Qua hơn 400 tiêu chí, Vinamilk Green Farm A2 đạt Clean Label Project vượt FDA
Với việc trở thành thương hiệu sữa tươi A2 đầu tiên tại châu Á chinh phục chứng nhận Tinh khiết chuẩn Mỹ (Clean Label Project) trong năm 2025, Vinamilk Green Farm A2 đã khẳng định mạnh mẽ cam kết kiến tạo chuẩn mực minh bạch và chất lượng cho ngành sữa Việt.
Trong khi số đông tập trung vào đòn bẩy truyền thông, Vinamilk Green Farm A2 lại dồn lực để nâng tầm chuẩn mực chất lượng. Bằng việc chủ động minh bạch hóa quy trình và áp dụng những tiêu chuẩn kiểm soát cao hơn cả quy định hiện hành, Vinamilk cam kết mang đến dòng sữa an toàn và tin cậy cho người tiêu dùng. Sự nghiêm túc này đã được bảo chứng quốc tế khi Vinamilk Green Farm A2 vinh dự là đại diện sữa tươi A2 đầu tiên tại châu Á đạt chứng nhận Tinh khiết chuẩn Mỹ (Clean Label Project) trong năm 2025.
Chinh phục hơn 400 "cửa ải" về tiêu chí an toàn khắt khe
Clean Label Project (CLP) – tổ chức phi lợi nhuận uy tín có trụ sở tại Mỹ – được biết đến như một 'trọng tài' khắt khe trong việc thẩm định chất lượng sản phẩm tiêu dùng. Điểm đặc biệt của CLP nằm ở bộ tiêu chuẩn kiểm định cực kỳ nghiêm ngặt, thậm chí còn vượt xa các quy định hiện hành của Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA).
Không chỉ xem xét dư lượng kim loại nặng, Clean Label Project còn phân tích sự hiện diện của các chất như BPA, BPS, Phthalates - những hợp chất có nguy cơ ảnh hưởng đến nội tiết tố và hệ miễn dịch, đặc biệt với trẻ nhỏ. Các nhóm chất như Acrylamide (có thể gây ung thư) hay Parabens (thường dùng làm chất bảo quản) cũng nằm trong danh sách đánh giá. Mỗi hộp sữa Vinamilk Green Farm A2 phải vượt qua hơn 400 tiêu chí, bao gồm các tiêu chí khắt khe về chất lượng sản phẩm và điều kiện sản xuất (kiểm nghiệm sản phẩm, kê khai thành phần, đánh giá mối nguy nguyên vật liệu,…) để đạt chứng nhận Clean Label Project.
Việc một sản phẩm sữa tươi 'Made in Vietnam' chinh phục thành công chứng nhận Tinh khiết chuẩn Mỹ đã đặt ra không ít tò mò: Bằng cách nào Vinamilk đã chinh phục được những tiêu chuẩn tưởng chừng như không thể đó?
4 chốt chặn bảo chứng cho chất lượng
Lời giải nằm ở quy trình kiểm soát gắt gao mà Vinamilk đã dày công tự thiết lập, đặc biệt là sự khắt khe ngay từ khâu lựa chọn nguyên liệu đầu vào. Đây là yếu tố tiên quyết giúp Vinamilk Green Farm A2 vượt qua những tiêu chí nghiêm ngặt của Clean Label Project. Khác với các bài kiểm tra thông thường, CLP thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên trên thị trường như một người mua hàng thực thụ và tiến hành các đợt thanh tra ẩn danh không báo trước nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm luôn đồng nhất, dù ở bất kỳ thời điểm kiểm tra nào.
Hành trình của Vinamilk Green Farm A2 bắt đầu bằng chốt chặn 1 với việc nhập khẩu trực tiếp đàn bò sữa sở hữu gen A2/A2 thuần chủng từ các "thủ phủ" bò sữa hàng đầu thế giới như Mỹ và Châu Úc. Đến chốt chặn 2, đàn bò nhập khẩu tiếp tục được sàng lọc di truyền, lấy mẫu và xét nghiệm tại Châu Úc qua viện kiểm nghiệm 200 năm tuổi nhằm kiểm tra lại sự chính xác của nguồn gen A2/A2. Chốt chặn thứ 3 và quan trọng nhất, từng lô sữa tươi từ đàn bò A2 đều được kiểm định chất lượng gắt gao để đảm bảo thành phần β-casein chỉ chứa A2. Chốt chặn cuối cùng, kết quả kiểm định đều được công bố minh bạch cho người tiêu dùng.
Vượt chuẩn quốc tế đến chinh phục các mẹ Việt
Nhằm đảm bảo hương vị tươi ngon, tự nhiên, sữa Vinamilk Green Farm A2 được lấy trực tiếp tại các trang trại sinh thái, sau đó đưa về nhà máy để áp dụng công nghệ kép hút chân không. Công nghệ tiên tiến này giúp giảm thiểu lượng oxy hòa tan trong sữa, "khoá tươi" tức thời cho sữa, đồng thời loại bỏ các tạp vị không mong muốn, giúp lưu giữ tối đa hương cỏ hoa và vị thơm tự nhiên của sữa.
Ngoài ra, quy trình đóng hộp hoàn chỉnh được thực hiện trong vòng 12 giờ nhằm bảo toàn trọn vẹn những dưỡng chất quý giá có trong từng giọt sữa.
Vinamilk Green Farm A2 không chỉ vượt qua các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe như CLP, mà còn chinh phục được các mẹ Việt có nhu cầu cho con làm quen sữa tươi. Chị Hoàng Lan (phường Cầu Ông Lãnh, TP. HCM) tâm đắc: "Bé nhà mình thuộc dạng kén sữa, kén ăn lắm mà may sao sữa Green Farm A2 của Vinamilk có vị thanh nhẹ, thơm thơm. Cho con uống thử mà bé chịu hợp tác liền, khỏe re!"
Đồng hành cùng người tiêu dùng Việt gần nửa thế kỷ, Vinamilk hiểu rằng sự an toàn và sức khỏe của trẻ em và gia đình luôn là yếu tố quan trọng nhất. Sự ra đời của Green Farm A2 và chứng nhận Clean Label Project chính là cách Vinamilk hiện thực hóa cam kết đó. Bằng việc tuân thủ các quy định quốc tế nghiêm ngặt, thương hiệu hy vọng mang đến sự yên tâm cho các gia đình, qua đó cùng nâng cao chuẩn mực cho thị trường sữa nội địa.
Sản phẩm Sữa tươi nguyên chất tiệt trùng Vinamilk Green Farm A2 được sản xuất và phân phối bởi Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Địa chỉ: 10 Tân Trào, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Doanh nghiệp tự giới thiệu
