Xe máy điện giá 25 triệu đồng đẹp sang trọng sánh ngang SH Mode, cốp rộng, pin khỏe, trang bị hiện đại, rẻ hơn Vision, chỉ như Wave Alpha

Xe máy điện đẹp sang trọng sánh ngang SH Mode, cốp rộng, pin khỏe, trang bị hiện đại

EL01 Concep

Hãng sản xuất xe điện Ather Energy có trụ sở tại Bengaluru đã giới thiệu mẫu xe ý tưởng EL01 Concept mới, dựa trên nền tảng EL01, cách đây vài tháng.

Mặc dù chiếc xe tay ga được giới thiệu được gọi là "Mẫu concept", nhưng nó trông khá giống phiên bản sản xuất, ngoại trừ màu vàng neon khá nổi bật. Không có gì ngạc nhiên khi mẫu concept cũng trông khá tương tự, nhưng có một vài thay đổi nhỏ. Phanh đĩa trước bị loại bỏ, nhưng bù lại, xe cũng không có phanh tang trống. Vì vậy, có khả năng bằng sáng chế thiết kế đã loại trừ phanh đĩa trước.

Những điểm khác biệt đáng chú ý khác bao gồm chắn bùn trước được thiết kế lại một chút, bổ sung thêm chỗ để chân bên hông và gương chiếu hậu.

Về thiết kế, Ather dường như đã học hỏi từ Honda, vì chiếc xe tay ga này có thiết kế trung tính, hướng đến gia đình, giống như Honda Activa. Nó có các tấm thân xe được thiết kế gọn gàng, đèn pha LED kiểu dáng đẹp, yên xe liền khối, tựa lưng cho người ngồi sau và đèn báo rẽ được tích hợp gọn gàng trên yếm xe.

Mẫu concept EL01 có bộ pin được đặt trên sàn xe

Mẫu concept EL01 có bộ pin được đặt trên sàn xe, và bản thân khung gầm được thiết kế để chứa các loại pin có dung lượng từ 2kWh đến 5kWh. Mẫu concept này cũng được trang bị bộ mâm hợp kim lớn 14 inch ở phía trước và 12 inch ở phía sau, tương tự như trên TVS Orbiter. Thiết kế và kích thước mâm xe dường như cũng giống nhau trong bằng sáng chế thiết kế của phiên bản sản xuất.





ELO1 Concept cũng cung cấp không gian chứa đồ rộng rãi dưới yên,

Giống như Ather Rizta, mẫu xe concept cũng cung cấp không gian chứa đồ rộng rãi dưới yên, dự kiến sẽ được giữ nguyên trên phiên bản sản xuất. Ngoài ra, Ather có thể sẽ trang bị cho xe đầy đủ các tính năng của mình.

EL01 Concept mới được trang bị màn hình TFT 7 inch

EL01 Concept mới được trang bị màn hình TFT 7 inch và các tính năng mới nhất được giới thiệu trong bản cập nhật phần mềm Atherstack 7.0 gần đây. Tuy nhiên, bộ tính năng có thể khác nhau tùy thuộc vào phiên bản. Ather cũng có thể cung cấp phanh tang trống phía trước như một phiên bản giá cả phải chăng hơn.

Giá xe máy điện EL01 Concept

Mẫu xe tay ga điện mới dựa trên nền tảng EL01 có thể được ra mắt vào giữa năm 2026 hoặc vào mùa lễ hội cuối năm. Giá khởi điểm dự kiến có thể dưới 1 lakh Rupee (khoảng 25 triệu đồng), và dự kiến sẽ được bán song song với dòng xe tay ga điện hiện tại của Ather.

Theo hãng, EL01 là một nền tảng mô-đun có thể hỗ trợ nhiều phiên bản xe tay ga khác nhau, từ xe nhỏ gọn dành cho di chuyển trong thành phố đến xe maxi-scooter cỡ lớn. Tuy nhiên, những sản phẩm đó sẽ được ra mắt sau này, theo từng giai đoạn.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.