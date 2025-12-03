Mới nhất
Lương Thùy Linh vừa gây bão với gương mặt bầu bĩnh ở đời thực có nhan sắc ra sao?

Thứ tư, 15:46 03/12/2025 | Chăm sóc da
GĐXH - Lương Thùy Linh mới đây gây sốt trên mạng xã hội với gương mặt bầu bĩnh có dấu hiệu tăng cân. Thực tế, sắc vóc đời thực của người đẹp ra sao?

Lương Thùy Linh vừa gây bão với gương mặt bầu bĩnh ở đời thực có nhan sắc ra sao? - Ảnh 2.

Lương Thùy Linh thời gian gần đây khiến khán giả chú ý bởi gương mặt bầu bĩnh có dấu hiệu tăng cân. Dù vậy, khán giả vẫn dành lời khen cho làn da đều màu, khỏe khoắn của người đẹp.

Lương Thùy Linh vừa gây bão với gương mặt bầu bĩnh ở đời thực có nhan sắc ra sao? - Ảnh 3.

Đã nhất dáng lại còn nhì da nên Lương Thùy Linh luôn tỏa sáng trong rất nhiều khung hình. Để có làn da đều màu, căng bóng, người đẹp rất chú trọng bảo vệ da dưới ánh nắng vì người đẹp quan niệm "da muốn trắng trước tiên phải khỏe".

Lương Thùy Linh vừa gây bão với gương mặt bầu bĩnh ở đời thực có nhan sắc ra sao? - Ảnh 4.

Hoa hậu cho biết cô hạn chế ra đường từ trưa đến 15h vì đây là thời điểm các tia cực tím (UVA, UVB, UVC) và tia hồng ngoại có cường độ mạnh nhất.

Lương Thùy Linh vừa gây bão với gương mặt bầu bĩnh ở đời thực có nhan sắc ra sao? - Ảnh 5.

Trong đó, tia UVA và UVB là nguyên nhân chính gây tổn thương và làm lão hóa da, vì vậy các trang bị chống nắng bình thường có thể không bảo vệ 100%.

Lương Thùy Linh rất chú trọng bôi kem chống nắng và bôi lại sau mỗi 2 giờ nếu hoạt động ngoài trời. Người đẹp đồng thời bổ sung viên uống chống nắng để bảo vệ da từ bên trong và mặc áo chống nắng, đội mũ... giúp hạn chế tiếp xúc ánh nắng tối đa.

Lương Thùy Linh vừa gây bão với gương mặt bầu bĩnh ở đời thực có nhan sắc ra sao? - Ảnh 7.

Trước khi thi Miss World Vietnam 2019, Lương Thùy Linh từng không quan tâm dưỡng da. Dần dần, người đẹp mới học hỏi về skincare để xây dựng một chu trình phù hợp.

Lương Thùy Linh vừa gây bão với gương mặt bầu bĩnh ở đời thực có nhan sắc ra sao? - Ảnh 8.

Ngoài các bước chống nắng hàng ngày, hoa hậu 10X cũng rất quan tâm đến việc làm sạch da. Lương Thùy Linh chỉ tẩy trang nếu có trang điểm, còn không cô dùng sữa rửa mặt lành tính cùng máy rửa mặt để làm sạch sâu mà không khiến da bị tổn thương.

Lương Thùy Linh vừa gây bão với gương mặt bầu bĩnh ở đời thực có nhan sắc ra sao? - Ảnh 9.

Người đẹp cũng không dùng khăn mặt vì đây được xem là nơi trú ngụ của nhiều loại vi khuẩn. Hoa hậu Lương Thùy Linh luân phiên sử dụng mặt nạ dạng giấy và các loại mặt nạ dạng kem để làm sạch, cấp ẩm, đồng thời dưỡng trắng. Sau khi đắp mặt nạ, Lương Thùy Linh tiếp tục dùng các sản phẩm pre-serum, serum và kem dưỡng để khóa ẩm.

Nhờ chăm sóc da chuẩn chỉ nên Lương Thùy Linh giữ được vẻ ngoài xinh đẹp và ngày càng thăng hạng trong dàn mỹ nhân Việt.

Ảnh: FBNV

Đỗ Quyên
Tòa soạn Quảng cáo
Top