3 ngày sinh Âm lịch 'nở muộn nhưng rực rỡ', hậu vận phú quý khó ai bì
GĐXH - Theo quan niệm tử vi, một số ngày sinh Âm lịch lại mang vận số "nở muộn": càng trải qua nhiều thử thách, họ càng tích lũy được kinh nghiệm quý giá để đổi lấy thành công và tài lộc về sau.
Những người sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây thường không thành công quá sớm, nhưng lại có khả năng biến trải nghiệm, thất bại và nỗ lực của mình thành "vàng bạc" trong nửa sau cuộc đời.
Người sinh ngày 23 Âm lịch: Nhạy bén, biết nắm bắt cơ hội kiếm tiền
Theo tử vi, người sinh ngày 23 Âm lịch thường sở hữu trí tuệ nhanh nhạy và khả năng quan sát tốt.
Thời điểm này, mặt trăng tuy đang khuyết dần nhưng ánh sáng vẫn còn vương lại, tượng trưng cho những người thông minh, linh hoạt và luôn biết cách nắm bắt cơ hội.
Trong cuộc sống, họ thường là những người có đầu óc kinh doanh và khả năng tiếp nhận thông tin nhanh. Nhiều cơ hội nhỏ mà người khác bỏ qua lại có thể trở thành "mỏ vàng" trong mắt họ.
Một câu chuyện điển hình là về một chàng trai sinh ngày 23 tháng Chạp Âm lịch. Từ khi còn đi học, cậu đã nổi tiếng là "vua ý tưởng" trong lớp.
Sau khi đi làm, cậu bắt đầu sự nghiệp với công việc bán hàng và nhanh chóng đạt thành tích nổi bật.
Nhận thấy tiềm năng của thương mại điện tử, cậu chuyển sang kinh doanh trực tuyến và phát trực tiếp bán hàng. Chỉ sau ba năm, cậu đã mua được nhà, sắm xe và đón bố mẹ về sống cùng.
Chàng trai thường nói rằng: "Cơ hội giống như sao băng, vụt qua rất nhanh. Muốn nắm được thì phải tinh mắt và nhanh tay."
Người sinh ngày 23 Âm lịch có khả năng nhận ra những cơ hội kinh doanh mà người khác khó nhìn thấy. Trong xã hội hiện đại, đây là một lợi thế rất lớn.
Tuy nhiên, họ cũng có một điểm yếu dễ khiến tài lộc thất thoát: tâm tính thay đổi nhanh và sở thích quá đa dạng. Hôm nay muốn mở nhà hàng, ngày mai lại muốn đầu tư, hôm sau lại muốn học một lĩnh vực hoàn toàn mới.
Nếu không biết tập trung, họ dễ trở thành người "biết nhiều thứ nhưng không giỏi thứ nào".
Vì vậy, bí quyết để người sinh ngày 23 Âm lịch thực sự giàu có nằm ở sự kiên định. Khi họ tập trung trí tuệ và năng lượng vào một lĩnh vực nhất định, khối tài sản tích lũy trong nửa sau cuộc đời có thể khiến nhiều người bất ngờ.
Về sức khỏe, vấn đề của họ thường bắt nguồn từ tâm trí dễ căng thẳng. Suy nghĩ quá nhiều và ngủ không sâu giấc có thể dẫn đến suy nhược thần kinh hoặc rối loạn tiêu hóa.
Do đó, thay vì tìm đến thuốc bổ, họ nên học cách làm dịu tâm trí. Thiền ngắn mỗi ngày, viết nhật ký hoặc luyện chữ có thể giúp tinh thần ổn định và cải thiện sức khỏe lâu dài.
Người sinh ngày 28 Âm lịch: Khởi đầu âm thầm, hậu vận rực rỡ
Ngày 28 Âm lịch là thời điểm mặt trăng chỉ còn hình lưỡi liềm mỏng. Dù ánh sáng gần như tắt hẳn, nhưng đó cũng chính là lúc một chu kỳ mới chuẩn bị bắt đầu.
Trong quan niệm dân gian, những người sinh vào thời điểm này thường có cuộc đời "khởi đầu chậm nhưng kết thúc huy hoàng".
Một ví dụ điển hình là câu chuyện của một giáo sư đã nghỉ hưu. Khi còn trẻ, sự nghiệp của ông gặp nhiều trắc trở. Các đề tài nghiên cứu liên tục bị từ chối, chức danh chuyên môn cũng không được công nhận.
Phải đến gần 50 tuổi, ông mới được phong học hàm phó giáo sư. Tuy vậy, ông chưa bao giờ bỏ cuộc. Ông vẫn miệt mài nghiên cứu, viết sách và hoàn thiện các công trình học thuật.
Sau khi nghỉ hưu ở tuổi 60, sự nghiệp của ông bất ngờ đạt đến đỉnh cao. Nhiều chuyên khảo được xuất bản, các công trình được giới chuyên môn đánh giá cao, và ông còn được mời hướng dẫn nghiên cứu sinh tiến sĩ.
Khi nhìn lại chặng đường đã qua, ông chỉ mỉm cười và nói: "Tôi giống như mặt trăng ngày 28 Âm lịch, phía trước tối nhưng phía sau lại sáng."
Người sinh ngày 28 Âm lịch thường là những người thành công muộn. Khi còn trẻ, họ có thể ít được chú ý hoặc thậm chí bị xem thường. Nhưng bên trong họ là sự kiên trì và sức bền đáng kinh ngạc.
Thay vì nóng vội tìm kiếm thành công ngay lập tức, họ âm thầm tích lũy kiến thức và kinh nghiệm. Chính quá trình bền bỉ này tạo nên nền tảng vững chắc cho thành công trong tương lai.
Tài lộc của họ thường bùng nổ vào giai đoạn trung niên hoặc tuổi xế chiều. Đó có thể là thành quả từ sự nghiệp lâu năm, giá trị tài sản tăng lên hoặc sự thành đạt của con cái.
Giống như chu kỳ của mặt trăng, sau trăng khuyết luôn là trăng non, và sau những năm tháng âm thầm tích lũy, cuộc đời họ thường bước sang giai đoạn rực rỡ.
Người sinh ngày 10 Âm lịch: Dám phá vỡ khuôn mẫu, càng trải nghiệm càng thành công
Theo tử vi, người sinh ngày 10 Âm lịch thường gắn liền với hai từ khóa: đổi mới và đột phá.
Ngay từ khi còn trẻ, họ đã có xu hướng suy nghĩ khác biệt. Họ không thích bị ràng buộc bởi các quy tắc cứng nhắc và luôn tìm cách thử nghiệm những ý tưởng mới.
Chính vì vậy, trong môi trường truyền thống, họ có thể gặp nhiều trở ngại. Những ý tưởng táo bạo đôi khi khiến họ thất bại hoặc bị cho là "khác thường".
Giai đoạn đầu đời của người sinh ngày 10 Âm lịch thường không quá thuận lợi. Họ có thể phải trải qua nhiều lần thử sai, thậm chí bắt đầu lại từ con số 0.
Tuy nhiên, mỗi lần thất bại lại mang đến cho họ một bài học quý giá. Những trải nghiệm tưởng chừng như khó khăn đó thực chất là quá trình tích lũy kinh nghiệm và hiểu rõ quy luật của cuộc sống.
Nhờ vậy, khi bước vào giai đoạn trưởng thành, họ sở hữu một lợi thế lớn: tư duy linh hoạt và khả năng giải quyết vấn đề mạnh mẽ.
Khi tìm được lĩnh vực phù hợp với năng lực sáng tạo của mình, người sinh ngày 10 Âm lịch có thể bùng nổ năng lượng và đạt được những thành tựu đáng nể.
Thành công của họ thường đến từ lòng dũng cảm phá vỡ khuôn mẫu cũ và khả năng liên tục đổi mới bản thân. Những kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm chính là "vốn liếng" quý giá giúp họ gặt hái thành tựu trong nửa sau cuộc đời.
Không chỉ ngày sinh Âm lịch, chính nỗ lực mới quyết định vận mệnh
Những con số trong ngày sinh giống như màu nền của bức tranh cuộc đời. Nhưng người cầm cọ vẽ nên vận mệnh vẫn chính là mỗi chúng ta.
Những năm tháng gian nan ban đầu có thể giống như thung lũng sâu, nhưng chính nơi đó lại nuôi dưỡng dòng sông thành công chảy về sau. Sự kiên trì và nỗ lực không ngừng sẽ trở thành nền tảng cho những năm tháng thịnh vượng.
Vì vậy, dù bạn sinh vào ngày Âm lịch nào, điều quan trọng nhất vẫn là cách bạn đối mặt với cuộc sống.
Con số đáng giá nhất không phải là ngày trên giấy khai sinh, mà là những giờ phút bạn dành cho ước mơ, những bước chân bạn đi trên con đường mình chọn và những lần bạn đứng dậy sau khi vấp ngã.
Những khó khăn trong quá khứ chính là vốn quý mà thời gian ban tặng. Và những thành quả trong tương lai sẽ là phần thưởng xứng đáng cho sự kiên trì, trí tuệ và nỗ lực không ngừng của mỗi người.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
Theo Toutiao
