Chăm sóc tóc mùa đông khỏe đẹp bất chấp thời tiết

Tần suất gội đầu và chọn loại dầu gội đầu phù hợp

Mùa đông, bạn có thể gội đầu mỗi tuần 1 - 2 lần. Nếu sở hữu mái tóc dầu nhờn, bạn có thể sử dụng dầu gội khô xen kẽ.

Gội đầu quá nhiều khiến da đầu và mái tóc khô hơn vào mùa đông. Nhưng việc lười gội đầu sẽ dễ đến tình trạng gàu ngứa. Vào mùa này, bạn cũng nên ưu tiên dầu gội xả cung cấp chất dưỡng ẩm. Để hạn chế tóc gãy rụng, bạn nên chọn dầu gội có hàm lượng vitamin hoặc hydrat hóa cao hơn.

Chú ý nhiệt độ nước và máy sấy

Bạn không nên gội đầu bằng nước quá nóng vào mùa đông. Hãy chỉnh nhiệt độ nước ở mức vừa phải. Ngoài ra, mùa đông hầu hết chúng ta đều dùng máy sấy. Thay vì nôn nóng dùng mức nhiệt cao để tóc nhanh khô, bạn chỉ nên sấy ở nhiệt độ ấm vừa phải.

Khi tóc đã bớt ẩm, bạn nên chuyển sang chế độ sấy mát. Nhiệt độ cao có thể khiến tóc dễ bị khô xơ, gãy rụng.

Áp dụng cách bổ sung độ ẩm cho tóc

Bạn có thể bổ sung độ ẩm cho tóc bằng cách chịu khó xả, ủ tóc sau khi gội. Ủ và xả tóc giúp tóc được cung cấp thêm độ ẩm và dưỡng chất, giúp khắc phục đáng kể các vấn đề thường gặp với mái tóc vào mùa đông. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng xịt hoặc gel dưỡng tóc sau mỗi lần gội đầu.

Che chắn tóc cẩn thận khi ra ngoài

Một cách chăm sóc tóc mùa đông cực đơn giản nhưng nhiều người bỏ qua là che chắn mái tóc cẩn thận khi ra ngoài. Các yếu tố gió, không khí lạnh, bụi bẩn, ánh nắng… từ môi trường đều là tác nhân có hại cho mái tóc.

Chưa kể việc hạn chế gội đầu, dưỡng tóc kết hợp với việc tóc phải tiếp xúc với khói bụi sẽ khiến bạn không thể sở hữu mái tóc thơm tho, suôn mượt được trong mùa đông.

Uống nhiều nước, ăn thực phẩm tốt cho tóc

Không ít người trong chúng ta lười uống nước trong mùa đông. Đây cũng là nguyên nhân gây khô da, khô tóc. Bạn nên tích cực uống nước ấm, mỗi ngày 2 - 2,5 lít tùy nhu cầu.

Các thực phẩm tốt cho tóc là thực phẩm chứa các loại vitamin tốt cho tóc như: Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin B5, Vitamin B6, Vitamin B7, Vitamin B9, Vitamin B12, Vitamin E, Vitamin C...

Tác dụng chung của các loại vitamin này là đều giúp mái tóc chắc khỏe, bóng mượt, ngăn ngừa rụng tóc và gàu ngứa trên da đầu vào mùa đông. Ngoài ra, bổ sung đầy đủ các loại vitamin này cũng tốt cho sức khỏe tổng thể của bạn.

Chú trọng chăm sóc da đầu

Nang nuôi sợi tóc nằm bên dưới da đầu. Vì vậy, muốn có mái tóc chắc khỏe, bạn cũng nên chú trọng chăm sóc da đầu.

Nếu da đầu khô bong tróc mùa đông, bạn có thể tìm loại dầu gội có độ pH khoảng từ 4,5 - 6,7 để tương thích với độ pH sinh lý của da đầu. Hãy ưu tiên dùng dầu gội có thành phần dưỡng ẩm da đầu như cyclomethicone, dimethicone.

Hấp tóc hàng tuần nếu có thể

Với khí hậu khắc nghiệt của mùa đông, mái tóc của bạn cũng xứng đáng được "nuông chiều" thêm một chút. Ngoài các bước gội đầu, xả tóc, ủ tóc, bạn cũng có thể hấp tóc định kỳ hàng tuần.

Hấp tóc sẽ giúp các dưỡng chất thấm sâu hơn vào từng sợi tóc, giúp nuôi dưỡng, phục hồi sợi tóc từ bên trong.