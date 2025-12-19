Ngân hàng có lãi suất tiết kiệm 13 tháng cao hơn 8,4%: Gửi tiết kiệm 1 tỉ đồng nhận bao nhiêu tiền lãi?

Lãi suất ngân hàng hôm nay

Một ngân hàng tăng lãi suất lên 8,3%/năm. (Ảnh minh họa).

Ngân hàng MB vừa cập nhật biểu lãi suất huy động mới với mức tăng thêm 0,2%/năm đối với lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 12 – 60 tháng. Nhà băng này đồng thời tăng mạnh lãi suất chứng chỉ tiền gửi ở các kỳ hạn từ 1 tuần đến 6 tháng.

Theo biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến mới nhất của MB, lãi suất các kỳ hạn từ 1 – 11 tháng vẫn được giữ nguyên mức cũ. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 1 tháng dành cho khách hàng cá nhân lĩnh lãi cuối kỳ là 4,5%/năm, kỳ hạn 2 tháng 4,6%/năm, và lãi suất ngân hàng kỳ hạn 3 – 5 tháng là 4,65%/năm.

Lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6 – 11 tháng cũng được MB giữ nguyên ở mức 5,3%/năm.

Tuy nhiên, MB vừa tăng thêm lãi suất kỳ hạn 12 tháng từ 5,35% lên 5,55%/năm.

Lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 13 – 18 tháng cũng tăng từ 5,5% lên 5,7%/năm.

Đáng chú ý, lãi suất tiền gửi trực tuyến các kỳ hạn dài, từ 24 – 60 tháng đồng loạt tăng từ 6% lên 6,2%/năm. Đây cũng là mức lãi suất tiền gửi cao nhất theo niêm yết của MB đối với tiền gửi trực tuyến.

Tuy nhiên, đây chưa phải là lãi suất huy động cao nhất khi gửi tiết kiệm tại MB bởi nhà băng này niêm yết lãi suất huy động trực tuyến dành cho khách hàng Priority và khách hàng Private với mức cao nhất lên đến 6,4%/năm.

Cụ thể, lãi suất tiết kiệm trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ dành cho khách hàng Priority là: Kỳ hạn 1 tháng 4,5%/năm, kỳ hạn 2 tháng 4,6%/năm, kỳ hạn 3 – 5 tháng 4,75%/năm, kỳ hạn 6 – 11 tháng 5,3%/năm, kỳ hạn 12 tháng 5,75%/năm, kỳ hạn 13 – 18 tháng 5,8%/năm, và lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 24 – 60 tháng lên đến 6,4%/năm.

Đối với lãi suất tiết kiệm trực tuyến dành cho khách hàng Private, MB quy định lãi suất kỳ hạn 1 tháng là 4,7%/năm, kỳ hạn 2 tháng 4,7%/năm, kỳ hạn 3 – 5 tháng 4,75%/năm, kỳ hạn 6 – 11 tháng 5,4%/năm, kỳ hạn 12 tháng 5,8%/năm, kỳ hạn 13 – 15 tháng 5,9%/năm, kỳ hạn 24 – 60 tháng 6,4%/năm.

Ngay cả lãi suất huy động tại quầy cũng được MB đẩy lên mức cao nhất 6,4%/năm nếu khách hàng gửi tiết kiệm từ 1 tỷ đồng trở lên và sinh sống tại khu vực miền Trung và miền Nam.

Biểu lãi suất huy động mới nhất dành cho khách hàng theo khu vực địa lý miền Trung và miền Nam, tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 – 2 tháng lần lượt 3,8% và 3,9%/năm; kỳ hạn 3 – 5 tháng 4,2%/năm, kỳ hạn 6 – 11 tháng 4,8%/năm, kỳ hạn 12 – 18 tháng 5,6%/năm, trong khi lãi suất huy động cao nhất áp dụng cho nhóm khách hàng này là 6,4%/năm với kỳ hạn 24 – 60 tháng.

Cũng với khách hàng cá nhân khu vực này, MB niêm yết lãi suất thấp hơn 0,2%/năm so với biểu lãi suất trên nếu số tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, kỳ hạn 1 – 11 tháng; thấp hơn 0,1%/năm với kỳ hạn 12 – 60 tháng.

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 19/12/2025 NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 3 3,5 5 5 5,3 5,3 BIDV 3 3,4 4,5 4,5 5,3 5,3 VIETINBANK 2,4 2,8 3,9 3,9 4,7 4,7 VIETCOMBANK 2,1 2,4 3,5 3,5 5,2 5,2 ABBANK 3,1 3,8 5,3 5,4 5,6 5,4 ACB 3,6 4 4,7 4,8 5,4 BAC A BANK 4,55 4,55 6,5 6,5 6,55 6,7 BAOVIETBANK 4,5 4,65 5,85 5,7 6 6,1 BVBANK 4,4 4,7 5,5 5,7 5,8 5,95 EXIMBANK 4,3 4,5 4,9 4,9 5,2 5,7 GPBANK 3,9 4 5,55 5,65 5,85 5,85 HDBANK 4,2 4,3 5,5 5,3 5,8 6,1 KIENLONGBANK 3,9 3,9 5,4 5,1 5,7 5,45 LPBANK 4,5 4,75 6,1 6,1 6,2 6,2 MB 4,5 4,65 5,3 5,3 5,55 5,7 MBV 4,6 4,75 5,7 5,7 6 6 MSB 3,9 3,9 5 5 5,6 5,6 NAM A BANK 4,6 4,75 5,7 5,6 5,7 5,9 NCB 4,5 4,7 6,2 6,25 6,3 6,3 OCB 4,5 4,7 5,8 5,8 5,9 6,1 PGBANK 4,75 4,75 6,5 6,5 6,6 6,7 PVCOMBANK 4,75 4,75 5,8 5,8 6,1 6,8 SACOMBANK 4,6 4,75 5,3 5,5 5,8 6 SAIGONBANK 3,8 4 5 5,1 5,8 6 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 SEABANK 2,95 3,45 3,95 4,15 4,7 5,45 SHB 4,2 4,65 5,6 5,6 5,8 6 TECHCOMBANK 4,35 4,65 5,85 5,85 5,95 5,95 TPBANK 3,9 4,2 5,1 5,3 5,5 5,7 VCBNEO 4,75 4,75 6,2 5,45 6,2 6,2 VIB 4 4,75 5,3 5,3 6,5 5,5 VIET A BANK 3,7 4 5,1 5,3 5,6 5,8 VIETBANK 4,1 4,4 5,4 5,4 5,8 5,9 VIKKI BANK 4,7 4,7 6,5 6,5 6,6 6,7 VPBANK 4,75 4,75 6 6 6 6

Không chỉ đẩy mạnh lãi suất tiết kiệm thông thường, MB còn bất ngờ đẩy cao lãi suất chứng chỉ tiền gửi. Theo đó, lãi suất chứng chỉ theo tuần đã tăng vọt lên 5%/năm; lãi suất chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 1 tháng là 5,3%/năm, kỳ hạn 2 tháng 5,5%/năm.

Lãi suất chứng chỉ tiền gửi cao nhất được MB áp dụng cho kỳ hạn từ 3 – 6 tháng là 5,7%/năm.

Xuất hiện ngân hàng có lãi suất tiết kiệm 13 tháng cao hơn 8,4%

Khảo sát gần 30 ngân hàng trong hệ thống, lãi suất PVcomBank đang dẫn đầu thị trường kỳ hạn 13 tháng khi niêm yết lãi suất tiết kiệm cao nhất ở mức 9%/năm đối với sản phẩm tiết kiệm đại chúng. Tuy nhiên, chỉ áp dụng gửi tiết kiệm tại quầy cho số dư tiền gửi mở mới từ 2.000 tỉ đồng trở lên.

Ở điều kiện thường, PVcomBank niêm yết lãi suất ở mức 5,8%/năm khi khách hàng gửi tiền truyền thống. Khách hàng gửi tiền online nhận lãi suất 6,3%.

HDBank áp dụng mức lãi suất 8,1%/năm cho kỳ hạn 13 tháng với điều kiện duy trì số dư tối thiểu 300 tỉ đồng. Khi khách hàng gửi tại quầy, ở điều kiện thường chỉ nhận lãi suất 5,9%/năm. Nếu gửi online, khách hàng nhận lãi suất 6%/năm.

Ở điều kiện thường, một số ngân hàng có lãi suất cao kỳ hạn 13 tháng có thể kể đến như: Cake by VPBank, BacABank, Vikki Bank...

Cake by VPBank đang niêm yết lãi suất tiết kiệm 13 tháng ở mức 6,7% khi khách hàng gửi tiền online, lĩnh lãi cuối kỳ. Mức lãi suất ngân hàng này đang niêm yết cao nhất là 6,9%, được áp dụng ở các kỳ hạn 6, 7, 12 tháng.

Vikki Bank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 13 tháng ở mức 6,7%/năm khi khách hàng gửi tiền online, lĩnh lãi cuối kỳ. Ở những kỳ hạn khác, khách hàng niêm yết lãi suất ở mức 0,5-6,7%/năm.

BacABank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 13 tháng ở mức 6,6%/năm khi khách hàng gửi tiết kiệm điện tử, lĩnh lãi cuối kỳ. Hiện BacABank niêm yết mức lãi suất cao nhất ngân hàng này đang áp dụng là 6,7% ở kỳ hạn 18-36 tháng.

Gửi tiết kiệm 1 tỉ đồng 13 tháng nhận bao nhiêu tiền lãi?

Để tính tiền lãi gửi tiết kiệm ngân hàng, bạn có thể áp dụng công thức:

Tiền lãi = tiền gửi x lãi suất %/12 x số tháng gửi

Ví dụ, bạn gửi 1 tỉ đồng vào Ngân hàng A, kỳ hạn 13 tháng và hưởng lãi suất 6,4%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

1 tỉ đồng x 6,4%/12 x 13 = 69,33 triệu đồng.

* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kì. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline ‎để được tư vấn.