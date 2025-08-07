Mặt mộc căng tràn sức sống ở tuổi trung niên của nghệ sĩ Tú Oanh
GĐXH - Nghệ sĩ Tú Oanh hiện tại sống trong những ngày tự do tự tại ở nhà vườn của gia đình. Chị thường xuyên khoe mặt mộc rạng rỡ khi đi làm vườn khiến khán giả yêu thích.
Nghệ sĩ Tú Oanh mới đây khoe khoảnh khắc hạnh phúc với mặt mộc tươi rói trong lúc làm vườn ở căn nhà ngoại thành Hà Nội. Chị vui vẻ khoe được nhận cơn mưa mát mẻ sau những ngày Hà Nội nắng nóng.
Nghệ sĩ Tú Oanh đã gắn bó nhiều năm với Nhà hát Tuổi trẻ, khá gần với các NSND Lan Hương, Lê Khanh, cùng thế hệ với NSƯT Ngọc Huyền. Trong dàn nghệ sĩ ấy, chị tạo nên cá tính riêng biệt không hề trộn lẫn. Những năm gần đây, chị gây ấn tượng với khán giả nhờ nhân vật bà Bích trong "Hương vị tình thân". Vai diễn này giúp nghệ sĩ Tú Oanh nhận được nhiều tình cảm của người xem.
