Yêu cầu chồng ký giấy từ chối tài sản có quá đáng không?
GĐXH - Tôi phải làm sao để anh hiểu rằng việc ký giấy từ chối tài sản là việc bảo vệ tương lai gia đình chứ không phải là hành động chia rẽ tình cảm?
Yêu cầu chồng ký giấy từ chối tài sản có quá đáng không?
Vợ chồng tôi cưới nhau được 5 năm, đã có nhà cửa ổn định và một bé gái. Hiện tại, thu nhập của tôi tốt hơn chồng khá nhiều. Chồng tôi là người hiền lành, an phận, làm công việc nhà nước sáng đi tối về, lương chỉ đủ chi tiêu cá nhân và đóng góp một phần nhỏ tiền bỉm sữa cho con. Mọi chi phí lớn trong nhà, từ mua xe, sửa nhà đến lo cho hai bên nội ngoại hầu như một tay tôi gánh vác.
Nói công tâm, anh là một người bố tốt, chăm con khéo và không nhậu nhẹt. Nhưng về mặt kinh tế, anh không có ý chí tiến thủ. Số tiền tôi tích lũy được hiện nay phần lớn đến từ kinh doanh riêng và tiền thưởng dự án, cộng với một khoản hồi môn bố mẹ đẻ cho từ trước khi cưới mà tôi dùng để đầu tư sinh lời.
Sắp tới, tôi dự định mua thêm một căn hộ chung cư để cho thuê, mục đích là tích lũy cho con gái sau này. Tôi có bảo anh ký giấy từ chối tài sản để tôi đứng tên riêng căn nhà.
Lý do của tôi rất rõ ràng: 80% số tiền mua căn hộ này là tiền riêng của tôi có từ trước khi cưới và tiền bố mẹ đẻ hỗ trợ thêm; 20% còn lại là lãi từ việc tôi đầu tư riêng, không liên quan đến thu nhập chung của hai vợ chồng.
Là người làm kinh doanh, tôi hiểu rủi ro luôn thường trực. Tôi muốn tách bạch tài sản để lỡ sau này công việc có vấn đề, hoặc chẳng may tình cảm vợ chồng rạn nứt, thì con gái vẫn có một "của để dành" chắc chắn mà không bị phân chia hay tranh chấp. Hơn nữa, tôi muốn toàn quyền quyết định việc cho thuê hay bán sau này mà không phải làm phiền anh đi ký giấy tờ mỗi lần giao dịch, vì anh vốn rất ngại các thủ tục hành chính.
Thế nhưng khi nghe tôi nói vậy, anh tỏ vẻ tự ái. Anh cho rằng tôi coi thường anh hoặc đang "dọn đường" cho việc ly hôn. Tôi cảm thấy rất khó xử. Tôi vẫn yêu chồng, vẫn muốn xây dựng gia đình, nhưng về mặt kinh tế, tôi cần sự công bằng và rạch ròi. Tiền tôi làm ra bằng mồ hôi nước mắt, tôi muốn nó phải được sử dụng đúng mục đích cho con cái.
Tôi phải làm sao để anh hiểu rằng đây là việc bảo vệ tương lai gia đình chứ không phải là hành động chia rẽ tình cảm?
Bỏ đi vì bố để lại toàn bộ ngôi nhà cho em gái, tôi có nên về khi bố ốm nặngTâm sự - 8 phút trước
Khi bố tuyên bố để toàn bộ nhà cửa cho em gái, tôi cãi nhau với bố rồi bỏ đi, đến nay đã gần 2 năm. Mới đây, nghe tin bố ốm nặng, tôi muốn về chăm sóc bố nhưng vẫn chưa nguôi chuyện bố đối xử bất công với mình...
Con ruột thờ ơ, con riêng tận tình và bản di chúc gây sốc cuối đời của cha dượngTâm sự - 12 giờ trước
GĐXH - Cho đến khoảnh khắc luật sư công bố bản di chúc tôi mới hiểu có những mối quan hệ không cần máu mủ, nhưng vẫn đủ sâu nặng để thay đổi cả một đời người.
10 năm sống chung với sở thích tình dục kỳ quặc của chồng, tôi muốn ly dịTâm sự - 12 giờ trước
Chồng tôi không ngoại tình, không bạo lực, nhưng suốt 10 năm, sống trong sự ghen tuông bệnh lý và những đòi hỏi thầm kín kỳ quặc khiến tôi luôn căng thẳng, lo sợ. Tôi muốn ly hôn, nhưng lại sợ điều tiếng hơn sợ chính nỗi đau của mình.
Sắp sinh con, bối rối khi chồng đề nghị mẹ tôi trông con để đỡ tiền thuê giúp việcTâm sự - 23 giờ trước
Tôi chuẩn bị sinh con đầu lòng, chồng đề nghị bà ngoại lên trông cháu để “đỡ lo” nhưng thực chất anh ấy sợ phải chi thêm một khoản cho giúp việc trong khi kinh tế eo hẹp. Tôi không muốn mẹ lại vất vả vì mình nhưng cũng khó từ chối đề nghị của chồng
Sự thật cay đắng sau lời cam chịu của người mẹ 'sống vì con'Tâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Tôi từng khát khao bố mẹ ly hôn để mình có một ngày yên ổn. Nhưng chỉ vì mẹ muốn "con có bố", mà cuộc đời chúng tôi lại khổ y hệt như mẹ.
Ở tuổi U60, tôi muốn đi bước nữa nhưng con gái phản đối kịch liệtTâm sự - 1 ngày trước
Chồng tôi mất sớm khi các con còn chưa vào lớp 1. Cả đời tôi lam lũ ngoài đồng ruộng để nuôi con khôn lớn, chưa từng nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình. Đến khi tuổi đã xế chiều, tôi muốn đi thêm bước nữa với một người đàn ông góa vợ thì chính con gái tôi lại phản đối gay gắt...
Cú lừa của người yêu cũ và phép thử lòng tin: Tôi ly hôn ngay khi có kết quả ADNTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Kết quả xét nghiệm ADN khẳng định đứa bé là con của chồng tôi, cũng là lúc tôi đưa ra tờ đơn ly hôn đã ký sẵn. Mặc cho chồng hối lỗi, mẹ và chị chồng vẫn thản nhiên: "Đúng con cháu nhà này là tốt rồi".
Hủy hôn trước đám cưới 1 tháng khi phát hiện chồng sắp cưới có con với người khácTâm sự - 2 ngày trước
Tôi năm nay gần 30 tuổi. Cách đây hơn 1 tháng, khi đang háo hức bước vào cuộc hôn nhân như bao người phụ nữ khác, ngày cưới cũng đã được hai gia đình ấn định thì phát hiện người đàn ông sắp trở thành chồng mình đang chuẩn bị đón con đầu lòng với người khác...
Bán nhà 4 tỷ cho con mua chung cư, mẹ tôi thu mình trong sự xét nét của con rểTâm sự - 2 ngày trước
Gần 4 tỷ đồng là toàn bộ tiền bán căn nhà mẹ tôi đang ở và tiền tiết kiệm của bà để dưỡng già, mẹ đưa cả cho tôi để mua căn nhà 5 tỷ ở Hà Nội, với niềm tin tuổi già không còn cảnh đơn độc. Nhưng khi mẹ dọn ra sống cùng vợ chồng tôi, mọi thứ không diễn ra như lời chồng tôi hứa
'Tội đứa bé, rồi ai tội cho con gái mình?': Nước mắt của người cha phía sau sự giận dữTâm sự - 3 ngày trước
GĐXH - Chỉ một câu nói đơn giản thôi nhưng khiến tôi xúc động đến vỡ òa. Câu nói đó không chỉ là sự đồng ý để tôi giữ lại em bé, mà còn là lời cam kết rằng bố sẽ cùng tôi bảo vệ sinh linh nhỏ bé này.
Bán nhà 4 tỷ cho con mua chung cư, mẹ tôi thu mình trong sự xét nét của con rểTâm sự
Gần 4 tỷ đồng là toàn bộ tiền bán căn nhà mẹ tôi đang ở và tiền tiết kiệm của bà để dưỡng già, mẹ đưa cả cho tôi để mua căn nhà 5 tỷ ở Hà Nội, với niềm tin tuổi già không còn cảnh đơn độc. Nhưng khi mẹ dọn ra sống cùng vợ chồng tôi, mọi thứ không diễn ra như lời chồng tôi hứa