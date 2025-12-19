Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 19 - 21/12/2025: Cúp điện cả ngày dài một số khu dân cư để sửa chữa
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa mới thông báo, trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đà Lạt cũ sẽ mất điện liên tục.
Lịch cúp điện Đà Lạt cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đà Lạt cũ (lịch cắt điện Đà Lạt) từ ngày 12 - 14/12 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Đà Lạt cũ từ ngày 19 - 21/12 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Lịch cúp điện Đà Lạt cũ từ ngày 19 - 21/12/2025
Lịch cúp điện Đà Lạt
KHU VỰC: Lý Nam Đế, 1 đoạn đường Trần Khánh Dư, 1 đoạn đường Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Công Trứ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 15:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: 1 đoạn đường Trần Phú, 1 đoạn đường Hồ Tùng Mậu, 1 đoạn đường Hồ Tùng Mậu, 1 đoạn đường Ba Tháng Tư.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 15:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bảo Lộc
KHU VỰC: - Mã trạm – tên trạm: 030240254 - 474/153/33 LỘC TÂN
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/12/2025 đến 16:30:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đơn Dương
KHU VỰC: Một phần Suối Thông B thuộc xã Đơn Dương.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/12/2025 đến 17:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Di Linh
KHU VỰC: TBA Hòa Bắc trụ 471/234/120A
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 15:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Đinh Trang Hòa trụ 471/241/7A
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 15:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Hòa Nam trụ 471/266/196A
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 15:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Hòa Ninh trụ 471/266/36A
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 15:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Nguyễn Văn Trỗi trụ 471/40A/10
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 15:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Liên Đầm trụ 471/94A/16A
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 15:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đức Trọng
KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khu vực từ UBND xã Tà Năng mới vô hết xã Đa Quyn cũ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 16:30:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khu vực thôn 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32 từ bến xe Đức Trọng dọc đường Quốc Lộ 20 xuống tới UBND xã Phú Hội cũ. - Mất điện một phần khu vực thôn Sê Đăng thuộc xã Tân Hội.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/12/2025 đến 17:30:00 ngày 21/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn 19 thuộc xã Đức Trọng( Làng SoGen).
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/12/2025 đến 17:30:00 ngày 20/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Lâm Hà
KHU VỰC: Một phần xã Nam Ban Lâm Hà ( từ trạm điện Nam Ban theo tỉnh lộ 725 đến hết xã Gia Lâm cũ, tử ngã 3 Gia Lâm vào tới UBND xã Đông Thanh cũ).
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 19/12/2025 đến 16:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đạ Huoai
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 19/12/2025 đến 21/12/2025.
Lịch cúp điện Đạ Tẻh
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 19/12/2025 đến 21/12/2025.
Lịch cúp điện Cát Tiên
KHU VỰC: Một phần thôn Nghĩa Hưng xã Cát Tiên
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 19/12/2025 đến 11:30:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn 2 xã Cát Tiên
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/12/2025 đến 15:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bảo Lâm
KHU VỰC: Một phần thôn Thôn 10 Lộc Thắng, xã Bảo Lâm 1
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 19/12/2025 đến 12:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ thôn 1,2,11 Lộc Ngãi xã Bảo Lâm 1.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/12/2025 đến 16:00:00 ngày 20/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KH Nguyễn Hoàng Giang, Đ.c: 471/159/128/14/27/11/25 Thôn 9 Lộc Ngãi, xã Bảo Lâm 1.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/12/2025 đến 16:00:00 ngày 21/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Bảo Lâm 1 , Phường 1 Bảo Lộc
THỜI GIAN: Từ 09:33:00 ngày 19/12/2025 đến 11:25:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Lang Biang
KHU VỰC: Mất điện từ khu vực trụ sở UBND xã Lạc Dương (cổng Bidoups Núi Bà) vào đến khu vực văn phòng Vườn Quốc gia Bidoup Núi B thuộc xã Lạc Dương
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 19/12/2025 đến 15:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đam Rông
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 19/12/2025 đến 21/12/2025.
