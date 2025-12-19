Mẫu phối màu nhà đẹp từ Nippon Paint truyền cảm hứng không gian sống Việt
Màu sơn không đơn thuần là lớp phủ, mà còn góp phần định hình cảm xúc và diện mạo của không gian sống. Một bảng màu phù hợp giúp căn nhà thoáng sáng, rộng rãi hoặc ấm cúng hơn, đặc biệt hữu ích cho nhà phố và căn hộ nhỏ.
Với thư viện mã màu đa dạng cùng hệ thống phối màu chuyên sâu, thương hiệu Nippon Paint mang đến sự linh hoạt để cân bằng thẩm mỹ, công năng và điều kiện khí hậu, tạo nên không gian hài hòa và mang dấu ấn riêng của gia chủ.
Thư viện màu và bảng phối của Nippon Paint
Mẫu phối màu nhà với hơn 2.000 mã sơn của Nippon Paint mang đến nguồn cảm hứng phong phú cho không gian sống tại Việt Nam.
Thư viện màu được phân chia thành nhiều nhóm như Timeless Off Whites, Lustrous Pinks and Reds, Zingy Yellows and Oranges, Delightful Greens and Blue Greens, Captivating Accents, Pro Exterior Series. Cách sắp xếp này giúp bạn dễ dàng chọn tông màu phù hợp với từng phong cách và nhu cầu, từ nội thất đến ngoại thất, từ không gian nhỏ đến rộng, từ nhà phố đến biệt thự.
Ngoài ra, Nippon Paint cung cấp các công cụ hỗ trợ phối màu và tính toán lượng sơn, giúp người dùng hình dung phối cảnh thực tế và lập kế hoạch thi công thuận tiện hơn. Nhờ đó, quá trình chọn màu và mua sơn trở nên chính xác, hạn chế tối đa tình trạng chọn sai màu hoặc thừa thiếu vật liệu.
Nippon Paint cung cấp hơn 2000 mã màu sơn phục vụ nhu cầu phối màu cho khách hàng
Nguyên tắc phối màu nổi bật Nippon Paint khuyến nghị
Một số nguyên tắc giúp lựa chọn màu sắc hài hòa, thẩm mỹ và phù hợp không gian sống:
• Áp dụng nguyên tắc 60 - 30 - 10 để giữ bố cục màu sắc cân bằng.
• Ưu tiên tông sáng cho không gian nhỏ nhằm tạo cảm giác thoáng và rộng.
• Chọn bảng màu theo nhóm sắc ấm, lạnh hoặc trung tính để tránh rối mắt.
• Sử dụng màu nhấn ở chi tiết nhỏ để tạo điểm hút thị giác.
• Điều chỉnh màu theo lượng ánh sáng tự nhiên và đặc điểm khí hậu trong nhà.
• Lựa chọn gam màu hợp mệnh theo phong thủy để tăng sự hài hòa và cảm giác dễ chịu cho gia chủ.
Phối màu theo nguyên tắc 60 - 30 - 10 để giữ bố cục màu sắc cân bằng tổng thể
Gợi ý mẫu phối màu và phong cách phù hợp với nhà Việt
Lựa chọn mẫu phối màu hợp lý mang đến không gian sống tại Việt Nam sự hài hòa, hiện đại và dễ chịu. Các tông sáng và trung tính như trắng ngà, kem hay pastel rất phù hợp với chung cư và nhà phố nhỏ, giúp không gian thêm rộng rãi và thông thoáng. Để tạo phong cách hiện đại và tinh tế, bạn có thể sử dụng tông trung tính nhẹ làm nền, kết hợp các điểm nhấn dịu như xanh biển nhạt, xanh lá nhạt hay xám nhạt, từ đó tăng chiều sâu và sự cân đối cho toàn bộ căn nhà.
Theo nguyên tắc phối màu cân đối từ Nippon Paint, sự kết hợp giữa màu chủ đạo, màu phụ và màu nhấn giúp từng khu vực từ phòng khách, phòng ngủ đến bếp đều có bố cục rõ ràng và đồng bộ giữa tường, nội thất và chi tiết trang trí. Bảng màu theo xu hướng hiện nay ưu tiên các gam trung tính, dịu nhẹ và dễ phối hợp, phù hợp với ánh sáng, không gian và thói quen sống tại Việt Nam, mang lại cảm giác hiện đại nhưng vẫn gần gũi và dễ chịu.
Phối tông màu sáng và trung tính giúp không gian rộng rãi và thông thoáng
Với hơn 2.000 mã màu đa dạng và cập nhật xu hướng, Nippon Paint mang đến nguồn cảm hứng cho mọi không gian sống tại Việt Nam. Bộ sưu tập màu và bảng phối của Nippon là lựa chọn lý tưởng để kết hợp thẩm mỹ và công năng, từ chung cư nhỏ đến biệt thự. Bạn có thể thử phối màu online hoặc liên hệ đại lý để được tư vấn, biến căn nhà thành không gian phản ánh phong cách và cá tính riêng.
Thương hiệu sơn Nippon Paint
Website: https://nipponpaint.com.vn/vi
Địa chỉ: Số 14, Đường 3A, Khu Công nghiệp Biên Hòa II, Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại: (0251) 3836579 - 3836586
Doanh nghiệp tự giới thiệu
Xe máy điện giá 25 triệu đồng đẹp sang trọng sánh ngang SH Mode, cốp rộng, pin khỏe, trang bị hiện đại, rẻ hơn Vision, chỉ như Wave AlphaGiá cả thị trường - 29 phút trước
GĐXH - Xe máy điện đẹp long lanh sắp ra mắt tới đây đang được dân tình săn đón bởi thiết kế đẹp lấn át Honda Vision và SH Mode, giá khởi điểm siêu rẻ chỉ khoảng 25 triệu đồng.
Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 19 - 21/12/2025: Cúp điện cả ngày dài một số khu dân cư để sửa chữaSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa mới thông báo, trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đà Lạt cũ sẽ mất điện liên tục.
Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 19 - 21/12/2025: Cúp điện liên tục nhiều khu dân cưSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.
PCS Health - Recovery - Fitness Center, định hình chuẩn tập luyện phục hồi 5 sao mớiSản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
Trong bối cảnh cuộc sống hiện đại đòi hỏi mỗi người phải liên tục làm việc với cường độ cao, căng thẳng kéo dài và ít thời gian chăm sóc bản thân, nhu cầu về một mô hình luyện tập, hồi phục và chăm sóc sức khỏe toàn diện đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Ngân hàng có lãi suất tiết kiệm 13 tháng cao hơn 8,4%: Gửi tiết kiệm 1 tỉ đồng nhận bao nhiêu tiền lãi?Giá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 4,4 - 9%.
SUV hạng B giá 347 triệu đồng đẹp sang trọng, trang bị đẳng cấp sánh, rẻ chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến thị trường xôn xao nếu về Việt NamGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - SUV hạng B quen thuộc được nâng cấp thiết kế và nâng trải nghiệm công nghệ, nhằm duy trì sức cạnh tranh tại thị trường Ấn Độ.
Mỗi người một kiểu, giới trẻ đón Giáng sinh theo cách 'không đụng hàng'Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
Nếu hỏi các bạn trẻ Giáng sinh này làm gì vui, chắc chắn sẽ nhận về hàng loạt câu trả lời "không đụng hàng": người háo hức ra phố săn ảnh check-in, người chọn ở nhà mở tiệc cho ấm cúng, người lại vừa bật nhạc Giáng sinh vừa miệt mài chạy deadline.
Giá vàng hôm nay 19/12: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Doji, Phú Quý điều chỉnh ra sao?Giá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC, vàng nhẫn PNJ, Doji, Bảo Tín Minh Châu không đổi so với kết phiên giao dịch hôm qua.
Giá xe SH mới nhất giảm mạnh, rẻ chưa từng có trong lịch sử khiến khách Việt ùn ùn chốt đơnGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Giá xe máy SH mới nhất tháng 12/2025 tại các đại lý hiện đã 'bớt nóng' so với thời gian trước khi giá niêm yết và giá đại lý chênh không nhiều, thậm chí có dòng chỉ ngang giá niêm yết.
Sun Group chuẩn bị khởi động tổ hợp dự án An Tây 51.160 tỷ đồng tại phía bắc TPHCMSản phẩm - Dịch vụ - 16 giờ trước
Ngày 19/12/2025, UBND TPHCM phối hợp với Tập đoàn Sun Group sẽ tổ chức Lễ khởi động Tố hợp dự án tại phường Tây Nam và Phú An quy mô 724 ha, tổng mức đầu tư 51.160 tỷ đồng, gồm ba khu đô thị hiện đại (Đông An Tây, Bắc An Tây, Tây An Tây) và Cảng Tổng hợp An Tây.
Giá xe SH mới nhất giảm mạnh, rẻ chưa từng có trong lịch sử khiến khách Việt ùn ùn chốt đơnGiá cả thị trường
GĐXH - Giá xe máy SH mới nhất tháng 12/2025 tại các đại lý hiện đã 'bớt nóng' so với thời gian trước khi giá niêm yết và giá đại lý chênh không nhiều, thậm chí có dòng chỉ ngang giá niêm yết.