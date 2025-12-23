Cú lừa của người yêu cũ và phép thử lòng tin: Tôi ly hôn ngay khi có kết quả ADN
GĐXH - Kết quả xét nghiệm ADN khẳng định đứa bé là con của chồng tôi, cũng là lúc tôi đưa ra tờ đơn ly hôn đã ký sẵn. Mặc cho chồng hối lỗi, mẹ và chị chồng vẫn thản nhiên: "Đúng con cháu nhà này là tốt rồi".
Tôi năm nay 27 tuổi, kết hôn từ đầu năm và hiện đang mang bầu được 7 tháng. Trước đây, tôi từng có một mối tình kéo dài 5 năm, nhưng đến năm cuối đại học thì chia tay. Lý do là vì anh ta quá kiểm soát và hay ghen tuông bệnh hoạn. Đỉnh điểm là một lần anh ta "tác động vật lý" với tôi. Hiểu rằng có một lần sẽ có lần hai, tôi dứt khoát chia tay dù anh ta ra sức cầu xin.
Sau đó, anh ta đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, chúng tôi cắt đứt liên lạc hoàn toàn. Một năm sau, tôi quen chồng mình qua giới thiệu. Thấy hợp nhau, chúng tôi tiến đến hôn nhân. Cuộc sống ban đầu khá êm đềm vì hai vợ chồng ở riêng.
Sóng gió ập đến khi tên người yêu cũ về nước. Hắn ta nhắn tin đòi gặp nhưng tôi từ chối và chặn số. Không đạt được mục đích, hắn tìm cách nhắn tin cho chồng tôi và cả bố mẹ chồng, khẳng định đứa con trong bụng tôi là của hắn. Thay vì tin tưởng vợ, cả nhà chồng lại lồng lộn lên, dùng những lời lẽ không ra gì để chỉ trích tôi. Họ yêu cầu tôi phải đi xét nghiệm ADN ngay lập tức.
Để bảo vệ con, tôi yêu cầu xét nghiệm máu (phương pháp NIPT), nhưng mẹ và chị chồng nhất quyết không đồng ý. Họ bắt tôi phải chọc ối mới chịu, mặc kệ sự nguy hiểm cho thai nhi. Chồng tôi cũng lạnh lùng bảo: "Không có gì sao phải sợ xét nghiệm?".
Nằm trong phòng khám, tôi đau đớn nghe tiếng mẹ chồng và chị chồng nói oang oang bên ngoài: "Không phải con thằng T thì gọi bố mẹ nó lên dắt về, cái loại con gái không biết xấu hổ", hay "Khéo phải... cả với nó thì nó mới khẳng định là con nó chứ, may mà phát hiện sớm không lại nuôi con tu hú".
Giây phút đó, tôi thấy nhục nhã và bị xúc phạm tột cùng. Ngay cả những người ở bệnh viện chứng kiến phải xót xa bảo tôi: "Sống thế này không ổn đâu em ạ, thà làm mẹ đơn thân còn hơn". Kết quả xét nghiệm ADN khẳng định đứa bé là con của chồng tôi, cũng là lúc tôi đưa ra tờ đơn ly hôn đã ký sẵn. Mặc cho chồng hối lỗi, mẹ và chị chồng vẫn thản nhiên: "Đúng con cháu nhà này là tốt rồi".
Tôi gọi anh trai lên đón về nhà ngoại cách đó 60km. Bố và anh trai tôi rất kiên quyết, bảo rằng không có bố thì có ông ngoại, có bác, nhất quyết không cho tôi quay về nơi thiếu tôn trọng mình như vậy nữa. May mắn thay, trong lúc cay đắng nhất, tôi vẫn còn gia đình để tựa vào.
Các bạn trẻ ạ, dù lối sống giờ đã thoáng hơn, nhưng nếu được, hãy cố gắng giữ gìn cho đến khi gặp được người thực sự xứng đáng và trân trọng mình nhé.
