Con trai Tuấn Hưng từng gây sốt trong liveshow lúc 5 tuổi giờ ra sao?

Thứ năm, 06:44 07/05/2026 | Câu chuyện văn hóa

Từng mạnh dạn lên sân khấu cùng bố trong liveshow cách đây 7 năm, bé Su Hào - con trai cả ca sĩ Tuấn Hưng đến nay vẫn nhận được nhiều quan tâm của khán giả.

Cách đây 7 năm, tại liveshow Gặp gỡ thanh xuân kỷ niệm 10 năm ca hát của ca sĩ Khắc Việt, Tuấn Hưng tham gia với vai trò khách mời biểu diễn. Trong phần trình diễn, khoảnh khắc nam ca sĩ song ca cùng con trai Su Hào nhanh chóng gây sốt mạng xã hội. Thời điểm đó, Su Hào mới 5 tuổi nhưng vẫn trình diễn đầy tự tin trên sân khấu.

Sự hồn nhiên, thần thái dạn dĩ cùng vẻ ngoài đáng yêu của cậu bé khiến nhiều khán giả nhớ mãi về màn xuất hiện ngẫu hứng này.

Khoảnh khắc viral 7 năm trước của bé Su Hào và bố Tuấn Hưng.

Su Hào (tên thật Nguyễn Trần Khánh Anh) sinh năm 2014, là con trai lớn của Tuấn Hưng và bà xã Hương Baby, đồng thời là anh cả của hai em Son và Sâm.

Sau 7 năm, Su Hào nay trở thành cậu thiếu niên 12 tuổi cao lớn, sở hữu mái tóc dài xoăn đặc trưng và gương mặt được nhiều khán giả nhận xét có nét giống các thần tượng Hàn Quốc. Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình ngày càng nổi bật, Su Hào còn được yêu mến nhờ tính cách chững chạc, hiểu chuyện. Tuấn Hưng từng nhận xét con trai cả là người “hiền lành nhất trong ba anh em, sống tình cảm, luôn nhường nhịn và che chở cho các em”.

Su Hào với mái tóc xoăn và thần thái được đánh giá giống như idol Hàn Quốc. (nguồn: Chương trình Mẹ Vắng Nhà Ba Là Siêu Nhân)

Trong chương trình Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân, Su Hào tiếp tục ghi điểm với khán giả qua nhiều tình huống thể hiện sự trưởng thành và trách nhiệm. Ở một thử thách giả định khi có người lạ xin vào nhà lúc bố vắng mặt, dù có phần dao động trước lời thuyết phục, cậu bé vẫn nhớ lời dặn của bố và kiên quyết không mở cửa. Đến cuối ngày, dù bị bố hiểu lầm, Su Hào vẫn lặng lẽ nhận lỗi thay em khiến nhiều người xúc động bởi sự điềm tĩnh và tình thương dành cho các em.

Không chỉ giống bố ở tính cách, Su Hào còn được nhận xét thừa hưởng năng khiếu âm nhạc từ Tuấn Hưng. Nam ca sĩ từng tiết lộ con trai rất mê âm nhạc, “cứ nghe nhạc là muốn lên sân khấu ngay”.

Thời gian qua, Su Hào thường xuyên theo chân bố đến các show diễn, giao lưu cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và dần quen với không khí sân khấu từ nhỏ.

Vợ chồng Tuấn Hưng - Huyền Baby bên ba con: bé Son (trái), bé Sâm (giữa) và bé Su Hào (phải)

Bên cạnh khả năng hát tự tin, cậu bé cũng sớm bộc lộ niềm yêu thích với nhạc cụ, đặc biệt là bộ môn trống.

Nhận thấy tố chất nghệ thuật của con trai, Tuấn Hưng cho biết đang định hướng để Su Hào theo học âm nhạc chuyên nghiệp trong thời gian tới. Nam ca sĩ cũng thường đưa con theo cùng trong các hoạt động biểu diễn để “trợ lý Su Hào” dần làm quen với môi trường nghệ thuật trước khi bước vào quá trình đào tạo bài bản.

Với ngoại hình nổi bật, sự tự tin trước đám đông cùng niềm đam mê âm nhạc được bộc lộ từ sớm, Su Hào được nhiều khán giả kỳ vọng có thể “nối nghiệp” bố Tuấn Hưng nếu theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp trong tương lai.

Vì sao "Đường Tăng" Trì Trọng Thụy từ chối thừa kế 6,8 tỷ USD của vợ?Vì sao 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy từ chối thừa kế 6,8 tỷ USD của vợ?

GĐXH - Nam diễn viên Trì Trọng Thụy đã từ bỏ thừa kế khối tài sản trị giá 6,8 tỷ USD từ vợ để lại.

Sau khi gây chú ý trên phim giờ vàng, nữ diễn viên gen Z tiết lộ cuộc sống có nhiều đổi thay, quán bún của mẹ đông khách, thỉnh thoảng cô vẫn phụ mẹ bán hàng.

Trần Ngọc Vàng đang là cái tên nhận được nhiều chú ý khi có vai diễn ấn tượng trong phim điện ảnh "Heo năm móng".

Sau thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh rộng, NSƯT Quốc Tuấn trở lại với vai phản diện trong phim kinh dị "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng". Trong cuộc trò chuyện với báo Tiền Phong, nam nghệ sĩ thẳng thắn nói về áp lực phải thành công, việc bị hiểu lầm "chảnh" vì quá khắt khe trong lựa chọn kịch bản và hành trình đồng hành cùng con trai Bôm.

Việc đóng cùng lúc hai phim công chiếu giữa cuộc chiến điện ảnh sôi động nhất trong năm cho thấy bước ngoặt lớn của diễn viên Võ Tấn Phát. Trong quá khứ, nam diễn viên từng làm nhiều nghề, kể cả dọn vệ sinh, phát tờ rơi để có chi phí trang trải cuộc sống và theo đuổi đam mê diễn xuất.

Nguyễn Khuê Thu có hành trình đầy nghị lực của cô gái mồ côi cả cha mẹ từ năm 3 tuổi đến danh hiệu Mrs Earth Vietnam 2026.

"Trùm Sò" của đạo diễn Đức Thịnh là một trong số ít phim khai thác chất liệu hài dân gian góp mặt trong đường đua điện ảnh dịp lễ năm nay.

Bằng Cường biết ơn bà xã kém 12 tuổi - ca sĩ Bảo Anh vì luôn hỗ trợ tinh thần, kinh tế để anh được thoải mái làm nghề.

Sự vắng mặt của Phan Đinh Tùng tại concert Gai Home cuối tuần này khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

Nổi tiếng với vai phản diện Ngọc Diệp trong phim "Bỗng dưng muốn khóc", nữ diễn viên này đột ngột bỏ showbiz để sang nước ngoài sinh sống.

Đăng quang khi mới 16 tuổi, người đẹp này sở hữu nhan sắc trong trẻo, gương mặt hài hòa cùng phong thái tự tin, ứng xử thông minh.

GĐXH - Johnny Trí Nguyễn đã có sự trở lại gây ấn tượng trong phim điện ảnh sắp ra mắt vào dịp mùng 2/9. Trong bộ phim này, anh vào vai tướng quân quyền lực.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

