Cách khắc phục tình trạng da gót chân khô, nứt nẻ mùa đông

Thứ bảy, 10:00 06/12/2025
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Gót chân khô ráp, nứt nẻ là hiện tượng phổ biến mà nhiều người thường gặp phải, đặc biệt khi thời tiết hanh khô hoặc do thói quen sinh hoạt chưa hợp lý. Vậy phải làm sao để khắc phục tình trạng này? Đọc ngay bài viết dưới đây.

Trị nứt gót chân bằng chanh

Chanh là một trong những loại hoa quả có nhiều tác dụng. Chanh có một lượng axit tự nhiên khá nhiều vừa có khả năng làm sạch bụi bẩn, vừa có thể giúp kháng khuẩn hiệu quả.

Chanh cũng có khả năng làm mềm, chống nứt nẻ rất tốt. Bạn có thể dùng chanh để trị nứt gót chân bằng cách chuẩn bị chậu nước ấm, vắt một nửa quả chanh vào.

Sau khi pha chế xong xuôi, hãy ngâm chân vào dung dịch vừa pha, bạn lấy một hòn đá mài cọ gọt chân 2 lần một tuần. Một thời gian sau, phần da chai trên chân sẽ biết mất.

Sử dụng kem dưỡng chuyên biệt

Để làm mềm da và ngăn ngừa nứt nẻ, bạn cần một sản phẩm dưỡng da có thành phần phù hợp.

Cách khắc phục tình trạng da gót chân khô, nứt nẻ mùa đông - Ảnh 1.

Để làm mềm da và ngăn ngừa nứt nẻ, bạn cần một sản phẩm dưỡng da có thành phần phù hợp.

Lưu ý khi sử dụng kem dưỡng: Thoa kem sau khi rửa sạch và lau khô da, tốt nhất vào buổi tối trước khi đi ngủ. Massage nhẹ nhàng để kem thẩm thấu sâu vào từng lớp da. Kiên trì sử dụng ít nhất 2-3 tuần để thấy hiệu quả rõ rệt.

Trị nứt gót chân bằng chuối

Có thể bạn chưa biết, chuối cũng là một trong những thực phẩm có công dụng đánh bay nứt gót chân vô cùng hiệu quả.

Chuối có rất nhiều kali cùng một số dưỡng chất giúp đánh bay tình trạng khô nứt ở gót chân của bạn. Bạn hãy nghiền nát một quả chuối, đắp vào gót chân rồi để nguyên trong vòng 15 phút, sau đó hãy dùng nước ấm rửa sạch.

Hãy ngâm chân trong nước lạnh khoảng 2 phút rồi mới lau khô. Bạn thực hiện lặp lại cách này trong vòng 1 tuần sẽ thấy có sự thay đổi rõ rệt.

Trị nứt gót chân bằng đu đủ chín

Đối với đu đủ chín, hãy xay nhuyễn và vắt nước cốt chanh tạo thành hỗn hợp. Bạn hãy đắp hỗn hợp trên vào gót chân, giữ chúng trong vòng 20 phút. Tiếp đó, hãy dùng nước ẩm để rửa.

Cách khắc phục tình trạng da gót chân khô, nứt nẻ mùa đông - Ảnh 2.

Đối với đu đủ chín, hãy xay nhuyễn và vắt nước cốt chanh tạo thành hỗn hợp.

Bằng cách này, gót chân của bạn sẽ được bôi thêm lớp vitamin khiến gót chân trở nên mềm mại, vết nứt cũng sẽ dần dần liền lại.

Trị nứt gót chân bằng kem đánh răng

Bạn hãy chuẩn bị một chậu nước muối ấm để ngâm chân trong vòng từ 10 cho đến 15 phút, sau đó lau khô chân.

Bạn hãy trộn đều cà phê, kem đánh răng và vitamin E theo tỷ lệ 1:1:1. Hãy bôi hỗn hợp này lên vùng gót chân bị nứt của bạn, nếu có thể hãy giữ như vậy qua đêm và rửa lại bằng nước vào sáng hôm sau.

Trị nứt gót chân bằng dầu mè

Dầu mè có công dụng tuyệt vời không chỉ giúp vết nứt ở gót chân của bạn liền lại mà còn có thể tẩy da chết hiệu quả. Hoạt chất trong dầu mè cực kì có hiệu quả cho phần da bị khô cũng như chai sạn. 

Cách khắc phục tình trạng da gót chân khô, nứt nẻ mùa đông - Ảnh 3.

Gót chân khô ráp, nứt nẻ là hiện tượng phổ biến mà nhiều người thường gặp phải, đặc biệt khi thời tiết hanh khô hoặc do thói quen sinh hoạt chưa hợp lý.

Dầu mè có công dụng tuyệt vời không chỉ giúp vết nứt ở gót chân của bạn liền lại mà còn có thể tẩy da chết hiệu quả.

Mỗi tối trước khi đi ngủ, bạn hãy thoa lên phần gót chân bị nứt một lớp dầu mè mỏng. Sau đó hãy tiến hành massage nhẹ nhàng cho vùng gót chân bị nứt khoảng 10 phút.

Trị nứt gót chân bằng nha đam

Nha đam có khả năng kháng khuẩn, kháng viêm tốt sẽ phục hồi các vết nứt của bạn hiệu quả trông thấy đó.

Đầu tiên, bạn hãy ngâm chân trong nước muối ấm độ khoảng 5 phút rồi lau khô chân. Sau đó hãy bóc vỏ nha đam để lấy phần gel trắng. Bạn có thể cắt gel trắng thành từng phần để tiện thoa lên vùng da bị nứt.

Trị nứt gót chân bằng mù tạt

Cách chữa nứt gót chân với mù tạt vô cùng đơn giản. Bạn chỉ cần lấy một lượng vừa phải dầu mù tạt xoa lên gót chân rồi massage nhẹ nhàng.

Cách khắc phục tình trạng da gót chân khô, nứt nẻ mùa đông - Ảnh 4.

Bạn lấy một lượng dầu mù tạt xoa lên gót chân rồi massage nhẹ nhàng để trị nứt gót chân.

Sau đó hãy lấy một đôi tốt mỏng trước khi đi ngủ, sáng hôm sau bạn sẽ thấy vết nứt được cải thiện rất nhiều đấy.

Trị nứt gót chân bằng mật ong

Mật ong là nguyên liệu vô cùng có ích cho làn da và cả gót chân của bạn. Những gì bạn cần làm chỉ là pha một dung dịch gồm 3 thìa mật ong và một ít nước ấm. Hãy ngâm chân trong dung dịch đó khoảng 20 phút sau đó rửa sạch.

Cách khắc phục tình trạng da gót chân khô, nứt nẻ mùa đông - Ảnh 5.Top 5 'vũ khí cấp ẩm' mạnh mẽ nhất giúp da luôn mềm mướt mùa hanh khô

GĐXH - Khi thời tiết chuyển lạnh và hanh khô, làn da rất dễ mất nước, trở nên khô ráp, bong tróc và thiếu sức sống. Đây chính là thời điểm mỗi người cần chú trọng hơn đến quy trình cấp ẩm để bảo vệ và nuôi dưỡng làn da.

