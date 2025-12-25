Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Tâm sự

Yêu cầu chồng ký giấy từ chối tài sản có quá đáng không?

Thứ năm, 19:00 25/12/2025 | Tâm sự
Bùi Thị Việt Hà
Bùi Thị Việt Hà
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Tôi phải làm sao để anh hiểu rằng việc ký giấy từ chối tài sản là việc bảo vệ tương lai gia đình chứ không phải là hành động chia rẽ tình cảm?

v - Ảnh 1.Sự thật cay đắng sau lời cam chịu của người mẹ 'sống vì con'

GĐXH - Tôi từng khát khao bố mẹ ly hôn để mình có một ngày yên ổn. Nhưng chỉ vì mẹ muốn "con có bố", mà cuộc đời chúng tôi lại khổ y hệt như mẹ.

Yêu cầu chồng ký giấy từ chối tài sản có quá đáng không?

Vợ chồng tôi cưới nhau được 5 năm, đã có nhà cửa ổn định và một bé gái. Hiện tại, thu nhập của tôi tốt hơn chồng khá nhiều. Chồng tôi là người hiền lành, an phận, làm công việc nhà nước sáng đi tối về, lương chỉ đủ chi tiêu cá nhân và đóng góp một phần nhỏ tiền bỉm sữa cho con. Mọi chi phí lớn trong nhà, từ mua xe, sửa nhà đến lo cho hai bên nội ngoại hầu như một tay tôi gánh vác.

Nói công tâm, anh là một người bố tốt, chăm con khéo và không nhậu nhẹt. Nhưng về mặt kinh tế, anh không có ý chí tiến thủ. Số tiền tôi tích lũy được hiện nay phần lớn đến từ kinh doanh riêng và tiền thưởng dự án, cộng với một khoản hồi môn bố mẹ đẻ cho từ trước khi cưới mà tôi dùng để đầu tư sinh lời.

Sắp tới, tôi dự định mua thêm một căn hộ chung cư để cho thuê, mục đích là tích lũy cho con gái sau này. Tôi có bảo anh ký giấy từ chối tài sản để tôi đứng tên riêng căn nhà. 

v - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Lý do của tôi rất rõ ràng: 80% số tiền mua căn hộ này là tiền riêng của tôi có từ trước khi cưới và tiền bố mẹ đẻ hỗ trợ thêm; 20% còn lại là lãi từ việc tôi đầu tư riêng, không liên quan đến thu nhập chung của hai vợ chồng.

Là người làm kinh doanh, tôi hiểu rủi ro luôn thường trực. Tôi muốn tách bạch tài sản để lỡ sau này công việc có vấn đề, hoặc chẳng may tình cảm vợ chồng rạn nứt, thì con gái vẫn có một "của để dành" chắc chắn mà không bị phân chia hay tranh chấp. Hơn nữa, tôi muốn toàn quyền quyết định việc cho thuê hay bán sau này mà không phải làm phiền anh đi ký giấy tờ mỗi lần giao dịch, vì anh vốn rất ngại các thủ tục hành chính.

Thế nhưng khi nghe tôi nói vậy, anh tỏ vẻ tự ái. Anh cho rằng tôi coi thường anh hoặc đang "dọn đường" cho việc ly hôn. Tôi cảm thấy rất khó xử. Tôi vẫn yêu chồng, vẫn muốn xây dựng gia đình, nhưng về mặt kinh tế, tôi cần sự công bằng và rạch ròi. Tiền tôi làm ra bằng mồ hôi nước mắt, tôi muốn nó phải được sử dụng đúng mục đích cho con cái.

Tôi phải làm sao để anh hiểu rằng đây là việc bảo vệ tương lai gia đình chứ không phải là hành động chia rẽ tình cảm?

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Con ruột thờ ơ, con riêng tận tình và bản di chúc gây sốc cuối đời của cha dượng

Con ruột thờ ơ, con riêng tận tình và bản di chúc gây sốc cuối đời của cha dượng

Sự thật cay đắng sau lời cam chịu của người mẹ 'sống vì con'

Sự thật cay đắng sau lời cam chịu của người mẹ 'sống vì con'

Cú lừa của người yêu cũ và phép thử lòng tin: Tôi ly hôn ngay khi có kết quả ADN

Cú lừa của người yêu cũ và phép thử lòng tin: Tôi ly hôn ngay khi có kết quả ADN

'Tội đứa bé, rồi ai tội cho con gái mình?': Nước mắt của người cha phía sau sự giận dữ

'Tội đứa bé, rồi ai tội cho con gái mình?': Nước mắt của người cha phía sau sự giận dữ

Lần đầu cãi lời bố: Tôi nhất quyết không cho phép 'nhà nội' đứng ra gả chồng sau 20 năm ruồng rẫy

Lần đầu cãi lời bố: Tôi nhất quyết không cho phép 'nhà nội' đứng ra gả chồng sau 20 năm ruồng rẫy

Cùng chuyên mục

Bỏ đi vì bố để lại toàn bộ ngôi nhà cho em gái, tôi có nên về khi bố ốm nặng

Bỏ đi vì bố để lại toàn bộ ngôi nhà cho em gái, tôi có nên về khi bố ốm nặng

Tâm sự - 8 phút trước

Khi bố tuyên bố để toàn bộ nhà cửa cho em gái, tôi cãi nhau với bố rồi bỏ đi, đến nay đã gần 2 năm. Mới đây, nghe tin bố ốm nặng, tôi muốn về chăm sóc bố nhưng vẫn chưa nguôi chuyện bố đối xử bất công với mình...

Con ruột thờ ơ, con riêng tận tình và bản di chúc gây sốc cuối đời của cha dượng

Con ruột thờ ơ, con riêng tận tình và bản di chúc gây sốc cuối đời của cha dượng

Tâm sự - 12 giờ trước

GĐXH - Cho đến khoảnh khắc luật sư công bố bản di chúc tôi mới hiểu có những mối quan hệ không cần máu mủ, nhưng vẫn đủ sâu nặng để thay đổi cả một đời người.

10 năm sống chung với sở thích tình dục kỳ quặc của chồng, tôi muốn ly dị

10 năm sống chung với sở thích tình dục kỳ quặc của chồng, tôi muốn ly dị

Tâm sự - 12 giờ trước

Chồng tôi không ngoại tình, không bạo lực, nhưng suốt 10 năm, sống trong sự ghen tuông bệnh lý và những đòi hỏi thầm kín kỳ quặc khiến tôi luôn căng thẳng, lo sợ. Tôi muốn ly hôn, nhưng lại sợ điều tiếng hơn sợ chính nỗi đau của mình.

Sắp sinh con, bối rối khi chồng đề nghị mẹ tôi trông con để đỡ tiền thuê giúp việc

Sắp sinh con, bối rối khi chồng đề nghị mẹ tôi trông con để đỡ tiền thuê giúp việc

Tâm sự - 23 giờ trước

Tôi chuẩn bị sinh con đầu lòng, chồng đề nghị bà ngoại lên trông cháu để “đỡ lo” nhưng thực chất anh ấy sợ phải chi thêm một khoản cho giúp việc trong khi kinh tế eo hẹp. Tôi không muốn mẹ lại vất vả vì mình nhưng cũng khó từ chối đề nghị của chồng

Sự thật cay đắng sau lời cam chịu của người mẹ 'sống vì con'

Sự thật cay đắng sau lời cam chịu của người mẹ 'sống vì con'

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi từng khát khao bố mẹ ly hôn để mình có một ngày yên ổn. Nhưng chỉ vì mẹ muốn "con có bố", mà cuộc đời chúng tôi lại khổ y hệt như mẹ.

Ở tuổi U60, tôi muốn đi bước nữa nhưng con gái phản đối kịch liệt

Ở tuổi U60, tôi muốn đi bước nữa nhưng con gái phản đối kịch liệt

Tâm sự - 1 ngày trước

Chồng tôi mất sớm khi các con còn chưa vào lớp 1. Cả đời tôi lam lũ ngoài đồng ruộng để nuôi con khôn lớn, chưa từng nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình. Đến khi tuổi đã xế chiều, tôi muốn đi thêm bước nữa với một người đàn ông góa vợ thì chính con gái tôi lại phản đối gay gắt...

Cú lừa của người yêu cũ và phép thử lòng tin: Tôi ly hôn ngay khi có kết quả ADN

Cú lừa của người yêu cũ và phép thử lòng tin: Tôi ly hôn ngay khi có kết quả ADN

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Kết quả xét nghiệm ADN khẳng định đứa bé là con của chồng tôi, cũng là lúc tôi đưa ra tờ đơn ly hôn đã ký sẵn. Mặc cho chồng hối lỗi, mẹ và chị chồng vẫn thản nhiên: "Đúng con cháu nhà này là tốt rồi".

Hủy hôn trước đám cưới 1 tháng khi phát hiện chồng sắp cưới có con với người khác

Hủy hôn trước đám cưới 1 tháng khi phát hiện chồng sắp cưới có con với người khác

Tâm sự - 2 ngày trước

Tôi năm nay gần 30 tuổi. Cách đây hơn 1 tháng, khi đang háo hức bước vào cuộc hôn nhân như bao người phụ nữ khác, ngày cưới cũng đã được hai gia đình ấn định thì phát hiện người đàn ông sắp trở thành chồng mình đang chuẩn bị đón con đầu lòng với người khác...

Bán nhà 4 tỷ cho con mua chung cư, mẹ tôi thu mình trong sự xét nét của con rể

Bán nhà 4 tỷ cho con mua chung cư, mẹ tôi thu mình trong sự xét nét của con rể

Tâm sự - 2 ngày trước

Gần 4 tỷ đồng là toàn bộ tiền bán căn nhà mẹ tôi đang ở và tiền tiết kiệm của bà để dưỡng già, mẹ đưa cả cho tôi để mua căn nhà 5 tỷ ở Hà Nội, với niềm tin tuổi già không còn cảnh đơn độc. Nhưng khi mẹ dọn ra sống cùng vợ chồng tôi, mọi thứ không diễn ra như lời chồng tôi hứa

'Tội đứa bé, rồi ai tội cho con gái mình?': Nước mắt của người cha phía sau sự giận dữ

'Tội đứa bé, rồi ai tội cho con gái mình?': Nước mắt của người cha phía sau sự giận dữ

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Chỉ một câu nói đơn giản thôi nhưng khiến tôi xúc động đến vỡ òa. Câu nói đó không chỉ là sự đồng ý để tôi giữ lại em bé, mà còn là lời cam kết rằng bố sẽ cùng tôi bảo vệ sinh linh nhỏ bé này.

Xem nhiều

Bán nhà 4 tỷ cho con mua chung cư, mẹ tôi thu mình trong sự xét nét của con rể

Bán nhà 4 tỷ cho con mua chung cư, mẹ tôi thu mình trong sự xét nét của con rể

Tâm sự

Gần 4 tỷ đồng là toàn bộ tiền bán căn nhà mẹ tôi đang ở và tiền tiết kiệm của bà để dưỡng già, mẹ đưa cả cho tôi để mua căn nhà 5 tỷ ở Hà Nội, với niềm tin tuổi già không còn cảnh đơn độc. Nhưng khi mẹ dọn ra sống cùng vợ chồng tôi, mọi thứ không diễn ra như lời chồng tôi hứa

Con gái bỏ hơn 600 triệu sửa nhà cho bố mẹ, "chết lặng" khi nghe công bố di chúc: Nụ cười cuối cùng

Con gái bỏ hơn 600 triệu sửa nhà cho bố mẹ, "chết lặng" khi nghe công bố di chúc: Nụ cười cuối cùng

Tâm sự
Lần đầu cãi lời bố: Tôi nhất quyết không cho phép 'nhà nội' đứng ra gả chồng sau 20 năm ruồng rẫy

Lần đầu cãi lời bố: Tôi nhất quyết không cho phép 'nhà nội' đứng ra gả chồng sau 20 năm ruồng rẫy

Tâm sự
'Làm nghề này mà lại ly hôn nhỉ?': Cú tạt 'nước lạnh' của đồng nghiệp cũ và câu trả lời không thể chất hơn

'Làm nghề này mà lại ly hôn nhỉ?': Cú tạt 'nước lạnh' của đồng nghiệp cũ và câu trả lời không thể chất hơn

Tâm sự
Cú lừa của người yêu cũ và phép thử lòng tin: Tôi ly hôn ngay khi có kết quả ADN

Cú lừa của người yêu cũ và phép thử lòng tin: Tôi ly hôn ngay khi có kết quả ADN

Tâm sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top