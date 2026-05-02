Mrs Earth Vietnam 2026: Mồ côi cha mẹ năm 3 tuổi và hành trình vươn lên đầy nghị lực

Thứ bảy, 06:05 02/05/2026 | Câu chuyện văn hóa

Nguyễn Khuê Thu có hành trình đầy nghị lực của cô gái mồ côi cả cha mẹ từ năm 3 tuổi đến danh hiệu Mrs Earth Vietnam 2026.

Tại cuộc thi Mrs Earth Vietnam 2026, Nguyễn Khuê Thu đến từ Bắc Ninh là thí sinh đặc biệt của cuộc thi. Mồ côi cả cha mẹ từ khi 3 tuổi, Nguyễn Khuê Thu và em trai được người thân nuôi dưỡng. Lớn lên trong vòng tay đùm bọc của người thân, cô gái đến từ Bắc Ninh từng bước đi qua nghịch cảnh bằng sự kiên cường và ý chí tự lập.

Mrs Earth Vietnam 2026: Mồ côi cha mẹ năm 3 tuổi và hành trình vươn lên đầy nghị lực - Ảnh 1.

Nguyễn Khuê Thu đăng quang Mrs Earth Vietnam 2026.

Nguyễn Khuê Thu có nghị lực sống đáng ngưỡng mộ. Cô tập trung vào con đường học vấn như cách thay đổi cuộc đời. Cô tốt nghiệp học ngành Ngôn ngữ tại Đại học Quảng Đông (Trung Quốc), từng bước hoàn thiện khả năng ngoại ngữ. Đến nay, người đẹp có thể sử dụng thành thạo cả tiếng Trung và tiếng Anh lợi thế giúp cô phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực phiên dịch và kinh doanh.

Nguyễn Khuê Thu không chỉ là một phiên dịch viên tiếng Trung mà còn là doanh nhân trong lĩnh vực làm đẹp. Hình ảnh người phụ nữ hiện đại, chủ động trong công việc và cuộc sống được cô xây dựng rõ nét trước khi bước lên cuộc thi nhan sắc.

Nói về hành trình tham dự cuộc thi, Nguyễn Khuê Thu cho biết: “ Tôi muốn chứng tỏ là người phụ nữ mạnh mẽ. Từ cô bé mồ côi đến với sân khấu hôm nay là hành trình tuyệt vời của bản thân luôn không ngừng cố gắng và nỗ lực”.

Mrs Earth Vietnam 2026: Mồ côi cha mẹ năm 3 tuổi và hành trình vươn lên đầy nghị lực - Ảnh 2.

Từ cô bé mồ côi cả cha mẹ từ năm 3 tuổi đến ngôi vị hoa hậu.

Tại cuộc thi Mrs Earth Vietnam 2026, Nguyễn Khuê Thu nhanh chóng gây ấn tượng nhờ chiều cao 1m70, phong thái tự tin và khả năng tư duy sắc bén. Đặc biệt, phần thi ứng xử bằng song ngữ Việt - Anh giúp cô ghi điểm với ban giám khảo.

Trong đêm chung kết, cô nhận được câu hỏi từ ban giám khảo: “Theo bạn, người phụ nữ hiện đại cần những giá trị cốt lõi nào để vừa thành công trong xã hội, vừa giữ được hạnh phúc trong cuộc sống cá nhân?”.

Nguyễn Khuê Thu đã trả lời câu hỏi bằng song ngữ Việt - Anh: “ Theo tôi, người phụ nữ hiện đại cần ba giá trị cốt lõi: bản lĩnh, trí tuệ và lòng yêu thương.

Bản lĩnh giúp người phụ nữ tự tin theo đuổi mục tiêu, dám đối mặt với thử thách và không ngại vượt qua giới hạn của chính mình. Trí tuệ không chỉ là kiến thức, mà còn là khả năng thích nghi, học hỏi và đưa ra những lựa chọn đúng đắn trong cuộc sống. Trên hết, lòng yêu thương chính là nền tảng để giữ gìn hạnh phúc - biết yêu thương bản thân, gia đình và lan tỏa sự tích cực đến cộng đồng.

Tôi tin rằng, khi người phụ nữ cân bằng được giữa lý trí và cảm xúc, giữa khát vọng cá nhân và giá trị gia đình, thì đó chính là lúc họ đạt được thành công trọn vẹn và hạnh phúc bền vững”.

Mrs Earth Vietnam 2026: Mồ côi cha mẹ năm 3 tuổi và hành trình vươn lên đầy nghị lực - Ảnh 3.

Nguyễn Khuê Thu hiện là phiên dịch viên tiếng Trung và doanh nhân.

Danh hiệu Mrs Earth Vietnam 2026 không chỉ là sự ghi nhận cho nhan sắc, mà còn cho ý chí và hành trình vượt lên hoàn cảnh của người đẹp Bắc Ninh. Sau đăng quang, cô sẽ đại diện Việt Nam tham dự Mrs Earth International 2026 dự kiến diễn ra tại Philippines vào tháng 12 tới.

Mrs Earth Vietnam 2026 khép lại với nhiều dấu ấn tốt đẹp, khẳng định hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thế hệ mới: không chỉ sở hữu nhan sắc mà còn hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và trái tim nhân ái. Đây cũng là cầu nối quan trọng góp phần quảng bá hình ảnh phụ nữ Việt Nam tự tin, năng động và giàu tình thương đến bạn bè quốc tế.

Lê Chi
