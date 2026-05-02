Mrs Earth Vietnam 2026: Mồ côi cha mẹ năm 3 tuổi và hành trình vươn lên đầy nghị lực
Nguyễn Khuê Thu có hành trình đầy nghị lực của cô gái mồ côi cả cha mẹ từ năm 3 tuổi đến danh hiệu Mrs Earth Vietnam 2026.
Tại cuộc thi Mrs Earth Vietnam 2026, Nguyễn Khuê Thu đến từ Bắc Ninh là thí sinh đặc biệt của cuộc thi. Mồ côi cả cha mẹ từ khi 3 tuổi, Nguyễn Khuê Thu và em trai được người thân nuôi dưỡng. Lớn lên trong vòng tay đùm bọc của người thân, cô gái đến từ Bắc Ninh từng bước đi qua nghịch cảnh bằng sự kiên cường và ý chí tự lập.
Nguyễn Khuê Thu có nghị lực sống đáng ngưỡng mộ. Cô tập trung vào con đường học vấn như cách thay đổi cuộc đời. Cô tốt nghiệp học ngành Ngôn ngữ tại Đại học Quảng Đông (Trung Quốc), từng bước hoàn thiện khả năng ngoại ngữ. Đến nay, người đẹp có thể sử dụng thành thạo cả tiếng Trung và tiếng Anh lợi thế giúp cô phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực phiên dịch và kinh doanh.
Nguyễn Khuê Thu không chỉ là một phiên dịch viên tiếng Trung mà còn là doanh nhân trong lĩnh vực làm đẹp. Hình ảnh người phụ nữ hiện đại, chủ động trong công việc và cuộc sống được cô xây dựng rõ nét trước khi bước lên cuộc thi nhan sắc.
Nói về hành trình tham dự cuộc thi, Nguyễn Khuê Thu cho biết: “ Tôi muốn chứng tỏ là người phụ nữ mạnh mẽ. Từ cô bé mồ côi đến với sân khấu hôm nay là hành trình tuyệt vời của bản thân luôn không ngừng cố gắng và nỗ lực”.
Tại cuộc thi Mrs Earth Vietnam 2026, Nguyễn Khuê Thu nhanh chóng gây ấn tượng nhờ chiều cao 1m70, phong thái tự tin và khả năng tư duy sắc bén. Đặc biệt, phần thi ứng xử bằng song ngữ Việt - Anh giúp cô ghi điểm với ban giám khảo.
Trong đêm chung kết, cô nhận được câu hỏi từ ban giám khảo: “Theo bạn, người phụ nữ hiện đại cần những giá trị cốt lõi nào để vừa thành công trong xã hội, vừa giữ được hạnh phúc trong cuộc sống cá nhân?”.
Nguyễn Khuê Thu đã trả lời câu hỏi bằng song ngữ Việt - Anh: “ Theo tôi, người phụ nữ hiện đại cần ba giá trị cốt lõi: bản lĩnh, trí tuệ và lòng yêu thương.
Bản lĩnh giúp người phụ nữ tự tin theo đuổi mục tiêu, dám đối mặt với thử thách và không ngại vượt qua giới hạn của chính mình. Trí tuệ không chỉ là kiến thức, mà còn là khả năng thích nghi, học hỏi và đưa ra những lựa chọn đúng đắn trong cuộc sống. Trên hết, lòng yêu thương chính là nền tảng để giữ gìn hạnh phúc - biết yêu thương bản thân, gia đình và lan tỏa sự tích cực đến cộng đồng.
Tôi tin rằng, khi người phụ nữ cân bằng được giữa lý trí và cảm xúc, giữa khát vọng cá nhân và giá trị gia đình, thì đó chính là lúc họ đạt được thành công trọn vẹn và hạnh phúc bền vững”.
Danh hiệu Mrs Earth Vietnam 2026 không chỉ là sự ghi nhận cho nhan sắc, mà còn cho ý chí và hành trình vượt lên hoàn cảnh của người đẹp Bắc Ninh. Sau đăng quang, cô sẽ đại diện Việt Nam tham dự Mrs Earth International 2026 dự kiến diễn ra tại Philippines vào tháng 12 tới.
Mrs Earth Vietnam 2026 khép lại với nhiều dấu ấn tốt đẹp, khẳng định hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thế hệ mới: không chỉ sở hữu nhan sắc mà còn hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và trái tim nhân ái. Đây cũng là cầu nối quan trọng góp phần quảng bá hình ảnh phụ nữ Việt Nam tự tin, năng động và giàu tình thương đến bạn bè quốc tế.
Khi tiếng cười bình dân lên ngôi giữa mùa phim dịp lễCâu chuyện văn hóa - 1 ngày trước
“Trùm Sò” của đạo diễn Đức Thịnh là một trong số ít phim khai thác chất liệu hài dân gian góp mặt trong đường đua điện ảnh dịp lễ năm nay.
Cuộc sống của ca sĩ Bằng Cường và vợ kém 12 tuổi sau 3 năm cướiCâu chuyện văn hóa - 5 ngày trước
Bằng Cường biết ơn bà xã kém 12 tuổi - ca sĩ Bảo Anh vì luôn hỗ trợ tinh thần, kinh tế để anh được thoải mái làm nghề.
Lý do Phan Đinh Tùng vắng mặt ở concert 33 anh tàiCâu chuyện văn hóa - 6 ngày trước
Sự vắng mặt của Phan Đinh Tùng tại concert Gai Home cuối tuần này khiến nhiều khán giả tiếc nuối.
Mỹ nhân 'Bỗng dưng muốn khóc' từng thi Hoa hậu Việt Nam, bỏ showbiz giờ ra sao?Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Nổi tiếng với vai phản diện Ngọc Diệp trong phim "Bỗng dưng muốn khóc", nữ diễn viên này đột ngột bỏ showbiz để sang nước ngoài sinh sống.
Người đẹp duy nhất đăng quang Hoa hậu Việt Nam khi mới 16 tuổi là ai?Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Đăng quang khi mới 16 tuổi, người đẹp này sở hữu nhan sắc trong trẻo, gương mặt hài hòa cùng phong thái tự tin, ứng xử thông minh.
Nàng hậu dòng dõi 'trâm anh thế phiệt', giữ kỷ lục thông thạo 5 ngoại ngữCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Sinh ra trong gia đình danh giá, người đẹp không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc, học vấn mà là hoa hậu hiếm hoi có tên trong sách kỷ lục Việt Nam.
Á hậu Minh Kiên: 'Tôi đã tự chủ kinh tế để mẹ nghỉ nghề giúp việc'Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Chạm ngõ điện ảnh sau 20 lần trượt casting, Á hậu Minh Kiên trải lòng về hành trình nỗ lực để tự chủ kinh tế và giúp người mẹ làm nghề giúp việc được nghỉ ngơi.
Rao bán vé 'Âm vang Tổ quốc' dịp 30/4 với giá cao, đạo diễn cảnh báo 'sẽ có an ninh giám sát tình trạng này'Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
GĐXH - Với sức nóng của chương trình "Âm vang Tổ quốc" dịp 30/4 , trên các hội nhóm xuất hiện tình trạng lạm dụng danh nghĩa BTC để rao bán vé mời với giá cao, thậm chí là lừa đảo vé giả. Trước thực trạng này, ông Nguyễn Trung Dũng – Tổng đạo diễn chương trình cho biết, mọi hành vi tự ý rao bán vé mời đều là vi phạm và có dấu hiệu trục lợi.
Mỹ nam phim giờ vàng VTV lập 'cú đúp trăm tỷ' trong nửa năm là ai?Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Sau hai dự án liên tiếp vượt mốc 100 tỷ đồng, nam diễn viên này trở thành một trong những gương mặt hiếm hoi duy trì được sức hút cả ở phòng vé lẫn truyền hình.
Johnny Trí Nguyễn sau 8 năm 'mất tích' trở lại mạnh mẽ với diện mạo mớiCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
GĐXH - Johnny Trí Nguyễn đã có sự trở lại gây ấn tượng trong phim điện ảnh sắp ra mắt vào dịp mùng 2/9. Trong bộ phim này, anh vào vai tướng quân quyền lực.
Cuộc sống của Đan Trường ở Mỹ: Nhà biệt thự nhưng thích làm nông dânCâu chuyện văn hóa
GĐXH - Ca sĩ Đan Trường đang tận hưởng cuộc sống ở Mỹ kết hợp biểu diễn cả trong nước và hải ngoại. Những ngày rảnh rỗi, nam ca sĩ tự tay chăm sóc nhà cửa, trồng hoa, cây cối, cắt cỏ... mà không cần thuê người làm.