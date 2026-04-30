Khi tiếng cười bình dân lên ngôi giữa mùa phim dịp lễ
“Trùm Sò” của đạo diễn Đức Thịnh là một trong số ít phim khai thác chất liệu hài dân gian góp mặt trong đường đua điện ảnh dịp lễ năm nay.
Giữa loạt phim dịp lễ 30/4 – 1/5 khai thác đề tài gai góc, Trùm Sò gây chú ý khi chọn hướng đi riêng với chất liệu đời sống bình dân, được kể bằng lối nhẹ nhàng, duyên dáng. Phim mang màu sắc hài hành trình, kết hợp nhiều mảng miếng gần gũi, dễ tiếp cận, tạo cảm giác giải trí thoải mái cho khán giả đại chúng.
Trùm Sò do Đỗ Đức Thịnh đạo diễn, Thanh Thúy sản xuất, lấy bối cảnh tại Làng Sứa Đỏ – một vùng quê nghèo chịu hạn hán kéo dài. Giữa cuộc sống khó khăn, Trùm Sò là người duy nhất sở hữu khối tài sản lớn nhưng sống keo kiệt, chỉ biết đến tiền bạc. Biến cố mất vàng bất ngờ đẩy nhân vật vào hành trình tréo ngoe cùng hai người bạn cũ – góa phụ Thị Hến và lãng tử Tôm Hùm, mở ra chuỗi tình huống “dở khóc dở cười”.
Không chỉ dừng ở yếu tố gây cười, phim còn chạm đến cảm xúc người xem, thể hiện qua phản hồi tích cực sau suất chiếu. Nhiều khán giả bất ngờ khi tác phẩm không chỉ mang tính giải trí mà còn lồng ghép thông điệp nhân văn về tình người, cách con người đối diện với lòng tham và sự cô đơn. Yếu tố này giúp phim tạo dư âm, vượt kỳ vọng của một tác phẩm hài thuần túy.
Những ngày qua, đạo diễn Đức Thịnh cùng dàn diễn viên bắt đầu hành trình cinetour giao lưu trực tiếp với khán giả tại nhiều cụm rạp. Tại các điểm đến, đoàn phim nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ khán giả, với phần lớn suất chiếu kín ghế.
Không chỉ dừng lại ở những màn chào hỏi quen thuộc, dàn diễn viên Trùm Sò còn mang đến tinh thần “hết mình vì khán giả” khi không ngại lăn xả, khuấy động không khí.
Trong số đó, Tam Triều Dâng trở thành một trong những tâm điểm nhận được nhiều sự chú ý. Trái ngược với hình ảnh có phần e ấp trên màn ảnh, Tam Triều Dâng ngoài đời lại năng động, tạo ra nhiều khoảnh khắc tự nhiên khiến khán giả thích thú.
Một trong những điểm nhấn của buổi cinetour là phần giao lưu duyên dáng của nhà sản xuất Thanh Thúy. Trước câu hỏi “khó” từ khán giả xoay quanh chi tiết trong phim rằng " Vì sao nhân vật Trùm Sò (Đức Thịnh) không có cảnh hôn với Thị Hến (Hoa hậu Mai Phương)" , nữ diễn viên hài hước chia sẻ: “Đó là chiêu của Thị Hến nhằm lấy vàng của Trùm Sò, Thanh Thúy đã áp dụng thành công lên anh Đức Thịnh nên biết”.
Bên cạnh đó, diễn viên ngoại quốc Cee Jay cũng gây bất ngờ khi tự tin giao lưu hoàn toàn bằng tiếng Việt.
Phim điện ảnh Trùm Sò còn có sự tham gia của Đức Thịnh, Quang Minh, Mai Phương, Phương Nam, Doãn Quốc Đam, Tam Triều Dâng, Ngọc Trai... Phim ra rạp từ 24/4, là một trong số ít tác phẩm hài góp mặt trong dịp lễ 30/4 – 1/5 năm nay.
