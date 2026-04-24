Vợ chồng Lê Khánh gây chú ý dịp 30/4
GĐXH - Lê Khánh không chỉ gây bất ngờ khi lần đầu "nên duyên" với Vân Sơn, mà trong "Đại tiệc trăng máu 8" còn có sự tham gia của ông xã - diễn viên Tuấn Khải.
"Đại tiệc trăng máu 8" là một bộ phim độc đáo do Phan Gia Nhật Linh đạo diễn, được remake từ One Cut of the Dead của Nhật Bản. Phim xoay quanh Tâm OK (Vân Sơn), một đạo diễn "phim rác" đang cố gắng thay đổi cái nhìn của con gái mình. Trong hành trình thực hiện dự án phim chỉ với một cú máy, Tâm OK, cùng dàn diễn viên đa dạng, phải đối mặt với nhiều thử thách và tình huống khó khăn.
Bên cạnh Vân Sơn, phim còn quy tụ dàn diễn viên thực lực nhiều thế hệ, như: Miu Lê, Liên Bỉnh Phát, Lê Khánh, Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, NSƯT Đức Khuê, Quang Minh, Lâm Thanh Mỹ... Đáng chú ý, đây là phim đánh dấu lần đầu kết hợp của Vân Sơn và Lê Khánh trong vai vợ chồng. Đều là những ngôi sao làm nên danh tiếng bằng miếng hài duyên dáng từ sân khấu đến màn ảnh, cặp đôi không làm người hâm mộ thất vọng với phong cách hài tỉnh rụi, thay vì cường điệu hình thể hay đài từ để cố ý chọc cười khán giả.
Chia sẻ về việc "người chồng màn ảnh", Lê Khánh bày tỏ: "Vai anh Tâm Ok quá là hợp vai với anh Vân Sơn. Không riêng anh Tâm Ok mà anh Vân Sơn cũng rất OK! Tôi đã ngưỡng mộ anh Sơn từ lâu và không nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội hợp tác trong một dự án điện ảnh. Bởi anh Sơn rất kén kịch bản, hơn nữa anh lại ở Mỹ - cách nửa vòng trái đất nên cơ hội làm việc chung là rất là thấp, xác suất là phải là 1/1000 đó. May mắn xác suất đã xảy ra".
Không chỉ thế, "Đại tiệc trăng máu 8" còn có một điều thú vị là sự tham gia của ông xã Lê Khánh - diễn viên Tuấn Khải trong 2 vai: ông bảo vệ và thầy pháp. Theo nữ diễn viên, chính chồng chị tự đi xin đạo diễn Phan Gia Nhật Linh để tham gia phim này vì thích kịch bản.
Diễn viên Lê Khánh và ông xã trong ngày ra mắt "Đại tiệc trăng máu 8".
"Mỗi khi tôi tham gia bộ phim nào, chồng cũng luôn ủng hộ và sát cánh với tôi. Chồng thương tôi, giúp đỡ tôi về sức khỏe, tinh thần để tôi làm tốt nhất công việc. Ở dự án này, tôi rất vui vì hai vợ chồng đóng chung vì như thế còn được anh đồng hành hỗ trợ trong suốt hành trình quảng bá phim nữa".
"Hai vợ chồng làm chung một nghề thì có rất nhiều điểm thuận lợi như: Hiểu, thông cảm, chia sẻ, góp ý, rồi đồng hành,... Bên cạnh đó có "điểm yếu" chẳng hạn như: Gặp nhau nhiều cũng dễ chán (cười). Nhưng trộm vía đến thời điểm này hai vợ chồng chưa chán nhau mà cảm thấy là càng ngày càng cần nhau hơn nữa", Lê Khánh vui vẻ chia sẻ.
"Đại tiệc trăng máu 8" chính thức khởi chiếu toàn quốc từ 24/4, đón đầu dịp lễ Giỗ Tổ và 30/4. Được biết, phim sẽ tranh giải tại Liên hoan phim Viễn Đông Udine diễn ra từ ngày 24/4 đến 2/5 tại Ý. Sau đó, phim sẽ tiếp tục được trình chiếu ở Hàn Quốc, Australia, New Zealand và một số quốc gia khác.
Diễn viên Lê Khánh chia sẻ về những phân cảnh hành động trong "Đại tiệc trăng máu 8". Video: Ngọc Mai
