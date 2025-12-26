Mới cưới hơn 20 ngày, tôi hoảng hốt phát hiện chồng lắp 5–6 camera giám sát vợ

Tôi quen chồng qua sự giới thiệu của người quen. Anh hơn tôi vài tuổi, nói chuyện điềm đạm, có công việc ổn định.

Khi yêu, anh quan tâm tôi từng chút: hỏi han đi đâu, làm gì, về lúc mấy giờ. Có lúc tôi thấy hơi phiền, nhưng anh luôn giải thích đó là vì lo lắng cho tôi. Tôi nghĩ, đàn ông yêu nhiều thì hay ghen, miễn không thô lỗ hay bạo lực là được.

Chúng tôi cưới nhau sau hơn một năm yêu. Đám cưới diễn ra êm ấm, hai bên gia đình đều hài lòng. Tôi bước vào hôn nhân với cảm giác yên tâm, tin rằng mình lấy được người chồng chín chắn.

Nhưng chỉ vài ngày sau cưới, tôi bắt đầu thấy có gì đó không ổn. Một buổi tối, tôi để ý góc trần phòng khách có một chiếc camera nhỏ. Rồi phòng bếp. Rồi hành lang. Khi tôi nhìn kỹ hơn, tôi đếm được tổng cộng 5–6 chiếc camera trong nhà, kể cả khu vực sinh hoạt chung. Tôi giật mình hỏi chồng thì anh trả lời rất nhẹ nhàng: “Anh lắp để bảo vệ cho yên tâm thôi”.

Tôi không nói gì thêm, nhưng trong lòng bắt đầu khó chịu. Đây là nhà của hai vợ chồng son, không phải cửa hàng hay kho hàng, mà cần có những khoảnh khắc riêng tư, tôi muốn được thoải mái đi lại, sinh hoạt mà không có cảm giác lúc nào cũng bị nhìn.

Tôi góp ý với chồng rằng lắp camera ở ngoài cửa là đủ, không cần nhiều như vậy. Anh không nổi nóng, nhưng kiên quyết: “Tính anh cẩn thận từ bé, có camera anh mới yên tâm đi làm”.

Tôi sợ một lúc nào đó kiểu "ghen vì yêu" biến thành thói quen kiểm soát lúc nào không hay. (ảnh minh hoạ: AI)

Câu trả lời ấy không làm tôi yên tâm hơn. Tôi đem chuyện kể với bạn thân. Người thì bảo tôi nghĩ nhiều. Người thì nói thẳng: “Không phải chống trộm đâu, là kiểm soát vợ đấy”. Những câu nói ấy khiến tôi bắt đầu để ý nhiều hơn. Tôi nhận ra, chồng tôi thường xuyên xem điện thoại khi tôi ra ngoài, hỏi rất kỹ tôi gặp ai, đi với ai. Có hôm,tôi về muộn vì tắc đường, anh gọi liên tục.

Tôi bắt đầu cảm thấy ức chế. Không phải vì camera, mà vì cảm giác bị giám sát. Tôi thấy mình như đang sống trong một không gian ngột ngạt, có những lúc nhìn ánh đèn nhỏ từ camera khiến tôi căng thẳng.

Tôi đem nỗi bức bối nói với chồng. Anh im lặng một lúc rồi nói: “Anh chỉ sợ mất em. Anh ghen vì yêu”. Câu nói ấy từng khiến tôi cảm động khi còn yêu nhau. Nhưng lúc này, nó khiến tôi lo lắng bởi một lúc nào đó kiểu "ghen vì yêu" biến thành thói quen kiểm soát lúc nào không hay.

Giờ đây, tôi nên im lặng để giữ yên nhà, hay thẳng thắn đặt ra ranh giới để bảo vệ sự riêng tư của mình ngay từ khi mới cưới, tôi sợ nếu để lâu mọi thứ có thể sẽ tệ hơn.