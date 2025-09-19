Mang thai tuần thứ 30, tôi choáng váng khi người phụ nữ dắt bé trai 5 tuổi đến nhận cha
GĐXH - Cô ấy dẫn theo 1 bé trai tầm 5 tuổi và khẳng định đó là con của chồng tôi. Hai vợ chồng tôi bất ngờ đến bật ngửa khi cô ấy bảo nếu sợ nói dối có thể mang bé đi thử ADN.
Tôi và chồng đều đã hơn 30 tuổi. Tôi yêu và quen anh được 1 năm thì quyết định tiến đến hôn nhân. Trong thời gian tìm hiểu, tôi cũng được chồng kể đã từng yêu 3 người trước đó, chia tay êm đẹp không có gì thù hận.
Trong số 3 người đó, có 1 người chỉ quen vỏn vẹn hơn 1 tháng thì dừng vì hai người không hợp. Chồng tôi chia tay người cuối cùng tầm hơn 1 năm thì gặp và quen tôi. Anh lúc quen nhau rất thật thà không giấu giếm tôi điều gì.
Anh nói cả 3 người yêu cũ trước đó đều quan hệ và không dùng biện pháp an toàn vì cả 3 người đều muốn nếu có bầu thì cưới. Thời điểm biết chuyện này tôi cũng rất hoảng vì sợ chồng mắc các bệnh về tình dục nhưng anh khẳng định đều kiểm tra sức khỏe định kỳ hằng năm và có thử cả HIV.
Còn về phần tôi thì chồng là người thứ 2 tôi yêu, người trước đó tôi cũng quen được 2 năm và cũng trao lần đầu cho người đó, nhưng lúc nào tôi cũng bắt phải dùng bao cao su để bảo vệ cả hai và vì tôi cũng là con gái rất sợ mang thai ngoài ý muốn.
Hiện tại, tôi và chồng kết hôn được 3 năm, đã có 1 bé trai 2 tuổi và tôi đang mang song thai hai bé gái. Tài chính của vợ chồng cũng vừa đủ cho gia đình 3 con. Tôi làm nhà nước còn chồng thì kinh doanh tự do.
Cuộc sống vợ chồng đang rất hạnh phúc vì sắp đón thêm 2 thành viên mới thì bỗng 1 ngày người yêu cũ (người mà chồng tôi chỉ quen hơn 1 tháng) xuất hiện. Cô ấy dẫn theo 1 đứa trẻ tầm 5 tuổi và khẳng định đó là con của chồng tôi.
Hai vợ chồng tôi bất ngờ đến bật ngửa khi cô ấy bảo nếu sợ nói dối có thể mang bé đi thử ADN. Tôi xin nói thêm là từ lúc chia tay tới hiện tại là chồng tôi và cô gái này không còn liên lạc nữa.
Cô ấy kể rằng thời điểm chia tay chồng tôi thì phát hiện có thai. Vì thấy cả hai không hợp về tính cách, suy nghĩ và bản thân cô ấy cũng không muốn lấy người như chồng tôi chỉ vì đứa con nên không nói cho anh biết. Vì cô ấy có điều kiện nên quyết định sinh con và nuôi con 1 mình.
Cho đến 2 năm trở lại đây thì cô ấy quen và sắp kết hôn với 1 người đàn ông nước ngoài. Người này khi biết cô ấy có con riêng (khi yêu cô ấy giấu việc có con) thì bắt cô ấy phải bỏ con rồi người này mới bảo lãnh cho cô ấy qua nước ngoài sống cùng. Bố mẹ cô ấy đã mất, họ hàng thì không ai muốn nuôi dưỡng đứa bé mặc dù cô ấy nói sẽ gửi tiền về chu cấp nuôi con hằng tháng. Chính vì vậy, hết cách cô ấy mới dẫn bé đến nhận cha (là chồng tôi).
Đang mang thai ở tuần thứ 30, nghe xong tôi choáng váng, mấy đêm liền đều khóc, trách chồng mình quen ai cũng không dùng biện pháp an toàn để rồi giờ có con rơi, không biết ngoài kia còn bao nhiêu đứa con rơi của chồng.
Chồng tôi đã mang mẫu của đứa bé đó đi xét nghiệm ADN thì đúng là con ruột của anh. Anh đã xin lỗi rất nhiều nhưng tôi không thể nguôi ngoai được.
Đứa trẻ kia cũng đáng thương, bản thân nó không có tội, nhưng tôi không đủ bao dung và vị tha để nhận con rơi của chồng về nuôi.
