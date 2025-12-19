Mới nhất
Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 19 - 21/12/2025: Cúp điện liên tục nhiều khu dân cư

Thứ sáu, 11:04 19/12/2025
DH
DH
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 19 - 21/12 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 19 - 21/12 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 19 - 21/12/2025: Cúp điện liên tục nhiều khu dân cư - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ hôm nay được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ ngày từ ngày 19 - 21/12

Lịch cúp điện Phan Thiết


KHU VỰC: Tại trạm biến áp Tiến Thành 5 trục đường Lạc Long Quân gần khu du lịch NoVa thuộc một phần phường Tiến Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 16:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trục đường Xuân Thuỷ khu vực Long Sơn Suối Nước thuộc một phần phường Mũi Né

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 12:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tại trạm biến áp Nguyễn Hội 2 trục đường Nguyễn Hội, Hồ Ngọc Lâu thuộc một phần phường Phan Thiết

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 09:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tại trạm biến áp Dân cư 19/4-2 trục đường Phạm Ngọc Thạch thuộc một phần phường Phan Thiết

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 19/12/2025 đến 10:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tại trạm biến áp Chợ Tôn 2 trục đường Đại Nẫm thuộc một phần phường Bình Thuận

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/12/2025 đến 11:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tại trạm biến áp Phú Tài 2 trục đường Hải Thượng Lãn Ông khu vực chùa Phú Sơn thuộc một phần phường Bình Thuận

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/12/2025 đến 14:30:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tại trạm biến áp Phú Lâm 1 trục đường Trần Quý Cáp khu vực Cổng chữ Y thuộc một phần phường Tiến Thành

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 19/12/2025 đến 15:30:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tại trạm biến áp Chợ Bia Đài trục đường Trương Văn Ly khu vực chợ Bia Đài thuộc một phần phường Tiến Thành

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 19/12/2025 đến 16:30:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tại trạm biến áp Đông Xuân An 6 trục đường Trần Đại Nghĩa thuộc một phần phường Hàm Thắng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/12/2025 đến 12:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tại trạm biến áp Phan Văn Trị trục đường Phan Văn Trị thuộc một phần phường Hàm Thắng

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 19/12/2025 đến 13:30:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tại trạm biến áp Đông Xuân An 1 trục đường Hoàng Sa thuộc một phần phường Hàm Thắng

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 19/12/2025 đến 13:30:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Tuy Phong


KHU VỰC: Một phần Xóm 6 thôn Vĩnh Hải - xã Vĩnh Hảo

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 12:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Thôn Lâm Lộc 1, Thôn Lâm Lộc 2; Thôn Hội Tâm, Thôn Thanh Lương, thôn Hiệp Đức xã Phan Rí Cửa

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/12/2025 đến 09:30:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Thôn Lâm Lộc 1, Thôn Lâm Lộc 2, khu vực xã Phan Rí Cửa

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/12/2025 đến 09:30:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Cả khu vực xã Phan Rí Cửa

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 21/12/2025 đến 06:30:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Cả khu vực xã Phan Rí Cửa

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 21/12/2025 đến 10:30:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Toàn xã Vĩnh Hảo

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 21/12/2025 đến 06:30:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Toàn xã Vĩnh Hảo

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 21/12/2025 đến 17:00:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Không mất điện khách hàng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/12/2025 đến 16:00:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Thôn: 1, 2, 3 Phước Thể, Một phần Thôn Lạc trị Phú Lạc xã Liên Hương (mất điện Cty CP Nước Khoáng Vĩnh hảo).

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/12/2025 đến 16:00:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Đức Linh


KHU VỰC: Mất điện một phần thôn Đức Tín 9 -xã Hoài Đức - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 11:30:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần thôn Nam Chính 4 - xã Đức Linh - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/12/2025 đến 16:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần thôn 4A - xã Trà Tân - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 11:30:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện khách hàng HKD Thành Nhân thuộc thôn 1A - xã Trà Tân - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/12/2025 đến 14:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần thôn 2A - xã Trà Tân - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 19/12/2025 đến 16:30:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điên phần thôn Đức tài 4, Võ Đắc xã Hoài Đức,Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 09:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điên phần thôn Đức tài 4, Võ Đắc xã Hoài Đức,Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 19/12/2025 đến 10:30:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điên phần thôn Đức tài 2, 3 xã Hoài Đức,Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/12/2025 đến 14:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điên phần thôn Đức Tài 2 xã Hoài Đức,Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 19/12/2025 đến 15:30:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điên phần thôn Nam Chính 10 xã Đức Linh,Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 19/12/2025 đến 10:30:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần thôn Nam Chính 8 xã Đức Linh,Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 19/12/2025 đến 12:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần thôn Nam Chính 8 xã Đức Linh,Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/12/2025 đến 14:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điên phần thôn Đức Tài 6 xã Hoài Đức,Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 09:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điên phần thôn Đức Tài 6 xã Hoài Đức,Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 19/12/2025 đến 10:30:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điên phần thôn Võ Đắc xã Hoài Đức,Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 19/12/2025 đến 12:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điên phần thôn Đức Hạnh 4 xã Hoài Đức,Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/12/2025 đến 14:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điên phần thôn Đức Hạnh 4 xã Hoài Đức,Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 19/12/2025 đến 15:30:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điên phần thôn Võ Xu 1 xã Đức Linh,Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 09:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điên phần thôn Võ Xu 1 xã Đức Linh,Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 19/12/2025 đến 10:30:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điên phần thôn Võ Xu 5 xã Đức Linh,Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 19/12/2025 đến 12:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điên phần thôn Võ Xu 5, 7 xã Đức Linh,Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/12/2025 đến 14:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điên phần thôn Võ Xu 8 xã Đức Linh,Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 19/12/2025 đến 15:30:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điên phần Thôn 2, Xã Trà Tân, Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 09:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điên phần thôn Võ Xu 3 xã Đức Linh,Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 20/12/2025 đến 11:30:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điên phần thôn Võ Xu 3 xã Đức Linh,Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/12/2025 đến 14:00:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điên phần thôn Võ Xu 3 xã Đức Linh,Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 20/12/2025 đến 15:30:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điên phần thôn Đức tài 7 xã Hoài Đức,Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 20/12/2025 đến 11:30:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điên phần thôn Nam Chính 3 xã Đức Linh,Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/12/2025 đến 14:00:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điên phần thôn Nam Chính 9 xã Đức Linh,Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 20/12/2025 đến 15:30:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điên phần thôn Võ Xu 2, 4 xã Đức Linh, thôn Sùng Nhơn 1, 2, 3, 4, 5, 6, thôn Đa Kai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 xã Nam Thành Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/12/2025 đến 16:00:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Hàm Tân


KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khu vực Tân Đức - xã Tân Minh – tỉnh Lâm Đồn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/12/2025 đến 15:00:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện La Gi

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 19/12/2025 đến 21/12/2025.

Lịch cúp điện Phú Quý

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 19/12/2025 đến 21/12/2025.

Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc


KHU VỰC: Một phần thôn 2, xã Hàm Thuận- Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 11:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần thôn 1, xã Đông Giang- Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 11:30:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần thôn Phú Lập, xã Hàm Thuận Bắc- Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 09:30:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần thôn Phú Lập, xã Hàm Thuận Bắc- Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 19/12/2025 đến 11:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam


KHU VỰC: Một phần xã Hàm Kiệm, Một phần xã Hàm Thạnh - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/12/2025 đến 11:30:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần xã Tân Thành- Tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/12/2025 đến 11:30:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Thôn Văn Kê xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/12/2025 đến 11:30:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Hàm Thuận Nam, một phần xã Hàm Kiệm

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/12/2025 đến 11:30:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Bắc Bình


KHU VỰC: Thôn 1, 2 , Hòa Bình Sông Khiêng , Nhì Phí , Tú Sơn , Tiến Đạt , Tiến Thành - xã Sông Lũy

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/12/2025 đến 11:30:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: không

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/12/2025 đến 11:30:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Thôn Hòa Thuận- xã Bắc Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 09:30:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Thôn Bình Long- xã Bắc Bình

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/12/2025 đến 11:30:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Tánh Linh


KHU VỰC: Mất điện xã Đồng Kho; Thôn Đồi Giang, Đồng Me, Quảng Thuận, Hòa Thuận, Phú Thuận, Bàu Chim và một phần Thôn Lạc Thuận - xã Tánh Linh - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/12/2025 đến 09:30:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Mất điện Thôn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và một phần Thôn Lạc Hưng 1 - xã Tánh Linh - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/12/2025 đến 09:30:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Mất điện xã Suối Kiết và một phần Thôn Lạc Hà - xã Tánh Linh - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/12/2025 đến 09:30:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Mất điện xã Bắc Ruộng, Nghị Đức và một phần Thôn 1, 8 - xã Tánh Linh - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/12/2025 đến 09:30:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Trường Sa

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 19/12/2025 đến 21/12/2025.

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 18 - 21/12/2025: Nhiều khu dân cư và tuyến đường cả ngày không có điện để dùng

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.

