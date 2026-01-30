Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Quý nhân kề bên: 4 cung hoàng đạo dễ đổi đời sớm

Thứ sáu, 10:35 30/01/2026 | Gia đình
Thư Di (t/h)
Thư Di (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo chiêm tinh học, có những cung hoàng đạo sinh ra đã sở hữu vận quý nhân vượng, trên đường đời luôn có người nâng đỡ đúng lúc. Nhờ vậy, họ sớm gặt hái công danh.

Cung hoàng đạo Nhân Mã: Quý nhân đến từ các mối quan hệ chân thành

Trong 12 cung hoàng đạo, Nhân Mã là chòm sao nổi bật bởi tính cách phóng khoáng, lạc quan và luôn lan tỏa năng lượng tích cực.

Ở đâu có Nhân Mã, ở đó bầu không khí trở nên nhẹ nhàng, vui vẻ và đầy cảm hứng.

Không chỉ trong công việc mà cả đời sống thường ngày, Nhân Mã luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không toan tính thiệt hơn.

Chính sự chân thành này giúp bạn xây dựng được mạng lưới quan hệ rộng mở, bền vững.

Quý nhân của Nhân Mã thường là bạn bè, đồng nghiệp hoặc những người từng được bạn giúp đỡ, sẵn sàng quay lại hỗ trợ khi bạn cần.

Tinh thần lạc quan chính là "chìa khóa vàng" giúp Nhân Mã vượt qua khó khăn và tiến về phía trước.

Dù không quá tham vọng danh lợi, bạn vẫn từng bước đạt được thành công, sự nghiệp ổn định và cuộc sống viên mãn trước tuổi 35.

Quý nhân kề bên: 4 cung hoàng đạo dễ đổi đời sớm - Ảnh 1.

Quý nhân của Nhân Mã thường là bạn bè, đồng nghiệp hoặc những người từng được bạn giúp đỡ, sẵn sàng quay lại hỗ trợ khi bạn cần. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Song Tử: Tự tạo quý nhân bằng trí tuệ và khả năng giao tiếp

Song Tử luôn sở hữu sức hút đặc biệt nhờ sự thông minh, linh hoạt và khả năng giao tiếp khéo léo.

Dù ở môi trường nào, cung hoàng đạo này cũng nhanh chóng thích nghi và xây dựng được những mối quan hệ chất lượng.

Tài hoạt ngôn cùng tư duy sáng tạo giúp Song Tử ghi điểm mạnh trong mắt cấp trên và đồng nghiệp.

Khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn, bạn không bỏ cuộc mà biến thách thức thành động lực để bứt phá.

Bên cạnh đó, Song Tử cũng thường xuyên nhận được sự hỗ trợ đúng lúc từ những người tin tưởng và quý mến mình.

Điểm đặc biệt của Song Tử là bạn vừa là người được quý nhân giúp đỡ, vừa chính là quý nhân của bản thân.

Nhờ bản lĩnh và năng lực thực sự, Song Tử sớm đạt được thành tựu về tài chính, danh tiếng và có đời sống tình cảm phong phú, vững vàng trước tuổi 35.

Cung hoàng đạo Cự Giải: Quý nhân đến từ lòng tốt và sự thấu cảm

Nhắc đến những cung hoàng đạo được quý nhân phù trợ sớm thành công, không thể bỏ qua Cự Giải.

Cung hoàng đạo này nổi tiếng bởi tấm lòng nhân hậu, luôn sẵn sàng dang tay giúp đỡ người khác bằng sự chân thành và ấm áp.

Cự Giải giống như điểm tựa tinh thần vững chắc cho gia đình, bạn bè và đồng nghiệp.

Sự chu đáo, kiên nhẫn và thấu hiểu của bạn khiến người khác cảm thấy an tâm, tin tưởng. Chính vì thế, bạn nhận lại được sự quý trọng và những mối nhân duyên bền chặt.

Khi Cự Giải gặp khó khăn, những người từng được bạn giúp đỡ sẽ sẵn sàng đứng ra hỗ trợ, trở thành quý nhân đúng nghĩa.

Trước tuổi 35, bạn có thể đạt được thành công từ gia đình hạnh phúc, sự nghiệp ổn định cho đến tài lộc dồi dào, cuộc sống ngày càng an yên.

Quý nhân kề bên: 4 cung hoàng đạo dễ đổi đời sớm - Ảnh 2.

Trước tuổi 35, Cự Giải có thể đạt được thành công từ gia đình, sự nghiệp cho đến tài lộc. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Song Ngư: Được quý nhân nâng đỡ nhờ sự tinh tế và bản lĩnh

Song Ngư dễ tạo thiện cảm nhờ vẻ ngoài dịu dàng, nhẹ nhàng và biết lắng nghe.

Chính điều này giúp cung hoàng đạo này nhanh chóng chiếm được cảm tình của những người xung quanh và thu hút quý nhân một cách tự nhiên.

Ẩn sau vẻ mơ mộng là một Song Ngư kiên cường và bản lĩnh. Khi đối diện thử thách, bạn không né tránh mà âm thầm tìm cách vượt qua bằng sự nhẫn nại và trí tuệ của mình.

Chỉ với năng lực cá nhân, Song Ngư đã có thể tiến xa, huống chi bên cạnh bạn còn luôn có người sẵn sàng dẫn đường, hỗ trợ.

Nhờ khả năng nắm bắt cơ hội tốt, Song Ngư sớm gặt hái nhiều thành quả khi bạn bè cùng trang lứa vẫn còn loay hoay.

Trước tuổi 35, cung hoàng đạo này có thể đạt được sự ổn định về sự nghiệp, tài chính và cuộc sống cá nhân đáng mơ ước.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Có những cung hoàng đạo mở miệng là khiến người khác á khẩu, bạn có nằm trong số đó?Có những cung hoàng đạo mở miệng là khiến người khác á khẩu, bạn có nằm trong số đó?

GĐXH - Với những cung hoàng đạo dưới đây, lời nói của họ thực sự có sức sát thương cao.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Về già mới thấm: Ở chung với con cái chưa chắc là bến đỗ bình yên

Về già mới thấm: Ở chung với con cái chưa chắc là bến đỗ bình yên

Con trai di chúc để lại toàn bộ tài sản cho vợ mới cưới, bố mẹ già kéo con dâu ra tòa

Con trai di chúc để lại toàn bộ tài sản cho vợ mới cưới, bố mẹ già kéo con dâu ra tòa

Sau tuổi 40, người khôn ngoan không còn 'cả nể' nhận lời dự 3 kiểu tiệc tùng này

Sau tuổi 40, người khôn ngoan không còn 'cả nể' nhận lời dự 3 kiểu tiệc tùng này

Mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026 rơi vào ngày mấy Dương lịch? Cần làm gì, tránh gì để cả năm thuận lợi?

Mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026 rơi vào ngày mấy Dương lịch? Cần làm gì, tránh gì để cả năm thuận lợi?

Cha qua đời để lại hàng chục bất động sản thừa kế, 4 con vẫn rơi vào cảnh trắng tay vì lý do không ngờ

Cha qua đời để lại hàng chục bất động sản thừa kế, 4 con vẫn rơi vào cảnh trắng tay vì lý do không ngờ

Cùng chuyên mục

Vợ gào khóc kêu cứu bị bạo hành nhưng camera lại phơi bày sự thật gây chấn động

Vợ gào khóc kêu cứu bị bạo hành nhưng camera lại phơi bày sự thật gây chấn động

Chuyện vợ chồng - 41 phút trước

GĐXH - Trong suốt nhiều năm, người phụ nữ này luôn xuất hiện trước hàng xóm và cảnh sát với hình ảnh một nạn nhân của bạo hành gia đình.

Muốn bình yên giữa đời nhiều sóng gió, người thông minh luôn sống theo 3 nguyên tắc

Muốn bình yên giữa đời nhiều sóng gió, người thông minh luôn sống theo 3 nguyên tắc

Gia đình - 2 giờ trước

GĐXH - Với người thông minh, an yên không phải đích đến xa xỉ, mà là cách họ lựa chọn để sống mỗi ngày.

Yêu phải "trap boy" nhưng tôi cứ ngỡ gặp được định mệnh

Yêu phải "trap boy" nhưng tôi cứ ngỡ gặp được định mệnh

Gia đình - 4 giờ trước

Lần đầu biết yêu, tôi cứ ngỡ mình tìm được định mệnh, thế nhưng hóa ra người tôi yêu lại là "trai đểu" chính hiệu. Anh nói thích tôi nhưng không có nghĩa thích mình tôi mà còn nhiều cô gái khác.

Nuôi dạy con không phải lúc nào cũng ôm chặt: 3 thời điểm cha mẹ nên buông tay

Nuôi dạy con không phải lúc nào cũng ôm chặt: 3 thời điểm cha mẹ nên buông tay

Nuôi dạy con - 14 giờ trước

GĐXH - Nhiều cha mẹ nghĩ rằng nuôi dạy con là phải kiểm soát mọi thứ, nhưng đôi khi chính sự bao bọc quá mức lại khiến con khó trưởng thành. Buông tay đúng lúc không phải bỏ mặc, mà là cách giúp trẻ tự lập và lớn lên vững vàng hơn.

Về già mới thấm: Ở chung với con cái chưa chắc là bến đỗ bình yên

Về già mới thấm: Ở chung với con cái chưa chắc là bến đỗ bình yên

Gia đình - 16 giờ trước

GĐXH - Sống cùng con trai khi về già tưởng là chỗ dựa bình yên, nhưng thực tế đã khiến ông phải thay đổi cách sống.

Con trai di chúc để lại toàn bộ tài sản cho vợ mới cưới, bố mẹ già kéo con dâu ra tòa

Con trai di chúc để lại toàn bộ tài sản cho vợ mới cưới, bố mẹ già kéo con dâu ra tòa

Gia đình - 19 giờ trước

GĐXH - Trước khi qua đời vì ung thư, anh Lưu đã lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho người vợ mới cưới. Quyết định này khiến bố mẹ anh bàng hoàng, đau đớn.

Trẻ thông minh hay không, nhìn bàn tay là biết: Não bộ 'giỏi' thường phát ra tín hiệu này

Trẻ thông minh hay không, nhìn bàn tay là biết: Não bộ 'giỏi' thường phát ra tín hiệu này

Nuôi dạy con - 20 giờ trước

GĐXH - Khoa học thần kinh chỉ ra: Bàn tay càng linh hoạt, não bộ càng phát triển – và dấu hiệu này đã xuất hiện từ những năm đầu đời của trẻ.

Bề ngoài mờ nhạt, bên trong bản lĩnh: 4 cung hoàng đạo càng lớn càng giàu

Bề ngoài mờ nhạt, bên trong bản lĩnh: 4 cung hoàng đạo càng lớn càng giàu

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những người trông "xoàng xoàng", sống lặng lẽ, ít phô trương nhưng bên trong lại sở hữu năng lực đáng nể.

Mẹ chồng lộ bí mật ngoại tình chôn giấu hàng chục năm chỉ vì nghi con dâu trăng hoa

Mẹ chồng lộ bí mật ngoại tình chôn giấu hàng chục năm chỉ vì nghi con dâu trăng hoa

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Nghi ngờ con dâu ngoại tình khi cháu nội sinh ra có màu mắt khác thường, mẹ chồng yêu cầu xét nghiệm ADN. Không ngờ, kết quả lại phơi bày bí mật ngoại tình chôn giấu hàng chục năm của chính bà.

Không khí gia đình căng thẳng vì bố mẹ can thiệp quá sâu chuyện vợ tôi dạy con

Không khí gia đình căng thẳng vì bố mẹ can thiệp quá sâu chuyện vợ tôi dạy con

Gia đình - 1 ngày trước

Việc nuôi dạy con cái vốn đã là một hành trình đầy thử thách, nhưng nó sẽ trở nên mệt mỏi gấp bội khi có sự can thiệp quá sâu từ phía bố mẹ chồng.

Xem nhiều

Cha mẹ có con trai cần biết: Có những việc càng quản càng tệ

Cha mẹ có con trai cần biết: Có những việc càng quản càng tệ

Nuôi dạy con

GĐXH - Nhiều cha mẹ thường phát hỏa khi thấy con trai mình làm gì cũng chậm chạp, từ việc mặc quần áo đến làm bài tập, hay tính cách có phần "bướng bỉnh", thích đi vào ngõ cụt. Thế nhưng, đằng sau những "khuyết điểm" gây ức chế đó lại là một nhịp điệu tư duy hoàn toàn khác biệt.

Muốn giàu có và hạnh phúc hơn, phụ nữ nên sửa ngay 4 thói quen này trước khi quá muộn

Muốn giàu có và hạnh phúc hơn, phụ nữ nên sửa ngay 4 thói quen này trước khi quá muộn

Chuyện vợ chồng
Mẹ chồng lộ bí mật ngoại tình chôn giấu hàng chục năm chỉ vì nghi con dâu trăng hoa

Mẹ chồng lộ bí mật ngoại tình chôn giấu hàng chục năm chỉ vì nghi con dâu trăng hoa

Chuyện vợ chồng
Bề ngoài mờ nhạt, bên trong bản lĩnh: 4 cung hoàng đạo càng lớn càng giàu

Bề ngoài mờ nhạt, bên trong bản lĩnh: 4 cung hoàng đạo càng lớn càng giàu

Gia đình
Không cần tăng thu nhập, chỉ cần làm đúng 5 điều này là phụ nữ trung niên đã kiểm soát tiền bạc hiệu quả

Không cần tăng thu nhập, chỉ cần làm đúng 5 điều này là phụ nữ trung niên đã kiểm soát tiền bạc hiệu quả

Gia đình

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top