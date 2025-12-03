Lương Thùy Linh vừa gây bão với gương mặt bầu bĩnh ở đời thực có nhan sắc ra sao?
GĐXH - Lương Thùy Linh mới đây gây sốt trên mạng xã hội với gương mặt bầu bĩnh có dấu hiệu tăng cân. Thực tế, sắc vóc đời thực của người đẹp ra sao?
Lương Thùy Linh rất chú trọng bôi kem chống nắng và bôi lại sau mỗi 2 giờ nếu hoạt động ngoài trời. Người đẹp đồng thời bổ sung viên uống chống nắng để bảo vệ da từ bên trong và mặc áo chống nắng, đội mũ... giúp hạn chế tiếp xúc ánh nắng tối đa.
Nhờ chăm sóc da chuẩn chỉ nên Lương Thùy Linh giữ được vẻ ngoài xinh đẹp và ngày càng thăng hạng trong dàn mỹ nhân Việt.
Ảnh: FBNV
Mẹo khắc phục tình trạng tóc bết vào mùa đôngĐẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Mùa đông mang đến không khí lạnh và khô hanh, gây ảnh hưởng lớn đến mái tóc. Tóc có thể rơi vào tình trạng vừa bết dầu vừa khô xơ, làm giảm thẩm mỹ và gây khó chịu.
Top 5 'vũ khí cấp ẩm' mạnh mẽ nhất giúp da luôn mềm mướt mùa hanh khôChăm sóc da - 3 ngày trước
GĐXH - Khi thời tiết chuyển lạnh và hanh khô, làn da rất dễ mất nước, trở nên khô ráp, bong tróc và thiếu sức sống. Đây chính là thời điểm mỗi người cần chú trọng hơn đến quy trình cấp ẩm để bảo vệ và nuôi dưỡng làn da.
Cách dưỡng ẩm cho da khô bằng phương pháp tự nhiên tại nhà hiệu quảĐẹp - 3 ngày trước
GĐXH - Da khô là tình trạng da gây ra do bề mặt da bị thiếu nước. Bởi vì da khô là do tác nhân bên ngoài gây ra nên các biện pháp điều trị bên ngoài như kem dưỡng ẩm cho da khô sẽ mang lại hiệu quả cao.
Làm cách nào để khắc phục da tay khô nứt nẻ vào mùa đông?Đẹp - 3 ngày trước
GĐXH - Đôi bàn tay là bộ phận thể hiện nét duyên dáng ở người phụ nữ cũng như sự mạnh mẽ ở người đàn ông. Vì vậy mà đây cũng là vùng da cần được chăm sóc cẩn thận để giữ da luôn mềm mịn, sáng đẹp.
Cách làm sạch dầu trên da mặt an toàn và hiệu quảChăm sóc da - 3 ngày trước
Lớp dầu tự nhiên giúp bảo vệ da, giữ ẩm và ngăn da khô. Tuy nhiên, khi tuyến bã nhờn hoạt động quá mức, da trở nên bóng dầu, dễ bít tắc lỗ chân lông và hình thành mụn. Hiểu rõ nguyên nhân và lựa chọn phương pháp làm sạch phù hợp sẽ giúp kiểm soát tốt tình trạng này.
Cách chăm sóc da mùa đông phòng nứt nẻChăm sóc da - 1 tuần trước
Thời tiết mùa đông thường khô và lạnh khiến da bong tróc, nứt nẻ. Làm sao để khắc phục tình trạng này?
5 năm sau đám cưới, nhan sắc Tóc Tiên 'thăng hạng' ra sao?Chăm sóc da - 2 tuần trước
GĐXH - Tóc Tiên sau 5 năm kết hôn có cuộc sống cực kỳ kín tiếng. Tuy nhiên, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ sinh năm 1989 vẫn khoe nhan sắc ngày càng trẻ đẹp của mình.
Kem chống nắng - tấm lá chắn chống lão hóa mùa hanh khôChăm sóc da - 3 tuần trước
Nhiều người thường bỏ qua hoặc giảm bớt việc sử dụng kem chống nắng khi trời chuyển sang thu đông, đặc biệt là vào những ngày nhiều mây, ít nắng. Tuy nhiên, đây là một sai lầm nghiêm trọng trong quy trình chống lão hóa.
Bí quyết để làn da không bị nếp nhăn mùa hanh khôChăm sóc da - 3 tuần trước
Sự thay đổi độ ẩm đột ngột trong không khí mùa hanh khô có thể làm trầm trọng thêm các dấu hiệu lão hóa, đặc biệt là nếp nhăn. Hiểu rõ cơ chế khiến làn da bị nhăn sẽ có phương pháp chăm sóc da phù hợp và bảo vệ được làn da căng mịn, rạng rỡ.
Thoa chanh lên mặt: Làm đẹp tự nhiên hay “lợi bất cập hại”?Chăm sóc da - 3 tuần trước
Chanh giàu vitamin C và axit citric, tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, bên cạnh việc uống nước chanh mỗi ngày, các chuyên gia cảnh báo, việc bôi nước cốt chanh lên mặt có thể gây kích ứng và tổn thương da nếu dùng sai cách.
Kem chống nắng - tấm lá chắn chống lão hóa mùa hanh khôChăm sóc da
Nhiều người thường bỏ qua hoặc giảm bớt việc sử dụng kem chống nắng khi trời chuyển sang thu đông, đặc biệt là vào những ngày nhiều mây, ít nắng. Tuy nhiên, đây là một sai lầm nghiêm trọng trong quy trình chống lão hóa.