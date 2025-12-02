Mẹo khắc phục tình trạng tóc bết vào mùa đông

Bổ sung đủ nước

Mùa đông khiến cơ thể mất nước qua da do không khí hanh khô, dù mồ hôi tiết ra ít hơn. Thiếu nước không chỉ làm tóc khô xơ mà còn gây ra tình trạng bết dầu.

Cách thực hiện: Luôn để một chai nước trên bàn làm việc để dễ dàng bổ sung nước trong ngày. Tạo thói quen uống một ly nước ấm ngay sau khi thức dậy vào buổi sáng. Hạn chế đồ uống có cồn hoặc chứa caffeine vì chúng có thể làm mất nước.

Chế độ ăn uống khoa học

Chế độ ăn uống cân đối đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng tóc từ bên trong. Các thực phẩm giàu protein và vitamin là chìa khóa giúp mái tóc khỏe đẹp.

Gợi ý thực phẩm: Thực phẩm giàu protein: Thịt bò, thịt gà, cá, trứng.

Rau xanh đậm: Bông cải xanh, rau bina, cải xoăn.

Trái cây: Đừng bỏ qua trái cây tươi trong mùa đông, đặc biệt là các loại quả giàu vitamin C như cam, bưởi, kiwi để hỗ trợ sản xuất collagen và nuôi dưỡng tóc.

Gội đầu với nước ấm

Nước nóng có thể làm khô da đầu, khiến tuyến dầu hoạt động mạnh hơn và tóc dễ bết. Trong khi đó, nước lạnh có thể gây cảm lạnh.

Hướng dẫn: Gội đầu bằng nước ấm, nhiệt độ cao hơn cơ thể khoảng 2 - 3 độ C. Không gội đầu quá nhiều lần, chỉ nên gội từ 2 - 3 lần/tuần. Tránh lạm dụng dầu xả, đặc biệt không để dầu xả tiếp xúc trực tiếp với da đầu vì có thể làm tóc nhanh bết hơn.

Sử dụng dầu gội phù hợp

Dầu gội là sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và vẻ đẹp của tóc. Lựa chọn sai dầu gội có thể làm tình trạng tóc bết và khô xơ nghiêm trọng hơn.

Mẹo chọn dầu gội: Với da đầu khô, tránh dầu gội chứa silicone hoặc sulfate vì chúng làm mất độ ẩm của tóc. Nếu tóc đã qua xử lý hóa chất, chọn dầu gội phục hồi tổn thương và bảo vệ tóc.

Không chải tóc quá nhiều

Chải tóc thường xuyên có thể kích thích da đầu tiết dầu nhiều hơn, làm tóc nhanh bết.

Lưu ý khi chải tóc: Chỉ nên chải tóc 2 lần mỗi ngày bằng lược thưa. Tránh chải đầu khi tóc còn ướt để không làm tổn thương sợi tóc. Vệ sinh lược thường xuyên để loại bỏ bụi bẩn và dầu thừa tích tụ.

Không vuốt tóc quá nhiều

Thói quen đưa tay lên vuốt tóc có thể khiến tóc bẩn hơn, làm tình trạng tóc bết trở nên nghiêm trọng.

Giải pháp: Hạn chế tối đa việc chạm tay lên tóc khi không cần thiết. Giữ bàn tay sạch sẽ để tránh truyền dầu và bụi bẩn lên tóc.

Tránh sử dụng nhiệt độ cao lên tóc

Nhiệt độ cao từ máy sấy hoặc các thiết bị làm tóc có thể làm khô xơ sợi tóc và kích thích da đầu tiết dầu nhiều hơn.

Cách chăm sóc tóc khi dùng nhiệt: Sau khi gội, dùng khăn mềm thấm khô tóc trước khi sấy. Sấy tóc ở nhiệt độ ấm và chỉ sấy khô khoảng 70%. Hạn chế sử dụng máy tạo kiểu nhiệt cao như máy uốn hoặc duỗi thẳng tóc.