh và giảm xao nhãng khi lái. Khoang lái ghi điểm ở tính thân thiện và tầm nhìn thoáng. Nắp ca-pô ngắn giúp người lái căn đầu xe chính xác hơn trong không gian chật.

VinFast Minio Green có giá bán 269 triệu đồng, thấp hơn 30 triệu đồng so với VF 3. Mẫu xe điện mini này được kỳ vọng sẽ nối tiếp thành công của các dòng xe Green đã ra mắt, qua đó góp phần giúp VinFast đạt những mục tiêu doanh số trong tương lai.

Xe ô tô điện Baojun Yep 2023 (303km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V





Baojun Yep 2023.

Baojun Yep 2023 gây chú ý, thu hút công chúng khi lần đầu ra mắt và bắt đầu bán sản phẩm vào tháng 4/2023.

Xe sở hữu ngoại hình vuông vức, đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED xen kẽ đi cùng dải LED định vị ban ngày kiểu đứt đoạn. Phía dưới, phần cản trước được sơn tối màu. Xe sử dụng bộ mâm hai tông màu cùng tạo hình hoa 4 cánh.

Không gian nội thất của Baojun Yep nổi bật với cụm màn hình đôi kích thước 10,25 inch, hiển thị đầy đủ thông số, tiện nghi và camera 360 độ. Ghế ngồi trên Baojun Yep 2023 là loại bọc da, ghế lái có khả năng chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng.

Xe sử dụng duy nhất một mô tơ điện cho công suất 67 mã lực và mô men xoắn cực đại 140 Nm, kết hợp cùng hệ dẫn động cầu sau.

Thời gian sạc tại nhà là 8h và nhà sản xuất SGMW đang cải tiến để rút ngắn thời gian sạc nhanh tại nhà là 3,5 tiếng và sạc siêu nhanh tại trạm sạc rút xuống còn 30 phút.

TMT Motors cho biết, Baojun Yep 2023 sẽ ra mắt tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới với mức giá dự kiến kèm theo pin khoảng 300 triệu đồng .

Baojun Yep Plus (401 km/lần sạc) – sạc điện tại nhà, ổ cắm 220V

Baojun Yep Plus

Ngoài bản 3 cửa, Baojun Yep 2023, nay đã có thêm bản 5 cửa mang tên Baojun Yep Plus, ra mắt vào tháng 4/2024. Baojun Yep Plus có chất lượng và tiện lợi hơn rất nhiều so với bản 2 cửa Baojun Yep khi lên xuống xe không phải hạ ghế.

Xe sử dụng động cơ điện đặt ở phía trước với công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 180 Nm, pin lithium 41.9 kWh mang lại phạm vi di chuyển 401km. Xe có tốc độ tối đa 150km/h. Bốn chế độ lái là Economy+, Economy, Standard và Sport.

Dù là mẫu xe hướng đến số đông với giá bán dễ tiếp cận, Baojun Yep Plus vẫn sở hữu không gian hiện đại: bảng đồng hồ LCD 8,8 inch, màn hình điều khiển trung tâm loại nổi 10,1 inch, vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng, bệ trung tâm có giá đỡ ly và sạc không dây.

Xe hỗ trợ cả sạc nhanh và sạc thường. Ở chế độ sạc chậm, thời gian sạc là 9 tiếng, sạc nhanh rút thời gian sạc tại nhà 7kW xuống còn 4 tiếng và sạc siêu nhanh từ 20% đến 80% chỉ mất 35 phút.

Một số tiện ích đáng chú ý khác có thể kể đến trên Baojun Yep Plus như: camera 360 độ, điều hòa 2 chiều tự động, hệ thống lọc không khí, cần gạt mưa tự động, chìa khóa thông minh, tính năng điều khiển từ xa, ra lệnh bằng giọng nói và kính cửa sổ chống kẹt.

Hiện, cả TMT Motors và SGMW đang đàm phán định giá bán, dự kiến Baojun Yep Plus có giá dưới 500 triệu đồng khi bán tại Việt Nam.