Về già mới hiểu: Muốn con cái hiếu thuận, đừng chỉ chăm chăm cho tiền
GĐXH - Nhiều cha mẹ tin rằng càng hy sinh, càng hỗ trợ con cái về vật chất thì càng nhận được sự yêu thương khi tuổi già. Nhưng thực tế cho thấy, điều giữ gìn tình thân lâu dài đôi khi lại không nằm ở tiền bạc.
Trong nhiều gia đình, cha mẹ dành gần như cả cuộc đời để sống vì con cái. Khi còn trẻ, họ vất vả làm việc để nuôi con khôn lớn. Về già, đến tuổi nghỉ hưu, không ít người vẫn tiếp tục dành tiền tiết kiệm để hỗ trợ con cháu, chăm sóc cháu nhỏ, lo liệu việc nhà và sẵn sàng đứng ra giải quyết mọi khó khăn mà con gặp phải.
Nhiều người tin rằng đó là biểu hiện cao nhất của tình yêu thương.
Thế nhưng thực tế đôi khi lại trái ngược. Có những bậc cha mẹ càng hy sinh càng cảm thấy cô đơn. Càng lo cho con nhiều lại càng dễ phát sinh mâu thuẫn, trách móc và khoảng cách trong gia đình.
Theo các chuyên gia tâm lý, nguyên nhân không hẳn nằm ở việc con cái vô tâm, mà đôi khi xuất phát từ cách cha mẹ yêu thương chưa thực sự phù hợp khi bước vào tuổi già.
Người khôn ngoan khi về già không sống vì con, mà giữ tốt 2 điều này
Muốn giữ hòa khí gia đình, trước hết hãy biết giữ khoảng cách đúng mực
Nhiều mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái trưởng thành bắt nguồn từ việc ranh giới giữa các thế hệ bị xóa nhòa.
Không ít cha mẹ vẫn coi con là những đứa trẻ cần được chỉ bảo, ngay cả khi chúng đã lập gia đình và có cuộc sống riêng. Từ chuyện chi tiêu, nuôi dạy con cái đến công việc, hôn nhân hay các quyết định quan trọng trong cuộc sống, cha mẹ đều muốn tham gia góp ý hoặc can thiệp.
Với người cao tuổi những việc trên thường xuất phát từ tình yêu thương và kinh nghiệm sống. Nhưng trong mắt con cái, điều đó đôi khi lại trở thành áp lực.
Về bản chất, mỗi người trưởng thành đều có cách suy nghĩ, hệ giá trị và lựa chọn riêng. Khi bị can thiệp quá nhiều, họ dễ cảm thấy mất tự do và nảy sinh tâm lý phản kháng.
Người thực sự khôn ngoan khi về già hiểu rằng con cái không còn là những đứa trẻ cần được kiểm soát.
Họ tôn trọng lựa chọn của con, không can dự quá sâu vào chuyện riêng của gia đình nhỏ, không đứng ra phân xử đúng sai trong mâu thuẫn vợ chồng và cũng không áp đặt kinh nghiệm sống của mình lên thế hệ sau.
Đôi khi, sự yêu thương lớn nhất chính là biết lùi lại đúng lúc. Khoảng cách vừa đủ không làm tình thân nhạt đi, mà ngược lại còn giúp các mối quan hệ trở nên dễ chịu và bền vững hơn.
Điều quan trọng hơn cả là giữ được cuộc sống riêng của chính mình
Có một thực tế dễ bắt gặp là nhiều người già dành toàn bộ tâm sức cho con cái.
Họ tiết kiệm từng đồng để hỗ trợ con, dùng tiền dưỡng già để giúp con mua nhà, chăm cháu thay con nhiều năm liền, thậm chí từ bỏ sở thích và cuộc sống cá nhân chỉ để xoay quanh gia đình của con.
Thoạt nhìn, đó là sự hy sinh đáng trân trọng. Nhưng khi toàn bộ niềm vui, kỳ vọng và giá trị sống đều đặt vào con cái, người già rất dễ rơi vào cảm giác hụt hẫng nếu không nhận được sự đáp lại như mong muốn.
Tâm lý học cho rằng một trong những yếu tố quan trọng giúp tuổi già hạnh phúc là duy trì được sự độc lập về tinh thần.
Điều đó không có nghĩa là xa cách con cháu, mà là vẫn giữ cho mình những niềm vui riêng, những mối quan hệ riêng và một cuộc sống có ý nghĩa bên ngoài vai trò làm cha mẹ.
Người già có sức khỏe tốt, tâm trạng ổn định và cuộc sống phong phú thường ít phụ thuộc cảm xúc vào con cái hơn. Họ cũng không tạo áp lực cho con và nhờ đó mối quan hệ gia đình trở nên nhẹ nhàng hơn.
Thực tế cho thấy, chỗ dựa lớn nhất của tuổi già không phải là liên tục cho đi, mà là biết chăm sóc chính mình.
Tuổi già hạnh phúc không phải là hy sinh tất cả cho con
Tình thân luôn cần sự gắn bó, nhưng cũng cần khoảng trống để mỗi người được sống cuộc đời của mình.
Tiền bạc có thể giúp con cái giải quyết khó khăn trước mắt, nhưng không phải là yếu tố quyết định sự hòa thuận lâu dài trong gia đình.
Khi bước vào tuổi xế chiều, điều quan trọng nhất không phải là tiếp tục gồng gánh hay hy sinh vô điều kiện, mà là biết giữ ranh giới, tôn trọng lựa chọn của con và duy trì cuộc sống độc lập của bản thân.
Đó không chỉ là cách yêu thương con cái một cách lành mạnh, mà còn là món quà dành cho chính mình.
Bởi tuổi già bình yên nhất không phải là sống vì con cháu đến quên cả bản thân, mà là vẫn giữ được sự tự chủ, thanh thản và những mối quan hệ gia đình ấm áp, vừa đủ gần gũi nhưng không ràng buộc.
Các cặp cung hoàng đạo 'oan gia ngõ hẹp', cứ gặp nhau là chiến tranh bùng nổGia đình - 15 phút trước
GĐXH - Có những cặp đôi cung hoàng đạo xung khắc đến mức chỉ cần ở cạnh nhau một thời gian ngắn cũng đủ phát sinh tranh cãi.
Bước qua tuổi 50 mới hiểu: Có tiền chưa chắc hạnh phúc, mất 3 thứ này mới là bi kịchGia đình - 3 giờ trước
GĐXH - Nhiều người cho rằng bước qua tuổi 50, điều đáng lo nhất là tiền bạc. Thế nhưng thực tế cho thấy, khi đã đi đến nửa sau cuộc đời, có những thứ còn quý giá hơn tiền rất nhiều.
Đến tuổi trung niên mới nhận ra: 3 điều tưởng đơn giản nhưng thay đổi cả cuộc đờiGia đình - 15 giờ trước
GĐXH - Ba nguyên tắc tưởng chừng đơn giản này lại là chìa khóa giúp nhiều người vượt qua sóng gió và giữ vững sự bình an trong cuộc đời.
Không phải thiếu năng lực, nhiều người mãi loay hoay vì mắc kẹt trong 5 kiểu tư duy nàyNuôi dạy con - 17 giờ trước
GĐXH - Nhiều người tin rằng chỉ cần chăm chỉ là sẽ thành công, nhưng thực tế tư duy mới là yếu tố quyết định hướng đi của cuộc đời. Có những cách suy nghĩ tưởng chừng bình thường nhưng lại âm thầm kéo lùi sự phát triển, khiến bạn nỗ lực rất nhiều mà kết quả vẫn không như mong đợi. Nếu muốn thay đổi tương lai, đôi khi điều cần thay đổi trước tiên chính là cách nghĩ của mình.
Đừng yêu vội đàn ông thuộc 4 con giáp này nếu bạn cần sự chung thủyGia đình - 19 giờ trước
GĐXH - Không phải ai đào hoa cũng thiếu chung thủy, nhưng những con giáp nam trăng hoa dưới đây thường khó hài lòng với một mối quan hệ duy nhất.
3 kiểu trẻ em càng được khen 'thông minh càng khó thành công khi trưởng thànhNuôi dạy con - 19 giờ trước
GĐXH - Sự thông minh bộc lộ sớm của trẻ em không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với thành công khi trưởng thành.
Người IQ cao thường có 3 biểu hiện này, đặc biệt là điều đầu tiênGia đình - 21 giờ trước
GĐXH - Nhiều người nghĩ thông minh là phải nhanh nhạy và nói giỏi. Nhưng theo góc nhìn tâm lý xã hội, người có trí tuệ cao thường sở hữu những đặc điểm rất âm thầm mà không phải ai cũng nhận ra.
Nhiều mối quan hệ rạn nứt chỉ vì tiền bạc: 3 điều nên cân nhắc trước khi cho vayChuyện vợ chồng - 21 giờ trước
GĐXH - Cho người thân vay tiền là quyết định không hề dễ dàng. Giữa tình cảm và tài chính, nhiều người mong muốn giúp đỡ nhưng lại lo ngại những rắc rối có thể phát sinh về sau. Trước khi mở ví vì tình thân, có 3 sự thật thực tế mà ai cũng nên cân nhắc để vừa hỗ trợ được người thân, vừa tránh những mâu thuẫn không đáng có.
Tuổi già tôi bán nhà về quê sống chung với em trai rồi nhận cái giá quá đắtGia đình - 23 giờ trước
GĐXH - Tưởng rời phố về quê sẽ giúp những năm tháng tuổi già bình yên hơn, nhưng chưa đầy 2 năm, ông không chỉ tiêu gần hết số tiền tích cóp mà còn đánh mất người thân.
Những cung hoàng đạo không nên kết hôn muộn: Càng cưới sớm càng viên mãnGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Với một số cung hoàng đạo, việc lập gia đình sớm lại là chìa khóa giúp họ giữ được tình yêu đẹp và xây dựng hạnh phúc bền vững.
Về già, người khôn ngoan luôn tránh xa 2 việc của con cái: Càng nhúng tay càng dễ rạn nứtGia đình
GĐXH - Về già, sự quan tâm quá mức của nhiều bậc cha mẹ đôi khi lại trở thành nguyên nhân khiến khoảng cách giữa các thế hệ ngày càng lớn.