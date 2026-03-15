Mẹ đơn thân với 3 cô con gái, tôi có quá ích kỷ khi muốn tìm một bến đỗ mới?
Sau khi ly hôn tôi gặp được người thật lòng yêu thương mình và muốn đi thêm bước nữa, thế nhưng gia đình lại khuyên ngăn tôi nên dừng lại, ở vậy nuôi 3 con.
Đã ba năm kể từ ngày tôi bước ra khỏi cuộc hôn nhân đổ vỡ với hai bàn tay trắng và ba đứa trẻ, tôi cứ ngỡ trái tim mình đã nguội lạnh hoàn toàn để dồn sức làm lụng nuôi con.
Thế nhưng, cuộc đời thật khéo trêu đùa. Tôi gặp anh—một người đàn ông cũng từng đi qua giông bão, đang một mình nuôi con sau ly hôn.
Ở anh, tôi tìm thấy sự đồng cảm sâu sắc của những người "cùng hội cùng thuyền". Anh không hứa hẹn những điều xa hoa, chỉ lặng lẽ bên tôi, cùng tôi lo toan khi con ốm, hay đơn giản là một bờ vai để tôi tựa vào sau một ngày dài mệt mỏi nơi công sở.
Sau bao nhiêu năm gồng mình làm "siêu nhân", lần đầu tiên tôi cảm thấy mình được làm người phụ nữ bé nhỏ, được che chở.
Khi tôi ngỏ ý muốn tiến xa hơn, gia đình tôi lại phản ứng dữ dội. Bố mẹ, anh chị đều khuyên can: "Mày một nách ba con, lấy chồng nữa chỉ thêm khổ.
Cảnh rổ rá cạp lại, con anh con tôi, liệu có ấm êm hay lại chịu cảnh "mấy đời bánh đúc có xương" Cứ ở vậy nuôi con cho lành".
Những lời nói ấy như nhát dao cứa vào lòng tôi. Tôi biết bố mẹ thương tôi, thương các cháu, sợ tôi lại vấp ngã thêm lần nữa. Nhưng trong thâm tâm, tôi thấy sợ những ngày dài cô độc phía trước.
Các con rồi sẽ lớn, sẽ có cuộc sống riêng, lúc đó tôi sẽ ra sao? Liệu việc tôi khao khát một mái ấm có người đàn ông trụ cột là ích kỷ với các con?
Có những đêm, tôi tự hỏi mình chẳng lẽ người đàn bà đã một lần đổ vỡ thì không còn quyền được hạnh phúc? Tôi nhìn anh, nhìn sự chân thành trong mắt anh, rồi lại nhìn ba đứa con gái ngây thơ, lòng tôi rối bời như tơ vò. Bước thêm bước nữa là một canh bạc đầy rủi ro, nhưng dừng lại thì lòng lại chẳng cam tâm.
Giờ đây, tôi đang đứng trước ngã rẽ cuộc đời. Tôi nên nghe theo lời khuyên của gia đình, khép lại trái tim để sống trọn đời vì con, hay đánh cược một lần nữa để tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình
