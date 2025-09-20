Mất ham muốn do vợ quá 'khỏe'

Nam bệnh nhân 37 tuổi, đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội với lý do ham muốn tình dục giảm nhiều. Thanh Niên online đưa tin.

Người đàn ông cho biết, anh đã ly dị vợ và đang quen với một bạn gái mới. Tuy nhiên, bệnh nhân không hề có ham muốn tình dục mặc dù đối tác đã “bật đèn xanh”.

Khi khai thác kỹ hơn về bệnh sử, các bác sĩ nhận thấy, trước đây, vợ cũ của bệnh nhân có nhu cầu quan hệ tình dục rất cao, “đòi hỏi” từ 2-3 lần/ngày.

Bệnh nhân chỉ cố gắng được 1-2 ngày. Đến ngày thứ 3, “cậu nhỏ” tuy vẫn lên nhưng không đủ độ cứng và không thể xuất tinh được. Do không đáp ứng được nhu cầu của vợ, người đàn ông trở nên lo lắng, căng thẳng thường xuyên.

Anh viện cớ đi làm xa, 1 tuần mới về nhà 1 lần. Ham muốn tình dục của bệnh nhân từ đó cũng giảm dần. Một thời gian sau, vợ bệnh nhân có quan hệ ngoài luồng với người đàn ông khác và hai người quyết định chia tay.

Hiện tại, dù bạn gái mới đôi khi gợi ý đến “chuyện ấy”, nhưng bệnh nhân chia sẻ vẫn luôn muốn lảng tránh.

Ảnh minh họa.

Không phải 'càng nhiều càng tốt'

Theo các bác sĩ chuyên khoa Nam học, nhiều người vẫn quan niệm rằng quan hệ tình dục càng nhiều sẽ càng tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, đây là suy nghĩ sai lầm. Việc “hoạt động” quá mức, đặc biệt với nam giới trung niên, có thể khiến cơ thể và tâm lý suy kiệt, gây rối loạn chức năng tình dục.

Bác sĩ nhấn mạnh: Với nam giới trên 35 tuổi, tần suất quan hệ tình dục hợp lý nên duy trì ở mức 2-3 lần/tuần.

Quan hệ điều độ giúp tinh hoàn sản xuất testosterone, làm chậm quá trình lão hóa và ngăn ngừa các bệnh lý chuyển hóa. Ngược lại, quan hệ quá nhiều dễ dẫn đến suy giảm ham muốn, rối loạn cương dương, thậm chí rạn nứt mối quan hệ vợ chồng.

Giải pháp khi bạn đời có nhu cầu cao?

Trong trường hợp đối tác có nhu cầu tình dục vượt quá khả năng đáp ứng, các bác sĩ khuyên nam giới không nên gồng mình chịu đựng hay né tránh. Thay vào đó, có thể áp dụng những giải pháp an toàn khác:

Trao đổi thẳng thắn với bạn đời để tìm sự đồng thuận trong chuyện chăn gối.

Duy trì lối sống lành mạnh: ăn uống đủ chất, tập luyện thể thao để nâng cao thể lực và cải thiện khả năng tình dục.