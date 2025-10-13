Mới nhất
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sắp tới sẽ dài 9 ngày

Thứ hai, 23:21 13/10/2025 | Thời sự
GĐXH - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về phương án nghỉ Tết âm lịch Bính Ngọ 2026. Theo đó công chức, viên chức, người lao động sẽ được nghỉ dài 9 ngày.

Theo Báo điện tử Chính phủ, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 9859/VPCP-KGVX ngày 13/10/2025 truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026.

Thủ tướng đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ (tại văn bản 8764/BNV-CVL ngày 01/10/2025) về phương án nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026. Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp, người lao động theo quy định.

Theo đó, công chức, viên chức, người lao động sẽ nghỉ Tết Nguyên đán 2026 từ thứ Bảy ngày 14/2/2026 (tức 27 tháng Chạp, năm Ất Tỵ) đến hết Chủ nhật ngày 22/2/2026 (tức mùng 6 tháng Giêng, năm Bính Ngọ).

Như vậy, kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ kéo dài 9 ngày liên tục, gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định của Bộ luật Lao động và 4 ngày nghỉ cuối tuần.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sắp tới sẽ dài 9 ngày - Ảnh 1.

Tết Nguyên đán 2026 sẽ được nghỉ 9 ngày. Ảnh: TL

Đối với ngày Lễ Quốc khánh 2026, công chức, viên chức, người lao động sẽ được nghỉ từ thứ Bảy ngày 29/8/2026 đến hết thứ Tư ngày 2/9/2026.

Tổng cộng kỳ nghỉ có 5 ngày gồm 2 ngày nghỉ lễ theo quy định, 2 ngày nghỉ cuối tuần, và 1 ngày được hoán đổi từ lịch làm việc cụ thể thứ Hai ngày 31/8 sẽ chuyển sang thứ Bảy ngày 22/8.

Chính phủ khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực, chủ động thực hiện các biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh và hoạt động kinh tế, xã hội.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý việc bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ, ổn định giá cả, thị trường, góp phần tăng trưởng kinh tế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trước đó, Bộ Nội vụ đã có văn bản số gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất phương án nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026.

Với Tết Âm lịch Bính Ngọ, doanh nghiệp có thể lựa chọn 1 ngày cuối năm Ất Tỵ và 4 ngày đầu năm Bính Ngọ, hoặc 2 ngày cuối năm Ất Tỵ và 3 ngày đầu năm Bính Ngọ, hoặc 3 ngày cuối năm Ất Tỵ và 2 ngày đầu năm Bính Ngọ.

Dịp Quốc khánh, người sử dụng lao động quyết định cho người lao động nghỉ ngày 2-9 và thêm 1 ngày liền kề trước hoặc sau. Doanh nghiệp phải thông báo phương án nghỉ ít nhất 30 ngày trước khi thực hiện.

Nếu ngày nghỉ trùng với ngày nghỉ hằng tuần thì bố trí nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định, bộ cũng khuyến khích doanh nghiệp áp dụng lịch nghỉ tương tự khu vực công hoặc có thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 mới nhất sắp tới của người lao độngLịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 mới nhất sắp tới của người lao động

GĐXH - Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026.

Thông tin mới về lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026, người lao động được nghỉ bao nhiêu ngày?Thông tin mới về lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026, người lao động được nghỉ bao nhiêu ngày?

GĐXH - Theo Bộ luật Lao động 2019, Tết Nguyên đán người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày làm việc và hưởng nguyên lương. Tuy nhiên, hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định cụ thể ngày nghỉ.

L.Vũ (th)
Lào Cai: Lật xe khách tuyến Nghĩa Lộ - Mỹ Đình, nhiều người thương vong

Lào Cai: Lật xe khách tuyến Nghĩa Lộ - Mỹ Đình, nhiều người thương vong

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Một vụ tai nạn xe khách nghiêm trọng vừa xảy ra thuộc địa phận xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai. Cơ quan chức năng xác nhận có nhiều người bị thương vong.

Tin mới vụ tài xế bị đánh vì từ chối chở đoàn đón dâu do "đợi quá lâu”

Tin mới vụ tài xế bị đánh vì từ chối chở đoàn đón dâu do "đợi quá lâu”

Thời sự - 17 giờ trước

GĐXH - Liên quan vụ tài xế bị đánh vì từ chối chở đoàn đón dâu do "đợi quá lâu”, lãnh đạo UBND xã Tam Sơn (tỉnh Phú Thọ) xác nhận, vụ việc xảy ra tại địa bàn vào ngày 30/9. Công an xã đang thụ lý, giải quyết theo quy định.

Thời tiết Hà Nội hôm nay: Khối không khí lạnh sắp tràn về Thủ đô có mưa rét?

Thời tiết Hà Nội hôm nay: Khối không khí lạnh sắp tràn về Thủ đô có mưa rét?

Thời sự - 17 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khu vực miền Bắc, đặc biệt là Hà Nội sẽ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh yếu. Thời tiết có mưa rào, chuyển mát rõ rệt.

Tin không khí lạnh mới nhất: Dự báo thời điểm Hà Nội và miền Bắc chuyển mưa dông mạnh

Tin không khí lạnh mới nhất: Dự báo thời điểm Hà Nội và miền Bắc chuyển mưa dông mạnh

Thời sự - 21 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, do tác động của không khí lạnh yếu, khu vực Bắc Bộ có trong đó có Thủ đô Hà Nội có mưa từ chiều và đêm 13 - 15/10.

Tin sáng 13/10: Không khí lạnh tràn về miền Bắc; Bộ GD-ĐT ban hành quy định mới, tác động tới toàn bộ học sinh, giáo viên các trường chuyên

Tin sáng 13/10: Không khí lạnh tràn về miền Bắc; Bộ GD-ĐT ban hành quy định mới, tác động tới toàn bộ học sinh, giáo viên các trường chuyên

Thời sự - 21 giờ trước

GĐXH - Từ 13-14/10, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh khiến nhiệt độ giảm; Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa ban hành Thông tư 22/2025 quy định chương trình giáo dục nâng cao dành cho các môn chuyên trong trường THPT chuyên...

Hai xe 45 chỗ đưa đón công nhân liên tiếp bị bắn vỡ kính, hàng chục người hoảng loạn

Hai xe 45 chỗ đưa đón công nhân liên tiếp bị bắn vỡ kính, hàng chục người hoảng loạn

Thời sự - 1 ngày trước

Hai chiếc ô tô 45 chỗ của Công ty vận tải Hoàng Long chở công nhân hợp đồng liên tiếp bị nã đạn vào cửa kính.

Vụ cháy 5 người chết ở Hà Nội: Hàng xóm kể chi tiết 2 xe máy bốc cháy, phun lửa

Vụ cháy 5 người chết ở Hà Nội: Hàng xóm kể chi tiết 2 xe máy bốc cháy, phun lửa

Thời sự - 1 ngày trước

Tiếng kêu cứu thất thanh vọng ra từ trong căn nhà bị lửa bao trùm, hàng xóm vội vã phá cửa, huy động hàng chục bình cứu hỏa mini dập lửa nhưng mọi nỗ lực đều tuyệt vọng trước sức nóng khủng khiếp. Tiếng kêu cứu chỉ kéo dài một phút rồi tắt lịm.

Dũng cảm lao xuống sông cứu người đàn ông đuối nước

Dũng cảm lao xuống sông cứu người đàn ông đuối nước

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Nghe tiếng kêu cứu, người đàn ông ở Huế không ngần ngại lao xuống dòng nước sâu, kịp thời cứu nạn nhân thoát khỏi nguy hiểm.

Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội: Sơ bộ đánh giá ban đầu do cháy xe máy tại tầng 1

Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội: Sơ bộ đánh giá ban đầu do cháy xe máy tại tầng 1

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Ngày 11/10, đại diện UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (TP Hà Nội) cho biết, nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng xác định cụ thể. Tuy nhiên, sơ bộ ban đầu đánh giá do phát sinh cháy xe máy tại tầng 1 dẫn tới cháy lan lên tầng trên.

Hà Nội yêu cầu khẩn trương khắc phục và làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà ở phố Kim Hoa

Hà Nội yêu cầu khẩn trương khắc phục và làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà ở phố Kim Hoa

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Ông Trần Sỹ Thanh yêu cầu các đơn vị tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà ở phố Kim Hoa.

Tin sáng 13/10: Không khí lạnh tràn về miền Bắc; Bộ GD-ĐT ban hành quy định mới, tác động tới toàn bộ học sinh, giáo viên các trường chuyên

Tin sáng 13/10: Không khí lạnh tràn về miền Bắc; Bộ GD-ĐT ban hành quy định mới, tác động tới toàn bộ học sinh, giáo viên các trường chuyên

Thời sự

GĐXH - Từ 13-14/10, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh khiến nhiệt độ giảm; Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa ban hành Thông tư 22/2025 quy định chương trình giáo dục nâng cao dành cho các môn chuyên trong trường THPT chuyên...

Tin không khí lạnh mới nhất: Dự báo thời điểm Hà Nội và miền Bắc chuyển mưa dông mạnh

Thời sự

Tin không khí lạnh mới nhất: Dự báo thời điểm Hà Nội và miền Bắc chuyển mưa dông mạnh

Thời sự
Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống, Hà Nội và miền Bắc giảm thấp nhất bao nhiêu độ?

Thời sự

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống, Hà Nội và miền Bắc giảm thấp nhất bao nhiêu độ?

Thời sự
Dũng cảm lao xuống sông cứu người đàn ông đuối nước

Thời sự

Dũng cảm lao xuống sông cứu người đàn ông đuối nước

Thời sự
Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội: Người thân xót xa kể lại giây phút ám ảnh

Thời sự

Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội: Người thân xót xa kể lại giây phút ám ảnh

Thời sự

Tòa soạn Quảng cáo
Top