Ngang tầm Honda Civic, sedan cỡ C Hyundai Elantra giá 442 triệu đồng trang bị đẳng cấp, rẻ như Grand i10 và Kia Morning khiến thị trường dậy sóng

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Sedan cỡ C Hyundai Elantra trang bị đẳng cấp

Hyundai Elantra 2027

Theo Tạp chí Điện tử ứng dụng, Hyundai Elantra 2027 là mẫu sedan cỡ C được khá nhiều khách hàng Việt ưa chuộng. Mới đây, thương hiệu ô tô Hàn Quốc đã trình làng phiên bản 2027 của mẫu xe này tại quê nhà Hàn Quốc.

Theo công bố của Hyundai Hàn Quốc, về ngoại thất, Hyundai Elantra 2027 áp dụng ngôn ngữ thiết kế "Art of Steel" với nhiều đường nét sắc gọn, góc cạnh và giữ tỷ lệ ba khoang quen thuộc. Mẫu sedan cỡ C này sở hữu kích thước tổng thể các chiều dài x rộng x cao lần lượt tương ứng là 4.765 x 1.855 x 1.425 (mm) cùng chiều dài cơ sở 2.750 mm. Dung tích khoang hành lý đạt 479 lít theo chuẩn VDA, thuộc nhóm rộng rãi hàng đầu phân khúc. Xe cung cấp 9 lựa chọn màu sơn ngoại thất.

Hyundai Elantra 2027 áp dụng ngôn ngữ thiết kế "Art of Steel"

Bên trong không gian cabin, Elantra mới có 4 phối màu nội thất, đồng thời bảng táp-lô được tái thiết kế theo hướng tập trung tối đa vào người lái. Điểm nhấn công nghệ nằm ở hệ thống thông tin giải trí Pleos Connect với màn hình cảm ứng 12,9 inch hoặc 14,6 inch tùy phiên bản, đi kèm bảng đồng hồ kỹ thuật số 9,9 inch phía sau vô-lăng.

Các tiện nghi đáng chú ý khác bao gồm khả năng cập nhật phần mềm qua mạng OTA, khóa kỹ thuật số Digital Key 2, camera hành trình tích hợp, cổng sạc USB Type-C 100 W, cửa sổ trời toàn cảnh và dàn âm thanh Bang & Olufsen 12 loa.





Elantra mới có 4 phối màu nội thất

Về mặt an toàn, xe được trang bị tiêu chuẩn 10 túi khí, hệ thống Navigation Smart Cruise Control 2 có thể chủ động giảm tốc khi qua giao lộ hoặc gờ giảm tốc, cùng tính năng phanh khẩn cấp kích hoạt bằng cách giữ nút P trên cần số điện tử.





Hyundai Elantra 2027 cung cấp hai tùy chọn hệ truyền động,

Hyundai Elantra 2027 cung cấp hai tùy chọn hệ truyền động, gồm động cơ xăng 2.0L (công suất 149 mã lực, mô-men xoắn 179 Nm) và hệ thống hybrid 1.6L (tổng công suất 157 mã lực, mô-men xoắn 265 Nm). Phiên bản hybrid cải thiện 10% mức tiêu thụ nhiên liệu so với thế hệ trước, tích hợp hệ thống phanh tái sinh thông minh 3.0 và chế độ Stay Mode giúp duy trì điều hòa cùng hệ thống giải trí khi dừng xe tắt máy.

Giá sedan cỡ C Hyundai Elantra 2027

Tại thị trường nội địa, mẫu sedan hạng C Hyundai Elantra còn có tên gọi là Avante, được phân phối với ba phiên bản gồm Modern, Premium và Inspiration. Giá bán của xe dao động từ 23,98 triệu won đến 36,99 triệu won, tương đương khoảng 442 triệu đồng đến 682 triệu đồng tiền Việt. Đây là giá bán khá hấp dẫn khi phiên bản rẻ nhất của Elantra 2027 chỉ ngang ngửa bản cao cấp của các mẫu xe cỡ A như Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

Theo Tri thức và Cuộc sống, ngay trong ngày đầu tiên mở bán tại thị trường Hàn Quốc, Hyundai Elantra 2027 cho thấy sức hút của mình và lập nên kỷ lục mới với 11.094 đơn đặt hàng. Thành tích này vượt qua cột mốc 10.058 đơn đặt hàng từng được Elantra thế hệ thứ 7 xác lập vào tháng 4/2020.

Dự kiến, các phiên bản máy xăng của Hyundai Elantra 2027 sẽ được bàn giao tại Hàn Quốc từ quý III/2026, trong khi phiên bản hybrid sẽ bàn giao sau khi hoàn tất các chứng nhận môi trường.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá hấp dẫn nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.