Mẫu phối màu nhà đẹp từ Nippon Paint truyền cảm hứng không gian sống Việt

Với thư viện mã màu đa dạng cùng hệ thống phối màu chuyên sâu, thương hiệu Nippon Paint mang đến sự linh hoạt để cân bằng thẩm mỹ, công năng và điều kiện khí hậu, tạo nên không gian hài hòa và mang dấu ấn riêng của gia chủ.

Thư viện màu và bảng phối của Nippon Paint

Mẫu phối màu nhà với hơn 2.000 mã sơn của Nippon Paint mang đến nguồn cảm hứng phong phú cho không gian sống tại Việt Nam.

Thư viện màu được phân chia thành nhiều nhóm như Timeless Off Whites, Lustrous Pinks and Reds, Zingy Yellows and Oranges, Delightful Greens and Blue Greens, Captivating Accents, Pro Exterior Series. Cách sắp xếp này giúp bạn dễ dàng chọn tông màu phù hợp với từng phong cách và nhu cầu, từ nội thất đến ngoại thất, từ không gian nhỏ đến rộng, từ nhà phố đến biệt thự.

Ngoài ra, Nippon Paint cung cấp các công cụ hỗ trợ phối màu và tính toán lượng sơn, giúp người dùng hình dung phối cảnh thực tế và lập kế hoạch thi công thuận tiện hơn. Nhờ đó, quá trình chọn màu và mua sơn trở nên chính xác, hạn chế tối đa tình trạng chọn sai màu hoặc thừa thiếu vật liệu.

Nippon Paint cung cấp hơn 2000 mã màu sơn phục vụ nhu cầu phối màu cho khách hàng

Nguyên tắc phối màu nổi bật Nippon Paint khuyến nghị

Một số nguyên tắc giúp lựa chọn màu sắc hài hòa, thẩm mỹ và phù hợp không gian sống:

• Áp dụng nguyên tắc 60 - 30 - 10 để giữ bố cục màu sắc cân bằng.

• Ưu tiên tông sáng cho không gian nhỏ nhằm tạo cảm giác thoáng và rộng.

• Chọn bảng màu theo nhóm sắc ấm, lạnh hoặc trung tính để tránh rối mắt.

• Sử dụng màu nhấn ở chi tiết nhỏ để tạo điểm hút thị giác.

• Điều chỉnh màu theo lượng ánh sáng tự nhiên và đặc điểm khí hậu trong nhà.

• Lựa chọn gam màu hợp mệnh theo phong thủy để tăng sự hài hòa và cảm giác dễ chịu cho gia chủ.

Phối màu theo nguyên tắc 60 - 30 - 10 để giữ bố cục màu sắc cân bằng tổng thể

Gợi ý mẫu phối màu và phong cách phù hợp với nhà Việt

Lựa chọn mẫu phối màu hợp lý mang đến không gian sống tại Việt Nam sự hài hòa, hiện đại và dễ chịu. Các tông sáng và trung tính như trắng ngà, kem hay pastel rất phù hợp với chung cư và nhà phố nhỏ, giúp không gian thêm rộng rãi và thông thoáng. Để tạo phong cách hiện đại và tinh tế, bạn có thể sử dụng tông trung tính nhẹ làm nền, kết hợp các điểm nhấn dịu như xanh biển nhạt, xanh lá nhạt hay xám nhạt, từ đó tăng chiều sâu và sự cân đối cho toàn bộ căn nhà.

Theo nguyên tắc phối màu cân đối từ Nippon Paint, sự kết hợp giữa màu chủ đạo, màu phụ và màu nhấn giúp từng khu vực từ phòng khách, phòng ngủ đến bếp đều có bố cục rõ ràng và đồng bộ giữa tường, nội thất và chi tiết trang trí. Bảng màu theo xu hướng hiện nay ưu tiên các gam trung tính, dịu nhẹ và dễ phối hợp, phù hợp với ánh sáng, không gian và thói quen sống tại Việt Nam, mang lại cảm giác hiện đại nhưng vẫn gần gũi và dễ chịu.

Phối tông màu sáng và trung tính giúp không gian rộng rãi và thông thoáng

Với hơn 2.000 mã màu đa dạng và cập nhật xu hướng, Nippon Paint mang đến nguồn cảm hứng cho mọi không gian sống tại Việt Nam. Bộ sưu tập màu và bảng phối của Nippon là lựa chọn lý tưởng để kết hợp thẩm mỹ và công năng, từ chung cư nhỏ đến biệt thự. Bạn có thể thử phối màu online hoặc liên hệ đại lý để được tư vấn, biến căn nhà thành không gian phản ánh phong cách và cá tính riêng.

Thương hiệu sơn Nippon Paint

Website: https://nipponpaint.com.vn/vi

Địa chỉ: Số 14, Đường 3A, Khu Công nghiệp Biên Hòa II, Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Số điện thoại: (0251) 3836579 - 3836586

