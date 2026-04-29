Lê Khánh: 'Chồng không may mắn trong nghệ thuật như tôi nhưng lại rất giỏi kinh doanh'

Lê Khánh: 'Anh Vân Sơn rất OK!'

Được coi là "diễn viên trăm tỷ" nhờ góp mặt trong nhiều phim ăn khách: Nhà ba tôi một phòng, Chị dâu, Cục vàng của ngoại,... điều gì khiến Lê Khánh nhận lời tham gia phim remake kịch bản khá kén người xem như "Đại tiệc trăng máu 8"?

- Đại tiệc trăng máu 8" có rất nhiều đặc biệt với tôi. Đầu tiên là vì đạo diễn Phan Gia Nhật Linh. Tôi với anh Linh đã có dịp gặp nhau cách đây hơn 10 năm với một dự án nhưng lúc đó duyên chưa tới nên chưa thành công. Đến bây giờ tôi mới có cơ hội làm việc chung với anh. Ngoài ra, đây cũng đánh dấu lần hợp tác trở lại với hãng phim Chánh Phương sau 10 năm kể từ phim truyền hình "Dù gió có thổi".

Tiếp theo nữa, "Đại tiệc trăng máu 8" remake từ bộ phim Nhật Bản đình đám "One cut of the dead" (2017), một vai diễn đặc biệt; cùng những bạn diễn ra tuyệt vời, nhất là anh Vân Sơn. Tất cả đều tạo nên một tổng thể khiến tôi tự hào và hạnh phúc khi là một phần của dự án này.

Đây là vai diễn đặc biệt với chị, cụ thể đặc biệt như thế nào?

- Đây là vai diễn rất khó, đòi hỏi thể lực rất nhiều. Ngay từ đầu phim các bạn có thể thấy nhân vật bà Kim của tôi - một người mê diễn xuất - đã có những cảnh quay phải vận động liên tục: chạy, leo cầu thang, cầm rựa để hù bạn diễn, vừa hành động còn vừa trò chuyện vừa diễn,...

Điển hình nhất là cảnh tôi đá liên hồi 3 nhân vật trong one-shot. Đây là một chuỗi hành động liên hoàn, nếu chỉ cần một chi tiết chưa đạt thì phải làm lại từ đầu. Tôi phải thực hiện ba cú đá liên tiếp, trong khi trước đó là cả một phân đoạn chạy rất dài. Sau khi hoàn thành ba cú đá, tôi còn phải leo lên cầu thang để tiếp tục với Miu Lê, mà trạng thái nhân vật lúc đó phải thật "biến thái".

Nói chung, đây là vai "hành động" tốn rất nhiều thể lực của tôi từ trước đến nay. Nhưng đổi lại, cảm giác và trải nghiệm đem lại rất đã, rất hạnh phúc.

Gia đình của đạo diễn Tâm OK (Vân Sơn) và bà Kim (Lê Khánh) trong "Đại tiệc trăng máu 8".

Vậy còn bạn diễn Vân Sơn (vai Tâm OK) đặc biệt với chị như thế nào?

- Anh Sơn không chỉ "OK" trong vai diễn mà ngoài đời cũng rất tuyệt vời. Tôi đã ngưỡng mộ anh từ lâu và không nghĩ rằng mình có cơ hội được đồng hành cùng anh trong một dự án điện ảnh. Bởi anh Sơn là người rất kén chọn kịch bản và lại sống chủ yếu ở nước ngoài, nên cơ hội hợp tác là vô cùng thấp, có thể nói là 1/1000. Tuy nhiên, tôi may mắn có được cơ hội đó.

Đặc biệt nữa là lần hợp tác này đóng vai vợ chồng với anh Vân Sơn, khá thú vị với những cảnh "hái đào". Phân cảnh đó tôi thực hiện rất thật đến nỗi anh Sơn ý kiến luôn: 'Sao em hái thiệt quá vậy?'. Tôi nói: 'Anh ơi, em sợ hái không thiệt là mình phải quay lại á, thì anh sẽ bị đau hơn nữa. Em cố gắng 'hái' thiệt một lần cho anh đau một lần rồi thôi".

Nhưng mà đạo diễn vẫn quay nhiều shot để chọn shot ưng nhất. Như vậy thì khán giả cũng có thể hình dung là anh Vân Sơn là bị Lê Khánh "hái" bao nhiêu lần thì mới có thể có được những phân cảnh thú vị trên phim (cười).

"12 năm hôn nhân, trộm vía chúng tôi chưa chán nhau!"

Khi thực hiện các cảnh nhạy cảm như vậy, ông xã của chị là diễn viên Tuấn Khải đã phản ứng thế nào?

- Ông xã của tôi rất chuyên nghiệp. Đối với anh, đây là công việc nên mọi thứ luôn được xác định rõ ràng. Khi hoàn thành công việc, tôi trở lại với cuộc sống bình thường. Hai vợ chồng luôn tin tưởng lẫn nhau, và chính sự tin tưởng đó giúp tôi cảm thấy thoải mái thoải mái trong mọi dự án.

Anh luôn đồng hành cùng tôi, dù không tham gia trực tiếp thì cũng sẽ đưa đón tôi đến phim trường, chăm sóc và cùng tôi phân tích vai diễn. Điều đó giúp tôi rất nhiều trong quá trình làm nghề. Thậm chí, anh ấy còn là người chủ động xin vai với đạo diễn Phan Gia Nhật Linh để có 2 vai nhỏ: ông bảo vệ và thầy Pháp trong "Đại tiệc trăng máu 8".

Ông xã Lê Khánh là diễn viên Tuấn Khải cũng có 2 vai nhỏ trong dự án "Đại tiệc trăng máu 8".

Là diễn viên nhưng không nổi tiếng bằng vợ, có khi nào anh chạnh lòng vì bị gọi là "chồng của Lê Khánh" không?

- Tôi nghĩ mỗi người có một sự may mắn khác nhau. Trong nghề diễn, tôi có thể may mắn hơn chồng khi có nhiều cơ hội làm việc. Ngược lại, tôi lại không giỏi kinh doanh, trong khi chồng tôi rất nhanh và nhạy cảm trong lĩnh vực này.

Hiện tại, hai vợ chồng cùng vận hành 2 quán Ốc Khánh tại TP.HCM. Có thể ban đầu nhiều khách hàng tìm đến vì tò mò quán ăn của diễn viên Lê Khánh nhưng để khách quay lại thì chắc chắn vì hương vị phù hợp với khẩu vị. Đó là điều tôi cảm thấy rất may mắn và biết ơn vì chồng đã làm rất giỏi "giữ chân khách hàng".

Tôi rất tự hào và cảm thấy may mắn khi được làm vợ của anh. Trong kinh doanh, anh rất giỏi và đó là điều tôi thực sự ngưỡng mộ.

Kinh doanh thì không tránh khỏi chuyện tiền bạc, vậy 12 năm hôn nhân có khi nào 2 vợ chồng xích mích, đặc biệt về chuyện kinh tế không?

- Chắc chắn là có. Vợ chồng sống với nhau thì khó tránh khỏi những lúc xảy ra bất đồng. Thời gian đầu mới cưới, chúng tôi cũng từng có những hục hặc, cãi vã, thậm chí có lúc lớn tiếng. Khi đó, chồng tôi thường là người chủ động nhường nhịn. Còn hiện tại, đã có con, cả hai cũng trưởng thành hơn, dẹp cái "tôi" đi, chúng tôi chọn cách ai sai thì người đó sẽ nhận lỗi.

Còn vấn đề kinh tế, cuộc sống của vợ chồng tôi khá đơn giản, nên vấn đề kinh tế không phải là nguyên nhân chính gây ảnh hưởng đến mối quan hệ. Như đã nói, những điều bất đồng dù có thường đến từ những điều rất đời thường.

Hoặc gần đây nhất là việc anh chỉ cho tôi tầm quan trọng của social, quay dựng video trên nền tảng mạng xã hội. Trong khi tôi là người hướng nội nên không quen và cũng không thoải mái, không thích những điều đó. Tuy nhiên, qua thời gian, tôi nhận được những lời khuyên của anh là cần thiết và hiện tại đang là "tân binh" của nền tảng TikTok.

Cảm giác chị rất "nghe lời" ông xã - dù anh kém tuổi?

- Thực sự là hai vợ chồng rất hợp nhau. Khi hai vợ chồng cùng làm nghề, có rất nhiều thuận lợi. Chúng tôi có thể hiểu công việc của nhau một cách dễ dàng, dễ hiểu, chia sẻ, góp ý và đồng hành cùng nhau trong quá trình làm việc.

Tất nhiên, việc gặp nhau thường xuyên đôi khi cũng có thể tạo cảm giác giác nhàm chán, nhưng đến thời điểm hiện tại, trộm vía chúng tôi... chưa chán nhau. (cười).

Cảm ơn chia sẻ của Lê Khánh!

Gia đình nhỏ của Lê Khánh - Tuấn Khải.