Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Giá vàng hôm nay 19/12: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Doji, Phú Quý điều chỉnh ra sao?

Thứ sáu, 10:09 19/12/2025 | Giá cả thị trường
K.N (th)
K.N (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC, vàng nhẫn PNJ, Doji, Bảo Tín Minh Châu không đổi so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng hôm nay 19 / 12: Vàng SJC , Doji , PNJ và Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh ra sao? - Ảnh 1.Giá vàng hôm nay 17/12: Vàng SJC, Doji, PNJ, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu ra sao?

GĐXH - Giá vàng hôm nay 17/12/2025 ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng nhẹ trở lại theo giá thế giới.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng hôm nay 19 / 12: Vàng SJC , Doji , PNJ và Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh ra sao? - Ảnh 2.

Giá vàng miếng SJC không đổi so với kết phiên giao dịch hôm qua

Mở cửa phiên giao dịch 19/12, giá vàng miếng SJC không đổi so với kết phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 154,4-156,4 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB đầu giờ sáng nay được giao dịch trong vùng giá 155,5-156,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn trong nước sáng nay cũng ít biến động.

Đầu giờ sáng 19/12, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 150,3-153,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên mức chốt hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji mở cửa phiên giao dịch hôm nay bằng với mức kết hôm qua, niêm yết ở mức 151-154 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Chốt phiên giao dịch 18/12, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 154,4-156,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay giảm nhẹ. Lúc 8h41' ngày 19/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.334,2 USD/ounce, giảm 19,8 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 19/12, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 138,9 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 17,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Lúc 20h30' ngày 18/12 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 4.354 USD/ounce, vàng giao tháng 2 đạt 4.369 USD/ounce.

Giá vàng tương lai mở cửa ở mức 4.371,5 USD/ounce. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giá vàng vượt ngưỡng 4.370 USD ngay từ đầu phiên. Giá vàng giảm nhẹ 0,1% so với chốt phiên hôm qua khi bước vào giờ giao dịch chính thức do áp lực điều chỉnh kỹ thuật.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Ngân hàng có lãi suất tiết kiệm 13 tháng cao hơn 8,4%: Gửi tiết kiệm 1 tỉ đồng nhận bao nhiêu tiền lãi?

Ngân hàng có lãi suất tiết kiệm 13 tháng cao hơn 8,4%: Gửi tiết kiệm 1 tỉ đồng nhận bao nhiêu tiền lãi?

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 4,4 - 9%.

SUV hạng B giá 347 triệu đồng đẹp sang trọng, trang bị đẳng cấp sánh, rẻ chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến thị trường xôn xao nếu về Việt Nam

SUV hạng B giá 347 triệu đồng đẹp sang trọng, trang bị đẳng cấp sánh, rẻ chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến thị trường xôn xao nếu về Việt Nam

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - SUV hạng B quen thuộc được nâng cấp thiết kế và nâng trải nghiệm công nghệ, nhằm duy trì sức cạnh tranh tại thị trường Ấn Độ.

Giá xe SH mới nhất giảm mạnh, rẻ chưa từng có trong lịch sử khiến khách Việt ùn ùn chốt đơn

Giá xe SH mới nhất giảm mạnh, rẻ chưa từng có trong lịch sử khiến khách Việt ùn ùn chốt đơn

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Giá xe máy SH mới nhất tháng 12/2025 tại các đại lý hiện đã 'bớt nóng' so với thời gian trước khi giá niêm yết và giá đại lý chênh không nhiều, thậm chí có dòng chỉ ngang giá niêm yết.

Giá bạc hôm nay (18/12): Thị trường quốc tế tăng, giá trong nước tiến sát mốc 69 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (18/12): Thị trường quốc tế tăng, giá trong nước tiến sát mốc 69 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Thị trường trong nước hôm nay (18/12) tiếp tục biến động khi giá bán ra trong nước đang tiến sát mốc 69 triệu đồng/kg.

Giá lăn bánh Toyota Vios giảm sốc bằng tiền mặt, rẻ chưa từng thấy, giá chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá lăn bánh Toyota Vios giảm sốc bằng tiền mặt, rẻ chưa từng thấy, giá chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất đang vô cùng hấp dẫn ở thời điểm này sau khi giảm giá lên tới 54 triệu đồng, tương đương 100% phí trước bạ.

Xe ga 125cc giá 34 triệu đồng thiết kế thể thao, trang bị ngang SH Mode, Air Blade, rẻ chỉ như Vision

Xe ga 125cc giá 34 triệu đồng thiết kế thể thao, trang bị ngang SH Mode, Air Blade, rẻ chỉ như Vision

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Xe ga 125cc của Yamaha đã chính thức cập bến đại lý và được mở bán với mức giá 34 triệu đồng, sẵn sàng ngáng đường Honda Vision trở thành ‘xe ga quốc dân’ mới.

Giá iPhone 14 Pro Max, 13 Pro Max, 12 Pro Max giảm chưa từng có, xứng danh bộ 3 iPhone Pro Max rẻ nhất Việt Nam

Giá iPhone 14 Pro Max, 13 Pro Max, 12 Pro Max giảm chưa từng có, xứng danh bộ 3 iPhone Pro Max rẻ nhất Việt Nam

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá iPhone 14 Pro Max, 13 Pro Max, 12 Pro Max giảm, xứng danh bộ 3 điện thoại cao cấp thế hệ cũ trở thành lựa chọn hợp lý nhờ giá rẻ và trải nghiệm vẫn rất ổn định.

Hà Nội: Bất ngờ với giá bán nhà mặt phố tại 4 xã Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hòa

Hà Nội: Bất ngờ với giá bán nhà mặt phố tại 4 xã Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hòa

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Hiện nay, giá nhà mặt phố tại 4 xã mới: Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hòa được hình thành từ huyện Hoài Đức cũ tiếp tục ấm nóng.

Giá đất ở tại huyện Hoài Đức cũ: Xã An Khánh, Sơn Đồng, Dương Hòa đang biến động như thế nào?

Giá đất ở tại huyện Hoài Đức cũ: Xã An Khánh, Sơn Đồng, Dương Hòa đang biến động như thế nào?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 4 xã mới: Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hòa được hình thành từ huyện Hoài Đức cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc đất ở.

Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV tăng mạnh lãi suất: Gửi 100 triệu đồng nhận bao nhiêu tiền là nhiều nhất?

Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV tăng mạnh lãi suất: Gửi 100 triệu đồng nhận bao nhiêu tiền là nhiều nhất?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV vừa đồng loạt điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm tại quầy, đặc biệt ở các kỳ hạn dài.

Xem nhiều

SUV cỡ nhỏ giá 252 triệu đồng thiết kế đẹp, trang bị tiện nghi, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến khách Việt mê đắm nếu bán trên thị trường

SUV cỡ nhỏ giá 252 triệu đồng thiết kế đẹp, trang bị tiện nghi, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến khách Việt mê đắm nếu bán trên thị trường

Giá cả thị trường

GĐXH - SUV điện Wuling Bingo S vừa ra mắt với bốn phiên bản, giá bán tại Trung Quốc dao động từ 253 đến 301 triệu đồng.

Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV tăng mạnh lãi suất: Gửi 100 triệu đồng nhận bao nhiêu tiền là nhiều nhất?

Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV tăng mạnh lãi suất: Gửi 100 triệu đồng nhận bao nhiêu tiền là nhiều nhất?

Giá cả thị trường
Giá iPhone 14 Pro Max, 13 Pro Max, 12 Pro Max giảm chưa từng có, xứng danh bộ 3 iPhone Pro Max rẻ nhất Việt Nam

Giá iPhone 14 Pro Max, 13 Pro Max, 12 Pro Max giảm chưa từng có, xứng danh bộ 3 iPhone Pro Max rẻ nhất Việt Nam

Giá cả thị trường
Xe máy điện giá 42 triệu đồng đẹp cổ điển tựa Vespa, trang bị ngang dòng cao cấp, rẻ hơn SH Mode, chỉ ngang Vision

Xe máy điện giá 42 triệu đồng đẹp cổ điển tựa Vespa, trang bị ngang dòng cao cấp, rẻ hơn SH Mode, chỉ ngang Vision

Giá cả thị trường
Giá lăn bánh Toyota Vios giảm sốc bằng tiền mặt, rẻ chưa từng thấy, giá chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá lăn bánh Toyota Vios giảm sốc bằng tiền mặt, rẻ chưa từng thấy, giá chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top