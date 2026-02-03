Mới nhất
Câu nói 'con gái không có quyền thừa kế' và cái kết bi kịch của gia đình trọng nam khinh nữ

Thứ ba, 19:00 03/02/2026 | Gia đình
Thư Di (t/h)
Thư Di (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Quyết định thừa kế dựa trên quan niệm "con gái lấy chồng là con nhà người ta" đã đẩy một gia đình vào bi kịch, nhưng lại mở ra bài học cay đắng về sĩ diện và tiền bạc.

Câu chuyện thừa kế được chia sẻ trên diễn đàn Toutiao (Trung Quốc).

Cách nuôi dạy khác biệt khiến hai chị em ngày càng xa cách

Trần Lệ, 36 tuổi, lớn lên trong một gia đình truyền thống tại Trung Quốc, nơi em trai Trần Khôi luôn được xem là người nối dõi.

Từ nhỏ, cô đã quen với việc nhường nhịn, còn em trai được ưu ái cả vật chất lẫn tình cảm vì là con trai duy nhất trong nhà.

Sự thiên vị kéo dài khiến tính cách hai chị em rẽ theo hai hướng đối lập. Trần Khôi tự tin, thích thể hiện, trong khi Trần Lệ trầm lặng, ít nói và quen chịu thiệt.

Cô rời quê lên thành phố học đại học, lập gia đình rồi đi làm, đều đặn gửi tiền về phụ giúp bố mẹ.

Công bố di chúc thừa kế: Con trai hưởng trọn, con gái không có tên

Ba năm trước, khi bệnh nặng, bố mẹ gọi Trần Lệ về để công bố di chúc thừa kế.

Toàn bộ tài sản, gồm 1,5 triệu NDT tiền tiết kiệm và căn nhà đang ở, đều để lại cho Trần Khôi với lý do anh là con trai, sống gần cha mẹ.

Trần Lệ bị loại khỏi quyền thừa kế vì "đã có của hồi môn".

Khi Trần Lệ thắc mắc vì sao tiền tiết kiệm có phần lớn do cô gửi về nhưng vẫn không được thừa kế, bố cô nổi giận và nói: "Con gái lấy chồng là con nhà người ta".

Câu nói ấy khiến Trần Lệ rời khỏi nhà trong uất ức, không còn kỳ vọng vào sự công bằng.

Câu nói 'con gái không có quyền thừa kế' và cái kết bi kịch của gia đình trọng nam khinh nữ - Ảnh 1.

Sau khi có quyền thừa kế, Trần Khôi mở tiệc lớn đãi cả làng. Ảnh minh họa

Được thừa kế tài sản lớn, em trai bắt đầu sống sĩ diện

Sau khi có quyền thừa kế, Trần Khôi mở tiệc lớn đãi cả làng, liên tục khoe cuộc sống sung túc trên mạng xã hội.

Anh mua đồ hiệu, đi du lịch, sửa nhà, xây thêm tầng chuẩn bị cưới vợ, khiến ai cũng tin rằng anh là người thừa kế giàu có, dư dả tiền bạc.

Chính hình ảnh hào nhoáng đó khiến họ hàng, bạn bè tìm đến vay tiền.

Vì sĩ diện, Trần Khôi cho vay cả khi tiền đã gần cạn, thậm chí lấy lương hưu của mẹ. Đỉnh điểm là khoản 500.000 NDT (hơn 1,8 tỷ đồng) cho bạn thân vay kinh doanh rồi mất trắng.

Tiền hết, mẹ bệnh nặng, quay sang cầu cứu chị gái

Không còn tiền trong tay, mẹ lại sắp phải nhập viện, Trần Khôi buộc phải tìm đến Trần Lệ. Hình ảnh em trai cúi đầu cầu xin khiến cô vừa chua xót, vừa tỉnh táo.

Trần Lệ đồng ý đón mẹ lên thành phố chăm sóc nhưng thẳng thắn nhắc nhở em trai: tài sản thừa kế là mồ hôi nước mắt của bố mẹ, không phải công cụ để mua sĩ diện.

Nếu không biết trân trọng, mất tiền chỉ là bước đầu, mất cả tình thân mới là cái giá đắt nhất.

Cha qua đời để lại hàng chục bất động sản thừa kế, 4 con vẫn rơi vào cảnh trắng tay vì lý do không ngờCha qua đời để lại hàng chục bất động sản thừa kế, 4 con vẫn rơi vào cảnh trắng tay vì lý do không ngờ

GĐXH - Cách phân chia tài sản thừa kế của gia đình giàu có này đã gây tranh cãi dữ dội, không chỉ bởi khối tài sản khổng lồ mà còn vì nghịch lý đau lòng.

Theo Toutiao

