Hà Nội: Xe tải cẩu vướng dây điện rồi bốc cháy khiến một người tử vong

Theo đó, vào khoảng hơn 9h sáng ngày 4/3, người dân sinh sống tại khu vực xã Hòa Lạc bất ngờ nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra từ phía rừng cây. Ngay sau đó, cột khói đen bắt đầu bốc lên dữ dội, khiến nhiều người lo ngại về một vụ hỏa hoạn lớn nên đã lập tức báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an xã Hòa Lạc cùng lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Tại khu vực rừng cây, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc xe tải gắn cẩu đang bốc cháy. Sau khi nỗ lực khống chế ngọn lửa, lực lượng chức năng đã đưa được một nạn nhân ra ngoài, nhưng người này đã tử vong trước đó.

Hiện trường vụ xe tải cẩu bốc cháy khiến 1 người tử vong.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh B.V.G. (sinh năm 1990), trú tại xã Hòa Lạc, Hà Nội. Theo điều tra ban đầu, anh G. điều khiển xe tải gắn cẩu vào khu vực này để di chuyển cây. Trong quá trình vận hành, phần cần cẩu đã vô tình va chạm vào hệ thống dây điện phía trên.

Cú va chạm đã tạo ra dòng điện cực mạnh phóng xuống xe, khiến tài xế bị điện giật tử vong ngay tại chỗ và gây ra đám cháy dữ dội thiêu rụi phần cabin cũng như thân xe.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm để làm rõ các chi tiết liên quan và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.