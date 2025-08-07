Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Mặt mộc căng tràn sức sống ở tuổi trung niên của nghệ sĩ Tú Oanh

Thứ năm, 11:24 07/08/2025 | Chăm sóc da
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nghệ sĩ Tú Oanh hiện tại sống trong những ngày tự do tự tại ở nhà vườn của gia đình. Chị thường xuyên khoe mặt mộc rạng rỡ khi đi làm vườn khiến khán giả yêu thích.

Mặt mộc ở tuổi hưu của NSND Ngọc HuyềnMặt mộc ở tuổi hưu của NSND Ngọc Huyền

GĐXH - NSND Ngọc Huyền đã ở tuổi hưu được nhiều năm nhưng chị vẫn trẻ đẹp, tự tin khoe mặt mộc trong những khoảnh khắc đời thường.

Mặt mộc căng tràn sức sống ở tuổi trung niên của nghệ sĩ Tú Oanh- Ảnh 2.
Mặt mộc căng tràn sức sống ở tuổi trung niên của nghệ sĩ Tú Oanh- Ảnh 3.
Mặt mộc căng tràn sức sống ở tuổi trung niên của nghệ sĩ Tú Oanh- Ảnh 4.
Mặt mộc căng tràn sức sống ở tuổi trung niên của nghệ sĩ Tú Oanh- Ảnh 5.

Nghệ sĩ Tú Oanh mới đây khoe khoảnh khắc hạnh phúc với mặt mộc tươi rói trong lúc làm vườn ở căn nhà ngoại thành Hà Nội. Chị vui vẻ khoe được nhận cơn mưa mát mẻ sau những ngày Hà Nội nắng nóng.

Mặt mộc căng tràn sức sống ở tuổi trung niên của nghệ sĩ Tú Oanh- Ảnh 6.

Điều đáng chú ý chính là gương mặt mộc tuổi trung niên khi đi làm vườn của nữ nghệ sĩ. Dưới cái nắng của ngày hè, nữ nghệ sĩ vẫn thoải mái khoe làn da rám nắng như một người nông dân thứ thiệt.

Mặt mộc căng tràn sức sống ở tuổi trung niên của nghệ sĩ Tú Oanh- Ảnh 7.

Trong khuôn vườn xanh tươi mát mẻ, khi rảnh rỗi không làm công việc trong nhà, nghệ sĩ Tú Oanh lại khoe ảnh tạo dáng xinh đẹp.

Mặt mộc căng tràn sức sống ở tuổi trung niên của nghệ sĩ Tú Oanh- Ảnh 8.

Ở tuổi trung niên, nghệ sĩ Tú Oanh cho da được "thở" với công việc vườn tược. Làn da của chị mộc mạc nhưng căng tràn sức sống.

Mặt mộc căng tràn sức sống ở tuổi trung niên của nghệ sĩ Tú Oanh- Ảnh 9.

Với nữ nghệ sĩ, chị muốn cho khán giả thấy một góc đời thực không hào nhoáng và lộng lẫy như trên sân khấu của mình.

Mặt mộc căng tràn sức sống ở tuổi trung niên của nghệ sĩ Tú Oanh- Ảnh 10.

Làn da ở tuổi trung niên của nghệ sĩ Tú Oanh dù dãi dầu mưa nắng nhưng vẫn khỏe mạnh và căng tràn sức sống.

Mặt mộc căng tràn sức sống ở tuổi trung niên của nghệ sĩ Tú Oanh- Ảnh 11.

Bí quyết da khỏe của chị đơn giản là sống vui vẻ, tinh thần được thả lòng và hòa mình với thiên nhiên.

Mặt mộc căng tràn sức sống ở tuổi trung niên của nghệ sĩ Tú Oanh- Ảnh 12.

Chị cũng tận hưởng cuộc sống đúng nghĩa sau khi hoàn thành sứ mệnh làm vợ, làm mẹ.

Mặt mộc căng tràn sức sống ở tuổi trung niên của nghệ sĩ Tú Oanh- Ảnh 13.

Hiện tại, khi không tham gia các dự án phim ảnh, nghệ sĩ Tú Oanh dành thời gian cho bản thân nhiều hơn. Mỗi lần xuất hiện, chị đều khoe gương mặt mộc tươi rói, rạng rỡ.

Nghệ sĩ Tú Oanh đã gắn bó nhiều năm với Nhà hát Tuổi trẻ, khá gần với các NSND Lan Hương, Lê Khanh, cùng thế hệ với NSƯT Ngọc Huyền. Trong dàn nghệ sĩ ấy, chị tạo nên cá tính riêng biệt không hề trộn lẫn. Những năm gần đây, chị gây ấn tượng với khán giả nhờ nhân vật bà Bích trong "Hương vị tình thân". Vai diễn này giúp nghệ sĩ Tú Oanh nhận được nhiều tình cảm của người xem.

Mặt mộc ở tuổi trung niên của NSƯT Chiều XuânMặt mộc ở tuổi trung niên của NSƯT Chiều Xuân

GĐXH - NSƯT Chiều Xuân khi không xuất hiện trước khán giả, chị đều tự tin khoe mặt mộc với làn da khỏe khoắn.

Đỗ Quyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Cách chọn toner cho da dầu mụn tốt nhất

Cách chọn toner cho da dầu mụn tốt nhất

Đẹp - 3 giờ trước

GĐXH - Toner cho da dầu là bước chăm sóc không thể thiếu giúp cân bằng độ pH và kiểm soát bã nhờn hiệu quả. Bài viết này sẽ phân tích thành phần cần thiết trong toner và cách lựa chọn sản phẩm phù hợp với từng mức độ mụn.

Nên chải đầu như thế nào để có hiệu quả dưỡng tóc tốt nhất?

Nên chải đầu như thế nào để có hiệu quả dưỡng tóc tốt nhất?

Đẹp - 21 giờ trước

GĐXH - Tóc trở nên khỏe mạnh khi các mạch máu mang dưỡng chất đến nuôi dưỡng gốc tóc. Việc chải tóc và massage da đầu sẽ kích thích máu huyết lưu thông mạnh mẽ hơn. Từ đấy giúp đẩy mạnh việc mọc tóc.

Loại quả được gọi là 'nữ hoàng làm đẹp' đem đến vẻ đẹp hoàn hảo như phụ nữ Pháp

Loại quả được gọi là 'nữ hoàng làm đẹp' đem đến vẻ đẹp hoàn hảo như phụ nữ Pháp

Đẹp - 23 giờ trước

GĐXH - Bản đồ làm đẹp luôn ưu ái những thành phần thiên nhiên. Nếu thời xa xưa, thứ quả làm đẹp được ưa chuộng nhất là olive thì những năm gần đây là dưa hấu, xương rồng. Riêng đối với phụ nữ Pháp, trái nho vẫn là “nữ hoàng” đem đến vẻ đẹp hoàn hảo.

Dưỡng trắng hay trị mụn: Da nhạy cảm đừng thử kết hợp các chất này với nhau

Dưỡng trắng hay trị mụn: Da nhạy cảm đừng thử kết hợp các chất này với nhau

Chăm sóc da - 1 ngày trước

Dù bạn đang muốn dưỡng trắng hay giảm mụn trứng cá, việc kết hợp các thành phần chăm sóc da phù hợp là rất quan trọng. Nó có thể mang lại kết quả mỹ mãn. Tuy nhiên, không phải sự kết hợp nào cũng là ý tưởng hay, đặc biệt là với làn da nhạy cảm.

Ủ tóc bằng quả bơ giúp kích thích mọc tóc nhanh chóng, căng bóng mềm mượt

Ủ tóc bằng quả bơ giúp kích thích mọc tóc nhanh chóng, căng bóng mềm mượt

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Bơ không chỉ là thực phẩm vô cùng có lợi cho sức khỏe mà còn tốt cho da và tóc. Một trong những mẹo để giữ cho tóc luôn chắc khỏe, mềm mượt mà không phải ai cũng biết là cách ủ tóc bằng bơ.

Làn da tuổi trung niên của NSND Thanh Lam

Làn da tuổi trung niên của NSND Thanh Lam

Chăm sóc da - 2 ngày trước

GĐXH - NSND Thanh Lam ở tuổi trung niên nhưng sắc vóc và làn da của chị vẫn tươi trẻ. Bí quyết nào để chị được như vậy?

Rửa mặt bằng cám gạo có tác dụng gì?

Rửa mặt bằng cám gạo có tác dụng gì?

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Cám gạo là sản phẩm hoàn toàn từ tự nhiên. Cám gạo không chứa phụ gia, chất bảo quản hay chất tạo màu nên phù hợp cho mọi loại da, từ da khô, da nhờn tới da nhạy cảm.

Có nên tẩy trang cho làn da dầu, mụn không?

Có nên tẩy trang cho làn da dầu, mụn không?

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Ngày nay lại không ít ý kiến cho rằng mỹ phẩm chứa dầu sẽ là “cứu tinh” của da mụn. Để biết thêm cách sử dụng dầu tẩy trang cho làn da dầu và dễ bị mụn, mời bạn tham khảo một số thông tin sau.

Mặt mộc ở tuổi hưu của NSND Ngọc Huyền

Mặt mộc ở tuổi hưu của NSND Ngọc Huyền

Chăm sóc da - 3 ngày trước

GĐXH - NSND Ngọc Huyền đã ở tuổi hưu được nhiều năm nhưng chị vẫn trẻ đẹp, tự tin khoe mặt mộc trong những khoảnh khắc đời thường.

Mặt mộc ở tuổi trung niên của NSƯT Chiều Xuân

Mặt mộc ở tuổi trung niên của NSƯT Chiều Xuân

Chăm sóc da - 3 ngày trước

GĐXH - NSƯT Chiều Xuân khi không xuất hiện trước khán giả, chị đều tự tin khoe mặt mộc với làn da khỏe khoắn.

Xem nhiều

Mặt mộc ở tuổi hưu của NSND Ngọc Huyền

Mặt mộc ở tuổi hưu của NSND Ngọc Huyền

Chăm sóc da

GĐXH - NSND Ngọc Huyền đã ở tuổi hưu được nhiều năm nhưng chị vẫn trẻ đẹp, tự tin khoe mặt mộc trong những khoảnh khắc đời thường.

Bí quyết trẻ mãi không già của Lý Băng Băng ở độ tuổi 52

Bí quyết trẻ mãi không già của Lý Băng Băng ở độ tuổi 52

Chăm sóc da
Mặt mộc ở tuổi trung niên của NSƯT Chiều Xuân

Mặt mộc ở tuổi trung niên của NSƯT Chiều Xuân

Chăm sóc da
Làn da tuổi trung niên của NSND Thanh Lam

Làn da tuổi trung niên của NSND Thanh Lam

Chăm sóc da
Top kiểu tóc cho mặt gầy má hóp được yêu thích nhất

Top kiểu tóc cho mặt gầy má hóp được yêu thích nhất

Đẹp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top