Có hai con trai, nhưng khi mẹ già bệnh nặng lại chỉ có con gái, con rể chăm lo

Thứ bảy, 06:51 31/01/2026 | Gia đình

Gia đình tôi có 3 anh em, trên tôi còn 2 anh trai nữa. Trước đây bố mẹ thường rất tự hào vì nhà có 2 "trụ cột", thế nhưng khi bố mẹ già yếu, 2 anh lại tìm đủ lý do thoái thác, không ai chịu chăm bố mẹ.

Mẹ tôi ngoài 70 tuổi, khi còn khỏe, bà vẫn làm đủ thứ việc, từ trồng trọt, chăn nuôi để kiếm thêm thu nhập, phụ giúp các con. Nhà 2 anh trai tôi con cái cũng một tay mẹ tôi chăm từ nhỏ đến khi lớn.

Thế nhưng mới đây mẹ tôi đổ bệnh, bà phải trải qua một cuộc phẫu thuật lớn, đương nhiên chi phí điều trị cũng không hề nhỏ. Ngày mẹ đi khám bệnh, chỉ có vợ chồng tôi đưa mẹ đi. 

Về nhà, tôi thông báo lại với 2 anh về tình hình của mẹ và cả chi phí điều trị để 3 anh em cùng chuẩn bị. 

Thế nhưng không ngờ 2 anh đều lý do, nào là con lớn mới vào đại học, nào là nợ nần chưa trả hết... Tóm lại, 2 anh trai tôi đều nói rằng không có tiền để đưa mẹ đi chữa bệnh, ngỏ ý muốn hỏi xem bố mẹ tôi có bao nhiêu tiền tiết kiệm thì tự bỏ ra để điều trị.

- Ảnh 1.

Khi mẹ già yếu, ốm đau, 2 anh trai lại đùn đẩy trách nhiệm (Ảnh minh họa. Nguồn: AI)

Bố mẹ tôi cũng chỉ làm nông nghiệp, bao năm làm được đồng nào đều đã cho hết con cháu, không để lại cho riêng mình chút nào. Vậy mà đến khi ốm đau, 2 anh tôi lại đối xử với mẹ như vậy.

Nhìn mẹ nằm thoi thóp trên giường bệnh, hơi thở nhọc nhằn, tôi không thể kìm lòng. May mắn thay, chồng tôi – người mà các anh vẫn gọi là "người dưng" – lại đứng ra nói rằng sẽ cố gắng lo toàn bộ chi phí chữa bệnh cho mẹ, nếu thiếu tiền phải đi vay cũng phải chữa cho mẹ bằng được.

Suốt một tháng mẹ tôi nằm viện, chỉ có vợ chồng tôi thay nhau túc trực. Các anh chỉ ghé qua vài phút, đưa gói bánh hay túi cam rồi lại về với lý do bận đủ việc.

Mẹ tôi giờ đây sức khỏe đã ổn hơn, nhưng bà rất buồn trước cách đối xử của các con trai.

Mẹ già ngoài 90 vẫn hầu hạ con gái U60: Bi kịch của việc thương con mù quángMẹ già ngoài 90 vẫn hầu hạ con gái U60: Bi kịch của việc thương con mù quáng

GĐXH - Thương con đến mức bao bọc suốt hơn nửa đời người, người mẹ ngoài 90 tuổi vẫn nấu ăn, giặt giũ cho con gái U60.

Tiểu Vy/VOV.VN (Ghi)
