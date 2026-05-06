Nữ diễn viên nổi tiếng phim giờ vàng, về nhà vẫn bưng bê, phụ mẹ bán bún
Sau khi gây chú ý trên phim giờ vàng, nữ diễn viên gen Z tiết lộ cuộc sống có nhiều đổi thay, quán bún của mẹ đông khách, thỉnh thoảng cô vẫn phụ mẹ bán hàng.
Dù là gương mặt mới của “vũ trụ điện ảnh VFC", Ngọc Thủy đang ghi dấu ấn qua vai Tran g trong bộ phim giờ vàng Bước chân vào đời.
Vui khi bị khán giả ghét vai diễn
Diễn viên Ngọc Thuỷ sinh năm 2001, tốt nghiệp Đại học Sân khấu & Điện ảnh. Trước khi được chú ý, cô chủ yếu đảm nhận các vai phụ và vai quần chúng trên màn ảnh nhỏ.
Bước chân vào đời đánh dấu lần đầu tiên Ngọc Thủy được giao vai chính. Trong phim, cô vào vai Trang - em gái của Thương (Quỳnh Kool) là nhân vật nắm giữ nhiều nút thắt quan trọng. Tuy nhiên nhân vật này gây bức xúc vì tính cách ngang bướng, ích kỷ và vô ơn với những người từng giúp đỡ mình.
Trước những tranh cãi nảy lửa về Trang, Ngọc Thuỷ cảm thấy rất vui. Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, Ngọc Thuỷ nói: "Khán giả cũng có nhiều ý kiến trái chiều, người từ yêu thương chuyển sang ghét và cũng có người đang ghét chuyển sang yêu thương. Tôi thấy rất vui khi mọi người có những phản ứng, tranh cãi về phim và nhân vật Trang".
Ít ai biết rằng, ban đầu vai Trang thuộc về người khác. Chỉ đến khi đoàn phim tổ chức casting lại, Ngọc Thủy mới quyết định “đánh liều” thử sức dù trước đó cô nếm trải không ít thất bại.
“Vai Trang đến với tôi như một món quà. Trước đó, tôi trượt casting quá nhiều lần đến mức sợ hãi”, Ngọc Thủy chia sẻ. Dù bản thân ngoài đời chỉ giống Trang khoảng 40% ở sự mạnh mẽ, quyết đoán nhưng Thủy cho biết chính sự khác biệt về đạo đức và cách hành xử giữa cô và nhân vật tạo nên sự kích thích, thôi thúc cô chinh phục vai diễn này.
Càng về cuối phim, những biến cố đến với Trang càng ồ ạt, dồn dập, nhất là trong chuyện tình cảm. Những ngày quay tập trung vào các cảnh tâm lý nặng khiến cô nhiều lần kiệt sức, chỉ mong có thời gian nghỉ ngơi sau mỗi ngày dài trên set.
"Thực sự vai diễn này khiến tôi tốn khá nhiều năng lượng và tâm sức. Tuy nhiên cũng chỉ vất vả một vài giai đoạn, khi nhân vật chuyển sang tâm trạng vui vẻ hơn, vực lại cuộc sống, thì lúc đó tôi được xả stress, bớt căng thẳng hơn ", Ngọc Thuỷ chia sẻ.
Lần đầu bước lên set quay, Ngọc Thủy không tránh khỏi cảm giác choáng ngợp và áp lực khi đứng chung khung hình với những diễn viên tên tuổi như Mạnh Trường, Quỳnh Kool hay Lưu Huyền Trang. Sự ngượng ngùng những ngày đầu là điều khó tránh khỏi, nhưng chính thái độ cởi mở của các diễn viên giúp cô bắt nhịp nhanh hơn.
Đặc biệt, mối quan hệ “chị em” với Quỳnh Kool mang lại cho Ngọc Thủy nhiều trải nghiệm quý giá. Cô thừa nhận mình “học lỏm” đàn chị rất nhiều: “ Tôi học từ cách chị Quỳnh tập thoại đến cách chị tương tác với máy quay. Thấy cái gì hay là tôi ‘cóp nhặt’ ngay để trang bị cho mình nguồn diễn riêng. Ngoài đời chúng tôi cũng rất thân thiết, thường xuyên đi cà phê, chụp ảnh, nhờ đó mà khi vào vai chị em lại càng ngọt".
Phụ mẹ bán bún khi không đi quay
Từ khi phim lên sóng, cuộc sống của Ngọc Thuỷ có nhiều đổi thay. Cô được mọi người biết đến nhiều hơn nhờ vậy mà quán bún của mẹ cô cũng được nhiều khán giả đến ủng hộ. Những lúc không đi quay, cô vẫn về phụ giúp mẹ bán bún, bưng bê, rửa bát, làm những việc nhỏ để san sẻ với mẹ như trước.
Ngọc Thuỷ không xem đó là thiệt thòi mà là điều giúp mình mạnh mẽ hơn, biết cố gắng và trân trọng những gì đang có. "Những trải nghiệm ấy cũng dạy tôi sự kiên nhẫn, chăm chỉ và giúp việc diễn xuất trở nên chân thật hơn, nhất là với những vai gần gũi như Trang", nữ diễn viên chia sẻ.
Người đẹp chia sẻ từ khi được chú ý, cô ý thức hơn về hình ảnh cá nhân, chỉn chu hơn. Tuy nhiên, nữ diễn viên khẳng định sẽ không vì sự nổi tiếng mà đánh mất đi cá tính riêng trên mạng xã hội. Hiện tại, Ngọc Thủy sở hữu kênh TikTok với hơn 132 nghìn người theo dõi.
Trong chuyện tình cảm, Ngọc Thủy tự nhận mình là người sống theo tiếng gọi con tim, giống hệt nhân vật Trang. "Nhiều khi cũng gặp tổn thương trong tình yêu nhưng vẫn nghe theo tiếng gọi con tim", Ngọc Thuỷ chia sẻ.
Thủy theo chủ nghĩa có người yêu thì sẽ giấu còn cưới thì sẽ công khai, vì cô sợ cảm giác công khai một người nhưng sau lại đi lấy người khác, cảm thấy bất công cho người mà mình cưới. "Khi nào tôi chắc chắn chốt lấy anh này thì tôi sẽ công khai tất cả mọi thứ ".
Về hình mẫu lý tưởng, nữ diễn viên mong tìm được người đàn ông tử tế, đứng đắn, trưởng thành, suy nghĩ trong cuộc sống. Với cô mỗi người sinh ra đều có số phận riêng, nhiều khi cuộc sống không thể theo ý mình muốn nên cứ để cho trái tim của mình dẫn lối thôi.
Ngọc Thủy cũng quan niệm tình yêu bền vững phụ thuộc vào sự đồng cảm, sẻ chia giữa hai người. Khi phải đứng giữa sự nghiệp và tình cảm, cô cho rằng cả nam và nữ đều sẽ ưu tiên sự nghiệp, vì vậy người đồng hành cần thấu hiểu và ủng hộ lựa chọn đó.
