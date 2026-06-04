Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Về già mới hiểu: Muốn con cái hiếu thuận, đừng chỉ chăm chăm cho tiền

Thứ năm, 10:29 04/06/2026 | Gia đình
Hà Anh
Hà Anh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nhiều cha mẹ tin rằng càng hy sinh, càng hỗ trợ con cái về vật chất thì càng nhận được sự yêu thương khi tuổi già. Nhưng thực tế cho thấy, điều giữ gìn tình thân lâu dài đôi khi lại không nằm ở tiền bạc.

Trong nhiều gia đình, cha mẹ dành gần như cả cuộc đời để sống vì con cái. Khi còn trẻ, họ vất vả làm việc để nuôi con khôn lớn. Về già, đến tuổi nghỉ hưu, không ít người vẫn tiếp tục dành tiền tiết kiệm để hỗ trợ con cháu, chăm sóc cháu nhỏ, lo liệu việc nhà và sẵn sàng đứng ra giải quyết mọi khó khăn mà con gặp phải.

Nhiều người tin rằng đó là biểu hiện cao nhất của tình yêu thương.

Thế nhưng thực tế đôi khi lại trái ngược. Có những bậc cha mẹ càng hy sinh càng cảm thấy cô đơn. Càng lo cho con nhiều lại càng dễ phát sinh mâu thuẫn, trách móc và khoảng cách trong gia đình.

Theo các chuyên gia tâm lý, nguyên nhân không hẳn nằm ở việc con cái vô tâm, mà đôi khi xuất phát từ cách cha mẹ yêu thương chưa thực sự phù hợp khi bước vào tuổi già.

Ảnh minh họa

Người khôn ngoan khi về già không sống vì con, mà giữ tốt 2 điều này

Muốn giữ hòa khí gia đình, trước hết hãy biết giữ khoảng cách đúng mực

Nhiều mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái trưởng thành bắt nguồn từ việc ranh giới giữa các thế hệ bị xóa nhòa.

Không ít cha mẹ vẫn coi con là những đứa trẻ cần được chỉ bảo, ngay cả khi chúng đã lập gia đình và có cuộc sống riêng. Từ chuyện chi tiêu, nuôi dạy con cái đến công việc, hôn nhân hay các quyết định quan trọng trong cuộc sống, cha mẹ đều muốn tham gia góp ý hoặc can thiệp.

Với người cao tuổi những việc trên thường xuất phát từ tình yêu thương và kinh nghiệm sống. Nhưng trong mắt con cái, điều đó đôi khi lại trở thành áp lực.

Về bản chất, mỗi người trưởng thành đều có cách suy nghĩ, hệ giá trị và lựa chọn riêng. Khi bị can thiệp quá nhiều, họ dễ cảm thấy mất tự do và nảy sinh tâm lý phản kháng.

Người thực sự khôn ngoan khi về già hiểu rằng con cái không còn là những đứa trẻ cần được kiểm soát.

Họ tôn trọng lựa chọn của con, không can dự quá sâu vào chuyện riêng của gia đình nhỏ, không đứng ra phân xử đúng sai trong mâu thuẫn vợ chồng và cũng không áp đặt kinh nghiệm sống của mình lên thế hệ sau.

Đôi khi, sự yêu thương lớn nhất chính là biết lùi lại đúng lúc. Khoảng cách vừa đủ không làm tình thân nhạt đi, mà ngược lại còn giúp các mối quan hệ trở nên dễ chịu và bền vững hơn.

Ảnh minh họa

Điều quan trọng hơn cả là giữ được cuộc sống riêng của chính mình

Có một thực tế dễ bắt gặp là nhiều người già dành toàn bộ tâm sức cho con cái.

Họ tiết kiệm từng đồng để hỗ trợ con, dùng tiền dưỡng già để giúp con mua nhà, chăm cháu thay con nhiều năm liền, thậm chí từ bỏ sở thích và cuộc sống cá nhân chỉ để xoay quanh gia đình của con.

Thoạt nhìn, đó là sự hy sinh đáng trân trọng. Nhưng khi toàn bộ niềm vui, kỳ vọng và giá trị sống đều đặt vào con cái, người già rất dễ rơi vào cảm giác hụt hẫng nếu không nhận được sự đáp lại như mong muốn.

Tâm lý học cho rằng một trong những yếu tố quan trọng giúp tuổi già hạnh phúc là duy trì được sự độc lập về tinh thần.

Điều đó không có nghĩa là xa cách con cháu, mà là vẫn giữ cho mình những niềm vui riêng, những mối quan hệ riêng và một cuộc sống có ý nghĩa bên ngoài vai trò làm cha mẹ.

Người già có sức khỏe tốt, tâm trạng ổn định và cuộc sống phong phú thường ít phụ thuộc cảm xúc vào con cái hơn. Họ cũng không tạo áp lực cho con và nhờ đó mối quan hệ gia đình trở nên nhẹ nhàng hơn.

Thực tế cho thấy, chỗ dựa lớn nhất của tuổi già không phải là liên tục cho đi, mà là biết chăm sóc chính mình.

Về già mới hiểu: Muốn con cái hiếu thuận, đừng chỉ chăm chăm cho tiền - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Shutterstock

Tuổi già hạnh phúc không phải là hy sinh tất cả cho con

Tình thân luôn cần sự gắn bó, nhưng cũng cần khoảng trống để mỗi người được sống cuộc đời của mình.

Tiền bạc có thể giúp con cái giải quyết khó khăn trước mắt, nhưng không phải là yếu tố quyết định sự hòa thuận lâu dài trong gia đình.

Khi bước vào tuổi xế chiều, điều quan trọng nhất không phải là tiếp tục gồng gánh hay hy sinh vô điều kiện, mà là biết giữ ranh giới, tôn trọng lựa chọn của con và duy trì cuộc sống độc lập của bản thân.

Đó không chỉ là cách yêu thương con cái một cách lành mạnh, mà còn là món quà dành cho chính mình.

Bởi tuổi già bình yên nhất không phải là sống vì con cháu đến quên cả bản thân, mà là vẫn giữ được sự tự chủ, thanh thản và những mối quan hệ gia đình ấm áp, vừa đủ gần gũi nhưng không ràng buộc.

Về già mới hiểu: Muốn con cái hiếu thuận, đừng chỉ chăm chăm cho tiền - Ảnh 4.Người phụ nữ có 3 đặc điểm này thường rất 'vượng phúc': Càng lớn tuổi càng sống an yên, hạnh phúc

GĐXH - Nhiều người cho rằng phụ nữ có “số hưởng” là do may mắn. Nhưng thực tế, hậu vận của một người thường được quyết định bởi cách sống, cách nghĩ và cách đối đãi với chính bản thân mình mỗi ngày.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Người IQ cao thường có 3 biểu hiện này, đặc biệt là điều đầu tiên

Người IQ cao thường có 3 biểu hiện này, đặc biệt là điều đầu tiên

Nhìn cách ăn uống có thể đoán phần nào xuất thân của một người phụ nữ: 2 chi tiết rất khó giấu

Nhìn cách ăn uống có thể đoán phần nào xuất thân của một người phụ nữ: 2 chi tiết rất khó giấu

Sau tuổi 60 muốn sống vui, sống khỏe: Người khôn ngoan thường giữ lại điều này

Sau tuổi 60 muốn sống vui, sống khỏe: Người khôn ngoan thường giữ lại điều này

Nhiều người bắt đầu đổi vận sau khi cắt bớt 4 mối quan hệ độc hại này

Nhiều người bắt đầu đổi vận sau khi cắt bớt 4 mối quan hệ độc hại này

Cha mẹ khôn ngoan không chỉ nhìn tiền và bằng cấp khi con chọn bạn đời, mà đặc biệt để ý 2 điều này

Cha mẹ khôn ngoan không chỉ nhìn tiền và bằng cấp khi con chọn bạn đời, mà đặc biệt để ý 2 điều này

Cùng chuyên mục

Các cặp cung hoàng đạo 'oan gia ngõ hẹp', cứ gặp nhau là chiến tranh bùng nổ

Các cặp cung hoàng đạo 'oan gia ngõ hẹp', cứ gặp nhau là chiến tranh bùng nổ

Gia đình - 15 phút trước

GĐXH - Có những cặp đôi cung hoàng đạo xung khắc đến mức chỉ cần ở cạnh nhau một thời gian ngắn cũng đủ phát sinh tranh cãi.

Bước qua tuổi 50 mới hiểu: Có tiền chưa chắc hạnh phúc, mất 3 thứ này mới là bi kịch

Bước qua tuổi 50 mới hiểu: Có tiền chưa chắc hạnh phúc, mất 3 thứ này mới là bi kịch

Gia đình - 3 giờ trước

GĐXH - Nhiều người cho rằng bước qua tuổi 50, điều đáng lo nhất là tiền bạc. Thế nhưng thực tế cho thấy, khi đã đi đến nửa sau cuộc đời, có những thứ còn quý giá hơn tiền rất nhiều.

Đến tuổi trung niên mới nhận ra: 3 điều tưởng đơn giản nhưng thay đổi cả cuộc đời

Đến tuổi trung niên mới nhận ra: 3 điều tưởng đơn giản nhưng thay đổi cả cuộc đời

Gia đình - 15 giờ trước

GĐXH - Ba nguyên tắc tưởng chừng đơn giản này lại là chìa khóa giúp nhiều người vượt qua sóng gió và giữ vững sự bình an trong cuộc đời.

Không phải thiếu năng lực, nhiều người mãi loay hoay vì mắc kẹt trong 5 kiểu tư duy này

Không phải thiếu năng lực, nhiều người mãi loay hoay vì mắc kẹt trong 5 kiểu tư duy này

Nuôi dạy con - 17 giờ trước

GĐXH - Nhiều người tin rằng chỉ cần chăm chỉ là sẽ thành công, nhưng thực tế tư duy mới là yếu tố quyết định hướng đi của cuộc đời. Có những cách suy nghĩ tưởng chừng bình thường nhưng lại âm thầm kéo lùi sự phát triển, khiến bạn nỗ lực rất nhiều mà kết quả vẫn không như mong đợi. Nếu muốn thay đổi tương lai, đôi khi điều cần thay đổi trước tiên chính là cách nghĩ của mình.

Đừng yêu vội đàn ông thuộc 4 con giáp này nếu bạn cần sự chung thủy

Đừng yêu vội đàn ông thuộc 4 con giáp này nếu bạn cần sự chung thủy

Gia đình - 19 giờ trước

GĐXH - Không phải ai đào hoa cũng thiếu chung thủy, nhưng những con giáp nam trăng hoa dưới đây thường khó hài lòng với một mối quan hệ duy nhất.

3 kiểu trẻ em càng được khen 'thông minh càng khó thành công khi trưởng thành

3 kiểu trẻ em càng được khen 'thông minh càng khó thành công khi trưởng thành

Nuôi dạy con - 19 giờ trước

GĐXH - Sự thông minh bộc lộ sớm của trẻ em không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với thành công khi trưởng thành.

Người IQ cao thường có 3 biểu hiện này, đặc biệt là điều đầu tiên

Người IQ cao thường có 3 biểu hiện này, đặc biệt là điều đầu tiên

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Nhiều người nghĩ thông minh là phải nhanh nhạy và nói giỏi. Nhưng theo góc nhìn tâm lý xã hội, người có trí tuệ cao thường sở hữu những đặc điểm rất âm thầm mà không phải ai cũng nhận ra.

Nhiều mối quan hệ rạn nứt chỉ vì tiền bạc: 3 điều nên cân nhắc trước khi cho vay

Nhiều mối quan hệ rạn nứt chỉ vì tiền bạc: 3 điều nên cân nhắc trước khi cho vay

Chuyện vợ chồng - 21 giờ trước

GĐXH - Cho người thân vay tiền là quyết định không hề dễ dàng. Giữa tình cảm và tài chính, nhiều người mong muốn giúp đỡ nhưng lại lo ngại những rắc rối có thể phát sinh về sau. Trước khi mở ví vì tình thân, có 3 sự thật thực tế mà ai cũng nên cân nhắc để vừa hỗ trợ được người thân, vừa tránh những mâu thuẫn không đáng có.

Tuổi già tôi bán nhà về quê sống chung với em trai rồi nhận cái giá quá đắt

Tuổi già tôi bán nhà về quê sống chung với em trai rồi nhận cái giá quá đắt

Gia đình - 23 giờ trước

GĐXH - Tưởng rời phố về quê sẽ giúp những năm tháng tuổi già bình yên hơn, nhưng chưa đầy 2 năm, ông không chỉ tiêu gần hết số tiền tích cóp mà còn đánh mất người thân.

Những cung hoàng đạo không nên kết hôn muộn: Càng cưới sớm càng viên mãn

Những cung hoàng đạo không nên kết hôn muộn: Càng cưới sớm càng viên mãn

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Với một số cung hoàng đạo, việc lập gia đình sớm lại là chìa khóa giúp họ giữ được tình yêu đẹp và xây dựng hạnh phúc bền vững.

Xem nhiều

Về già, người khôn ngoan luôn tránh xa 2 việc của con cái: Càng nhúng tay càng dễ rạn nứt

Về già, người khôn ngoan luôn tránh xa 2 việc của con cái: Càng nhúng tay càng dễ rạn nứt

Gia đình

GĐXH - Về già, sự quan tâm quá mức của nhiều bậc cha mẹ đôi khi lại trở thành nguyên nhân khiến khoảng cách giữa các thế hệ ngày càng lớn.

Người IQ cao thường có 3 biểu hiện này, đặc biệt là điều đầu tiên

Người IQ cao thường có 3 biểu hiện này, đặc biệt là điều đầu tiên

Gia đình
Cha mẹ càng hay nói 4 điều này, con cái càng dễ tổn thương và xa cách

Cha mẹ càng hay nói 4 điều này, con cái càng dễ tổn thương và xa cách

Nuôi dạy con
Tưởng mẹ đẻ sẽ bênh mình khi giận chồng, vợ nhận cái kết 'quê độ'

Tưởng mẹ đẻ sẽ bênh mình khi giận chồng, vợ nhận cái kết 'quê độ'

Chuyện vợ chồng
Đừng yêu vội đàn ông thuộc 4 con giáp này nếu bạn cần sự chung thủy

Đừng yêu vội đàn ông thuộc 4 con giáp này nếu bạn cần sự chung thủy

Gia đình

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top