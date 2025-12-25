Sự thật cay đắng sau lời cam chịu của người mẹ 'sống vì con' GĐXH - Tôi từng khát khao bố mẹ ly hôn để mình có một ngày yên ổn. Nhưng chỉ vì mẹ muốn "con có bố", mà cuộc đời chúng tôi lại khổ y hệt như mẹ.

Yêu cầu chồng ký giấy từ chối tài sản có quá đáng không?

Vợ chồng tôi cưới nhau được 5 năm, đã có nhà cửa ổn định và một bé gái. Hiện tại, thu nhập của tôi tốt hơn chồng khá nhiều. Chồng tôi là người hiền lành, an phận, làm công việc nhà nước sáng đi tối về, lương chỉ đủ chi tiêu cá nhân và đóng góp một phần nhỏ tiền bỉm sữa cho con. Mọi chi phí lớn trong nhà, từ mua xe, sửa nhà đến lo cho hai bên nội ngoại hầu như một tay tôi gánh vác.

Nói công tâm, anh là một người bố tốt, chăm con khéo và không nhậu nhẹt. Nhưng về mặt kinh tế, anh không có ý chí tiến thủ. Số tiền tôi tích lũy được hiện nay phần lớn đến từ kinh doanh riêng và tiền thưởng dự án, cộng với một khoản hồi môn bố mẹ đẻ cho từ trước khi cưới mà tôi dùng để đầu tư sinh lời.

Sắp tới, tôi dự định mua thêm một căn hộ chung cư để cho thuê, mục đích là tích lũy cho con gái sau này. Tôi có bảo anh ký giấy từ chối tài sản để tôi đứng tên riêng căn nhà.

Ảnh minh họa

Lý do của tôi rất rõ ràng: 80% số tiền mua căn hộ này là tiền riêng của tôi có từ trước khi cưới và tiền bố mẹ đẻ hỗ trợ thêm; 20% còn lại là lãi từ việc tôi đầu tư riêng, không liên quan đến thu nhập chung của hai vợ chồng.

Là người làm kinh doanh, tôi hiểu rủi ro luôn thường trực. Tôi muốn tách bạch tài sản để lỡ sau này công việc có vấn đề, hoặc chẳng may tình cảm vợ chồng rạn nứt, thì con gái vẫn có một "của để dành" chắc chắn mà không bị phân chia hay tranh chấp. Hơn nữa, tôi muốn toàn quyền quyết định việc cho thuê hay bán sau này mà không phải làm phiền anh đi ký giấy tờ mỗi lần giao dịch, vì anh vốn rất ngại các thủ tục hành chính.

Thế nhưng khi nghe tôi nói vậy, anh tỏ vẻ tự ái. Anh cho rằng tôi coi thường anh hoặc đang "dọn đường" cho việc ly hôn. Tôi cảm thấy rất khó xử. Tôi vẫn yêu chồng, vẫn muốn xây dựng gia đình, nhưng về mặt kinh tế, tôi cần sự công bằng và rạch ròi. Tiền tôi làm ra bằng mồ hôi nước mắt, tôi muốn nó phải được sử dụng đúng mục đích cho con cái.

Tôi phải làm sao để anh hiểu rằng đây là việc bảo vệ tương lai gia đình chứ không phải là hành động chia rẽ tình cảm?