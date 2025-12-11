Cô gái làm nghề đặc biệt về ra mắt, ngỡ ngàng trước phản ứng của bố mẹ bạn trai
Khác với tưởng tượng ban đầu khi về ra mắt nhà bạn trai, cô gái trẻ không ngờ lại nhận được sự quý mến, ủng hộ của mọi người sau khi giới thiệu về nghề nghiệp của mình.
Tôi 28 tuổi, sinh ra ở một vùng quê nghèo thường xuyên phải hứng chịu mưa bão. Dù tốt nghiệp loại giỏi ở một trường đại học top đầu, nhưng tôi lại rẽ hướng theo cái nghề mà chẳng ai ngờ. Đó là làm dịch vụ tang lễ.
Cũng bởi đặc thù tính chất công việc mà chuyện hẹn hò yêu đương của tôi khá lận đận. Mấy người trước đó, khi biết công việc của tôi, đều ngậm ngùi chia tay vì lý do “không hợp”.
Tôi hiểu đó chỉ là cái cớ, còn thực tình họ không cảm thông được với công việc này. Dĩ nhiên, tôi cũng thông cảm với họ và không áp lực chuyện cưới xin nên nghĩ "vạn sự tùy duyên", nếu có ai hợp thì mới tiến tới.
Hơn 1 năm trước, có anh khóa trên, học cùng trường đại học thổ lộ tình cảm với tôi sau khi tôi hỗ trợ gia đình anh tổ chức đám tang chu toàn cho người thân của anh.
Vì nói chuyện thấy hợp, cũng có cảm tình với anh nên tôi nhận lời hẹn hò. Nhưng bản thân tôi không nghĩ đến chuyện tương lai mà chỉ mong muốn "yêu đương cho vui".
Thế nhưng, từ ngày yêu nhau, anh tỏ ra rất hiểu chuyện, ủng hộ công việc tôi làm và quan tâm tôi mọi nơi mọi lúc. Chúng tôi có mối tình đẹp, ít khi cãi vã hay giận hờn.
Cách đây 5 tháng, anh nói muốn đưa tôi về ra mắt để xác định quan hệ nghiêm túc. Tôi rất xúc động trước chia sẻ của anh, lại thêm tâm lý muốn được khám phá vùng đất mới để giải tỏa tinh thần nên đã đồng ý.
Hôm chúng tôi về, gia đình anh làm 5 mâm cỗ, mời hết họ hàng thân thiết tới dự. Ai nấy đều vui vẻ, chủ động bắt chuyện và hỏi thăm tôi.
Trong bữa ăn, bố anh hỏi tôi: “Cháu quê ở đâu, giờ đang làm công việc gì rồi?”.
Lúc đó, mọi tiếng động xung quanh như im bặt. Các cô dì chú bác, anh em trong nhà dường như cũng đang nín lặng để chờ nghe câu trả lời từ tôi.
“Dạ cháu ở tỉnh T., cháu đang làm việc tại một công ty chuyên cung cấp dịch vụ tang lễ ạ”, tôi đáp.
Vì tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần nên không quá bất ngờ khi gia đình bạn trai hỏi những câu này. Nhưng nhiều người có mặt hôm đó có vẻ choáng ngợp. Có bác bảo: “Nhìn cháu, bác lại tưởng giáo viên”. Người khác thì nói: “Sao còn trẻ mà lại chọn công việc này nhỉ?”.
Mẹ bạn trai tôi lại hỏi: “Thế ở đấy cháu làm cụ thể những việc gì?”.
Tôi chậm rãi chia sẻ với bác và mọi người rằng, ngoài trang điểm thi hài, tắm xác, tôi còn lo cả những việc khác trong đám tang để hỗ trợ gia quyến.
Nghe những lời đó, bác gái nói rằng, công việc tôi làm rất đáng trân quý. Đó là công việc không phải ai cũng làm được, mà người trẻ thì lại càng ít người đủ bản lĩnh, niềm tin để làm.
Bác trai cũng đồng tình và còn ủng hộ tôi theo đuổi công việc mình yêu thích.
Kỳ thực, phản ứng của bố mẹ bạn trai khiến tôi ngỡ ngàng lắm, khác với những gì tôi tưởng tượng. Chia sẻ của hai bác vô cùng dễ chịu và nhẹ nhàng.
Khi tôi ra về, mọi người còn nhắn nhủ, nếu có thời gian rảnh rỗi lại sắp xếp về thăm các bác.
Sau buổi ra mắt hôm ấy, tôi thấy hạnh phúc vì được chào đón. Bạn trai tôi còn nói, cả nhà dành cho tôi rất nhiều lời khen.
“Bố mẹ anh có nhiều bạn bè cùng quê em nên khen những người trong đó chăm chỉ, hiền lành và có ý chí vượt khó lắm. Bố mẹ tin em cũng như vậy. Gặp em một lần nhưng bố mẹ và mọi người trong gia đình đã thấy quý rồi”, bạn trai tôi nói.
Sau lần ra mắt đó và thêm vài chuyến về thăm quê sau đó nữa, tôi cảm nhận rõ được tình cảm chân thành của bạn trai cũng như gia đình anh.
Vậy nên, cách đây vài tuần, anh cầu hôn và tôi đã đồng ý. Chúng tôi dự định tổ chức đám cưới vào đầu năm sau.
Khi viết những dòng tâm sự này, tôi rất mong sẽ nhận được những lời chúc phúc của quý độc giả gần xa. Tôi xin trân thành cảm ơn.
Độc giả giấu tên
Làm giúp việc cho người giàu, tôi mới hiểu: Sự cô đơn không phân biệt giàu - nghèoTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Sau thời gian làm giúp việc trong căn biệt thự rộng lớn của một người giàu, tôi mới hiểu vì sao công việc này lại có yêu cầu đặc biệt đến vậy.
Chồng đòi ly hôn và để lại tài sản, tôi ôm túi vàng mà không biết mình sai ở đâuTâm sự - 1 ngày trước
Hóa ra túi vàng gửi chỗ mẹ chồng được lấy về không phải để đầu tư mà để đền bù cho tôi, chồng đã ngoại tình và muốn ly hôn, ngoài ô tô ra không lấy tài sản gì.
Ly hôn sau 14 năm chung sống vì tin nhắn ngoại tình được 'khóa mật khẩu'Tâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Trong cơn đau đớn, sụp đổ niềm tin, tôi không làm ầm ĩ nhưng quyết định sẽ ly hôn.
Không cho con cả vay 300 triệu nhưng cho con út hơn 1 tỷ: Bị điều tiếng nhưng tôi không hối hậnTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Người ngoài nhìn vào đều nói tôi "thiên vị", "không công bằng", còn bản thân tôi lại mang trong lòng nỗi đau khó nói.
Giá nhà tăng nhanh, gia đình tôi ở Hà Nội 2 đời vẫn chưa mua nổi căn hộTâm sự - 2 ngày trước
Giấc mơ mua nhà ở nội thành Hà Nội được ấp ủ từ đời bố mẹ tôi tưởng sắp thành hiện thực, nay lại lùi xa vì giá bất động sản tăng quá nhanh mấy năm gần đây.
Tích cóp 12 năm được 3,6 tỷ đồng để mua nhà, nhưng giá nhà tăng 4 tỷ sau 2 nămTâm sự - 2 ngày trước
Tôi hối hận đứt ruột vì không dùng 3 tỷ đồng tích cóp 10 năm để mua căn nhà 4,5 tỷ đồng; hai năm sau tôi có thêm 600 triệu đồng nhưng giá nhà đã thành 8,5 tỷ.
Vợ chịu khổ 8 năm, chồng 'báo đáp' bằng căn chung cư cho nhân tình và con riêngTâm sự - 3 ngày trước
GĐXH - Anh có nhân tình và con riêng nhưng lại xin tôi đừng ly hôn, có lẽ vì vấn đề tài sản, vì con. Chúng tôi tạm thời ly thân, nhưng chắc chắn rằng sẽ ly hôn.
Có tiền không tự giữ, tôi trắng tay sau 8 năm quần quật vì bố cho họ hàng vayTâm sự - 3 ngày trước
Tiền tôi kiếm đều gửi bố mẹ giữ, họ tự ý cho họ hàng vay, người ta chây ì cũng không đòi gắt, cứ thế sau 8 năm làm cật lực ngày đêm, tôi tay trắng hoàn tay trắng.
7 năm tiêu sạch tiền cho bạn gái, tôi bị 'đá' vì không có gì bảo đảm tương laiTâm sự - 3 ngày trước
7 năm yêu, tôi không tiếc đến đồng tiền cuối cùng để đáp ứng mọi nhu cầu của bạn gái, rồi nay bị cô ấy bỏ với lý do cha mẹ không chấp nhận chàng rể trắng tay.
Đi 500km thăm thông gia gặp nạn, vợ chồng nghèo gửi quà khiến cả nhà xúc độngTâm sự - 4 ngày trước
Có thể 1-2 năm không xuống thăm con gái lấy chồng xa nhà hơn 500km nhưng nghe tin thông gia gặp tai nạn, bố mẹ tôi bắt xe xuống thăm hỏi ngay, còn mang cả quà quê và gửi phong bì với số tiền "khó tin".
Con dâu đòi ly hôn vì chuyện chăm mẹ chồng bệnh, tôi lặng người xót xaTâm sự
Thấy mình trở thành nguyên nhân khiến hạnh phúc của các con rạn nứt, lòng tôi quặn thắt.