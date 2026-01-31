Có hai con trai, nhưng khi mẹ già bệnh nặng lại chỉ có con gái, con rể chăm lo
Gia đình tôi có 3 anh em, trên tôi còn 2 anh trai nữa. Trước đây bố mẹ thường rất tự hào vì nhà có 2 "trụ cột", thế nhưng khi bố mẹ già yếu, 2 anh lại tìm đủ lý do thoái thác, không ai chịu chăm bố mẹ.
Mẹ tôi ngoài 70 tuổi, khi còn khỏe, bà vẫn làm đủ thứ việc, từ trồng trọt, chăn nuôi để kiếm thêm thu nhập, phụ giúp các con. Nhà 2 anh trai tôi con cái cũng một tay mẹ tôi chăm từ nhỏ đến khi lớn.
Thế nhưng mới đây mẹ tôi đổ bệnh, bà phải trải qua một cuộc phẫu thuật lớn, đương nhiên chi phí điều trị cũng không hề nhỏ. Ngày mẹ đi khám bệnh, chỉ có vợ chồng tôi đưa mẹ đi.
Về nhà, tôi thông báo lại với 2 anh về tình hình của mẹ và cả chi phí điều trị để 3 anh em cùng chuẩn bị.
Thế nhưng không ngờ 2 anh đều lý do, nào là con lớn mới vào đại học, nào là nợ nần chưa trả hết... Tóm lại, 2 anh trai tôi đều nói rằng không có tiền để đưa mẹ đi chữa bệnh, ngỏ ý muốn hỏi xem bố mẹ tôi có bao nhiêu tiền tiết kiệm thì tự bỏ ra để điều trị.
Bố mẹ tôi cũng chỉ làm nông nghiệp, bao năm làm được đồng nào đều đã cho hết con cháu, không để lại cho riêng mình chút nào. Vậy mà đến khi ốm đau, 2 anh tôi lại đối xử với mẹ như vậy.
Nhìn mẹ nằm thoi thóp trên giường bệnh, hơi thở nhọc nhằn, tôi không thể kìm lòng. May mắn thay, chồng tôi – người mà các anh vẫn gọi là "người dưng" – lại đứng ra nói rằng sẽ cố gắng lo toàn bộ chi phí chữa bệnh cho mẹ, nếu thiếu tiền phải đi vay cũng phải chữa cho mẹ bằng được.
Suốt một tháng mẹ tôi nằm viện, chỉ có vợ chồng tôi thay nhau túc trực. Các anh chỉ ghé qua vài phút, đưa gói bánh hay túi cam rồi lại về với lý do bận đủ việc.
Mẹ tôi giờ đây sức khỏe đã ổn hơn, nhưng bà rất buồn trước cách đối xử của các con trai.
Bài văn 'không còn bố nữa' của cậu bé lớp 2 khiến hàng triệu người bật khócNuôi dạy con - 11 giờ trước
GĐXH - Bài văn của cậu bé dù chỉ vài dòng ngắn ngủi, lại khiến người đọc lặng đi vì chạm đúng vào nỗi đau sâu kín nhất của con người.
Đừng ép con thay đổi, hãy để con nhìn thấy cha mẹ trưởng thànhNuôi dạy con - 15 giờ trước
GĐXH - Khi cha mẹ trưởng thành trong suy nghĩ và hành động, con cái sẽ tự khắc thay đổi. Hành trình của gia đình anh Nguyễn Văn Hùng – chị Lê Thị Bích Ngọc cho thấy, nuôi dạy con thực chất là quá trình cha mẹ học cách thấu hiểu và làm gương.
Tuổi già hạnh phúc của người đàn ông bán rau từng hai lần nhặt trẻ bị bỏ rơi bên thùng rácGia đình - 16 giờ trước
GĐXH - Hai lần dang tay cưu mang những đứa trẻ bị bỏ rơi bên thùng rác, 30 năm sau ông được cuộc đời hồi đáp bằng một tuổi già hạnh phúc, sung túc và bình yên bên các con.
Vợ gào khóc kêu cứu bị bạo hành nhưng camera lại phơi bày sự thật gây chấn độngChuyện vợ chồng - 20 giờ trước
GĐXH - Trong suốt nhiều năm, người phụ nữ này luôn xuất hiện trước hàng xóm và cảnh sát với hình ảnh một nạn nhân của bạo hành gia đình.
Quý nhân kề bên: 4 cung hoàng đạo dễ đổi đời sớmGia đình - 20 giờ trước
GĐXH - Theo chiêm tinh học, có những cung hoàng đạo sinh ra đã sở hữu vận quý nhân vượng, trên đường đời luôn có người nâng đỡ đúng lúc. Nhờ vậy, họ sớm gặt hái công danh.
Muốn bình yên giữa đời nhiều sóng gió, người thông minh luôn sống theo 3 nguyên tắcGia đình - 21 giờ trước
GĐXH - Với người thông minh, an yên không phải đích đến xa xỉ, mà là cách họ lựa chọn để sống mỗi ngày.
Yêu phải "trap boy" nhưng tôi cứ ngỡ gặp được định mệnhGia đình - 1 ngày trước
Lần đầu biết yêu, tôi cứ ngỡ mình tìm được định mệnh, thế nhưng hóa ra người tôi yêu lại là "trai đểu" chính hiệu. Anh nói thích tôi nhưng không có nghĩa thích mình tôi mà còn nhiều cô gái khác.
Nuôi dạy con không phải lúc nào cũng ôm chặt: 3 thời điểm cha mẹ nên buông tayNuôi dạy con - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều cha mẹ nghĩ rằng nuôi dạy con là phải kiểm soát mọi thứ, nhưng đôi khi chính sự bao bọc quá mức lại khiến con khó trưởng thành. Buông tay đúng lúc không phải bỏ mặc, mà là cách giúp trẻ tự lập và lớn lên vững vàng hơn.
Về già mới thấm: Ở chung với con cái chưa chắc là bến đỗ bình yênGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Sống cùng con trai khi về già tưởng là chỗ dựa bình yên, nhưng thực tế đã khiến ông phải thay đổi cách sống.
Con trai di chúc để lại toàn bộ tài sản cho vợ mới cưới, bố mẹ già kéo con dâu ra tòaGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Trước khi qua đời vì ung thư, anh Lưu đã lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho người vợ mới cưới. Quyết định này khiến bố mẹ anh bàng hoàng, đau đớn.
Muốn giàu có và hạnh phúc hơn, phụ nữ nên sửa ngay 4 thói quen này trước khi quá muộnChuyện vợ chồng
GĐXH - Giàu có và hạnh phúc không tự nhiên mà có, đôi khi chỉ vì vài thói quen nhỏ nhưng kéo dài lại khiến phụ nữ mãi loay hoay với tiền bạc và cảm xúc. Nếu sớm nhận ra và thay đổi 4 điều này, cuộc sống của bạn có thể rẽ sang hướng tích cực hơn rất nhiều.