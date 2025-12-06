Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Chăm sóc tóc mùa đông khỏe đẹp bất chấp thời tiết

Thứ bảy, 11:00 06/12/2025 | Đẹp
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nếu bạn đang gặp một hoặc nhiều tình trạng về tóc, hãy thử áp dụng ngay những cách chăm sóc tóc mùa đông dưới đây.

Tần suất gội đầu và chọn loại dầu gội đầu phù hợp

Mùa đông, bạn có thể gội đầu mỗi tuần 1 - 2 lần. Nếu sở hữu mái tóc dầu nhờn, bạn có thể sử dụng dầu gội khô xen kẽ.

Gội đầu quá nhiều khiến da đầu và mái tóc khô hơn vào mùa đông. Nhưng việc lười gội đầu sẽ dễ đến tình trạng gàu ngứa. Vào mùa này, bạn cũng nên ưu tiên dầu gội xả cung cấp chất dưỡng ẩm. Để hạn chế tóc gãy rụng, bạn nên chọn dầu gội có hàm lượng vitamin hoặc hydrat hóa cao hơn.

Chú ý nhiệt độ nước và máy sấy

Bạn không nên gội đầu bằng nước quá nóng vào mùa đông. Hãy chỉnh nhiệt độ nước ở mức vừa phải. Ngoài ra, mùa đông hầu hết chúng ta đều dùng máy sấy. Thay vì nôn nóng dùng mức nhiệt cao để tóc nhanh khô, bạn chỉ nên sấy ở nhiệt độ ấm vừa phải.

Chăm sóc tóc mùa đông khỏe đẹp bất chấp thời tiết - Ảnh 1.

Khi sấy tóc, bạn nên sấy ở nhiệt độ ấm vừa phải.

Khi tóc đã bớt ẩm, bạn nên chuyển sang chế độ sấy mát. Nhiệt độ cao có thể khiến tóc dễ bị khô xơ, gãy rụng.

Áp dụng cách bổ sung độ ẩm cho tóc

Bạn có thể bổ sung độ ẩm cho tóc bằng cách chịu khó xả, ủ tóc sau khi gội. Ủ và xả tóc giúp tóc được cung cấp thêm độ ẩm và dưỡng chất, giúp khắc phục đáng kể các vấn đề thường gặp với mái tóc vào mùa đông. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng xịt hoặc gel dưỡng tóc sau mỗi lần gội đầu.

Che chắn tóc cẩn thận khi ra ngoài

Một cách chăm sóc tóc mùa đông cực đơn giản nhưng nhiều người bỏ qua là che chắn mái tóc cẩn thận khi ra ngoài. Các yếu tố gió, không khí lạnh, bụi bẩn, ánh nắng… từ môi trường đều là tác nhân có hại cho mái tóc.

Chăm sóc tóc mùa đông khỏe đẹp bất chấp thời tiết - Ảnh 2.

Một cách chăm sóc tóc mùa đông cực đơn giản nhưng nhiều người bỏ qua là che chắn mái tóc cẩn thận khi ra ngoài.

Chưa kể việc hạn chế gội đầu, dưỡng tóc kết hợp với việc tóc phải tiếp xúc với khói bụi sẽ khiến bạn không thể sở hữu mái tóc thơm tho, suôn mượt được trong mùa đông.

Uống nhiều nước, ăn thực phẩm tốt cho tóc

Không ít người trong chúng ta lười uống nước trong mùa đông. Đây cũng là nguyên nhân gây khô da, khô tóc. Bạn nên tích cực uống nước ấm, mỗi ngày 2 - 2,5 lít tùy nhu cầu.

Các thực phẩm tốt cho tóc là thực phẩm chứa các loại vitamin tốt cho tóc như: Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin B5, Vitamin B6, Vitamin B7, Vitamin B9, Vitamin B12, Vitamin E, Vitamin C...

Tác dụng chung của các loại vitamin này là đều giúp mái tóc chắc khỏe, bóng mượt, ngăn ngừa rụng tóc và gàu ngứa trên da đầu vào mùa đông. Ngoài ra, bổ sung đầy đủ các loại vitamin này cũng tốt cho sức khỏe tổng thể của bạn.

Chú trọng chăm sóc da đầu

Nang nuôi sợi tóc nằm bên dưới da đầu. Vì vậy, muốn có mái tóc chắc khỏe, bạn cũng nên chú trọng chăm sóc da đầu.

Chăm sóc tóc mùa đông khỏe đẹp bất chấp thời tiết - Ảnh 3.

Muốn có mái tóc chắc khỏe, bạn cũng nên chú trọng chăm sóc da đầu.

Nếu da đầu khô bong tróc mùa đông, bạn có thể tìm loại dầu gội có độ pH khoảng từ 4,5 - 6,7 để tương thích với độ pH sinh lý của da đầu. Hãy ưu tiên dùng dầu gội có thành phần dưỡng ẩm da đầu như cyclomethicone, dimethicone.

Hấp tóc hàng tuần nếu có thể

Với khí hậu khắc nghiệt của mùa đông, mái tóc của bạn cũng xứng đáng được "nuông chiều" thêm một chút. Ngoài các bước gội đầu, xả tóc, ủ tóc, bạn cũng có thể hấp tóc định kỳ hàng tuần.

Hấp tóc sẽ giúp các dưỡng chất thấm sâu hơn vào từng sợi tóc, giúp nuôi dưỡng, phục hồi sợi tóc từ bên trong.

Mẹo khắc phục tình trạng tóc bết vào mùa đôngMẹo khắc phục tình trạng tóc bết vào mùa đông

GĐXH - Mùa đông mang đến không khí lạnh và khô hanh, gây ảnh hưởng lớn đến mái tóc. Tóc có thể rơi vào tình trạng vừa bết dầu vừa khô xơ, làm giảm thẩm mỹ và gây khó chịu.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Mẹo khắc phục tình trạng tóc bết vào mùa đông

Mẹo khắc phục tình trạng tóc bết vào mùa đông

Top 5 'vũ khí cấp ẩm' mạnh mẽ nhất giúp da luôn mềm mướt mùa hanh khô

Top 5 'vũ khí cấp ẩm' mạnh mẽ nhất giúp da luôn mềm mướt mùa hanh khô

Cách dưỡng ẩm cho da khô bằng phương pháp tự nhiên tại nhà hiệu quả

Cách dưỡng ẩm cho da khô bằng phương pháp tự nhiên tại nhà hiệu quả

Làm cách nào để khắc phục da tay khô nứt nẻ vào mùa đông?

Làm cách nào để khắc phục da tay khô nứt nẻ vào mùa đông?

Cách làm sạch dầu trên da mặt an toàn và hiệu quả

Cách làm sạch dầu trên da mặt an toàn và hiệu quả

Cùng chuyên mục

Cách khắc phục tình trạng da gót chân khô, nứt nẻ mùa đông

Cách khắc phục tình trạng da gót chân khô, nứt nẻ mùa đông

Đẹp - 3 giờ trước

GĐXH - Gót chân khô ráp, nứt nẻ là hiện tượng phổ biến mà nhiều người thường gặp phải, đặc biệt khi thời tiết hanh khô hoặc do thói quen sinh hoạt chưa hợp lý. Vậy phải làm sao để khắc phục tình trạng này? Đọc ngay bài viết dưới đây.

Sắc vóc hiện tại của Hoàng Thùy Linh

Sắc vóc hiện tại của Hoàng Thùy Linh

Đẹp - 23 giờ trước

GĐXH - Hoàng Thùy Linh thời gian qua vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật, hiện tại ở tuổi U40, cô vẫn là sao hạng A đắt show trong nhiều chương trình. Ngoài tài năng nghệ thuật, dù bước sang tuổi trung niên, nhan sắc của Hoàng Thùy Linh vẫn trẻ đẹp.

Nữ NSƯT quê gốc Hải Phòng vừa nhận HCV Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm có sắc vóc ra sao?

Nữ NSƯT quê gốc Hải Phòng vừa nhận HCV Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm có sắc vóc ra sao?

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - NSƯT Ốc Thanh Vân mới đây đã dành HCV cá nhân Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm. Không chỉ tài năng, nữ nghệ sĩ quê gốc Hải Phòng còn rất xinh đẹp.

Học lỏm 2 outfit mùa đông chất lừ của Quỳnh Kool

Học lỏm 2 outfit mùa đông chất lừ của Quỳnh Kool

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Khám phá 2 outfit mùa đông chất lừ của Quỳnh Kool, từ áo khoác lông đến dạ tweed. Cùng tìm hiểu cách phối đồ ấn tượng và phong cách cho mùa lạnh nhé!

Lương Thùy Linh vừa gây bão với gương mặt bầu bĩnh ở đời thực có nhan sắc ra sao?

Lương Thùy Linh vừa gây bão với gương mặt bầu bĩnh ở đời thực có nhan sắc ra sao?

Chăm sóc da - 2 ngày trước

GĐXH - Lương Thùy Linh mới đây gây sốt trên mạng xã hội với gương mặt bầu bĩnh có dấu hiệu tăng cân. Thực tế, sắc vóc đời thực của người đẹp ra sao?

Da đầu bong tróc, ngứa liên tục: Chuyên gia chỉ ra cách chọn dầu gội phù hợp mà nhiều người bỏ qua

Da đầu bong tróc, ngứa liên tục: Chuyên gia chỉ ra cách chọn dầu gội phù hợp mà nhiều người bỏ qua

Đẹp - 2 ngày trước

Nắng nóng kéo dài, môi trường ô nhiễm, làm việc trong phòng máy lạnh và thói quen gội đầu không phù hợp đang khiến tình trạng bong tróc – ngứa da đầu ngày càng phổ biến. Điều đáng nói, nhiều người lại vô tình chọn sai dầu gội, khiến tình trạng kéo dài hơn thay vì cải thiện.

Nữ NSƯT đang gây sốt trong phim giờ vàng 'Gia đình trái dấu' ở tuổi trung niên nhan sắc vẫn rực rỡ

Nữ NSƯT đang gây sốt trong phim giờ vàng 'Gia đình trái dấu' ở tuổi trung niên nhan sắc vẫn rực rỡ

Giảm cân - 3 ngày trước

GĐXH - NSƯT Kiều Anh ở tuổi trung niên nhưng cô vẫn giữ được nhan sắc trẻ đẹp và cuốn hút với khán giả. Mới đây, cô lại khiến khán giả chú ý trong phim "Gia đình trái dấu" đóng cùng NSƯT Hoàng Hải.

Mẹo khắc phục tình trạng tóc bết vào mùa đông

Mẹo khắc phục tình trạng tóc bết vào mùa đông

Đẹp - 3 ngày trước

GĐXH - Mùa đông mang đến không khí lạnh và khô hanh, gây ảnh hưởng lớn đến mái tóc. Tóc có thể rơi vào tình trạng vừa bết dầu vừa khô xơ, làm giảm thẩm mỹ và gây khó chịu.

Ý Nhi gây chú ý với phong cách sơ mi trắng tối giản

Ý Nhi gây chú ý với phong cách sơ mi trắng tối giản

Đẹp - 3 ngày trước

GĐXH - Hoa hậu Ý Nhi gây chú ý với phong cách sơ mi trắng tối giản. Cô trở về từ Úc với vẻ đẹp thanh lịch, đơn giản.

Lương Thùy Linh với gương mặt bầu bĩnh gây sốt mạng xã hội

Lương Thùy Linh với gương mặt bầu bĩnh gây sốt mạng xã hội

Đẹp - 4 ngày trước

GĐXH - Lương Thùy Linh xuất hiện diện mạo mới có phần mũm mĩm khiến fan trầm trồ thích thú.

Xem nhiều

Sau 7 tháng sinh con, Mai Ngọc về dáng thon gọn khiến mẹ bỉm sữa ngưỡng mộ

Sau 7 tháng sinh con, Mai Ngọc về dáng thon gọn khiến mẹ bỉm sữa ngưỡng mộ

Thời trang

GĐXH - Mai Ngọc sau 7 tháng sinh con đầu lòng, cô đã lấy lại vóc dáng săn chắc khiến hội chị em ngưỡng mộ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My đọ sắc bên cựu người mẫu Thủy Hương

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My đọ sắc bên cựu người mẫu Thủy Hương

Thời trang
Lương Thùy Linh với gương mặt bầu bĩnh gây sốt mạng xã hội

Lương Thùy Linh với gương mặt bầu bĩnh gây sốt mạng xã hội

Đẹp
Con gái diễn viên Hồng Đăng: 14 tuổi 'trổ mã' xinh xắn như thiếu nữ

Con gái diễn viên Hồng Đăng: 14 tuổi 'trổ mã' xinh xắn như thiếu nữ

Thời trang
Sắc vóc hiện tại của Hoàng Thùy Linh

Sắc vóc hiện tại của Hoàng Thùy Linh

Đẹp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top