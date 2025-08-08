Lý do mẹ bé trai 16 tháng tuổi bị ném xuống nền bê tông viết đơn bãi nại cho chị dâu

Liên quan đến vụ bé 16 tháng tuổi bị bác dâu túm chân, ném xuống nền bê tông, người mẹ đã nộp đơn bãi nại cho người chị dâu.

Chia sẻ với TPO, chị N.T.T (trú xã Thuận Hạnh, tỉnh Lâm Đồng – mẹ bé trai 16 tháng tuổi) cho biết, chị đã đến cơ quan công an trình bày, nộp đơn bãi nại cho chị dâu là T.T.N. Chị T nói muốn cho chị dâu cơ hội sửa sai...

Bà N là người túm chân nhấc bổng bé N.Q.T (16 tháng tuổi, con của chị T) rồi ném xuống nền bê tông. Hình ảnh vụ việc đã bị ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội, khiến dư luận phẫn nộ.

Theo chị T, hoàn cảnh của người chị dâu cũng rất đáng thương. Thời điểm có hành động trên, con của N đang nằm viện nên tinh thần không tốt, mất bình tĩnh. Ngay sau khi có hành động trên, bà T.T.N đã hối hận, xin lỗi.

Chị T mong cơ quan chức năng xem xét, xử lý nhẹ để chị dâu có cơ hội sửa sai, chăm sóc con cái.

Hình ảnh bé T nằm dưới đất khi bị bác dâu ném xuống nền bê tông (ảnh cắt từ clip trên mạng xã hội).

"Chị N lấy anh trai tôi, hoàn cảnh cũng khó khăn vì con cái thường xuyên đau ốm. Hôm đó, con của chị ấy bị ốm, phải nhập viện nên tinh thần chị không tốt và không kiềm chế được bản thân. Vì vậy, tôi mong cơ quan chức năng xem xét, xử lý nhẹ để chị ấy có cơ hội sửa sai, chăm sóc con cái", chị T chia sẻ.

Làm việc với cơ quan công an, bà N khai do bực tức về việc vừa phải bán hàng vừa trông cháu T. Khi bé quấy khóc, bà N đã có hành vi bạo lực trên.

Sau khi xảy ra vụ việc, cháu bé được đưa đến bệnh viện. Kết quả kiểm tra, cháu có biểu hiện sốt nhẹ, bầm tím vùng mặt và sưng chỏm đầu, hiện sức khoẻ đã ổn định.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền cảnh một người phụ nữ nắm cổ chân của bé trai nhấc bổng lên khỏi ghế nhựa và ném xuống nền bê tông. Hình ảnh vụ việc sau đó đã được lan truyền gây bức xúc dư luận xã hội.

Khi hay tin con bị chị dâu bạo hành, mẹ của bé trai là chị N.T.T đã trở về nhà để chăm con. Rất may bé trai chỉ bị bầm tím ở má, chưa phát hiện tổn thương nào khác. Khi sức khoẻ con ổn định, chị đã đưa về nhà chăm sóc.

Trên báo Lâm Đồng, chị T cho biết: "Chị là mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ. Tháng 4/2025, chị gửi con trai thứ hai là cháu N.Q.T (16 tháng tuổi) cho chị dâu là T.T.N chăm sóc để đến TP. Hồ Chí Minh làm việc". Đến ngày 6/8 thì xảy ra vụ việc trên.

Sau sự việc này, chị T dự định sẽ ở nhà chăm con. Điều chị mong muốn là tìm một công việc phù hợp tại địa phương để thuận tiện chăm sóc hai con nhỏ.