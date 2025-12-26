Mới cưới hơn 20 ngày, tôi hoảng hốt phát hiện chồng lắp 5–6 camera giám sát vợ
Tôi lấy chồng chưa đầy một tháng. Từ lúc yêu, tôi đã biết anh có tính hay ghen nhưng bỏ qua vì nghĩ anh chín chắn, lại rất chiều tôi. Nhưng sau khi cưới, tôi phát hiện trong nhà có tới 5–6 chiếc camera. Từ yên tâm, tôi bắt đầu thấy ngột ngạt và ức chế vì nghĩ bị chồng kiểm soát
Tôi quen chồng qua sự giới thiệu của người quen. Anh hơn tôi vài tuổi, nói chuyện điềm đạm, có công việc ổn định.
Khi yêu, anh quan tâm tôi từng chút: hỏi han đi đâu, làm gì, về lúc mấy giờ. Có lúc tôi thấy hơi phiền, nhưng anh luôn giải thích đó là vì lo lắng cho tôi. Tôi nghĩ, đàn ông yêu nhiều thì hay ghen, miễn không thô lỗ hay bạo lực là được.
Chúng tôi cưới nhau sau hơn một năm yêu. Đám cưới diễn ra êm ấm, hai bên gia đình đều hài lòng. Tôi bước vào hôn nhân với cảm giác yên tâm, tin rằng mình lấy được người chồng chín chắn.
Nhưng chỉ vài ngày sau cưới, tôi bắt đầu thấy có gì đó không ổn. Một buổi tối, tôi để ý góc trần phòng khách có một chiếc camera nhỏ. Rồi phòng bếp. Rồi hành lang. Khi tôi nhìn kỹ hơn, tôi đếm được tổng cộng 5–6 chiếc camera trong nhà, kể cả khu vực sinh hoạt chung. Tôi giật mình hỏi chồng thì anh trả lời rất nhẹ nhàng: “Anh lắp để bảo vệ cho yên tâm thôi”.
Tôi không nói gì thêm, nhưng trong lòng bắt đầu khó chịu. Đây là nhà của hai vợ chồng son, không phải cửa hàng hay kho hàng, mà cần có những khoảnh khắc riêng tư, tôi muốn được thoải mái đi lại, sinh hoạt mà không có cảm giác lúc nào cũng bị nhìn.
Tôi góp ý với chồng rằng lắp camera ở ngoài cửa là đủ, không cần nhiều như vậy. Anh không nổi nóng, nhưng kiên quyết: “Tính anh cẩn thận từ bé, có camera anh mới yên tâm đi làm”.
Câu trả lời ấy không làm tôi yên tâm hơn. Tôi đem chuyện kể với bạn thân. Người thì bảo tôi nghĩ nhiều. Người thì nói thẳng: “Không phải chống trộm đâu, là kiểm soát vợ đấy”. Những câu nói ấy khiến tôi bắt đầu để ý nhiều hơn. Tôi nhận ra, chồng tôi thường xuyên xem điện thoại khi tôi ra ngoài, hỏi rất kỹ tôi gặp ai, đi với ai. Có hôm,tôi về muộn vì tắc đường, anh gọi liên tục.
Tôi bắt đầu cảm thấy ức chế. Không phải vì camera, mà vì cảm giác bị giám sát. Tôi thấy mình như đang sống trong một không gian ngột ngạt, có những lúc nhìn ánh đèn nhỏ từ camera khiến tôi căng thẳng.
Tôi đem nỗi bức bối nói với chồng. Anh im lặng một lúc rồi nói: “Anh chỉ sợ mất em. Anh ghen vì yêu”. Câu nói ấy từng khiến tôi cảm động khi còn yêu nhau. Nhưng lúc này, nó khiến tôi lo lắng bởi một lúc nào đó kiểu "ghen vì yêu" biến thành thói quen kiểm soát lúc nào không hay.
Giờ đây, tôi nên im lặng để giữ yên nhà, hay thẳng thắn đặt ra ranh giới để bảo vệ sự riêng tư của mình ngay từ khi mới cưới, tôi sợ nếu để lâu mọi thứ có thể sẽ tệ hơn.
Bỏ đi vì bố để lại toàn bộ ngôi nhà cho em gái, tôi có nên về khi bố ốm nặngTâm sự - 11 giờ trước
Khi bố tuyên bố để toàn bộ nhà cửa cho em gái, tôi cãi nhau với bố rồi bỏ đi, đến nay đã gần 2 năm. Mới đây, nghe tin bố ốm nặng, tôi muốn về chăm sóc bố nhưng vẫn chưa nguôi chuyện bố đối xử bất công với mình...
Yêu cầu chồng ký giấy từ chối tài sản có quá đáng không?Tâm sự - 12 giờ trước
GĐXH - Tôi phải làm sao để anh hiểu rằng việc ký giấy từ chối tài sản là việc bảo vệ tương lai gia đình chứ không phải là hành động chia rẽ tình cảm?
Con ruột thờ ơ, con riêng tận tình và bản di chúc gây sốc cuối đời của cha dượngTâm sự - 23 giờ trước
GĐXH - Cho đến khoảnh khắc luật sư công bố bản di chúc tôi mới hiểu có những mối quan hệ không cần máu mủ, nhưng vẫn đủ sâu nặng để thay đổi cả một đời người.
10 năm sống chung với sở thích tình dục kỳ quặc của chồng, tôi muốn ly dịTâm sự - 1 ngày trước
Chồng tôi không ngoại tình, không bạo lực, nhưng suốt 10 năm, sống trong sự ghen tuông bệnh lý và những đòi hỏi thầm kín kỳ quặc khiến tôi luôn căng thẳng, lo sợ. Tôi muốn ly hôn, nhưng lại sợ điều tiếng hơn sợ chính nỗi đau của mình.
Sắp sinh con, bối rối khi chồng đề nghị mẹ tôi trông con để đỡ tiền thuê giúp việcTâm sự - 1 ngày trước
Tôi chuẩn bị sinh con đầu lòng, chồng đề nghị bà ngoại lên trông cháu để “đỡ lo” nhưng thực chất anh ấy sợ phải chi thêm một khoản cho giúp việc trong khi kinh tế eo hẹp. Tôi không muốn mẹ lại vất vả vì mình nhưng cũng khó từ chối đề nghị của chồng
Sự thật cay đắng sau lời cam chịu của người mẹ 'sống vì con'Tâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Tôi từng khát khao bố mẹ ly hôn để mình có một ngày yên ổn. Nhưng chỉ vì mẹ muốn "con có bố", mà cuộc đời chúng tôi lại khổ y hệt như mẹ.
Ở tuổi U60, tôi muốn đi bước nữa nhưng con gái phản đối kịch liệtTâm sự - 2 ngày trước
Chồng tôi mất sớm khi các con còn chưa vào lớp 1. Cả đời tôi lam lũ ngoài đồng ruộng để nuôi con khôn lớn, chưa từng nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình. Đến khi tuổi đã xế chiều, tôi muốn đi thêm bước nữa với một người đàn ông góa vợ thì chính con gái tôi lại phản đối gay gắt...
Cú lừa của người yêu cũ và phép thử lòng tin: Tôi ly hôn ngay khi có kết quả ADNTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Kết quả xét nghiệm ADN khẳng định đứa bé là con của chồng tôi, cũng là lúc tôi đưa ra tờ đơn ly hôn đã ký sẵn. Mặc cho chồng hối lỗi, mẹ và chị chồng vẫn thản nhiên: "Đúng con cháu nhà này là tốt rồi".
Hủy hôn trước đám cưới 1 tháng khi phát hiện chồng sắp cưới có con với người khácTâm sự - 3 ngày trước
Tôi năm nay gần 30 tuổi. Cách đây hơn 1 tháng, khi đang háo hức bước vào cuộc hôn nhân như bao người phụ nữ khác, ngày cưới cũng đã được hai gia đình ấn định thì phát hiện người đàn ông sắp trở thành chồng mình đang chuẩn bị đón con đầu lòng với người khác...
Bán nhà 4 tỷ cho con mua chung cư, mẹ tôi thu mình trong sự xét nét của con rểTâm sự - 3 ngày trước
Gần 4 tỷ đồng là toàn bộ tiền bán căn nhà mẹ tôi đang ở và tiền tiết kiệm của bà để dưỡng già, mẹ đưa cả cho tôi để mua căn nhà 5 tỷ ở Hà Nội, với niềm tin tuổi già không còn cảnh đơn độc. Nhưng khi mẹ dọn ra sống cùng vợ chồng tôi, mọi thứ không diễn ra như lời chồng tôi hứa
Bán nhà 4 tỷ cho con mua chung cư, mẹ tôi thu mình trong sự xét nét của con rểTâm sự
Gần 4 tỷ đồng là toàn bộ tiền bán căn nhà mẹ tôi đang ở và tiền tiết kiệm của bà để dưỡng già, mẹ đưa cả cho tôi để mua căn nhà 5 tỷ ở Hà Nội, với niềm tin tuổi già không còn cảnh đơn độc. Nhưng khi mẹ dọn ra sống cùng vợ chồng tôi, mọi thứ không diễn ra như lời chồng tôi hứa