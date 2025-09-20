Mất ham muốn do vợ quá 'khỏe'
GĐXH - Nhiều người vẫn quan niệm rằng quan hệ tình dục càng nhiều sẽ càng tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, đây là suy nghĩ sai lầm.
Mất ham muốn do vợ quá 'khỏe'
Nam bệnh nhân 37 tuổi, đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội với lý do ham muốn tình dục giảm nhiều. Thanh Niên online đưa tin.
Người đàn ông cho biết, anh đã ly dị vợ và đang quen với một bạn gái mới. Tuy nhiên, bệnh nhân không hề có ham muốn tình dục mặc dù đối tác đã “bật đèn xanh”.
Khi khai thác kỹ hơn về bệnh sử, các bác sĩ nhận thấy, trước đây, vợ cũ của bệnh nhân có nhu cầu quan hệ tình dục rất cao, “đòi hỏi” từ 2-3 lần/ngày.
Bệnh nhân chỉ cố gắng được 1-2 ngày. Đến ngày thứ 3, “cậu nhỏ” tuy vẫn lên nhưng không đủ độ cứng và không thể xuất tinh được. Do không đáp ứng được nhu cầu của vợ, người đàn ông trở nên lo lắng, căng thẳng thường xuyên.
Anh viện cớ đi làm xa, 1 tuần mới về nhà 1 lần. Ham muốn tình dục của bệnh nhân từ đó cũng giảm dần. Một thời gian sau, vợ bệnh nhân có quan hệ ngoài luồng với người đàn ông khác và hai người quyết định chia tay.
Hiện tại, dù bạn gái mới đôi khi gợi ý đến “chuyện ấy”, nhưng bệnh nhân chia sẻ vẫn luôn muốn lảng tránh.
Không phải 'càng nhiều càng tốt'
Theo các bác sĩ chuyên khoa Nam học, nhiều người vẫn quan niệm rằng quan hệ tình dục càng nhiều sẽ càng tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, đây là suy nghĩ sai lầm. Việc “hoạt động” quá mức, đặc biệt với nam giới trung niên, có thể khiến cơ thể và tâm lý suy kiệt, gây rối loạn chức năng tình dục.
Bác sĩ nhấn mạnh: Với nam giới trên 35 tuổi, tần suất quan hệ tình dục hợp lý nên duy trì ở mức 2-3 lần/tuần.
Quan hệ điều độ giúp tinh hoàn sản xuất testosterone, làm chậm quá trình lão hóa và ngăn ngừa các bệnh lý chuyển hóa. Ngược lại, quan hệ quá nhiều dễ dẫn đến suy giảm ham muốn, rối loạn cương dương, thậm chí rạn nứt mối quan hệ vợ chồng.
Giải pháp khi bạn đời có nhu cầu cao?
Trong trường hợp đối tác có nhu cầu tình dục vượt quá khả năng đáp ứng, các bác sĩ khuyên nam giới không nên gồng mình chịu đựng hay né tránh. Thay vào đó, có thể áp dụng những giải pháp an toàn khác:
Trao đổi thẳng thắn với bạn đời để tìm sự đồng thuận trong chuyện chăn gối.
Duy trì lối sống lành mạnh: ăn uống đủ chất, tập luyện thể thao để nâng cao thể lực và cải thiện khả năng tình dục.
Quan hệ tình dục quá sớm: Nhóm người này dễ đối mặt nguy cơ tiềm ẩn khó lườngPhòng the - 1 ngày trước
GĐXH - Tình dục là một phần tất yếu trong đời sống hôn nhân, mang lại nhiều lợi ích về thể chất và tinh thần. Tuy nhiên, với những người đang mắc bệnh tim mạch hoặc huyết áp cao, “chuyện ấy” có thể tiềm ẩn những rủi ro nghiêm trọng nếu không biết cách kiểm soát.
Ham muốn tình dục thay đổi như thế nào qua từng độ tuổi?Phòng the - 1 ngày trước
Ham muốn tình dục chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như hormone, tâm lý, xã hội và thể chất. Nó không phải là một đường thẳng cố định mà thay đổi và phát triển theo từng giai đoạn của cuộc đời, ở cả nam và nữ. Dưới đây là những thay đổi điển hình của ham muốn tình dục qua các độ tuổi.
Ba vùng nhạy cảm ít ngờ của nam giới giúp tăng khoái cảm phòng thePhòng the - 2 ngày trước
GĐXH - Trong đời sống tình dục, nhiều người thường tập trung vào những “điểm nóng” quen thuộc mà quên mất rằng nam giới cũng sở hữu những vùng nhạy cảm khác ít được chú ý. Đặc biệt, lòng bàn tay, bàn chân và sống lưng được xem là “chìa khóa” giúp khơi gợi cảm hứng và mang lại khoái cảm mạnh mẽ.
Chạm vào vị trí này, bản năng đàn ông trong chàng 'bật dậy' ngayPhòng the - 2 ngày trước
GĐXH - Trong đời sống chăn gối, không ít người vẫn cho rằng nam giới chỉ nhạy cảm ở những “điểm nóng” quen thuộc. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tình dục học, đùi trong của nam giới là một trong những khu vực nhạy cảm hàng đầu, có khả năng kích thích mạnh mẽ cảm xúc và ham muốn nếu được chạm đến đúng cách.
Hai vị trí dễ làm bùng nổ 'khoái cảm' ở nam giớiPhòng the - 4 ngày trước
GĐXH - Khi nhắc đến những vùng nhạy cảm, đa phần mọi người thường nghĩ đến phụ nữ. Nhưng trên thực tế, nam giới cũng sở hữu những “điểm nóng” ít ai để ý, đặc biệt là vùng cổ và tai. Đây được coi là một trong những khu vực kích thích khoái cảm mạnh mẽ nhất nếu biết cách khơi gợi.
Không chỉ phụ nữ, nam giới cũng thích được chạm vào điểm nàyPhòng the - 5 ngày trước
GĐXH - Trong quan niệm truyền thống, nhiều người thường nghĩ rằng chỉ phụ nữ mới nhạy cảm ở vùng ngực, còn nam giới lại ít hứng thú với khu vực này. Tuy nhiên, các nghiên cứu về tình dục học chỉ ra rằng bụng và ngực – đặc biệt là vùng bụng dưới – cũng là những điểm nóng quan trọng trong khoái cảm nam giới.
Chạm vào điểm này, sẽ khiến chàng khó cưỡngPhòng the - 6 ngày trước
GĐXH - Người ta thường nhắc nhiều đến môi, ngực hay những vùng nhạy cảm quen thuộc của đàn ông. Nhưng ít ai biết rằng, vành tai ngoài phía sau của nam giới lại là một “giác quan cảm xúc” có sức mạnh đánh thức ham muốn mạnh mẽ.
'Điểm vàng' bất ngờ trong phòng thePhòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Trong đời sống chăn gối, nhiều người thường nghĩ rằng môi, cổ hay những vùng da nhạy cảm khác mới là “chìa khóa” để khơi gợi ham muốn. Tuy nhiên, khoa học tình dục hiện đại chỉ ra rằng vành tai, đặc biệt là phía sau tai nam giới, lại là một giác quan cảm xúc mạnh mẽ không kém.
[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Tai nạn chăn gốiPhòng the - 1 tuần trước
Chuyện "chăn gối" hòa hợp có thể coi là sợi dây gắn kết để tạo nên một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Tuy nhiên quan hệ quá sức hoặc sai tư thế đôi khi có thể khiến các cặp đôi phải đối diện với tai nạn, có khi được đưa đến viện trong tư thế vô cùng xấu hổ. Cùng lắng nghe những câu chuyện về tai nạn "chăn gối" dở khóc dở cười cùng TS.BS Phan Chí Thành - Bệnh viện Phụ sản Trung ương.
Sẽ rất nguy hiểm nếu cặp đôi phạm phải điều này 'sau yêu'Phòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Nhiều người có thói quen lao ngay vào phòng tắm sau khi quan hệ tình dục, với suy nghĩ rằng tắm càng nhanh càng giúp làm sạch cơ thể và phòng tránh viêm nhiễm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, đây lại là hành động phản khoa học và có thể mang đến nhiều rủi ro cho sức khỏe.
Chạm vào điểm này, sẽ khiến chàng khó cưỡngPhòng the
GĐXH - Người ta thường nhắc nhiều đến môi, ngực hay những vùng nhạy cảm quen thuộc của đàn ông. Nhưng ít ai biết rằng, vành tai ngoài phía sau của nam giới lại là một “giác quan cảm xúc” có sức mạnh đánh thức ham muốn mạnh mẽ.