Màn hành xác tâm lý kinh khủng đến mức Lê Khánh kiệt sức và không dám đối diện với ai

Lê Khánh: 'Chồng không may mắn trong nghệ thuật như tôi nhưng lại rất giỏi kinh doanh' GĐXH - "Trong nghề diễn, có thể tôi may mắn hơn chồng nhưng tôi lại không giỏi kinh doanh, còn chồng tôi rất nhanh nhạy trong lĩnh vực này. Anh rất giỏi và đó là điều tôi thực sự ngưỡng mộ!", Lê Khánh chia sẻ về ông xã là đồng nghiệp kém tuổi.

Trong "Ma Xó", Lê Khánh trong vai bà Tánh, người thầy cúng đầy bí ẩn về đời sống cá nhân. Nói về quá trình tiếp cận vai diễn, Lê Khánh cho biết điều khiến cô bị thuyết phục không nằm ở yếu tố hù dọa, mà ở chiều sâu tâm lý của nhân vật.

Lê Khánh trong vai diễn nặng ký đòi hỏi diễn xuất cao.

Sau nhiều năm quen mặt khán giả với hình ảnh gần gũi, duyên dáng qua những dự án như "Chị dâu" hay "Cục vàng của ngoại"... Lê Khánh lần đầu thử sức với một vai diễn gần như không có chỗ cho tiếng cười trong "Ma Xó". Đây được xem là bước chuyển đáng chú ý trong hành trình làm nghề của nữ diễn viên và suy nghĩ của khán giả vốn đậm chất "thấy Lê Khánh là thấy vui" để bước vào một nhân vật nhiều giằng xé và nặng tâm lý.

Lê Khánh chia sẻ, khi cầm kịch bản trên tay, điều khiến cô dừng lại suy nghĩ không phải là yếu tố kinh dị, mà là cách câu chuyện xây dựng động cơ rất rõ cho từng nhân vật. "Tôi thấy kịch bản này không làm cho các nhân vật sợ một cách vô cớ. Mỗi người đều có mục tiêu của mình. Với nhân vật người mẹ, mục tiêu rất rõ: phải giữ được đứa con. Còn vai diễn của tôi cũng có bí mật và điều mình hướng đến một cách xuyên suốt và liên kết nhau. Đây là một vai diễn kinh dị, nặng tâm lý mà lần đầu tiên tôi thử sức", cô nói.

Lê Khánh "lột xác" trong vai diễn mới.

Là một người mẹ ngoài đời, Lê Khánh thừa nhận trải nghiệm cá nhân giúp cô hiểu sâu hơn tâm lý của các nhân vật trong "Ma Xó", nhất là vai diễn Thảo do Tín Nguyễn đảm nhận: "Khi đã làm mẹ, mình biết cảm giác chỉ cần con bệnh một chút thôi là tim đã thắt lại. Trong phim, nhân vật không chỉ lo con bệnh, mà lo con có thể không giữ được. Khi nỗi sợ đó đi cùng với nghèo khó và áp lực xung quanh, mình sẽ hiểu vì sao cô ấy bước tiếp con đường mình chọn". Cô nói thêm: "Người mẹ trong hoàn cảnh đó đâu phải lúc nào cũng gào khóc. Có khi chỉ là sự mệt mỏi kéo dài, là cảm giác bất lực vì không đủ điều kiện bảo vệ con. Những điều nhỏ như vậy mới khó diễn".

Điểm khác biệt lớn nhất so với những vai diễn trước đây của Lê Khánh là lần này cô không được phép "giải tỏa" bằng sự hoạt ngôn hay nét hài hước quen thuộc. Trong "Chị dâu" hay "Cục vàng của ngoại", nhân vật của cô thường mang lại sự nhẹ nhàng, có lúc làm khán giả bật cười giữa những mâu thuẫn gia đình. Còn ở "Ma Xó", tiếng cười gần như không tồn tại. Thay vào đó là tập trung cao độ về tâm lý để giữ cho cả bộ phim không lệch nhịp.

Lê Khánh cho rằng thử thách lớn nhất không nằm ở những cảnh cao trào, mà ở việc duy trì trạng thái căng thẳng âm ỉ suốt cả phim. Với vai diễn thầy cúng Bà Tánh trong "Ma Xó", là người trực tiếp thực hiện nhiều nghi lễ khác nhau, kể cả những nghi lễ cấm kỵ, Lê Khánh không chỉ khiến cho khán giả bất ngờ, có thêm một góc nhìn về thực lực diễn xuất mà còn bổ sung thêm những vai diễn đầy ấn tượng của cô.

Lê Khánh trở nên hoàn toàn khác, sâu sắc và ám ảnh hơn bao giờ hết trên màn ảnh

Dưới bàn tay của đạo diễn Phan Bá Hỷ, "Ma Xó" không chỉ khai thác yếu tố tâm linh, mà còn đào sâu vào những nỗi sợ rất đời: Sợ mất con, sợ nghèo đói, sợ bất lực trước số phận và mỗi nhân vật đều trải qua những biến cố lớn của cuộc đời mình. Trong bức tranh u tối ấy, sự lột xác của Lê Khánh trở thành linh hồn cảm xúc của bộ phim, giúp câu chuyện vượt khỏi khuôn khổ một tác phẩm kinh dị thông thường.

Với vai diễn này, khán giả sẽ không chỉ "xem để sợ", mà còn "xem để đau", để thấu hiểu và đồng cảm với những tổn thương rất thật của con người. Và cũng chính điều đó khiến Ma Xó hứa hẹn trở thành bộ phim khiến người xem phải tò mò, phải chờ đợi, đặc biệt với những ai muốn chứng kiến một Lê Khánh hoàn toàn khác, sâu sắc và ám ảnh hơn bao giờ hết trên màn ảnh.

Với "Ma Xó", Lê Khánh không chỉ thử sức ở một thể loại mới, mà còn bước vào một vùng cảm xúc sâu hơn trong nghề. Thay vì mang đến tiếng cười quen thuộc, cô chọn mang đến sự nặng lòng – nỗi lo của một người mẹ khi bị dồn đến ranh giới mà bản năng làm mẹ có thể lấn át mọi giới hạn khác.

Lê Khánh nói về vai diễn nặng ký của mình với khán giả.

"Ma Xó" dự kiến khởi chiếu toàn quốc vào ngày 5/6/2026. Phim còn có sự tham gia của: Tín Nguyễn, Avin Lu, NSƯT Hạnh Thúy, Nguyễn Sỹ Hậu, Chú Ba Duy …. do Phan Bá Hỷ làm đạo diễn, 856 PICTURES, CJHK đồng sản xuất.

Lê Khánh sinh năm 1981 được vinh dự được xếp vào hàng ngũ các diễn viên thực lực của Việt Nam. Dù ít xuất hiện trước công chúng hơn trước, cô nàng mỗi lần góp mặt vào tác phẩm nào cũng đều thu về doanh thu "khủng", khẳng định vị trí "nữ hoàng phòng vé" của mình. Hơn 20 năm vào nghề, Lê Khánh là một trong những diễn viên hiếm hoi của Vbiz xuất sắc giành được 6 giải Mai Vàng và hàng loạt danh hiệu cao quý khác. Lê Khánh nổi tiếng qua các phim: Hướng nghiệp, Mùi ngò gai, Dù gió có thổi, Gạo nếp gạo tẻ 2... Ngoài ra, cô nổi tiếng các phim điện ảnh như: Cô dâu đại chiến, Chị dâu, Cục vàng của ngoại, Đại tiệc trăng máu...