Mãn kinh rồi có mắc ung thư cổ tử cung không?

1. Lý do phụ nữ mãn kinh không thể chủ quan với ung thư cổ tử cung

Mãn kinh là thời kỳ tự nhiên trong cuộc đời người phụ nữ, đánh dấu sự kết thúc hoàn toàn của chu kỳ kinh nguyệt và khả năng sinh sản. Thông thường phụ nữ sẽ bước vào giai đoạn mãn kinh trong độ tuổi từ 45 - 55.

Nhiều người lầm tưởng rằng khi không còn kinh nguyệt và giảm tần suất quan hệ tình dục thì nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung sẽ không còn. Thực tế vẫn có nhiều ca ung thư cổ tử cung được phát hiện ở phụ nữ trong và sau độ tuổi mãn kinh.

Theo BSCKII. Nguyễn Thị Minh Phương, Chủ nhiệm Khoa Phụ sản - Bệnh viện 354, nhiều người cho rằng ung thư cổ tử cung thường gặp ở những phụ nữ trong độ tuổi sinh sản hoặc có đời sống tình dục phức tạp. Tuy nhiên thực tế cho thấy, dù ở tuổi thanh xuân hay đã mãn kinh hàng chục năm, "sát thủ thầm lặng" này không loại trừ một ai.

Mọi phụ nữ đều có nguy cơ ung thư cổ tử cung.

Virus HPV có thể "ẩn mình" hàng chục năm

Nguyên nhân chính gây ung thư cổ tử cung là do nhiễm các chủng virus HPV (Human Papillomavirus) nguy cơ cao. Loại virus này ẩn mình âm thầm trong cơ thể và tiến triển thành ung thư có thể mất hàng chục năm. Vì vậy, một phụ nữ có thể đã nhiễm HPV từ thời trẻ đến tuổi mãn kinh mới bắt đầu làm biến đổi tế bào để phát triển thành bệnh.

Hệ miễn dịch suy giảm theo tuổi tác

Khi bước vào tuổi mãn kinh, cơ thể lão hóa tự nhiên và sức đề kháng giảm sút. Sự suy giảm này tạo điều kiện cho HPV gây tổn thương cổ tử cung.

Tâm lý chủ quan dẫn đến phát hiện muộn

Do nghĩ rằng mãn kinh là đã "an toàn", nhiều phụ nữ bỏ thói quen đi khám phụ khoa và tầm soát định kỳ. Chính sự chủ quan này khiến các dấu hiệu bệnh bị bỏ qua, đến khi đi khám thì bệnh đã tiến triển sang giai đoạn muộn gây khó khăn lớn cho việc điều trị.

Khám phụ khoa, tầm soát ung thư cổ tử cung định kỳ rất quan trọng.

2. Khám phụ khoa và tầm soát định kỳ đặc biệt quan trọng

BSCKII. Nguyễn Thị Minh Phương cho biết, ở giai đoạn đầu ung thư cổ tử cung hầu như không có triệu chứng cho nên khi người bệnh nhận thấy các dấu hiệu rõ ràng bệnh thường đã tiến triển đến giai đoạn muộn. Do đó việc khám phụ khoa, tầm soát ung thư cổ tử cung định kỳ rất quan trọng.

Đây là cách tốt nhất để phát hiện sớm ung thư cổ tử cung bằng cách tìm ra những thay đổi bất thường của tế bào cổ tử cung (tiền ung thư) để điều trị trước khi chúng có cơ hội biến thành ung thư cổ tử cung.

Đối với những phụ nữ mãn kinh, nếu phát hiện sớm ung thư, các bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn và hai phần phụ để dự phòng.