Sắp sinh con, bối rối khi chồng đề nghị mẹ tôi trông con để đỡ tiền thuê giúp việc
Tôi chuẩn bị sinh con đầu lòng, chồng đề nghị bà ngoại lên trông cháu để “đỡ lo” nhưng thực chất anh ấy sợ phải chi thêm một khoản cho giúp việc trong khi kinh tế eo hẹp. Tôi không muốn mẹ lại vất vả vì mình nhưng cũng khó từ chối đề nghị của chồng
Hai tháng nữa tôi sẽ sinh con. Lẽ ra đây phải là quãng thời gian mong chờ và hạnh phúc, nhưng thực tế lại khác. Những cuộc trò chuyện của vợ chồng tôi dạo gần đây thường kết thúc bằng sự im lặng. Không phải vì hết chuyện để nói, mà vì có một vấn đề cả hai đều chưa tìm được tiếng nói chung là ai sẽ trông con khi tôi sinh.
Vợ chồng tôi mới cưới, thu nhập cộng lại chỉ vừa đủ chi tiêu cho cuộc sống đắt đỏ ở Hà Nội. Tiền nhà, tiền sinh hoạt, tiền khám thai… mọi khoản tôi phải cân đong từng tí. Khoản dự phòng của chúng tôi cũng gần như không có. Vì thế, chi phí cho giúp việc hay gửi trẻ sau này là một gánh nặng không nhỏ.
Tôi muốn dù thế nào, tự vợ chồng thu xếp, không phiền đến ông bà hai bên, nhất là mẹ tôi. Bà năm nay đã ngoài 60. Cả đời bà tần tảo nuôi tôi ăn học, lo cho tôi từng bữa cơm, manh áo. Tôi đi lấy chồng khi chưa báo hiếu được cho mẹ, giờ không muốn mẹ thêm vất vả. Nghĩ đến cảnh mẹ lại phải xa quê, lên thành phố chật chội, ngày ngày bế cháu, thức đêm, lo toan đủ thứ, tôi không đành lòng. Tôi sợ nhất là biến sự hy sinh của mẹ thành điều hiển nhiên chỉ vì chúng tôi đang khó khăn.
Trong khi đó chồng tôi thì muốn mẹ tôi lên trông cháu một thời gian, cho yên tâm. Lý do nghe rất hợp lý, bà ngoại trông cháu thì an tâm hơn người ngoài. Nhưng tôi hiểu, phía sau hai chữ “yên tâm” ấy còn có một điều anh không nói thẳng là không phải chi một khoản tiền đáng kể cho việc thuê người trông trẻ.
Chồng tôi không sai. Thực tế tài chính của chúng tôi đúng là không cho phép nhiều lựa chọn. Nhưng tôi vẫn thấy trong lòng mình có gì đó nghèn nghẹn, như thể trách nhiệm đang được đẩy về phía người yếu thế nhất là mẹ tôi.
Những đêm gần đây, tôi hay nằm thao thức. Nếu nhờ mẹ, tôi sẽ day dứt vì đã để mẹ vất vả thêm một lần nữa. Nếu không nhờ, chúng tôi phải thắt chặt chi tiêu đến mức tối đa, thậm chí có thể phải vay mượn để thuê giúp việc. Còn nếu tôi nghỉ việc hẳn để tự trông con, thu nhập gia đình sẽ giảm mạnh, áp lực lại đè lên vai chồng. Tôi phải làm gì để mọi chuyện yên ấm trong lúc này?
Sự thật cay đắng sau lời cam chịu của người mẹ 'sống vì con'Tâm sự - 12 giờ trước
GĐXH - Tôi từng khát khao bố mẹ ly hôn để mình có một ngày yên ổn. Nhưng chỉ vì mẹ muốn "con có bố", mà cuộc đời chúng tôi lại khổ y hệt như mẹ.
Ở tuổi U60, tôi muốn đi bước nữa nhưng con gái phản đối kịch liệtTâm sự - 13 giờ trước
Chồng tôi mất sớm khi các con còn chưa vào lớp 1. Cả đời tôi lam lũ ngoài đồng ruộng để nuôi con khôn lớn, chưa từng nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình. Đến khi tuổi đã xế chiều, tôi muốn đi thêm bước nữa với một người đàn ông góa vợ thì chính con gái tôi lại phản đối gay gắt...
Cú lừa của người yêu cũ và phép thử lòng tin: Tôi ly hôn ngay khi có kết quả ADNTâm sự - 23 giờ trước
GĐXH - Kết quả xét nghiệm ADN khẳng định đứa bé là con của chồng tôi, cũng là lúc tôi đưa ra tờ đơn ly hôn đã ký sẵn. Mặc cho chồng hối lỗi, mẹ và chị chồng vẫn thản nhiên: "Đúng con cháu nhà này là tốt rồi".
Hủy hôn trước đám cưới 1 tháng khi phát hiện chồng sắp cưới có con với người khácTâm sự - 1 ngày trước
Tôi năm nay gần 30 tuổi. Cách đây hơn 1 tháng, khi đang háo hức bước vào cuộc hôn nhân như bao người phụ nữ khác, ngày cưới cũng đã được hai gia đình ấn định thì phát hiện người đàn ông sắp trở thành chồng mình đang chuẩn bị đón con đầu lòng với người khác...
Bán nhà 4 tỷ cho con mua chung cư, mẹ tôi thu mình trong sự xét nét của con rểTâm sự - 2 ngày trước
Gần 4 tỷ đồng là toàn bộ tiền bán căn nhà mẹ tôi đang ở và tiền tiết kiệm của bà để dưỡng già, mẹ đưa cả cho tôi để mua căn nhà 5 tỷ ở Hà Nội, với niềm tin tuổi già không còn cảnh đơn độc. Nhưng khi mẹ dọn ra sống cùng vợ chồng tôi, mọi thứ không diễn ra như lời chồng tôi hứa
'Tội đứa bé, rồi ai tội cho con gái mình?': Nước mắt của người cha phía sau sự giận dữTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Chỉ một câu nói đơn giản thôi nhưng khiến tôi xúc động đến vỡ òa. Câu nói đó không chỉ là sự đồng ý để tôi giữ lại em bé, mà còn là lời cam kết rằng bố sẽ cùng tôi bảo vệ sinh linh nhỏ bé này.
Lần đầu cãi lời bố: Tôi nhất quyết không cho phép 'nhà nội' đứng ra gả chồng sau 20 năm ruồng rẫyTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Bố tôi hiện tại không phải là bố ruột, nhưng ông còn hơn cả một người cha sinh thành. Ông là ân nhân của bốn mẹ con tôi, là người đã một tay nuôi nấng ba chị em tôi nên người.
Mẹ và vợ mâu thuẫn, tôi là kẻ đứng giữa "hai làn đạn"Tâm sự - 2 ngày trước
Lại một đêm nữa tôi gục xuống bàn làm việc, không phải vì công việc quá tải, mà vì sự kiệt quệ tinh thần.
'Làm nghề này mà lại ly hôn nhỉ?': Cú tạt 'nước lạnh' của đồng nghiệp cũ và câu trả lời không thể chất hơnTâm sự - 3 ngày trước
GĐXH - Chẳng lẽ phụ nữ sau ly hôn thì phải bỏ việc? Không được phép tiếp tục sống vui vẻ, không được thành công hay giỏi giang hơn người khác sao?
Con gái bỏ hơn 600 triệu sửa nhà cho bố mẹ, "chết lặng" khi nghe công bố di chúc: Nụ cười cuối cùngTâm sự - 3 ngày trước
Có những nỗi đau không ồn ào, không nước mắt, nhưng âm ỉ và dai dẳng như một vết nứt trong lòng. Nó không đến từ mất mát vật chất, mà từ cảm giác bị gạt ra ngoài, ngay trong chính gia đình mình.
Bán nhà 4 tỷ cho con mua chung cư, mẹ tôi thu mình trong sự xét nét của con rểTâm sự
Gần 4 tỷ đồng là toàn bộ tiền bán căn nhà mẹ tôi đang ở và tiền tiết kiệm của bà để dưỡng già, mẹ đưa cả cho tôi để mua căn nhà 5 tỷ ở Hà Nội, với niềm tin tuổi già không còn cảnh đơn độc. Nhưng khi mẹ dọn ra sống cùng vợ chồng tôi, mọi thứ không diễn ra như lời chồng tôi hứa