10 năm sống chung với sở thích tình dục kỳ quặc của chồng, tôi muốn ly dị
Chồng tôi không ngoại tình, không bạo lực, nhưng suốt 10 năm, sống trong sự ghen tuông bệnh lý và những đòi hỏi thầm kín kỳ quặc khiến tôi luôn căng thẳng, lo sợ. Tôi muốn ly hôn, nhưng lại sợ điều tiếng hơn sợ chính nỗi đau của mình.
Tôi lấy chồng từ khi 22 tuổi. Anh hơn tôi vài tuổi, vẻ ngoài hiền lành, nói năng điềm đạm. Ngày cưới, mọi người khen tôi may mắn vì chồng biết “giữ vợ”. Khi ấy, tôi không hiểu rằng, đôi khi ranh giới giữa giữ và kiểm soát rất mong manh.
Sự ghen tuông của anh không ồn ào nhưng dai dẳng. Tôi phải báo cáo lịch trình mỗi ngày. Một cuộc gọi lỡ, một tin nhắn công việc, cũng đủ để anh truy vấn hàng giờ. Anh không quát mắng, chỉ im lặng, khiến tôi tự thấy mình có lỗi dù chẳng làm gì sai.
Chồng tôi không hài lòng với sự gần gũi bình thường. Anh có những yêu cầu khiến tôi luôn ở trạng thái đề phòng. Anh muốn tôi phải hành xử theo những khuôn mẫu do anh đặt ra, từ lời nói, biểu cảm cho đến cảm xúc. Có lúc, anh đòi hỏi tôi phải chứng minh tình yêu bằng những cách khiến tôi thấy tổn thương lòng tự trọng.
Tôi từng nói mình không thoải mái, nhưng anh cho rằng tôi “quá truyền thống”, “không chịu thay đổi”. Anh viện dẫn những lý do rất hợp lý rằng vợ chồng thì phải hiểu và "đáp ứng" nhau. Nếu tôi từ chối, anh trở nên lạnh lùng, im lặng kéo dài, khiến không khí gia đình nặng nề đến nghẹt thở.
Tôi dần sống trong cảm giác sợ hãi mơ hồ. Sợ những buổi tối chỉ có hai người, sợ phải đối diện với những mong đợi mà tôi không thể đáp ứng. Tôi bắt đầu tìm cách né tránh, viện cớ mệt, bận và muốn ngủ sớm. Nhưng sự né tránh ấy lại khiến anh nghi ngờ, ghen tuông hơn.
Mười năm, tôi quen với việc tự ép mình chịu đựng. Tôi không còn dám chia sẻ với ai, vì biết những chuyện này rất khó nói. Nói ra, mọi người sẽ hỏi tại sao tôi không chiều chồng những chuyện bình thường trong hôn nhân.
Ý nghĩ ly hôn đến với tôi ngày một lớn nhưng mỗi lần định nói ra, tôi lại sợ. Sợ bố mẹ buồn, sợ họ hàng dị nghị, sợ người ta thì thầm rằng tôi “không biết giữ chồng”. Tôi chưa dám quyết định không phải vì hạnh phúc mà vì nỗi sợ điều tiếng lớn hơn nỗi đau của bản thân.
Càng lúc tôi nhận ra mình không còn cảm giác an toàn trong chính ngôi nhà của mình. Tôi sống khép kín, căng thẳng và dần đánh mất chính mình. Lúc ấy, tôi hiểu rằng, chịu đựng không còn là hy sinh, mà là tự làm tổn thương mình.
Hiện tại tôi vẫn chưa ký đơn ly hôn vì chưa vượt qua được điều tiếng nhưng sống tiếp trong cuộc hôn nhân “kỳ quặc” khiến tôi luôn có cảm giác lo lắng, bất an.
GĐXH - Cho đến khoảnh khắc luật sư công bố bản di chúc tôi mới hiểu có những mối quan hệ không cần máu mủ, nhưng vẫn đủ sâu nặng để thay đổi cả một đời người.
Tôi chuẩn bị sinh con đầu lòng, chồng đề nghị bà ngoại lên trông cháu để "đỡ lo" nhưng thực chất anh ấy sợ phải chi thêm một khoản cho giúp việc trong khi kinh tế eo hẹp. Tôi không muốn mẹ lại vất vả vì mình nhưng cũng khó từ chối đề nghị của chồng
GĐXH - Tôi từng khát khao bố mẹ ly hôn để mình có một ngày yên ổn. Nhưng chỉ vì mẹ muốn "con có bố", mà cuộc đời chúng tôi lại khổ y hệt như mẹ.
Chồng tôi mất sớm khi các con còn chưa vào lớp 1. Cả đời tôi lam lũ ngoài đồng ruộng để nuôi con khôn lớn, chưa từng nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình. Đến khi tuổi đã xế chiều, tôi muốn đi thêm bước nữa với một người đàn ông góa vợ thì chính con gái tôi lại phản đối gay gắt...
GĐXH - Kết quả xét nghiệm ADN khẳng định đứa bé là con của chồng tôi, cũng là lúc tôi đưa ra tờ đơn ly hôn đã ký sẵn. Mặc cho chồng hối lỗi, mẹ và chị chồng vẫn thản nhiên: "Đúng con cháu nhà này là tốt rồi".
Tôi năm nay gần 30 tuổi. Cách đây hơn 1 tháng, khi đang háo hức bước vào cuộc hôn nhân như bao người phụ nữ khác, ngày cưới cũng đã được hai gia đình ấn định thì phát hiện người đàn ông sắp trở thành chồng mình đang chuẩn bị đón con đầu lòng với người khác...
Gần 4 tỷ đồng là toàn bộ tiền bán căn nhà mẹ tôi đang ở và tiền tiết kiệm của bà để dưỡng già, mẹ đưa cả cho tôi để mua căn nhà 5 tỷ ở Hà Nội, với niềm tin tuổi già không còn cảnh đơn độc. Nhưng khi mẹ dọn ra sống cùng vợ chồng tôi, mọi thứ không diễn ra như lời chồng tôi hứa
GĐXH - Chỉ một câu nói đơn giản thôi nhưng khiến tôi xúc động đến vỡ òa. Câu nói đó không chỉ là sự đồng ý để tôi giữ lại em bé, mà còn là lời cam kết rằng bố sẽ cùng tôi bảo vệ sinh linh nhỏ bé này.
GĐXH - Bố tôi hiện tại không phải là bố ruột, nhưng ông còn hơn cả một người cha sinh thành. Ông là ân nhân của bốn mẹ con tôi, là người đã một tay nuôi nấng ba chị em tôi nên người.
Lại một đêm nữa tôi gục xuống bàn làm việc, không phải vì công việc quá tải, mà vì sự kiệt quệ tinh thần.
