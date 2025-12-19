Giá vàng hôm nay 19/12: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Doji, Phú Quý điều chỉnh ra sao?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC, vàng nhẫn PNJ, Doji, Bảo Tín Minh Châu không đổi so với kết phiên giao dịch hôm qua.
Giá vàng hôm nay trong nước
Mở cửa phiên giao dịch 19/12, giá vàng miếng SJC không đổi so với kết phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 154,4-156,4 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB đầu giờ sáng nay được giao dịch trong vùng giá 155,5-156,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng nhẫn trong nước sáng nay cũng ít biến động.
Đầu giờ sáng 19/12, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 150,3-153,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên mức chốt hôm qua.
Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji mở cửa phiên giao dịch hôm nay bằng với mức kết hôm qua, niêm yết ở mức 151-154 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Chốt phiên giao dịch 18/12, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 154,4-156,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.
Giá vàng hôm nay thế giới
Giá vàng thế giới sáng nay giảm nhẹ. Lúc 8h41' ngày 19/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.334,2 USD/ounce, giảm 19,8 USD/ounce so với đêm qua.
Sáng 19/12, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 138,9 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 17,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Lúc 20h30' ngày 18/12 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 4.354 USD/ounce, vàng giao tháng 2 đạt 4.369 USD/ounce.
Giá vàng tương lai mở cửa ở mức 4.371,5 USD/ounce. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giá vàng vượt ngưỡng 4.370 USD ngay từ đầu phiên. Giá vàng giảm nhẹ 0,1% so với chốt phiên hôm qua khi bước vào giờ giao dịch chính thức do áp lực điều chỉnh kỹ thuật.
Ngân hàng có lãi suất tiết kiệm 13 tháng cao hơn 8,4%: Gửi tiết kiệm 1 tỉ đồng nhận bao nhiêu tiền lãi?Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 4,4 - 9%.
SUV hạng B giá 347 triệu đồng đẹp sang trọng, trang bị đẳng cấp sánh, rẻ chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến thị trường xôn xao nếu về Việt NamGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - SUV hạng B quen thuộc được nâng cấp thiết kế và nâng trải nghiệm công nghệ, nhằm duy trì sức cạnh tranh tại thị trường Ấn Độ.
Giá xe SH mới nhất giảm mạnh, rẻ chưa từng có trong lịch sử khiến khách Việt ùn ùn chốt đơnGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Giá xe máy SH mới nhất tháng 12/2025 tại các đại lý hiện đã 'bớt nóng' so với thời gian trước khi giá niêm yết và giá đại lý chênh không nhiều, thậm chí có dòng chỉ ngang giá niêm yết.
Giá bạc hôm nay (18/12): Thị trường quốc tế tăng, giá trong nước tiến sát mốc 69 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Thị trường trong nước hôm nay (18/12) tiếp tục biến động khi giá bán ra trong nước đang tiến sát mốc 69 triệu đồng/kg.
Giá lăn bánh Toyota Vios giảm sốc bằng tiền mặt, rẻ chưa từng thấy, giá chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất đang vô cùng hấp dẫn ở thời điểm này sau khi giảm giá lên tới 54 triệu đồng, tương đương 100% phí trước bạ.
Xe ga 125cc giá 34 triệu đồng thiết kế thể thao, trang bị ngang SH Mode, Air Blade, rẻ chỉ như VisionGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe ga 125cc của Yamaha đã chính thức cập bến đại lý và được mở bán với mức giá 34 triệu đồng, sẵn sàng ngáng đường Honda Vision trở thành ‘xe ga quốc dân’ mới.
Giá iPhone 14 Pro Max, 13 Pro Max, 12 Pro Max giảm chưa từng có, xứng danh bộ 3 iPhone Pro Max rẻ nhất Việt NamGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá iPhone 14 Pro Max, 13 Pro Max, 12 Pro Max giảm, xứng danh bộ 3 điện thoại cao cấp thế hệ cũ trở thành lựa chọn hợp lý nhờ giá rẻ và trải nghiệm vẫn rất ổn định.
Hà Nội: Bất ngờ với giá bán nhà mặt phố tại 4 xã Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương HòaGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, giá nhà mặt phố tại 4 xã mới: Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hòa được hình thành từ huyện Hoài Đức cũ tiếp tục ấm nóng.
Giá đất ở tại huyện Hoài Đức cũ: Xã An Khánh, Sơn Đồng, Dương Hòa đang biến động như thế nào?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 4 xã mới: Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hòa được hình thành từ huyện Hoài Đức cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc đất ở.
Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV tăng mạnh lãi suất: Gửi 100 triệu đồng nhận bao nhiêu tiền là nhiều nhất?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV vừa đồng loạt điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm tại quầy, đặc biệt ở các kỳ hạn dài.
SUV cỡ nhỏ giá 252 triệu đồng thiết kế đẹp, trang bị tiện nghi, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến khách Việt mê đắm nếu bán trên thị trườngGiá cả thị trường
GĐXH - SUV điện Wuling Bingo S vừa ra mắt với bốn phiên bản, giá bán tại Trung Quốc dao động từ 253 đến 301 triệu đồng.