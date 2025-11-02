Lý do lịch nghỉ lễ Tết Nguyên đán, Quốc khánh 2/9 không cố định hàng năm

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sắp tới sẽ dài 9 ngày GĐXH - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về phương án nghỉ Tết âm lịch Bính Ngọ 2026. Theo đó công chức, viên chức, người lao động sẽ được nghỉ dài 9 ngày.

Vì sao không cố định lịch nghỉ Tết Nguyên đán, Quốc khánh 2/9 hằng năm?

Về thực tiễn, lịch nghỉ Tết Âm lịch và Lễ Quốc khánh không cố định, đồng thời xen kẽ với các ngày nghỉ hằng tuần. Ảnh: sovhtt.hanoi.gov.vn

Về cơ sở pháp lý, căn cứ khoản 3 điều 112 Bộ luật Lao động 2019, cơ quan chuyên môn có trách nhiệm xây dựng dự thảo phương án nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh 2/9 để xin ý kiến các bộ, ngành liên quan trước khi trình Thủ tướng quyết định.

Sau khi Thủ tướng quyết định, Bộ trưởng Bộ Nội vụ sẽ thông báo lịch nghỉ lễ, Tết áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Cũng theo vị này, lịch nghỉ Tết Nguyên đán hay Quốc khánh 2/9 không cố định qua các năm do phải căn cứ các điều kiện kinh tế - xã hội, từ đó đề xuất phương án nghỉ linh hoạt, hài hòa nhất.

Trước khi Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực, quy định nghỉ Tết âm lịch vẫn là 5 ngày. Chẳng hạn, 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết hoặc 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết.

Tết Nguyên đán 2026, Bộ Nội vụ đề xuất phương án kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày liên tiếp do 5 ngày nghỉ Tết âm lịch chính thức nằm trọn vẹn giữa 4 ngày nghỉ cuối tuần (trường hợp được nghỉ cả thứ Bảy và Chủ nhật), chứ không phải có 9 ngày nghỉ Tết.

Đối với người lao động trong doanh nghiệp, cơ quan soạn thảo theo hướng quy định "mở", khuyến khích áp dụng vì nhiều công ty có lao động xa nhà, có lịch sản xuất kinh doanh đặc thù…

Doanh nghiệp có quyền tự quyết lịch nghỉ căn cứ vào phương án đề xuất của Bộ Nội vụ, song phải thông báo trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày để người lao động chủ động mua vé xe, sắp xếp công việc, kế hoạch.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026

Bộ Nội vụ vừa ban hành thông báo về lịch nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 để các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và những người sử dụng lao động khác thực hiện.

Cụ thể, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là công chức, viên chức) được nghỉ tết Âm lịch năm 2026 như sau: Nghỉ 05 ngày theo quy định gồm 01 ngày trước Tết và 04 ngày sau Tết từ thứ Hai 16/02/2026 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết thứ Sáu ngày 20/02/2026 Dương lịch (tức ngày mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Công chức, viên chức được nghỉ dịp lễ Quốc khánh năm 2026 như sau: Nghỉ 02 ngày theo quy định gồm ngày 02/9/2026 Dương lịch và 01 ngày liền kề trước là ngày 01/9/2026 Dương lịch .

Hoán đổi từ ngày làm việc thứ Hai ngày 31/8/2026 Dương lịch sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy ngày 22/8/2026 Dương lịch (nghỉ thứ Hai ngày 31/8/2026 và làm bù vào ngày thứ Bảy ngày 22/8/2026).



