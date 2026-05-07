Con trai Tuấn Hưng từng gây sốt trong liveshow lúc 5 tuổi giờ ra sao?

Cách đây 7 năm, tại liveshow Gặp gỡ thanh xuân kỷ niệm 10 năm ca hát của ca sĩ Khắc Việt, Tuấn Hưng tham gia với vai trò khách mời biểu diễn. Trong phần trình diễn, khoảnh khắc nam ca sĩ song ca cùng con trai Su Hào nhanh chóng gây sốt mạng xã hội. Thời điểm đó, Su Hào mới 5 tuổi nhưng vẫn trình diễn đầy tự tin trên sân khấu.

Sự hồn nhiên, thần thái dạn dĩ cùng vẻ ngoài đáng yêu của cậu bé khiến nhiều khán giả nhớ mãi về màn xuất hiện ngẫu hứng này.

Khoảnh khắc viral 7 năm trước của bé Su Hào và bố Tuấn Hưng.

Su Hào (tên thật Nguyễn Trần Khánh Anh) sinh năm 2014, là con trai lớn của Tuấn Hưng và bà xã Hương Baby, đồng thời là anh cả của hai em Son và Sâm.

Sau 7 năm, Su Hào nay trở thành cậu thiếu niên 12 tuổi cao lớn, sở hữu mái tóc dài xoăn đặc trưng và gương mặt được nhiều khán giả nhận xét có nét giống các thần tượng Hàn Quốc. Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình ngày càng nổi bật, Su Hào còn được yêu mến nhờ tính cách chững chạc, hiểu chuyện. Tuấn Hưng từng nhận xét con trai cả là người “hiền lành nhất trong ba anh em, sống tình cảm, luôn nhường nhịn và che chở cho các em”.

Su Hào với mái tóc xoăn và thần thái được đánh giá giống như idol Hàn Quốc. (nguồn: Chương trình Mẹ Vắng Nhà Ba Là Siêu Nhân)

Trong chương trình Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân, Su Hào tiếp tục ghi điểm với khán giả qua nhiều tình huống thể hiện sự trưởng thành và trách nhiệm. Ở một thử thách giả định khi có người lạ xin vào nhà lúc bố vắng mặt, dù có phần dao động trước lời thuyết phục, cậu bé vẫn nhớ lời dặn của bố và kiên quyết không mở cửa. Đến cuối ngày, dù bị bố hiểu lầm, Su Hào vẫn lặng lẽ nhận lỗi thay em khiến nhiều người xúc động bởi sự điềm tĩnh và tình thương dành cho các em.

Không chỉ giống bố ở tính cách, Su Hào còn được nhận xét thừa hưởng năng khiếu âm nhạc từ Tuấn Hưng. Nam ca sĩ từng tiết lộ con trai rất mê âm nhạc, “cứ nghe nhạc là muốn lên sân khấu ngay”.

Thời gian qua, Su Hào thường xuyên theo chân bố đến các show diễn, giao lưu cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và dần quen với không khí sân khấu từ nhỏ.

Vợ chồng Tuấn Hưng - Huyền Baby bên ba con: bé Son (trái), bé Sâm (giữa) và bé Su Hào (phải)

Bên cạnh khả năng hát tự tin, cậu bé cũng sớm bộc lộ niềm yêu thích với nhạc cụ, đặc biệt là bộ môn trống.

Nhận thấy tố chất nghệ thuật của con trai, Tuấn Hưng cho biết đang định hướng để Su Hào theo học âm nhạc chuyên nghiệp trong thời gian tới. Nam ca sĩ cũng thường đưa con theo cùng trong các hoạt động biểu diễn để “trợ lý Su Hào” dần làm quen với môi trường nghệ thuật trước khi bước vào quá trình đào tạo bài bản.

Với ngoại hình nổi bật, sự tự tin trước đám đông cùng niềm đam mê âm nhạc được bộc lộ từ sớm, Su Hào được nhiều khán giả kỳ vọng có thể “nối nghiệp” bố Tuấn Hưng nếu theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp trong tương lai.