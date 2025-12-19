Giá vàng hôm nay 19/12: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Doji, Phú Quý điều chỉnh ra sao?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng miếng SJC không đổi so với kết phiên giao dịch hôm qua

Mở cửa phiên giao dịch 19/12, giá vàng miếng SJC không đổi so với kết phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 154,4-156,4 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB đầu giờ sáng nay được giao dịch trong vùng giá 155,5-156,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn trong nước sáng nay cũng ít biến động.

Đầu giờ sáng 19/12, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 150,3-153,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên mức chốt hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji mở cửa phiên giao dịch hôm nay bằng với mức kết hôm qua, niêm yết ở mức 151-154 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Chốt phiên giao dịch 18/12, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 154,4-156,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay giảm nhẹ. Lúc 8h41' ngày 19/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.334,2 USD/ounce, giảm 19,8 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 19/12, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 138,9 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 17,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Lúc 20h30' ngày 18/12 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 4.354 USD/ounce, vàng giao tháng 2 đạt 4.369 USD/ounce.

Giá vàng tương lai mở cửa ở mức 4.371,5 USD/ounce. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giá vàng vượt ngưỡng 4.370 USD ngay từ đầu phiên. Giá vàng giảm nhẹ 0,1% so với chốt phiên hôm qua khi bước vào giờ giao dịch chính thức do áp lực điều chỉnh kỹ thuật.