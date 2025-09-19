Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Tâm sự

Mang thai tuần thứ 30, tôi choáng váng khi người phụ nữ dắt bé trai 5 tuổi đến nhận cha

Thứ sáu, 15:00 19/09/2025 | Tâm sự
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Cô ấy dẫn theo 1 bé trai tầm 5 tuổi và khẳng định đó là con của chồng tôi. Hai vợ chồng tôi bất ngờ đến bật ngửa khi cô ấy bảo nếu sợ nói dối có thể mang bé đi thử ADN.

Mang thai tuần thứ 30, tôi choáng váng khi người phụ nữ dắt bé trai 5 tuổi đến gặp chồng để cho con nhận cha - Ảnh 1.Tâm sự dằn vặt, đau xót của người phụ nữ lỡ... ngoại tình

GĐXH - Trong những tháng ngày khó khăn, buồn tủi, không có tiếng nói chung và sự lạnh nhạt của chồng, tôi đã... ngoại tình.

Tôi và chồng đều đã hơn 30 tuổi. Tôi yêu và quen anh được 1 năm thì quyết định tiến đến hôn nhân. Trong thời gian tìm hiểu, tôi cũng được chồng kể đã từng yêu 3 người trước đó, chia tay êm đẹp không có gì thù hận. 

Trong số 3 người đó, có 1 người chỉ quen vỏn vẹn hơn 1 tháng thì dừng vì hai người không hợp. Chồng tôi chia tay người cuối cùng tầm hơn 1 năm thì gặp và quen tôi. Anh lúc quen nhau rất thật thà không giấu giếm tôi điều gì. 

Anh nói cả 3 người yêu cũ trước đó đều quan hệ và không dùng biện pháp an toàn vì cả 3 người đều muốn nếu có bầu thì cưới. Thời điểm biết chuyện này tôi cũng rất hoảng vì sợ chồng mắc các bệnh về tình dục nhưng anh khẳng định đều kiểm tra sức khỏe định kỳ hằng năm và có thử cả HIV. 

Còn về phần tôi thì chồng là người thứ 2 tôi yêu, người trước đó tôi cũng quen được 2 năm và cũng trao lần đầu cho người đó, nhưng lúc nào tôi cũng bắt phải dùng bao cao su để bảo vệ cả hai và vì tôi cũng là con gái rất sợ mang thai ngoài ý muốn.

Mang thai tuần thứ 30, tôi choáng váng khi người phụ nữ dắt bé trai 5 tuổi đến gặp chồng để cho con nhận cha - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Hiện tại, tôi và chồng kết hôn được 3 năm, đã có 1 bé trai 2 tuổi và tôi đang mang song thai hai bé gái. Tài chính của vợ chồng cũng vừa đủ cho gia đình 3 con. Tôi làm nhà nước còn chồng thì kinh doanh tự do. 

Cuộc sống vợ chồng đang rất hạnh phúc vì sắp đón thêm 2 thành viên mới thì bỗng 1 ngày người yêu cũ (người mà chồng tôi chỉ quen hơn 1 tháng) xuất hiện. Cô ấy dẫn theo 1 đứa trẻ tầm 5 tuổi và khẳng định đó là con của chồng tôi. 

Hai vợ chồng tôi bất ngờ đến bật ngửa khi cô ấy bảo nếu sợ nói dối có thể mang bé đi thử ADN. Tôi xin nói thêm là từ lúc chia tay tới hiện tại là chồng tôi và cô gái này không còn liên lạc nữa. 

Cô ấy kể rằng thời điểm chia tay chồng tôi thì phát hiện có thai. Vì thấy cả hai không hợp về tính cách, suy nghĩ và bản thân cô ấy cũng không muốn lấy người như chồng tôi chỉ vì đứa con nên không nói cho anh biết. Vì cô ấy có điều kiện nên quyết định sinh con và nuôi con 1 mình. 

Cho đến 2 năm trở lại đây thì cô ấy quen và sắp kết hôn với 1 người đàn ông nước ngoài. Người này khi biết cô ấy có con riêng (khi yêu cô ấy giấu việc có con) thì bắt cô ấy phải bỏ con rồi người này mới bảo lãnh cho cô ấy qua nước ngoài sống cùng. Bố mẹ cô ấy đã mất, họ hàng thì không ai muốn nuôi dưỡng đứa bé mặc dù cô ấy nói sẽ gửi tiền về chu cấp nuôi con hằng tháng. Chính vì vậy, hết cách cô ấy mới dẫn bé đến nhận cha (là chồng tôi).

Đang mang thai ở tuần thứ 30, nghe xong tôi choáng váng, mấy đêm liền đều khóc, trách chồng mình quen ai cũng không dùng biện pháp an toàn để rồi giờ có con rơi, không biết ngoài kia còn bao nhiêu đứa con rơi của chồng. 

Chồng tôi đã mang mẫu của đứa bé đó đi xét nghiệm ADN thì đúng là con ruột của anh. Anh đã xin lỗi rất nhiều nhưng tôi không thể nguôi ngoai được. 

Đứa trẻ kia cũng đáng thương, bản thân nó không có tội, nhưng tôi không đủ bao dung và vị tha để nhận con rơi của chồng về nuôi.

T.Mai
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Tôi quá may mắn khi có người mẹ kế cho tôi 'cả một gia tài'

Tôi quá may mắn khi có người mẹ kế cho tôi 'cả một gia tài'

Tâm sự dằn vặt, đau xót của người phụ nữ lỡ... ngoại tình

Tâm sự dằn vặt, đau xót của người phụ nữ lỡ... ngoại tình

Khi vợ bỗng trở thành 'người thứ ba': Sự thật cay đắng được vạch trần sau 12 năm chung sống

Khi vợ bỗng trở thành 'người thứ ba': Sự thật cay đắng được vạch trần sau 12 năm chung sống

'Có mỗi việc ở nhà...' và cái kết bất ngờ khi con dâu đi vắng

'Có mỗi việc ở nhà...' và cái kết bất ngờ khi con dâu đi vắng

Dù có hiếu thảo đến đâu cũng đừng bao giờ làm 3 điều này với cha mẹ đã ngoài 70 tuổi!

Dù có hiếu thảo đến đâu cũng đừng bao giờ làm 3 điều này với cha mẹ đã ngoài 70 tuổi!

Cùng chuyên mục

Cho bạn vay 74 triệu, 5 năm sau tôi nhận lại 'tiền giả' và cái kết khó tin

Cho bạn vay 74 triệu, 5 năm sau tôi nhận lại 'tiền giả' và cái kết khó tin

Tâm sự - 9 giờ trước

GĐXH - Bất ngờ nhận lại "tiền giả", tôi càng hiểu rõ tình bạn chân thành quý giá đến nhường nào.

Chuẩn bị ly hôn, câu nói của cậu con trai 7 tuổi khiến trái tim người làm mẹ như tôi đau nhói

Chuẩn bị ly hôn, câu nói của cậu con trai 7 tuổi khiến trái tim người làm mẹ như tôi đau nhói

Tâm sự - 10 giờ trước

GĐXH – Hiện tại, cứ nghĩ đến con, nghĩ đến những gì con nói, tôi lại thấy lòng mình nhói đau khôn nguôi.

Ngay trước ngày tái hôn, món quà từ mẹ chồng cũ khiến tôi lập tức hủy hôn

Ngay trước ngày tái hôn, món quà từ mẹ chồng cũ khiến tôi lập tức hủy hôn

Tâm sự - 14 giờ trước

GĐXH - Cuộc đời nhiều khi mang đến những khúc rẽ bất ngờ, khiến con người nhận ra đâu mới là tình thân thật sự.

Lời bố nói trong bữa cơm 49 ngày mẹ mất khiến 5 con gái nghẹn lòng

Lời bố nói trong bữa cơm 49 ngày mẹ mất khiến 5 con gái nghẹn lòng

Tâm sự - 20 giờ trước

Trong bữa cơm 49 ngày mẹ mất, tôi thấy bố phấn chấn lạ thường. Nghe bố chia sẻ với họ hàng, chòm xóm mà 5 chị em tôi nghẹn lòng.

Sau đám tang chồng, người phụ nữ U80 chết lặng trước toan tính của con cái

Sau đám tang chồng, người phụ nữ U80 chết lặng trước toan tính của con cái

Tâm sự - 1 ngày trước

Sau đám tang chồng, khi nỗi buồn chưa kịp nguôi ngoai, tôi lại đối mặt với tình cảnh đầy cay đắng từ những suy tính của con cái.

Vợ đi chơi về còn được chồng bóp chân, chiều chuộng: Sự thật phía sau câu nói của anh chồng gây sốc!

Vợ đi chơi về còn được chồng bóp chân, chiều chuộng: Sự thật phía sau câu nói của anh chồng gây sốc!

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi không tin vào tai mình. Chẳng hiểu sao thằng bạn tôi là đàn ông con trai, vợ nói lại "vâng ạ!".

Stress vì nếp sống nhà chồng

Stress vì nếp sống nhà chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

Bất cứ cô gái nào mới kết hôn cũng trải qua sự bỡ ngỡ và lúng túng khi đối diện với nếp sống khác biệt của gia đình chồng.

Tôi quá may mắn khi có người mẹ kế cho tôi 'cả một gia tài'

Tôi quá may mắn khi có người mẹ kế cho tôi 'cả một gia tài'

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Đến thời điểm tôi viết những dòng này, tôi lại một lần nữa cảm thấy bản thân quá may mắn khi gặp được một người mẹ như vậy.

Tôi có nên đến với người phụ nữ từng đổ vỡ, có con nhỏ khi cha mẹ phản đối

Tôi có nên đến với người phụ nữ từng đổ vỡ, có con nhỏ khi cha mẹ phản đối

Tâm sự - 1 ngày trước

Một chàng trai trẻ rơi vào ngã rẽ tình yêu và chữ hiếu: giữa người phụ nữ từng đổ vỡ, có con nhỏ nhưng khiến anh hạnh phúc và một mối quan hệ “chuẩn mực” được gia đình ủng hộ. Anh đang bế tắc không biết nên chọn con tim hay sự an toàn.

Lần nào gặp lại, người yêu cũ cũng cố làm tôi bẽ mặt chỉ vì tôi là người đã chứng kiến hết thảy quá khứ của anh

Lần nào gặp lại, người yêu cũ cũng cố làm tôi bẽ mặt chỉ vì tôi là người đã chứng kiến hết thảy quá khứ của anh

Tâm sự - 2 ngày trước

Tôi đã từng tự hỏi tại sao Khải lại căm hận tôi đến thế?

Xem nhiều

Dọn nhà chuyển đi nơi khác, tôi rơi nước mắt phát hiện bí mật đau lòng của người chồng quá cố

Dọn nhà chuyển đi nơi khác, tôi rơi nước mắt phát hiện bí mật đau lòng của người chồng quá cố

Tâm sự

GĐXH – Mấy đêm nay, cứ đặt mình xuống, tôi lại bị ám ảnh bởi chuyện trong quá khứ của chồng, không thể nào thoát ra được…

Vợ phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, quyết định của người chồng khiến ai nấy đều sửng sốt

Vợ phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, quyết định của người chồng khiến ai nấy đều sửng sốt

Tâm sự
Ở biệt thự, đi xe sang, quẹt thẻ không giới hạn mà khổ

Ở biệt thự, đi xe sang, quẹt thẻ không giới hạn mà khổ

Tâm sự
Sự xuất hiện của "vị khách không mời" trong tiệc sinh nhật chồng khiến tôi không nói lên lời

Sự xuất hiện của "vị khách không mời" trong tiệc sinh nhật chồng khiến tôi không nói lên lời

Tâm sự
Vợ đi chơi về còn được chồng bóp chân, chiều chuộng: Sự thật phía sau câu nói của anh chồng gây sốc!

Vợ đi chơi về còn được chồng bóp chân, chiều chuộng: Sự thật phía sau câu nói của anh chồng gây sốc!

Tâm sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top