Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sắp tới sẽ dài 9 ngày

Theo Báo điện tử Chính phủ, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 9859/VPCP-KGVX ngày 13/10/2025 truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026.

Thủ tướng đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ (tại văn bản 8764/BNV-CVL ngày 01/10/2025) về phương án nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026. Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp, người lao động theo quy định.

Theo đó, công chức, viên chức, người lao động sẽ nghỉ Tết Nguyên đán 2026 từ thứ Bảy ngày 14/2/2026 (tức 27 tháng Chạp, năm Ất Tỵ) đến hết Chủ nhật ngày 22/2/2026 (tức mùng 6 tháng Giêng, năm Bính Ngọ).

Như vậy, kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ kéo dài 9 ngày liên tục, gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định của Bộ luật Lao động và 4 ngày nghỉ cuối tuần.

Tết Nguyên đán 2026 sẽ được nghỉ 9 ngày. Ảnh: TL

Đối với ngày Lễ Quốc khánh 2026, công chức, viên chức, người lao động sẽ được nghỉ từ thứ Bảy ngày 29/8/2026 đến hết thứ Tư ngày 2/9/2026.

Tổng cộng kỳ nghỉ có 5 ngày gồm 2 ngày nghỉ lễ theo quy định, 2 ngày nghỉ cuối tuần, và 1 ngày được hoán đổi từ lịch làm việc cụ thể thứ Hai ngày 31/8 sẽ chuyển sang thứ Bảy ngày 22/8.

Chính phủ khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực, chủ động thực hiện các biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh và hoạt động kinh tế, xã hội.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý việc bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ, ổn định giá cả, thị trường, góp phần tăng trưởng kinh tế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trước đó, Bộ Nội vụ đã có văn bản số gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất phương án nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026.

Với Tết Âm lịch Bính Ngọ, doanh nghiệp có thể lựa chọn 1 ngày cuối năm Ất Tỵ và 4 ngày đầu năm Bính Ngọ, hoặc 2 ngày cuối năm Ất Tỵ và 3 ngày đầu năm Bính Ngọ, hoặc 3 ngày cuối năm Ất Tỵ và 2 ngày đầu năm Bính Ngọ.

Dịp Quốc khánh, người sử dụng lao động quyết định cho người lao động nghỉ ngày 2-9 và thêm 1 ngày liền kề trước hoặc sau. Doanh nghiệp phải thông báo phương án nghỉ ít nhất 30 ngày trước khi thực hiện.

Nếu ngày nghỉ trùng với ngày nghỉ hằng tuần thì bố trí nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định, bộ cũng khuyến khích doanh nghiệp áp dụng lịch nghỉ tương tự khu vực công hoặc có thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 mới nhất sắp tới của người lao động GĐXH - Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026.